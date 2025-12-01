IBM MQ SaaSリザーブド・インスタンスによるミッションクリティカルなメッセージングのダウンタイム・ジレンマの解決

現在のハイブリッドクラウドのランドスケープでは、企業は急速にモダナイズが進んでいますが、アプリケーションとデータがすべて同じペースで動いているわけではありません。ミッションクリティカルなシステムは多くの場合オンプレミスに設置されますが、新しいワークロードはクラウドに構築されます。その結果、シームレスに、安全かつ確実に通信する必要がある環境が複雑に混在します。

ハイブリッド・アーキテクチャーは統合によって成功します。IBM MQ SaaSは、プライベート・データセンターと複数のクラウドにまたがるアプリケーション、システム、サービスを接続する信頼できるバックボーンとして機能します。これにより、メッセージが環境間で一度だけ配信されるようになり、企業が取引、支払い、ロジスティクスの面で頼りにしている信頼性が得られます。

MQ SaaSはマネージド・サービスとして動作するため、メッセージング・インフラストラクチャーを維持する複雑さを軽減しながら、組織がより迅速にモダナイズするのに役立ちます。ハイブリッド接続をサポートするように設計されているため、チームは既存のオペレーションを中断することなく、ワークロードをクラウドに簡単に移行できます。

IBM MQはG2からリーダーに認定（2023年冬）され、TrustRadiusでトップ評価（2024年）を受け、総合スコア9/10、150件以上の検証済みレビューで信頼性と性能が際立っています。