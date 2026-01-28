法的検索向け実稼働RAG：Shorthills AIがIBM watsonx.dataを使用してデータ検索を拡張した方法

Shorthillsは、IBM watsonx.data上のAstra DBをベクトル・データベースとして使用し、Langflowを使用してRAGシステム構築時のイテレーションを高速化することで、再現率と精度を60％向上させています。
セマンティック検索や検索拡張生成（RAG）などの最新の人工知能技術により、法律事務所が長い文書の探索に費やす時間を短縮できます。概念的に関連するセクションを見つけ、重要な内容を要約し、追跡可能な引用を返すことで、成果を検証できるようにします。
適切に実行すれば、法務チームが要求する厳密さを犠牲にすることなく、法務調査を手動の「10個のタブを開く」ワークフローから、ガイド付きで証拠に裏付けられたエクスペリエンスへと変えることができます。法的検索では、ユーザーは単なる回答だけではなく、正しい答えが必要です。その答えは、適切な当局が提供しており、関連する例外があり、引用できる正確な文章で迅速に裏付けられなければなりません。
この目標を念頭に置いて、ニュージャージーに拠点を置くShorthills AIは、RAGと知識グラフを使用することにより、ドメインごとに最適化されたチャットボットの形で生成AIエージェント・フレームワークを開発しました。このフレームワークは、実際のスピードと同じくらい関連性、完全性、検証可能な原典が重要である法律業界向けに、AI搭載の洞察を提供します。
IBMのソリューションは、ユーザーのクエリーの詳細や観点をどれだけ正確に捉えた成果が得られるかという点で、包括性が4倍向上しました。また、ダイバーシティーも9倍向上しました。これは、単一の推論ではなく、複数の解釈や角度をユーザーに提供する機能です。この機能は、法的ワークフローにおける議論と反証の準備に不可欠です。
法務部門が何十万もの法的文書のデータセットを選別するためには、信頼性の高い検索、問題に関する多角的な視点、結果を原典の文書までさかのぼって追跡できる機能が必要です。回答の70％を得ると重大なリスクが生じる可能性がある上、ハルシネーションは許容されません。
多くの法人顧客にとって重要な制約は、デプロイメントに関するものです。一部の組織では、規制上の制約により、法的なコンテンツ内の機密データをハイパースケーラーと共有できない場合があります。これらの制約により、個人情報（PII）やProtected Health Information（PHI）を含むコンテンツなどのナレッジ・ベースをオンプレミスに保持する必要がある場合があります。
ShorthillsのリーガルAIシステムは、次の2つのパイプラインで構成されています。
ファイルはデータレイクにインポートされ、検索が大規模かつ確実に機能するように準備されます。
クエリ側では、Shorthillsは本番環境に実用的な哲学を採用しています。つまり、単一のユニバーサル検索方法に頼らないようにすることです。
このアプローチを実装するために、システムには、ユーザーの意図に応じてキーワード、ベクトル、またはグラフ検索にクエリーを送信するルーターが含まれています。両オプションでは時間とコストのトレードオフが異なります。
その他の重要な考慮事項は次のとおりです。
最後に、このエクスペリエンスはチャットのみのインターフェースを超えて拡張されています。この法的検索のユースケースでは、ユーザーはWord文書、画像、PDF、テキスト・ファイルなど、複数の種類のデータ・ソースを取得できます。
ShorthillsがIBMのスタックを使用してこのAIアシスタント・プラットフォームを構築することを選択した主な理由は、以下の法律業界におけるエンタープライズ・デプロイメントの現実に起因しています。
これらのプロセスは、実用的なエンジニアリング・パラメーター内で動作する必要がありました。LLMは演算能力を大量に消費し、オンプレミスでのスケーリングには効率化のために適切なランタイムとデプロイメント・ツールが必要でした。
測定可能なエンドユーザーの成果に関して、Shorthillsは以下のように報告しています。
その影響は具体的で、再現率と精度の向上、包括性とダイバーシティーの向上、高品質の引用サポートなどを実現しています。この成果により、エンド・ユーザーが資料を探す時間を減らし、その評価により多くの時間を費やすことができるようになりました。
Shorthillsの核となる教訓は、AIソリューションの実稼働検索は、反復的なエンジニアリング作業であるということです。一握りの文書から数千（あるいはそれを超える）に拡張すると、問題は変わります。最終的に、「検索」は、キーワード、ベクトル、ハイブリッド、グラフ検索を通じて進化し、レイテンシーとコストが予測可能になるように慎重なルーティングを行うことで、継続的な改善プロセスとなります。
IBM watsonx.dataとLangflowを基盤とすることで、Shorthillsは、エンタープライズ規模で運用し、オンプレミス要件を含む企業の制約を処理できる法律専門家向けの AI駆動型検索システムを導入しました。このシステムは、測定可能な関連性の向上を実現し、法律のエンドユーザーが自信を持って結果を判断するために必要な引用と幅広い視点を提供します。
同様の顧客ニーズとガバナンス要件は、ヘルスケアや金融サービスなどの業種にも存在します。基盤となるインフラストラクチャーの拡張性により、同様のソリューションを複数の業界や世界中に展開することが可能です。
次のステップとして、Shorthillsは、この検索基盤がエージェントベースのワークフローに拡張されると考えています。こうしたワークフローでは、エージェントは基礎となるデータや検索スタックを毎回再構築することなく、人間のレビュー用にアウトプットを調査、下書き、パッケージ化できます。