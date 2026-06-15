Fusion Middleware 12c（バージョン12.2.1.4/12.2.1.19）は、2026年12月にPremier Supportが終了し、2027年12月にExtended Supportが終了するという重要なサポート・マイルストーンを迎えようとしています。これを受けて、Oracleは今後の計画を明らかにしました。同社は、2027年以降に市場主導のサポート・プログラムを導入する予定です。

このプログラムでは、バージョン12.2.1.4および12.2.1.19に対するサポートを、2030年まで毎年更新しながら継続する予定です。これにより、組織は新しいリリースへの移行を計画し実行するための時間をより多く確保できます。

多くのチームにとって、この延長された期間は、より計画的なモダナイゼーションの取り組みを可能にし、アップグレードを次の要素と整合させることができます。

インフラストラクチャーのライフサイクル計画

アプリケーションの依存関係

ビジネス主導の変革スケジュール

限られた期間内で意思決定を急ぐのではなく、組織は技術面とビジネス面の優先事項の両方を反映した形で移行計画を策定できます。