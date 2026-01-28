法的検索向け実稼働RAG：Shorthills AIがIBM watsonx.dataを使用してデータ検索を拡張した方法

Shorthillsの核となる教訓は、AIソリューションの実稼働検索は、反復的なエンジニアリング作業であるということです。一握りの文書から数千（あるいはそれを超える）に拡張すると、問題は変わります。最終的に、「検索」は、キーワード、ベクトル、ハイブリッド、グラフ検索を通じて進化し、レイテンシーとコストが予測可能になるように慎重なルーティングを行うことで、継続的な改善プロセスとなります。

IBM watsonx.dataとLangflowを基盤とすることで、Shorthillsは、エンタープライズ規模で運用し、オンプレミス要件を含む企業の制約を処理できる法律専門家向けの AI駆動型検索システムを導入しました。このシステムは、測定可能な関連性の向上を実現し、法律のエンドユーザーが自信を持って結果を判断するために必要な引用と幅広い視点を提供します。

同様の顧客ニーズとガバナンス要件は、ヘルスケアや金融サービスなどの業種にも存在します。基盤となるインフラストラクチャーの拡張性により、同様のソリューションを複数の業界や世界中に展開することが可能です。

次のステップとして、Shorthillsは、この検索基盤がエージェントベースのワークフローに拡張されると考えています。こうしたワークフローでは、エージェントは基礎となるデータや検索スタックを毎回再構築することなく、人間のレビュー用にアウトプットを調査、下書き、パッケージ化できます。

