AWS Observabilityの新機能：AIモダナイゼーション、EKSの効率化、クラウドコストの最適化

今年、AWS re:Inventで、Instanaは新しい主要な機能を発表しました。昨年は、AWS Bedrock LLMモデルとそれらのワークロードを監視するInstanaの機能について説明しました。今年、Instanaの新しいAI機能は、本番環境でのエージェント型AIに焦点を当てています。1 つの違いは、全体的なクラウドコスト、Kubernetes コスト、AI コストに重点が置かれていることです。

過去12カ月間で、InstanaはAI、クラウドネイティブ、AWS、Kubernetes Observabilityにわたる12以上の新機能をリリースしてきました。ここでは、その中から最高のサンプルをご紹介します。