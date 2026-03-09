医療統計専用パッケージ「SPSS for Medical」

公開日 2026年03月9日
医療・看護研究における統計解析の現状と課題

医療・看護領域の研究では、群間比較（t検定/ANOVA）だけでなく、ロジスティック回帰や生存時間解析（Kaplan–Meier/Cox）、ROC、傾向スコア、反復測定や多施設データ（GEE/混合効果モデル）など、設計に応じて手法が一気に増えます。

その一方で、研究現場は「統計の専門家が常に横にいる」状態ではありません。限られた時間で、論文に耐える品質の解析を、再現可能な形で回す──ここに最適化したのが、医学統計パッケージ 「SPSS for Medical」です。

医学統計パッケージ「SPSS for Medical」とは

医学書院様専用パッケージ「SPSS for Medical」の特徴

SPSS for Medicalは、信頼と実績のある IBM SPSS Statistics をベースに、医療統計で頻出の分析を“迷わず実行”できるように株式会社医学書院と共同開発したエディションです。特徴は大きく3つです。
 

1. 医療統計でよく使う手法を網羅した構成

ベースとなるSPSSの基本機能（記述統計、クロス集計、カイ二乗、各種t検定、ノンパラ、相関、回帰、因子、クラスタ、ROC等）に加え、医療研究で一段よく出てくる手法をしっかりカバーします。

  • ロジスティック回帰（多項・順序も含む）：重症度スコア等の順序カテゴリ、名義カテゴリのアウトカムにも対応
  • 生存時間解析：Kaplan–Meier、ログランク、Cox比例ハザード（共変量調整、ハザード比）
  • 一般線形モデル（GLM）/ANCOVA、MANOVA/MANCOVA：共変量調整を伴う群比較
  • 一般化線形モデル（GENLIN）：二項・ポアソン・ガンマ等、アウトカム分布に合わせた回帰（率データのオフセット等）
  • GEE（一般化推定方程式）：同一患者の反復測定、施設内相関など「相関のあるデータ」に現実的に対応
  • 混合効果モデル（LMM/GLMM）：多施設研究、病棟/医師/施設クラスタ、患者内反復など階層データに強い
  • 傾向スコア作成・マッチング：観察研究での共変量バランス調整（設計の品質を上げる）
     

2. 医療領域の量的研究で使いやすい「オリジナルカスタムメニュー」

SPSSはもともとGUI（マウス操作）に強いツールですが、SPSS for Medicalではさらに、医療領域で頻出の流れを意識した専用メニューを搭載しています。

例えば、基礎集計→群比較→回帰→層別→ROC→生存分析…といった、論文でよくある一連の解析を、迷いにくい動線で実行できます。
 

3) 90日間オンデマンド型トレーニング（全8時間相当）付

「統計はわかる。でもSPSSの操作がわからない」あるいは「操作はできる。でも出力の読み方が難しい」──これらを解決するための自己学習できるオンライントレーニングが付属します。

研究現場で効く - SPSSが医療統計と相性が良い理由

データ準備～出力まで「同じ場所」で完結

研究では、解析そのものよりも前処理（欠損、外れ値、再コーディング、派生変数作成、カテゴリ化、ラベル付けなど）に時間を取られがちです。SPSSはデータ読み込み（Excel/CSV/ODBC等）→加工→分析→表/グラフ出力が一気通貫で進み、作業の分断が起こりにくいのが強みです。
 

“再現性”を担保しやすい

臨床研究・観察研究では、後から「その値はどこから出たの？」が必ず来ます。SPSSはGUIでも進められますが、シンタックス（手順の記録）に落としておくことで、再現性・説明責任のコストを下げられます。

SPSS Statistics 31のAI機能：出力の“読み解き”を加速

最新の IBM SPSS Statistics 31.0.1 では、出力結果をLLMで解釈する AI出力アシスタント（AI Output Assistant） が提供されています。これは出力の一部（表や結果）を選択して、説明や解釈を得られる機能で、IBM watsonx.ai により提供されます。
 

導入形態：医局・研究室の運用に合わせて選べる

SPSS for Medicalは、利用形態に応じて導入を組めます。

  • 買取版：個人研究者が1名で利用（1ライセンス2台まで等、運用条件あり）
  • 年間契約：医局・研究室に設置し複数人利用を想定（運用設計に向く）

また保守契約中は、インストール/技術トラブル対応などのサポートに加え、保守期間内の最新バージョンへのアップグレード権利が提供されます。

こんな方におすすめ

  • 医療統計を一通り学んだが、実データで詰まりがちな大学院生・若手研究者
  • 医局や病院内で、解析を標準化・引き継ぎ可能にしたい研究責任者
  • 観察研究で、共変量調整（回帰・傾向スコア）や生存解析をきちんと回したい方
  • 反復測定/多施設など、相関のあるデータ（GEE/混合）を扱う必要がある方

ご関心をお持ちの方は、ぜひIBMまたは株式会社医学書院へお問い合わせください。

