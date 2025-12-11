エージェント・エンタープライズの形成：AIが調達のプレイブックを書き換える方法
調達チームは、複雑な調達プロセス、長いRFPサイクル、コンプライアンス要求の高まりなど、厳しい現実に直面しています。これらの課題は意思決定を遅らせ、従業員のエネルギーを浪費します。しかし、AIはその状況を変えています。
IBM® Institute for Business Valueレポートによると、調達にAIを活用する組織は、コストを最大70％削減しています。さらに、サプライヤーのオンボーディングにかかる時間が10倍速くなり、料金体系分析にかかる時間は2日からわずか10分に短縮されました。これらの勝利は小さくありません。これらは、関係の構築やストラテジーの推進という、最も重要なことのための時間を取り戻すゲーム・チェンジャーです。
私たちが焦点を当てているのはテクノロジーだけではありません。責任あるAIでビジネス上の課題を解決することです。調達は、組織のあらゆる部分に影響を及ぼします。しかし、手作業やコンプライアンス・チェックでは時間がかかることがよくあります。私たちは、業種・業務に関する深い専門知識と、説明可能・拡張可能な安全なAIを組み合わせることで、チームがその問題を動き超えて前進できるよう支援します。
IBMのアプローチは、以下の3つの実用的な原則に基づいています。
その結果とは。調達チームは信頼を犠牲にすることなくスピードを上げ、サイクルタイムを短縮し、サプライヤーの多様性を向上させ、リスクへの曝露を減らします。その結果、専門家が戦略的パートナーシップに集中できる時間が増えます。
責任あるイノベーションは、組織間の協力によって実現します。IBMやSalesforce社などのパートナーシップが重要なのはロゴのためではなく、コラボレーションによって信頼、透明性、説明責任の共有がもたらされるからです。
「IBMと協力して、調達チームがAIのトランスフォーメーションの可能性を解き放つように支援しています。つまり、ビジネス全体を通じて、事後対応的なプロセスから積極的な洞察主導のパートナーシップへと移行することです」と、UKI Salesforce社のCEOであるZahra Bahrololoumi氏は述べています。「Salesforce社の信頼できるデータとAI機能に加え、IBMの業種・業務に関する深い専門知識を活用することで、組織はより堅牢なサプライチェーンを構築し、よりスマートな意思決定を推進し、長期的に持続可能な価値を創造することができます。」
調達は単なるプロセスではなく、プレッシャーの下で最高の仕事をしようとする人々が支えています。ここで、AgentforceとAIは、代替としてではなくパートナーとして登場します。
これらのエージェントは人間の判断に取って代わるものではなく、それを強化するものです。専門家を日常的な作業から解放することで、コラボレーション、創造性、戦略的思考の時間を取り戻すことができます。
IBM® ConsultingのUKIマネージング・パートナーであるRahul Kaliaは、「協働と信頼できるAIによって、調達機能は単なるトランザクションの自動化を超えて、戦略的な意思決定と長期的な価値創造のための変革的な手段に再定義しています」と述べています。
調達状況は急速に変化しています。問題は、AIが仕事を変革するかどうかではなく、いかに責任を持って協力して仕事を実現させるかです。IBMとSalesforce社は、この話題に初めて触れたわけではありません。IBMのパートナーシップは20年以上にわたり、信頼とイノベーションの上に築かれ、責任あるAIへの共通の取り組みによって強化されています。
2017年のIBM® WatsonとSalesforce Einsteinの統合から今日の生成AIソリューションに至るまで、当社は一貫して協力し、組織が仕事の進め方を再構築できるよう支援してきました。2人のリーダーが専門知識とプラットフォームを組み合わせることで、単なる効率性ではなく、バリュー・チェーン全体にわたるレジリエンス、俊敏性、影響力が得られます。
可能性を探索する準備はできましたか。エージェント・エンタープライズの構築について紹介します。