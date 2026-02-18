新しいIDCレポート：AIが企業ネットワークをどのように再構築しているか

AIワークロードは、従来のエンタープライズ・アプリケーションとは異なります。

IDCは、AIは、レガシー・アーキテクチャーが対応できない要件である、緊密に結合されたGPUとGPU、およびGPUからストレージへの通信をサポートするために、大量の東西トラフィック、高速スイッチング（400〜800 GbE）、予測可能で低遅延のパスに依存していることを強調しています。

IDCは、短期的に、エンタープライズ・データセンターは、従来の3層（フロントエンド）とリーフスパイン（AIファブリックバックエンド）のネットワーク・アーキテクチャーを組み合わせて運用される「ハイブリッド」モデルになると考えています。このハイブリッド・モデルはAIの性能ニーズに対応しますが、チームは複数のネットワーク・トポロジー、増大する電力と冷却の需要、AIシステムに関連する高密度ケーブル要件を管理する必要があるため、運用の複雑さも生じます。

購入者は以下の4つの成果を体験できます。

低遅延のデータパスにより、AIの性能とトレーニング速度が向上

レガシーのコア層と集約層によるボトルネックの軽減

ネットワークのペースに合わせてAIイニシアチブの価値実現までの時間を短縮

モデルのトレーニングと推論中の信頼性の向上

IBM TLSは、標準化された方法論、AIを活用した洞察、マルチベンダーの専門知識によってハイブリッド・ネットワーキング・アーキテクチャーの設計と導入を支援することで、組織のモダナイゼーションを支援します。TLSは、ネットワークがAIワークロードを大規模にサポートできるようにすることでリスクを軽減し、構成ミスや計画外のダウンタイムをさらに軽減します。

IBM TLSは、CiscoやJuniperなどの大手ネットワーク・プロバイダーとも緊密に連携しています。データセンターのサポート戦略とIBM Infrastructureポートフォリオの強みを組み合わせて、異種ネットワーク環境間でのシームレスな統合とサポートを保証します。このアプローチは、クライアントが信頼できるOEMテクノロジーによるモダナイゼーションを加速するのに役立ちます。