IBMのアプローチは、以下の3つの実用的な原則に基づいています。

人間第一の設計： AIは人に取って代わるものではなく、人に力を与えるべきものです。 責任あるイノベーション：倫理と透明性は必須ではありません。構築されています ビジネス成果を推進するための協働エコシステム： Salesforce AgentforceなどのプラットフォームとIBM® Consultingを組み合わせることで、デジタル・ワーカーと人間のワーカーが相互に補完し合い、ビジネス上のメリットをもたらす環境を構築します。

その結果とは。調達チームは信頼を犠牲にすることなくスピードを上げ、サイクルタイムを短縮し、サプライヤーの多様性を向上させ、リスクへの曝露を減らします。その結果、専門家が戦略的パートナーシップに集中できる時間が増えます。

責任あるイノベーションは、組織間の協力によって実現します。IBMやSalesforce社などのパートナーシップが重要なのはロゴのためではなく、コラボレーションによって信頼、透明性、説明責任の共有がもたらされるからです。

「IBMと協力して、調達チームがAIのトランスフォーメーションの可能性を解き放つように支援しています。つまり、ビジネス全体を通じて、事後対応的なプロセスから積極的な洞察主導のパートナーシップへと移行することです」と、UKI Salesforce社のCEOであるZahra Bahrololoumi氏は述べています。「Salesforce社の信頼できるデータとAI機能に加え、IBMの業種・業務に関する深い専門知識を活用することで、組織はより堅牢なサプライチェーンを構築し、よりスマートな意思決定を推進し、長期的に持続可能な価値を創造することができます。」