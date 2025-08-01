AIにより進化する業務プロセスマネジメント

システムが司っている業務を自動化する第一歩は現状の可視化です。まずは現状の業務の姿を明らかにすることによって、自動化出来る業務がわかるようになります。それにはプロセスマイニングが強力な武器となります。プロセスマイニングは、システムに蓄積されたログデータを基に業務プロセスを再現し、業務プロセスのパターンを提示したり、業務プロセス上の繰り返しや冗長な処理、非効率を特定したりしますので、自動化の余地を明確に把握することが出来るようになります。それらを、自動処理プログラムやRPAなどの適用、複数のシステムを跨る処理のAPI連携による統合などによって自動化していくのです。更に、IBM Process Miningに代表される最新のプロセスマイニングツールを使うと、特定した業務の冗長や逸脱を改善するためのアクションをソフトウェアが提示し、それを自動的に実行するようなことも出来るようになります。



次の自動化のターゲットはヒトが電話やeメール、オフィスソフトウェアなどを使って行っている業務です。こちらの自動化は、システムが司っている業務の自動化よりも一段ハードルは高いですが、昨今のAIエージェントの台頭により実現可能となりました。顧客からの問い合わせ対応業務を例にとると、従来のチャットボットによる半自動化の状態では、予め設定したFAQを参照した回答を返すだけでしたが、自立型のAIエージェントが組み込まれたAIチャットボットは、定型的な回答を返すだけではなく、これまで蓄積された知識ベースからよりパーソナライズされた回答を行い、更に問題を検出し解決方法を提案したり、必要に応じてエスカレーションを行うことも可能です。また、自立型AIエージェントは、社内に数多く存在する業務マニュアルのステップを読み込み、自律的にシステムやソフトウェアを操作し、業務を自動遂行することも出来ます。



このようにシステムが司る業務やヒトが中心となって行っている業務を自動化し、効率化を行ったあとは、そのあるべき業務の姿を常に維持できるように管理していくことが重要となります。業務プロセスはビジネスの変化に伴い刻々と変わるので、それをモニタリングしながら、常に最適な状態に保つことが必要となってきます。そのためには、自動化された後の業務のあるべき姿をIBM Blueworks LiveのようなBPMN（Business Process Model and Notation）ツールに定義し、その実行を常時モニタリングし、ビジネスプロセスの変化に応じて常に改善していくことが重要となります。

