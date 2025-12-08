AWS Observabilityの新機能：AIモダナイゼーション、EKSの効率化、クラウドコストの最適化
今年、InstanaはAI、クラウドネイティブ、AWS、Kubernetes オブザーバビリティーにわたる12以上の新機能をリリースしました。
今年、AWS re:Inventで、Instanaは新しい主要な機能を発表しました。昨年は、AWS Bedrock LLMモデルとそれらのワークロードを監視するInstanaの機能について説明しました。今年、Instanaの新しいAI機能は、本番環境でのエージェント型AIに焦点を当てています。1 つの違いは、全体的なクラウドコスト、Kubernetes コスト、AI コストに重点が置かれていることです。
過去12カ月間で、InstanaはAI、クラウドネイティブ、AWS、Kubernetes Observabilityにわたる12以上の新機能をリリースしてきました。ここでは、その中から最高のサンプルをご紹介します。
Amazon EKSは、多くの現代的なアプリケーションおよびAIプラットフォームの中核をなしています。クラスターが拡張されると、コストはパフォーマンスと同じくらい重要になります。そのため、InstanaはKubernetesのパフォーマンスとコスト支出の両方に対する統合的な可視性を提供します。KubeCostによるKubernetesコストレポート機能により、チームはアプリケーションの動作と実際のインフラコストを直接関連付けることが可能になります。
多くの CloudWatch ユーザーにとってコストも問題であり、ツール内の従来のポーリングの非効率性にも悩まされています。Amazon CloudWatch Metric Streamsを使用すると、Instanaは同じデータを繰り返しポーリングするのではなく、実際のメトリックの変化のみを取り込みます。これにより、CloudWatchのデータ・レイテンシーが70～80%削減されます。さらに重要なのは、API と取り込みコストが削減され、Instana を介したよりスケーラブルな CloudWatch モニタリングが可能になることです。さらに良いことに、これらのMetric StreamsをAmazon Data Firehose と組み合わせることで、大規模なマルチアカウントAWS環境において、より高速でコスト効率の良い遠隔測定が可能になります。
AIエージェント型が本番環境に移行するにつれ、顧客は Amazon Bedrock AgentCore を使用して自律的なマルチステップシステムを構築しています。これらのシステムは複雑さをもたらし、従来のオブザーバビリティーでは管理が困難になります。InstanaはAgentCoreに深いオブザーバビリティーを提供するようになりました。エージェントから直接OpenTelemetry（OTel）シグナルを取り込み、AWSインフラストラクチャとの関連性において推論チェーン、ツール呼び出し、モデル動作を可視化します。
Instana Observabilityもより会話的になっています。Instana MCP ServerはAWS Marketplaceで無料提供されており、開発者はAmazon Kiro IDEやKiro CLIから自然言語で直接Instanaをクエリできます。これにより、AIによるトラブルシューティングとより迅速な根本原因分析が可能になります。エンジニアは、「今日、私の EKS クラスターで何が変わったのか」 、または 「エラー率が高いサービスはどれか?」などの質問をすることができます。また、AIを活用したオブザーバビリティを日々の開発や運用のワークフローに直接取り入れることで、リアルタイムの洞察を得ることができます。
Instana は AWS PrivateLink によるエンドツーエンドのプライベート観測性のサポートを拡張しました。これにより、パブリック IP やインターネットへの露出なしにテレメトリを流すことができます。データは AWS の低遅延バックボーンを経由して送信され、規制された環境向けのリージョン内およびリージョン間アーキテクチャの両方をサポートします。初期の顧客デプロイメントでは、NATゲートウェイと比べてネットワーク出口コストが70〜90%削減されています。
グローバルで規制の厳しいお客様をサポートするために、Instanaは新しいシンガポールSaaSリージョンとFedRAMP要件に合わせたAWS GovCloud（米国）SaaS環境も立ち上げました。
InstanaはAWS Marketplaceでのプレゼンスを拡大し、お客様がより早く始められるようにしました。14日間のトライアル付きの従量課金制のSaaSリスト、QuickLaunch付きのセルフホスティング、 EKSデプロイ用のInstana Operator、会話型のオブザーバビリティを実現するInstana MCP Serverなどがあります。すべてのサービスは標準的なAWS調達ワークフローを通じて入手可能です。
AWS re:Invent では、1 つ明らかなことがあります。それは、 AIモダナイゼーションとは、よりスマートなシステムを構築することではなく、自信を持ってシステムを運用することだということです。過去1年間、IBM InstanaとAWSは協力して、Amazon EKSやAmazon Bedrockなどのサービスをモダナイズする顧客が、拡張し、コストを管理し、エージェントAIを信頼して本番環境に導入するために必要なオブザーバビリティー基盤を手に入れられるように支援してきました。
これらの機能の実演は、このWebセミナーの録画でご覧いただけます：Webセミナー：3クリックでクラウドの可視性を実現、IBM InstanaによるAWSオブザーバビリティーの再構築