AWSとIBM Consultingによりポスト量子暗号の移行を効率化する
量子コンピューティングが進歩する中、AWSとIBM Consulting®はコラボレーションを通じ、最も重要なアプリケーションとデータの回復力を強化できるよう組織を支援しています。このコラボレーションは、暗号化をモダナイズするだけではありません。量子コンピューティング機能によって今日の暗号化が時代遅れになる可能性のある時代において、デジタルの信頼性、運用の信頼性、規制遵守の継続性を確保することも目的としています。
エネルギーや金融から官公庁・自治体、防衛に至るまで、さまざまな業種・業務で、極めて重要なワークロードにおける企業のAWSへの依存度は高まっています。暗号リスクに反応するのではなく、それを予測して管理する能力が、次世代のデジタル・レジリエンスを定義します。
量子コンピューターは、計算に根本的な変革をもたらしました。複数の状態で同時に存在できる量子ビットを使用するため、従来のマシンよりも爆発的に速いスピードで特定の数学的問題を解決します。この開発は、TLSなどのプロトコル、ソフトウェア・アップデート、デジタル署名などで使用されるデジタル・トラストの基礎である非対称暗号化に特有の課題をもたらします。
脆弱性は体系的なものです。十分に強力な量子コンピューターは、最終的にはオンライン取引、IDシステム、API通信を保護するのと同じ暗号化方式を解読する可能性があります。この「今収集して後で復号する」リスクとは、侵害が何年も発生しなかったとしても、今日暗号化されたデータが将来解読されてしまう可能性があることを意味します。
AWS上でクリティカルなシステム（金融取引エンジン、医療プラットフォーム、産業オートメーション）を運用している組織にとって、その影響は明らかです。暗号のモダナイゼーションは技術的なアップグレードではなく、事業継続性と長期的なレジリエンスを確保するための戦略的必要事項なのです。
AWSは、ポスト量子暗号（PQC）への移行のために、事前対応型の多層アプローチを採用しています。この移行は段階的に行われ、インターネットなどの信頼できないネットワークを介して通信するシステムから始まります。最初のフェーズでは、既存システムの包括的なインベントリーと新しい標準の開発が含まれ、スムーズな移行を保証するための厳格なテストが行われます。
初期アセスメントに続いて、AWSはPQCアルゴリズムをパブリックAWSエンドポイントに統合して、AWSに送信される顧客データを保護することに重点を置いています。この取り組みには、AWSサービス全体で使用されるオープンソースの FIPS-140-3 検証済み暗号化ライブラリであるAWS-LC内でのML-KEMの実装が含まれます。
長期的なセキュリティのニーズに対応するため、AWSは量子攻撃に強い新しいデジタル署名アルゴリズムであるML-DSAを採用しています。この機能はAWS Key Management Service（AWS KMS）を通じて提供され、顧客が署名操作用のPQCキーを生成して使用できるようにします。最終フェーズでは、サーバーおよびクライアントの証明書の検証など、PQC署名アルゴリズムをセッションベース認証のサービスに統合することに焦点を当てます。
このプロセスを通じて、AWSは国家サイバーセキュリティー・センター・オブ・エクセレンスやLinux Foundationのポスト量子暗号アライアンスなどの業界イニシアチブと積極的に協働しています。これらのコラボレーションは、異なるPQC実装間での相互運用性を確保することを目的としています。
AWSのポスト量子暗号移行計画の詳細については、AWS セキュリティブログをご覧ください。
ほとんどの組織にとって、ポスト量子暗号への移行は、アルゴリズムの更新をはるかに超えるものです。ガバナンス、リスク、アーキテクチャー、オペレーションにまたがる組織的な取り組みが必要です。顧客認証、サプライチェーン通信、クラウド接続、規制上のデータ保持など、暗号化がビジネス・プロセスの基盤となる場所を理解することは、量子リスクを効果的に管理するために不可欠です。
健全な耐量子安全型のトランスフォーメーションは、既存の暗号の使用を評価し、感度と寿命に基づいてデータとシステムを分類することから始まります。調査結果に基づき、技術的な実現可能性とビジネス上の重要性のバランスをとりながら、バックログの優先順位を決定します。多くの組織は、移行中にハイブリッド・アプローチを採用し、従来のアルゴリズムとポスト量子アルゴリズムを並行して実行し、継続性と互換性を確保しています。
運用面では、ソフトウェアを更新し、新しいライブラリを配信し、大規模に構成を管理する能力を企業は強化する必要があります。環境全体にTLS 1.3を実装し、AWS CLIとSDK導入の俊敏性を維持することが、実践的な最初のステップとなります。PQCアルゴリズムは性能、レイテンシー、リソースの使用量によって動作が異なる場合があるため、継続的な監視は長期にわたって不可欠です。
このビジネスに合わせた段階的なアプローチにより、耐量子安全への移行は、孤立した活動から永続的な機能、つまりサイバー・レジリエンス、規制体制、利害関係者への信頼を強化するものへと変わります。
