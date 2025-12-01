IBM MQ SaaSリザーブド・インスタンスによるミッションクリティカルなメッセージングのダウンタイム・ジレンマの解決
企業がより迅速にモダナイズし、より効率的に運用され、あらゆるメッセージ交換における信頼性を維持できるように設計されています。
企業がハイブリッドおよびマルチクラウド環境に拡大するにつれて、リーダーは複数のクラウド、プラットフォーム、オーケストレーションに関する課題に直面する可能性があります。この視点で見ると、シームレスなデータ交換を確保し、データの整合性を維持し、ダウンタイムやセキュリティー侵害による損失を防ぐのは困難になる可能性があります。このアプローチは、最終的に顧客満足度と収益増加に影響を与えます。
多くの組織にとって、問題はモダナイズするかどうかではなく、ミッションクリティカルなワークロードを中断せずにモダナイズする方法です。
IBM MQ SaaS（SaaS）は、IBM CloudとAmazon Web Services（AWS）の両方で利用できる、フルマネージドで可用性の高いMQインスタンスをサービスとして提供することで、こうしたプレッシャーに正面から向き合います。
IBM MQ SaaSは、企業が数十年にわたって信頼してきたのと同じテクノロジーに基づいて構築されたマネージド・メッセージング・バックボーンを提供します。また、企業がより迅速にモダナイズし、より効率的に運営され、あらゆるメッセージ交換における信頼性を維持できるように設計されています。
IBM MQ SaaSを活用してハイブリッドクラウドの接続性を推進することで、ビジネスを変革できます。ハイブリッドクラウドとマルチクラウドに対応する単一の標準的なアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）により、接続が簡素化され、プラットフォーム間でのワークロードの移動が容易になります。その結果、俊敏性が向上し、運用上のオーバーヘッドが削減され、一貫した信頼性がもたらされます。IBM MQ SaaSを利用することで、変化するビジネス・ニーズに迅速に対応し、顧客体験を向上させ、市場での競争上の優位性を獲得することができます。
現在のハイブリッドクラウドのランドスケープでは、企業は急速にモダナイズが進んでいますが、アプリケーションとデータがすべて同じペースで動いているわけではありません。ミッションクリティカルなシステムは多くの場合オンプレミスに設置されますが、新しいワークロードはクラウドに構築されます。その結果、シームレスに、安全かつ確実に通信する必要がある環境が複雑に混在します。
ハイブリッド・アーキテクチャーは統合によって成功します。IBM MQ SaaSは、プライベート・データセンターと複数のクラウドにまたがるアプリケーション、システム、サービスを接続する信頼できるバックボーンとして機能します。これにより、メッセージが環境間で一度だけ配信されるようになり、企業が取引、支払い、ロジスティクスの面で頼りにしている信頼性が得られます。
MQ SaaSはマネージド・サービスとして動作するため、メッセージング・インフラストラクチャーを維持する複雑さを軽減しながら、組織がより迅速にモダナイズするのに役立ちます。ハイブリッド接続をサポートするように設計されているため、チームは既存のオペレーションを中断することなく、ワークロードをクラウドに簡単に移行できます。
IBM MQはG2からリーダーに認定（2023年冬）され、TrustRadiusでトップ評価（2024年）を受け、総合スコア9/10、150件以上の検証済みレビューで信頼性と性能が際立っています。
企業は多くの場合、オペレーション、可用性、保守をモダナイゼーションの障壁として挙げています。MQ SaaSを使用すると、IBMはプラットフォームのヘルス、更新、スケーリングを管理できるため、チームはアップタイムを維持するのではなく、新機能の提供に集中できるようになります。
こうした管理モデルへの移行は、運用コストの削減と環境間の一貫性の向上に貢献します。
分散した世界では、すべてのつながりが重要です。MQ SaaSは、仮想プライベートクラウド（VPC）エンドポイントを介した転送中のデータの暗号化とプライベート接続を提供し、オンプレミスとクラウド・システム間を移動する機密データを組織が保護するのに役立ちます。
最新のアプリケーションには俊敏性が求められます。MQ SaaSは、APIとコードとしてのインフラストラクチャーのサポートを提供し、チームがデプロイメントを自動化し、メッセージングを継続的なデリバリー・パイプラインに統合できるようにします。このプロセスにより、信頼性を損なうことなく、クラウドネイティブなイベント駆動型アーキテクチャーの構築と拡張が容易になります。
IBM MQ SaaSを導入することで、企業は次のことが可能になります。
IBM MQ SaaSは、企業がより迅速に動き、よりスマートに統合してハイブリッドクラウド時代を構築できるよう支援します。