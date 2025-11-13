AIエージェントは独立したツールではなく、複雑なハイブリッド・エンタープライズ・エコシステムの中で、データ、システム、人と相互作用しながら動作します。AIエージェントをワークフローに統合するには、エージェント型企業への変革をサポートするために、従来のITプロセスと統合を再考する必要があります。

このような企業のニーズに対応するため、IBMはこの種では初となるガイド「Architecting Secure Enterprise AI Agents with MCP（MPCによる安全な企業向けAIエージェントの構築）」を作成しました。このガイドでは、AIエージェントを安全かつ大規模に設計、デプロイ、管理するための、企業向けの構造化された方法論を紹介します。

AIエージェントは、大規模言語モデル（LLM） の考えをアクションに変えるAIツールと対話します。これらのツールを使うことで、AIエージェントを企業や外部のシステムとデータに統合し、情報を取得したり、アクションを実行したりすることができます。

この方法論の基本となるのは、モデル・コンテキスト・プロトコルが実現するエンタープライズ・ソフトウェア、インフラストラクチャー、ツールにエージェント型AIシステムを接続するための標準化されたアプローチの採用です。

MCPサーバーは、エージェント・システム向けのエンタープライズ・グレードの統合基盤です。明確に定義された監査可能な境界内でエージェントが行動できるようにするための標準化された方法により、ツールや参考情報、プロンプトを公開します。

たとえば、ユーザーはハイブリッド・デプロイメント全体のヘルスとセキュリティー体制に関する洞察を得ることができます。この統合は、環境全体のテクノロジーにまたがるMCPサーバーとの接続を通じて行われます。ユーザーは、特定された問題に対処したり、問題を解決するためのサポート・チケットをオープンしたりするために、変更を実施することもできます。

ほとんどの実装はまだ初期段階にありますが、MCPは勢いを増しています。実稼働環境でのテストの成功は、組織がセキュリティー、レジリエンス、非決定性、ガバナンスなどの重要な課題にどれだけうまく対処できるかにかかっています。MCPの導入が進むにつれて、オーケストレーションに重点が置かれることが予想されます。オーケストレーションとはつまり、どのエージェントやツールを、どのような条件下で、どのような安全策を講じてアクティブ化するかを決定するインテリジェンスのことです。