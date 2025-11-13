AI（人工知能） ITの自動化

自律型ITオペレーションの未来を切り開く：エージェント型AI対応のIBMインフラストラクチャー

公開日 2025年11月13日
ワークフロー・アイコンと4面の台帳が描かれた円形のパッドのデジタル・イラスト

企業は、生成AIと新たなエージェント型パターンを採用しながら、ハイブリッドおよびマルチクラウドのストラテジーを採用してきました。企業がエージェント型AIの導入を加速させ、開発、オペレーション、セキュリティー全体にわたる自律的な意思決定とインテリジェントな自動化を実現するにつれ、根本的な変化が進行しています。AIエージェントがポリシーを認識した自律性をもって日常的で複雑なタスクを管理することにより、ITチームはイノベーションと戦略的イニシアチブに集中できます。

機会は明らかです。AIエージェントがポリシーを認識し、自律性をもって日常的かつ複雑なタスクを処理できるようにITオペレーションを再考することで、ITチームがイノベーションと戦略に集中できるようにします。

エージェント型エンタープライズとモデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）の役割

AIエージェントは独立したツールではなく、複雑なハイブリッド・エンタープライズ・エコシステムの中で、データ、システム、人と相互作用しながら動作します。AIエージェントをワークフローに統合するには、エージェント型企業への変革をサポートするために、従来のITプロセスと統合を再考する必要があります。

このような企業のニーズに対応するため、IBMはこの種では初となるガイド「Architecting Secure Enterprise AI Agents with MCP（MPCによる安全な企業向けAIエージェントの構築）」を作成しました。このガイドでは、AIエージェントを安全かつ大規模に設計、デプロイ、管理するための、企業向けの構造化された方法論を紹介します。

AIエージェントは、大規模言語モデル（LLM） の考えをアクションに変えるAIツールと対話します。これらのツールを使うことで、AIエージェントを企業や外部のシステムとデータに統合し、情報を取得したり、アクションを実行したりすることができます。

この方法論の基本となるのは、モデル・コンテキスト・プロトコルが実現するエンタープライズ・ソフトウェア、インフラストラクチャー、ツールにエージェント型AIシステムを接続するための標準化されたアプローチの採用です。

MCPサーバーは、エージェント・システム向けのエンタープライズ・グレードの統合基盤です。明確に定義された監査可能な境界内でエージェントが行動できるようにするための標準化された方法により、ツールや参考情報、プロンプトを公開します。

たとえば、ユーザーはハイブリッド・デプロイメント全体のヘルスとセキュリティー体制に関する洞察を得ることができます。この統合は、環境全体のテクノロジーにまたがるMCPサーバーとの接続を通じて行われます。ユーザーは、特定された問題に対処したり、問題を解決するためのサポート・チケットをオープンしたりするために、変更を実施することもできます。

ほとんどの実装はまだ初期段階にありますが、MCPは勢いを増しています。実稼働環境でのテストの成功は、組織がセキュリティー、レジリエンス、非決定性、ガバナンスなどの重要な課題にどれだけうまく対処できるかにかかっています。MCPの導入が進むにつれて、オーケストレーションに重点が置かれることが予想されます。オーケストレーションとはつまり、どのエージェントやツールを、どのような条件下で、どのような安全策を講じてアクティブ化するかを決定するインテリジェンスのことです。

MCPを搭載したエージェント型AI対応のIBMインフラストラクチャー

ITオペレーションの未来は、自律的でポリシー主導、そしてハイブリッド・バイ・デザインです。IBMは、パブリッククラウド、プライベートインフラストラクチャー、オンプレミス、エッジなど、さまざまなテクノロジースタック全体にわたって、エージェント型AIシステムが安全に学習、推論、動作できる環境を構築しています。

時間の経過とともに、これらのシステムは明確なガードレール（制御枠）のもとで、より高い自律性を発揮することが期待されており、補助的なレコメンデーションから管理された閉ループ修復、そして最終的には自己最適化するオペレーションへと進化することが予想されます。このビジョンは、規制の厳しい業種・業務においてセキュリティーとコンプライアンスを優先してきたIBMのレガシーを反映しています。

