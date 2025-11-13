企業は、生成AIと新たなエージェント型パターンを採用しながら、ハイブリッドおよびマルチクラウドのストラテジーを採用してきました。企業がエージェント型AIの導入を加速させ、開発、オペレーション、セキュリティー全体にわたる自律的な意思決定とインテリジェントな自動化を実現するにつれ、根本的な変化が進行しています。AIエージェントがポリシーを認識した自律性をもって日常的で複雑なタスクを管理することにより、ITチームはイノベーションと戦略的イニシアチブに集中できます。
機会は明らかです。AIエージェントがポリシーを認識し、自律性をもって日常的かつ複雑なタスクを処理できるようにITオペレーションを再考することで、ITチームがイノベーションと戦略に集中できるようにします。
AIエージェントは独立したツールではなく、複雑なハイブリッド・エンタープライズ・エコシステムの中で、データ、システム、人と相互作用しながら動作します。AIエージェントをワークフローに統合するには、エージェント型企業への変革をサポートするために、従来のITプロセスと統合を再考する必要があります。
このような企業のニーズに対応するため、IBMはこの種では初となるガイド「Architecting Secure Enterprise AI Agents with MCP（MPCによる安全な企業向けAIエージェントの構築）」を作成しました。このガイドでは、AIエージェントを安全かつ大規模に設計、デプロイ、管理するための、企業向けの構造化された方法論を紹介します。
AIエージェントは、大規模言語モデル（LLM） の考えをアクションに変えるAIツールと対話します。これらのツールを使うことで、AIエージェントを企業や外部のシステムとデータに統合し、情報を取得したり、アクションを実行したりすることができます。
この方法論の基本となるのは、モデル・コンテキスト・プロトコルが実現するエンタープライズ・ソフトウェア、インフラストラクチャー、ツールにエージェント型AIシステムを接続するための標準化されたアプローチの採用です。
MCPサーバーは、エージェント・システム向けのエンタープライズ・グレードの統合基盤です。明確に定義された監査可能な境界内でエージェントが行動できるようにするための標準化された方法により、ツールや参考情報、プロンプトを公開します。
たとえば、ユーザーはハイブリッド・デプロイメント全体のヘルスとセキュリティー体制に関する洞察を得ることができます。この統合は、環境全体のテクノロジーにまたがるMCPサーバーとの接続を通じて行われます。ユーザーは、特定された問題に対処したり、問題を解決するためのサポート・チケットをオープンしたりするために、変更を実施することもできます。
ほとんどの実装はまだ初期段階にありますが、MCPは勢いを増しています。実稼働環境でのテストの成功は、組織がセキュリティー、レジリエンス、非決定性、ガバナンスなどの重要な課題にどれだけうまく対処できるかにかかっています。MCPの導入が進むにつれて、オーケストレーションに重点が置かれることが予想されます。オーケストレーションとはつまり、どのエージェントやツールを、どのような条件下で、どのような安全策を講じてアクティブ化するかを決定するインテリジェンスのことです。
ITオペレーションの未来は、自律的でポリシー主導、そしてハイブリッド・バイ・デザインです。IBMは、パブリッククラウド、プライベートインフラストラクチャー、オンプレミス、エッジなど、さまざまなテクノロジースタック全体にわたって、エージェント型AIシステムが安全に学習、推論、動作できる環境を構築しています。
時間の経過とともに、これらのシステムは明確なガードレール（制御枠）のもとで、より高い自律性を発揮することが期待されており、補助的なレコメンデーションから管理された閉ループ修復、そして最終的には自己最適化するオペレーションへと進化することが予想されます。このビジョンは、規制の厳しい業種・業務においてセキュリティーとコンプライアンスを優先してきたIBMのレガシーを反映しています。
