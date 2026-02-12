すべてのデータベースを初日から保護：GuardiumとTerraformでスケーラブルで自動化された保護を実現

データベース監査、脆弱性スキャン、コンプライアンス・オンボーディングが、データ・ストア・プロビジョニングのワークフローに直接組み込まれるようになりました。
イノベーションをめぐる競争において、開発チームはベクター・データベース（DB）からクラウドネイティブ・サービスまで、ますます多様なデータ・ストアを必要としています。このため、データ・セキュリティー・チームは大きなプレッシャーにさらされています。ビジネスはスピードを求めていますが、新しいデータ・ストアごとにコンプライアンスを手作業で確保・証明しなければならないため、ボトルネックが生じ、運用コストが上昇します。
この手動アプローチは、最新のCI/CDワークフローに追いつくことができません。セキュリティーは、時間のかかる最終的なステップではなく、日々のワークフローに直接統合される「中核原則」となるべきです。
Guardium Data Protectionエージェントレス監視と脆弱性アセスメントの構成をTerraformで自動化することで、このプロセスを合理化しました。データベース監査、脆弱性スキャン、コンプライアンス・オンボーディングが、データ・ストア・プロビジョニングのワークフローに直接組み込まれるようになりました。その成果、初日からモニタリング、スキャン、保護されるデータ・ストアが得られます。
これまで、Guardium Data Protection（GDP）への新しいデータベースのオンボーディングは、すでに確立されていて信頼性の高いプロセスでした。GDPは、監査の実現、ポリシーの構成、ログの接続、コンプライアンスの準備状況の検証を迅速に行うための強力な組み込み機能を提供します。オートメーションを使用しない場合でも、チームは環境全体でGDPを効率的かつ一貫して展開できます。
Terraformは、GDPのオンボーディング・ワークフローをコードとしてのインフラストラクチャー（infrastructure-as-code）に統合することで、この強力な基盤を拡張し、手動の手順を排除して大規模にデプロイメントを加速します。この機能強化により、オンプレミスまたはクラウド内のすべてのデータベースは自動的に次のことを行います。
GDPはすぐに使用できる堅牢なセキュリティーを実現し、Terraformはそれをさらに高速化し、一貫性を高め、完全に自動化します。
この自動化の影響は、実際のシナリオで最も明らかです。IBMと連携して2,000を超えるデータベースを管理している大手金融サービス企業は、手動のセキュリティー・オンボーディングによる大幅な遅延と高い運用コストを報告しています。
データベースごとに35分かかる手動プロセスを計算すると、2,000のデータ・ストアすべてのオンボーディングには1,166時間以上の手作業が必要になります。Guardium TerraformオートメーションをCI/CDパイプラインに統合することで、この1,166時間のタスクを自動化されたワークフローに変換し、これにかかった時間は2,000のデータベースすべてで70時間未満でした。この自動化は以下の機能を提供します。
このオートメーションにより、ヘッドカウントを増やさずに環境全体に保護を拡張でき、CI/CDパイプラインにセキュリティーを直接埋め込みました。
この自動化されたアプローチは、一部のグループだけでなく、各ペルソナの主要な問題を解決することでチームを連携させます。
Terraformの自動化により、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、またはさまざまなクラウドネイティブデータベースを実行しているかどうかにかかわらず、異種環境全体で一貫性のある繰り返し可能性でエラーのないデプロイメントが可能になります。
この自動化により、スピードだけでなく、最初からコンプライアンス・フレームワークが確実に満たされるようになります。Guardiumの継続的な監査と脆弱性管理により、企業はイノベーションを遅らせることなく、可視性、制御、保証を容易に維持できます。
この統合により、データ・セキュリティー担当チームは、IBM HashiCorpの主要なコードとしてのインフラストラクチャー（IaC）プラットフォームを通じて、堅牢なサポートを提供することができます。オペレーションで既に採用されているTerraformワークフローに基づいて、Guardium Data Protectionをハイブリッドクラウド環境全体でオーケストレーションし、共有されたオートメーションの実践に向けて自然にチームの足並みを揃えます。
始めるのに、全面的な見直しは必要ありません。まずは、この自動化を次の開発プロジェクトに適用することから始めます。
新しいデータ・ストア1つだけセキュリティー・オンボーディングを自動化するだけで、その価値をすぐに証明できます。35分かかっていた手作業をわずか数分に短縮するのです。これは、企業全体でセキュリティーとコンプライアンスを拡張するための明確で繰り返し可能な道筋を提供する、短期的な勝利です。
最初に必要なものはすべて、Terraform Registryで見つけられます。
データベース監査とコンプライアンスのためのTerraformモジュール