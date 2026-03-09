医療統計専用パッケージ「SPSS for Medical」

医療・看護領域の研究では、群間比較（t検定/ANOVA）だけでなく、ロジスティック回帰や生存時間解析（Kaplan–Meier/Cox）、ROC、傾向スコア、反復測定や多施設データ（GEE/混合効果モデル）など、設計に応じて手法が一気に増えます。
その一方で、研究現場は「統計の専門家が常に横にいる」状態ではありません。限られた時間で、論文に耐える品質の解析を、再現可能な形で回す──ここに最適化したのが、医学統計パッケージ 「SPSS for Medical」です。
SPSS for Medicalは、信頼と実績のある IBM SPSS Statistics をベースに、医療統計で頻出の分析を“迷わず実行”できるように株式会社医学書院と共同開発したエディションです。特徴は大きく3つです。
ベースとなるSPSSの基本機能（記述統計、クロス集計、カイ二乗、各種t検定、ノンパラ、相関、回帰、因子、クラスタ、ROC等）に加え、医療研究で一段よく出てくる手法をしっかりカバーします。
SPSSはもともとGUI（マウス操作）に強いツールですが、SPSS for Medicalではさらに、医療領域で頻出の流れを意識した専用メニューを搭載しています。
例えば、基礎集計→群比較→回帰→層別→ROC→生存分析…といった、論文でよくある一連の解析を、迷いにくい動線で実行できます。
「統計はわかる。でもSPSSの操作がわからない」あるいは「操作はできる。でも出力の読み方が難しい」──これらを解決するための自己学習できるオンライントレーニングが付属します。
研究では、解析そのものよりも前処理（欠損、外れ値、再コーディング、派生変数作成、カテゴリ化、ラベル付けなど）に時間を取られがちです。SPSSはデータ読み込み（Excel/CSV/ODBC等）→加工→分析→表/グラフ出力が一気通貫で進み、作業の分断が起こりにくいのが強みです。
臨床研究・観察研究では、後から「その値はどこから出たの？」が必ず来ます。SPSSはGUIでも進められますが、シンタックス（手順の記録）に落としておくことで、再現性・説明責任のコストを下げられます。
最新の IBM SPSS Statistics 31.0.1 では、出力結果をLLMで解釈する AI出力アシスタント（AI Output Assistant） が提供されています。これは出力の一部（表や結果）を選択して、説明や解釈を得られる機能で、IBM watsonx.ai により提供されます。
SPSS for Medicalは、利用形態に応じて導入を組めます。
また保守契約中は、インストール/技術トラブル対応などのサポートに加え、保守期間内の最新バージョンへのアップグレード権利が提供されます。
ご関心をお持ちの方は、ぜひIBMまたは株式会社医学書院へお問い合わせください。