私たちはこの機会を活かし、IBMのインフラストラクチャー・ポートフォリオ全体でエージェント型AI対応機能を実現する取り組みを進めています。ハイブリッドクラウドとAIに関するIBMストラテジーの不可欠な要素として、IBMのインフラストラクチャーはハイブリッドクラウド・インフラストラクチャを提供します。これには、IBM Cloud®、IBM Z®、IBM Power®、IBM Storage、およびIBM Technology Lifecycle Services (TLS)の技術サービスが含まれます。
この変革をサポートするために、ポートフォリオ全体にエージェント型AI機能を導入しました。これには、エージェントとMCPサーバーが含まれます。これらの機能強化により、IBMのインフラストラクチャーはエージェント型AIに完全に対応するようになり、インテリジェントな自動化と環境間のシームレスな統合が可能になります。
IBMインフラストラクチャー製品は、MCPをサポートするエージェント型ITアプリケーション、AI搭載型ワークフロー、および独立したソフトウェア・ベンダー（ISV）ソリューションと統合できるようになりました。 IBMプラットフォーム全体の管理インターフェースは、以下を含むMCP互換サービスとして有効化されています。
Enterpriseのクライアントは、IBMインフラストラクチャーでこれらのMCPサーバーを活用し、ハイブリッドクラウドのデプロイメント全体でシームレスなエクスペリエンスを得ることができます。これらのIBM Infrastructure MCPサーバーを、任意のAIツールに統合できます。例として、IBM® watsonx Orchestrate®、Claudeデスクトップ、または企業が社内で構築したカスタムAIオーケストレーター（AIツール呼び出しのMCPをサポートするツール）などが挙げられます。
以下のデモ動画で説明されているように、代表的な企業であるAcme Co.社はハイブリッドクラウド環境で事業を展開しています。同社のアプリケーションは、IBM Cloud VPC上の仮想ワークロード、 Red Hat OpenShift上のクラウドネイティブ・サービス、およびwatsonx.aiを活用したAI推論にまたがります。これらのコンポーネントは、IBM Storageがサポートするオンプレミスのエンタープライズ・データ・システムと緊密に統合されています。
ユーザーが問題に遭遇した場合、ハイブリッド・デプロイメント全体にわたるAPI、ログ、管理インターフェイスの断片的な性質により、根本原因を特定することが困難になる場合があります。この課題こそが、モデル・コンテキスト・プロトコルとエージェント型AIによるエクスペリエンスの変革をもたらします。これにより、トラブルシューティングが簡素化され、解決が迅速化される統一された対話型インターフェースが実現します。
ハイブリッドクラウド全体にMCPサーバーをデプロイすることで、Acme Co.社は統合されたエージェント型AIエクスペリエンスを活用できるようになりました。例えば、IBM Cloudの正常性に関するクエリーはIBM Cloud MCPサーバーにルーティングされ、ストレージ関連の診断はStorage Insightsの MCPサーバーを通じて管理されます。また、ユーザーはIBM Support Insightsを利用し、単一のエージェント型AIインターフェースを通じて、ストレージ資産のサポート契約ステータスを確認することもできます。
MCPとエージェント型AIを活用したこの企業向けエージェントパターンにより、オペレーションを合理化し、チームがより迅速かつインテリジェントに問題を解決できるようになります。
エージェント型AIとMCPサーバーの統合によりIT環境全体で統一されたエクスペリエンスを提供する、インテリジェントなオペレーションの新時代に、企業は突入しています。開発者、プラットフォーム・エンジニア、オペレーター、サポート・チームは、IBM Cloud、IBM Storage、IBM Power、IBM Z、TLS環境にまたがるMCPサーバーを介してシームレスに接続する専用のAIエージェントと対話できるようになりました。
これらのエージェントは、クラウドまたはオンプレミスでホストされているかに関係なく、企業データとアプリケーション全体のアクションを調整し、よりスマートで高速かつ安全なオペレーションを実現します。
私たちの目標は明確です。それは、エージェント型AIを中核とし、MCPを介して接続され、IBMのオーケストレーションとガバナンスによって差別化された、ハイブリッド企業向けの信頼性の高い自律型オペレーション ファブリックを構築することです。