すべてのデータベースを初日から保護：GuardiumとTerraformでスケーラブルで自動化された保護を実現

イノベーションをめぐる競争において、開発チームはベクター・データベース（DB）からクラウドネイティブ・サービスまで、ますます多様なデータ・ストアを必要としています。このため、データ・セキュリティー・チームは大きなプレッシャーにさらされています。ビジネスはスピードを求めていますが、新しいデータ・ストアごとにコンプライアンスを手作業で確保・証明しなければならないため、ボトルネックが生じ、運用コストが上昇します。

この手動アプローチは、最新のCI/CDワークフローに追いつくことができません。セキュリティーは、時間のかかる最終的なステップではなく、日々のワークフローに直接統合される「中核原則」となるべきです。

Guardium Data Protectionエージェントレス監視と脆弱性アセスメントの構成をTerraformで自動化することで、このプロセスを合理化しました。データベース監査、脆弱性スキャン、コンプライアンス・オンボーディングが、データ・ストア・プロビジョニングのワークフローに直接組み込まれるようになりました。その成果、初日からモニタリング、スキャン、保護されるデータ・ストアが得られます。