AI（人工知能） ITの自動化

困難を排除し、よりスマートに拡張：IBM Blueworks Liveでビジネス・ワークフローを合理化し、コストを節約

IBM® Blueworks Liveは、ワークフローを合理化し、整合させることで、チームが管理作業に費やす時間を減らし、より多くの時間を成果の推進に充てることができるようにします。期間限定で、月間または年間サブスクリプションを30％オフでご利用いただけます。

出版された 19 11月 2025
By Katie Devlin

中小企業（SMB）の経営では、不規則で一貫性のないワークフローと闘いながら、運営、顧客、給与、成長すべてに対応しなければなりません。

成長が目標であり、リソースが限られている場合、非効率なプロセスを行っているわけにはいきません。多くの組織は、スプレッドシートに埋め込まれている、または「知っている」人の頭の中のみに保管されているワークフローに苦慮しています。この課題により、多くの場合、可視性を共有することなく、不明瞭なタスクやプロセスの変更を追跡することに時間を浪費することになります。

Blueworks Liveは、チームがビジネス・プロセスをマッピング、管理、監視できる統合されたクラウドベースのワークスペースを提供します。このアプローチにより、全員が足並みを揃え、すべてが文書化され、改善が迅速に実現するようになります。

Blueworks Liveを使用すると、次のことが可能になります。

  • オンボーディングから顧客配信、社内承認に至るまで、専門的なワークフロー図を簡単に作成できます。
  • 安全な単一のリポジトリーにより、バージョンの混乱を排除し、「前任者がやったと思ってた」というような引き継ぎをなくします。
  • プロセスを一度変更すると、組織全体に即座に変更が反映されます。1回更新すればどこでも同期可能なモデルにより、チームはつながりを維持し、作業を迅速化することができます。
  • 透明性、説明責任、スピードの向上を実現します。通常は大規模なエンタープライズ・ツールに見られる主要な機能を、中小企業向けに簡素化しました。

このソリューションは、10～100人のスタッフのチームを管理していて、プロセスの負荷によって速度が低下している場合に最適で、ビジネスが加速するのに役立ちます。ビジネスが成長段階に入っており、混沌を伴わずにスムーズに拡張したい場合にも最適です。

営業、オペレーション、フルフィルメント、財務などの複数の部門があり、部門間でより明確な引き継ぎが必要な場合、このツールを使用するとそのつながりを合理化できます。手作業からデジタル・プロセスに移行する場合、あるいは事後対応型アプローチから事前対応型アプローチに移行する場合、その移行をスムーズに行うための架け橋となります。

成果：ローン資金調達時間を50％短縮

Elevations Credit Union社は、よりプロセス主導型になり、ボトルネックを排除したいと考えたときに、Blueworks Liveを導入しました。同社はこのツールを使用して、組織全体で相互依存するプロセスを文書化し、関連付けました。

３つの成果：

  • 住宅担保ローンの資金調達期間を約52％短縮
  • 審査担当者1人あたりの自動車ローン件数が71％増加
  • 自動車ローンの申し込みから融資までの時間を約61％短縮

数千人のメンバーや数百万件のトランザクションがない場合でも、ワークフローを取り込むことで隠れた遅延が明らかになり、速度とスループットの目に見える向上を実感できます。

開始方法

Blueworks Liveの30日間無料評価版にサインアップして、主要なワークフローをマッピングし、チームを招待して、実際のライブ・コラボレーションをご体験ください。

チェックアウト時に、30％割引コード（特定の地域で利用可能）を適用し、試験的プロセス（新規クライアントのオンボーディング、注文履行、または社内承認）を選択してマッピングします。次に、チームを招待し、ボトルネックを特定してステップを合理化し、ツールを改善に役立てます。無料評価版の使用後は、割引サブスクリプションを利用して、さらに多くのプロセスに展開し、自信を持って拡張し、収益を向上させましょう。

躊躇を1週間続けるごとに、非効率なプロセスによるコストは継続的に増加します。ミス、遅延、誤解が蓄積されます。

IBM Blueworks Liveで効率化への旅を今すぐ始めましょう。

