AIX上でOracleミドルウェアを運用する組織に向けた実践的な移行アプローチです。
2026年6月に公表されたOracleの最新の方針表明は、IBMとOracleの長年にわたる協力関係を反映したものです。これまで両社は、IBM®PowerハードウェアおよびAIXオペレーティング・システム上でミッションクリティカルなワークロードを実行する顧客を支援してきました。
ミドルウェア・プラットフォームを運用するエンタープライズ環境向けに、この協力関係には、IBM AIX上で動作する将来のOracle WebLogic ServerおよびOracle Fusion Middlewareバージョンに対するサポート計画が含まれています。
この発表により、企業ITリーダーは、今後の方向性を検討するうえで有益な指針を得ることができます。これにより、組織は長期的なビジネス目標に沿ってプラットフォームに関する意思決定を行いながら、アップグレードの選択肢を評価できます。このアプローチは、段階的に計画でき、ビジネス上の優先事項、スケジュール、および全体的なアーキテクチャーに合わせて調整可能な、体系的なモダナイゼーションの道筋を提供します。
AIX上で提供される将来のWebLogicおよびFusion Middlewareリリースへのサポートにより、組織は現在のプラットフォーム環境で運用を継続しながら、アップグレードの選択肢を評価できます。
バージョン12.2.1.4および12.2.1.19を利用しているチームにとって、この指針は、今後のリリースを既存のインフラストラクチャー・ストラテジーの中でどのように位置付けるかを評価する際の参考になります。また、一度に大規模な移行を実施するのではなく、段階的なアプローチを採用できるよう支援します。
Fusion Middleware 12c（バージョン12.2.1.4/12.2.1.19）は、2026年12月にPremier Supportが終了し、2027年12月にExtended Supportが終了するという重要なサポート・マイルストーンを迎えようとしています。これを受けて、Oracleは今後の計画を明らかにしました。同社は、2027年以降に市場主導のサポート・プログラムを導入する予定です。
このプログラムでは、バージョン12.2.1.4および12.2.1.19に対するサポートを、2030年まで毎年更新しながら継続する予定です。これにより、組織は新しいリリースへの移行を計画し実行するための時間をより多く確保できます。
多くのチームにとって、この延長された期間は、より計画的なモダナイゼーションの取り組みを可能にし、アップグレードを次の要素と整合させることができます。
限られた期間内で意思決定を急ぐのではなく、組織は技術面とビジネス面の優先事項の両方を反映した形で移行計画を策定できます。
AIXがOracleのサポート計画の対象であり続ける一方で、組織はミドルウェア環境への取り組み方について引き続き柔軟性を確保できます。ストラテジーに応じて、各チームは次のような選択が可能です。
例えば、ハイブリッド・ストラテジーを検討している組織は、一部のミドルウェア・ワークロードをLinux上のOracle Fusion Middleware 14cへ移行しつつ、他のシステムは引き続きAIX上で運用することを検討できます。
この柔軟性は、エンタープライズ環境のモダナイゼーションが、単一のプラットフォーム変更ではなく、連携された段階的な意思決定の積み重ねによって進められるのが一般的であることを反映しています。
WebLogic ServerおよびFusion Middlewareは、大量のトランザクションを処理するミッションクリティカルな業務環境で利用されることが少なくありません。こうした環境では、安定性、一貫性、そして統制された変更管理プロセスが、インフラストラクチャーやミドルウェアに関する意思決定の重要な要素であり続けます。
組織がアップグレード計画やモダナイゼーション・ストラテジーを検討する際も、これらの要件は取り組みの進め方や構成に引き続き影響を与えます。
IBMは、AIX上でOracleワークロードを運用する組織への支援を引き続き提供していきます。また、Oracleとの協力関係を継続し、お客様が次のような課題に対応できるよう支援していきます。
エンタープライズ環境が、より統合され、データ主導で、AIを活用したワークロードへと進化する中でも、IBMは、企業が業務の安定性を維持しながら、明確な方向性を持って前進できるよう支援することに注力しています。
Oracleが示した方針は、多くの組織がすでに取り組んでいる方向性を示しています。「モダナイゼーションとは、すべてのシステムを一度に置き換えることではありません。技術面とビジネス面の優先事項の両方に沿う形でシステムを進化させることです。」
AIX上でWebLogicおよびFusion Middlewareを運用している組織にとって、この方針は、現在のプラットフォームを今後も進化の一部として位置付けることができるというさらなる示唆を与えています。