私たちはこの機会を活かし、IBMのインフラストラクチャー・ポートフォリオ全体でエージェント型AI対応機能を実現する取り組みを進めています。ハイブリッドクラウドとAIに関するIBMストラテジーの不可欠な要素として、IBMのインフラストラクチャーはハイブリッドクラウド・インフラストラクチャを提供します。これには、IBM Cloud®、IBM Z®、IBM Power®、IBM Storage、およびIBM Technology Lifecycle Services (TLS)の技術サービスが含まれます。

この変革をサポートするために、ポートフォリオ全体にエージェント型AI機能を導入しました。これには、エージェントとMCPサーバーが含まれます。これらの機能強化により、IBMのインフラストラクチャーはエージェント型AIに完全に対応するようになり、インテリジェントな自動化と環境間のシームレスな統合が可能になります。

IBMインフラストラクチャー製品は、MCPをサポートするエージェント型ITアプリケーション、AI搭載型ワークフロー、および独立したソフトウェア・ベンダー（ISV）ソリューションと統合できるようになりました。 IBMプラットフォーム全体の管理インターフェースは、以下を含むMCP互換サービスとして有効化されています。

  • IBM CloudIBM Cloud MCPサーバーは、エージェント型AIの力をIBM Cloud Managementにもたらします。さらに、従来のコマンドラインとAPIのやり取りを直感的な対話型エクスペリエンスに変換します。ユーザーは、構文を記憶したり、追加のツールに依存したりすることなく、参考情報、IAM（IDおよびアクセス管理）、およびVPC、Kubernetes、Object Storageなどのサービスを管理できます。AIエージェントは、状況に応じた洞察、事前対応型の監視、自動化されたアクションによって、このエクスペリエンスを強化し、クラウド環境全体でオペレーションを合理化し、俊敏性を高めます。
  • IBM StorageStorage InsightsのMCPサーバーは強力なStorage Insights APIを統合し、AIエージェントとの自然言語連携を可能にし、ハイブリッドストレージシステム（IBM FlashSystem®やDS8K環境など）のストレージ管理者がハイブリッド・ストレージを管理する方法を革新します。ユーザーはパフォーマンスと容量をリアルタイムで監視し、事前対応型のアラートを受け取ることができます。また、過去の傾向を分析したり、会話を通じて問題を診断したり、詳細なシステム構成にアクセスしたりすることもできます。このアプローチは、従来のダッシュボードベースの監視から、エンタープライズ・ワークフローに直接組み込まれた直感的なAI駆動型のストレージ管理への移行を示しています。
  • IBM PowerPowerVS MCPサーバーは、すぐに使えるリファレンス実装によりMCP統合を効率化します。これにより、仮想マシン、ヘルス・ステータス、およびインフラストラクチャの参考情報への安全な読み取り専用アクセスが可能になります。この機能により、ユーザーはMCPクライアントを使用して、運用環境に影響を与えることなく、運用データを簡単に接続して取得し、リアルタイムの可視性、手作業の軽減、応答時間の短縮を実現できます。
  • IBM ZIBM watsonx Assistant® for Zは、IBM Zプラットフォームに高度なエージェント型AIを導入し、開発者とオペレーターがメインフレーム環境を管理する方法を変革します。このソリューションの中核となるのは、マルチエージェント・オーケストレーションをサポートするスケーラブルなエージェント・フレームワークであり、複雑なワークフロー全体でのインテリジェントな自動化を可能にします。MCPサーバーに直接接続する統合サービスを使用すると、エージェントはクリティカルなシステム・データにアクセスできるため、意思決定と運用効率が向上します。このアプローチにより、IBM Zの専門家は独立して作業し、専門知識を体系化し、価値創出を加速できるようになります。
  • IBM Technology Lifecycle Services (TLS)：IBM TLSはAIを取り入れ 、クライアントのハイブリッドクラウドおよびAIへの変革を加速させるよう設計された幅広い統合データセンターのサービスとサポートを提供しています。AIベースのアシスタントは、TLSサポート・エンジニアがより深く事前対処的な洞察を得るのに役立ちます。これらのアシスタントは、問題に対して実行可能でパーソナライズされたソリューションを提供し、反復的なプロセスやタスクを自動化します。クライアントと協力し、チームはMCPへの直接アクセスが必要なユースケース（IT資産がサポート契約に基づいているかどうかを確認するクエリなど）を特定しています。収集された洞察に基づき、2026年に向けて、より広範な可用性と統合のためのロードマップが計画されています。このようなフィードバックにより、TLSはクライアントのニーズに合わせたエージェント機能を提供し、ロードマップの継続的な改良を進めることができます。

