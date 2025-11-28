単回帰分析では満足のいく結果が得られなかったため、次に重回帰分析を試しました。重回帰分析は、複数の説明変数を使用して目的変数を予測する方法です。今回は「駅からの距離」「席数」「視認性」「500m内昼間人口」の4つの変数を使いました。

手順

１．SPSS Statisticsを起動し、分析メニューから回帰、そして線型を選択。

２．**従属変数（目的変数）**に「初年度平均日販」を、**独立変数（説明変数）**に「駅からの距離」「席数」「視認性」「500m内昼間人口」を設定。