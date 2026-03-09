医療統計専用パッケージ「SPSS for Medical」

医学書院様専用パッケージ「SPSS for Medical」の特徴

SPSS for Medicalは、信頼と実績のある IBM SPSS Statistics をベースに、医療統計で頻出の分析を“迷わず実行”できるように株式会社医学書院と共同開発したエディションです。特徴は大きく3つです。



1. 医療統計でよく使う手法を網羅した構成

ベースとなるSPSSの基本機能（記述統計、クロス集計、カイ二乗、各種t検定、ノンパラ、相関、回帰、因子、クラスタ、ROC等）に加え、医療研究で一段よく出てくる手法をしっかりカバーします。

ロジスティック回帰（多項・順序も含む） ：重症度スコア等の順序カテゴリ、名義カテゴリのアウトカムにも対応

：重症度スコア等の順序カテゴリ、名義カテゴリのアウトカムにも対応 生存時間解析 ：Kaplan–Meier、ログランク、Cox比例ハザード（共変量調整、ハザード比）

：Kaplan–Meier、ログランク、Cox比例ハザード（共変量調整、ハザード比） 一般線形モデル（GLM）/ANCOVA、MANOVA/MANCOVA ：共変量調整を伴う群比較

：共変量調整を伴う群比較 一般化線形モデル（GENLIN） ：二項・ポアソン・ガンマ等、アウトカム分布に合わせた回帰（率データのオフセット等）

：二項・ポアソン・ガンマ等、アウトカム分布に合わせた回帰（率データのオフセット等） GEE（一般化推定方程式） ：同一患者の反復測定、施設内相関など「相関のあるデータ」に現実的に対応

：同一患者の反復測定、施設内相関など「相関のあるデータ」に現実的に対応 混合効果モデル（LMM/GLMM） ：多施設研究、病棟/医師/施設クラスタ、患者内反復など階層データに強い

：多施設研究、病棟/医師/施設クラスタ、患者内反復など階層データに強い 傾向スコア作成・マッチング：観察研究での共変量バランス調整（設計の品質を上げる）



2. 医療領域の量的研究で使いやすい「オリジナルカスタムメニュー」

SPSSはもともとGUI（マウス操作）に強いツールですが、SPSS for Medicalではさらに、医療領域で頻出の流れを意識した専用メニューを搭載しています。

例えば、基礎集計→群比較→回帰→層別→ROC→生存分析…といった、論文でよくある一連の解析を、迷いにくい動線で実行できます。



3) 90日間オンデマンド型トレーニング（全8時間相当）付

「統計はわかる。でもSPSSの操作がわからない」あるいは「操作はできる。でも出力の読み方が難しい」──これらを解決するための自己学習できるオンライントレーニングが付属します。