ハイブリッドクラウド全体で統合されたエージェント型エクスペリエンスを実現

Enterpriseのクライアントは、IBMインフラストラクチャーでこれらのMCPサーバーを活用し、ハイブリッドクラウドのデプロイメント全体でシームレスなエクスペリエンスを得ることができます。これらのIBM Infrastructure MCPサーバーを、任意のAIツールに統合できます。例として、IBM® watsonx Orchestrate®、Claudeデスクトップ、または企業が社内で構築したカスタムAIオーケストレーター（AIツール呼び出しのMCPをサポートするツール）などが挙げられます。

以下のデモ動画で説明されているように、代表的な企業であるAcme Co.社はハイブリッドクラウド環境で事業を展開しています。同社のアプリケーションは、IBM Cloud VPC上の仮想ワークロード、 Red Hat OpenShift上のクラウドネイティブ・サービス、およびwatsonx.aiを活用したAI推論にまたがります。これらのコンポーネントは、IBM Storageがサポートするオンプレミスのエンタープライズ・データ・システムと緊密に統合されています。

ユーザーが問題に遭遇した場合、ハイブリッド・デプロイメント全体にわたるAPI、ログ、管理インターフェイスの断片的な性質により、根本原因を特定することが困難になる場合があります。この課題こそが、モデル・コンテキスト・プロトコルとエージェント型AIによるエクスペリエンスの変革をもたらします。これにより、トラブルシューティングが簡素化され、解決が迅速化される統一された対話型インターフェースが実現します。

ハイブリッドクラウド全体にMCPサーバーをデプロイすることで、Acme Co.社は統合されたエージェント型AIエクスペリエンスを活用できるようになりました。例えば、IBM Cloudの正常性に関するクエリーはIBM Cloud MCPサーバーにルーティングされ、ストレージ関連の診断はStorage Insightsの MCPサーバーを通じて管理されます。また、ユーザーはIBM Support Insightsを利用し、単一のエージェント型AIインターフェースを通じて、ストレージ資産のサポート契約ステータスを確認することもできます。

MCPとエージェント型AIを活用したこの企業向けエージェントパターンにより、オペレーションを合理化し、チームがより迅速かつインテリジェントに問題を解決できるようになります。

エンタープライズIT向けエージェント型AIの力を解き放つ

エージェント型AIとMCPサーバーの統合によりIT環境全体で統一されたエクスペリエンスを提供する、インテリジェントなオペレーションの新時代に、企業は突入しています。開発者、プラットフォーム・エンジニア、オペレーター、サポート・チームは、IBM Cloud、IBM Storage、IBM Power、IBM Z、TLS環境にまたがるMCPサーバーを介してシームレスに接続する専用のAIエージェントと対話できるようになりました。

これらのエージェントは、クラウドまたはオンプレミスでホストされているかに関係なく、企業データとアプリケーション全体のアクションを調整し、よりスマートで高速かつ安全なオペレーションを実現します。

私たちの目標は明確です。それは、エージェント型AIを中核とし、MCPを介して接続され、IBMのオーケストレーションとガバナンスによって差別化された、ハイブリッド企業向けの信頼性の高い自律型オペレーション ファブリックを構築することです。

IBMインフラストラクチャーのAI対応機能を活用する

Dr. Nataraj Nagaratnam

IBM Fellow

CTO for AI Security & Architecture