IBM ConsultingのAutonomous Security for Cloud（ASC）は、インテリジェントなポリシー主導のオートメーションによりAWSのイノベーションを拡張し、エンタープライズ・クラウドのオペレーション全体に耐量子安全なプラクティスがネイティブに埋め込まれるようにします。AWS Bedrock 上に構築され、AIベースのポリシー推論を基盤とするASCは、エンタープライズ暗号化ポリシーを継続的に解釈し、ライブAWS構成に対して検証します。このアプローチにより、あらゆるデプロイメントが新たなポスト量子暗号 (PQC) 標準と進化する規制上の期待に確実に準拠していることが保証されます。
現在の設計では、ASCはグローバル推論データベース（GID）とAWS Configシグナルを使用して企業の管理基準への準拠を検証します。ML-KEM（モジュール格子型鍵カプセル化方式）などのPQCアルゴリズムがAWSサービス全体で主流になるにつれて、ASCの推論モデルとGIDスキーマは進化を遂げ、PQCメタデータ属性をネイティブに理解できるようになりました。この進化により、ASCは暗号化制御を大規模に自律的に導出、強制、修復できるようになり、人間の介入なしにPQCの準備状況を実行可能なAWS Configルールに変換できるようになります。
ML-KEMの導入は、AWS KMS、AWS Transfer Family、AWS Certificate Manager (ACM)から、Amazon EKS、SNSなど暗号化、キー交換、安全な転送を扱うMLのサービスまで、複数のAWSリソースに及びます。ASCのGID駆動型推論レイヤーは、 ML-KEMのキー ポリシー、PQC準拠の証明書チェーン、ハイブリッド暗号化状態など、これらのサービス内におけるPQC固有の属性を検知および解釈するように強化されています。この機能強化により、ポリシーに基づいてPQCの準備状況を検証できるようになります。
この機能は、ASCの耐量子安全の進化形であるASCPQCの基盤を形成します。AIを活用した推論により、ASCは暗号ドリフトを識別するだけでなく、PQC準拠の修復パスをシミュレートして推奨し、従来の暗号からML-KEMベースの実装へのスムーズな移行を保証します。
従来のアルゴリズムとPQCアルゴリズムが共存しなければならないハイブリッド移行期間中、ASCは構成を継続的に監視し、レガシー暗号化プリミティブを検知し、量子耐性のある代替案を適用または提案します。この閉ループの自己修復セキュリティー・モデルでは、エンタープライズ・グレードの保証と俊敏性を維持しながら、手作業を排除できます。
ASCは、コンプライアンスの自動化にとどまらず、AWSワークロード全体でPQCの導入、移行の進行状況、残存リスクを測定する動的なダッシュボードを通じて、暗号化体制をリアルタイムで可視化します。
自律的な施行モデルの一環として、ASCはAWS Configを活用して、AWSサービス全体でPQC構成のドリフトを継続的に検知します。ASCは、AWS KMS、Transfer Family、ACM、その他の暗号化エンドポイントのML-KEMとML-DSA互換性属性を関連付けることで、デプロイされた構成が承認された耐量子安全ベースラインから逸脱している場合を特定します。このアプローチにより、PQC標準にまだ準拠していないサービスに修復のフラグが立てられるようになり、組織はクラウド資産全体で一貫した量子安全体制を維持できるようになります。
この統一された可視性により、耐量子安全移行はレジリエンスとモダナイゼーションの戦略的プログラムに変わり、ASCはポスト量子時代における安全な運用を実現する自律的なコントロール・プレーンとして位置づけられます。
AWSとIBM Consultingは協力して、クラウドの耐量子安全の未来を定義しています。PQCインテリジェンスを解釈、翻訳し、自律的に行動するASCの能力は、適応型AI駆動型サイバーセキュリティーのレジリエンスの新時代の基盤を築きます。
今日の暗号化を破ることができる量子コンピューティングの登場はまだ何年も先のことかもしれませんが、今こそが準備の時期です。早期に準備を開始する組織は、量子時代において運用の信頼、規制への対応、顧客からの信頼を維持する組織です。
AWSとIBMは、この移行プロジェクトを通じてお客様をサポートすることに全力で取り組んでいます。現在のシステムの評価に関するガイダンスが必要な場合でも、移行戦略の策定、あるいは制御された測定可能な方法での耐量子アルゴリズムの実装にサポートが必要な場合でも、当社のチームがお手伝いします。
今すぐ耐量子安全戦略の計画策定を開始することをお勧めします。AWSとIBM Consultingの担当者に連絡してこの重要な取り組みを開始し、量子時代におけるデータの安全性を確保しましょう。今行動を起こすことで、組織は次のテクノロジー・サイクルだけでなく次世代のためにも、最も貴重なデータ、サービス、アプリケーションを確実に保護し続けることができます。