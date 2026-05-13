2日間、エンジニア1人、推測ゼロ：IBM Bobを使用して複雑なモダナイゼーションを簡素化

2025年秋、ITコンサルティング会社のNovacomp社は、既存のビジネス・ロジックを損なうことなくビジネス・クリティカルなJava REST APIをモダナイズするという、社内オペレーション向けの困難なアップグレードに取り組みましたこれは、3～5人のNovacompチームが完了するには数カ月かかる種類のプロジェクトです。古い依存関係を探し出し、手動で複雑なアップグレードを実行しながら、セキュリティー・リスクを管理し、すべての動作と基盤となる規約を維持します。

NovacompはIBM Partner+®として、IBMのAIベースの統合開発環境（IDE）であるIBM Bobのプレビューに参加しました。同社は、社内のモダナイゼーション活動の一環として、IBM Bobを試用することにしました。

その成果には目を見張るものがありました。IBM Bobを使用することで、シニア・ソリューション・アーキテクトで2026年のIBMチャンピオンであるNovacompのJorge De Trinidad氏は、複雑なアップグレードを2日間で完了しました。成果は、通常、大規模なチームで必要となる場合よりも約98％も高速でした。Novacompによると、IBM Bobは単なるコード・ジェネレーターではありません。コンテキストに沿った詳細なコードベース分析を提供し、構造の改善とアップグレードを積極的に提案し、将来のアップグレード・オプションのロードマップまで提示します。

この記事では、主要なユースケース、IBM Bobがモダナイズしたアーキテクチャーの詳細、IBM BobがNovacompとそのクライアントにもたらしたメリットについて詳しく説明します。