新しいIDCレポート：AIが企業ネットワークをどのように再構築しているか

IBMは、IDCの新しい研究から、企業がAIを本番環境でサポートするために実行しているネットワークモダナイゼーションの手順を示しています
組織がAIイニシアチブをパブリッククラウドのテスト段階からオンプレミスのデータセンターでの本番環境へのデプロイメントに移行するにつれて、スピード、拡張性、レジリエンス、セキュリティーに対する新たな要求に直面します。
しかし、IDCの最新の研究では、多くの場合、レガシーの3層設計に基づいて構築されている今日のネットワークは、これらの要件を満たすのに苦労していることが示されています。この状況により、組織は運用の複雑さ、性能のボトルネック、スキル不足、セキュリティー・リスクの増大にさらされることになります。
組織は、ネットワーク・アーキテクチャーと運用を再考し、経験豊富なプロバイダーと協力して、ダウンタイムを削減し、導入を加速し、運用リスクを軽減する安全で最新化されたプラットフォームを計画、設計、構築する必要があります。
AIワークロードは、従来のエンタープライズ・アプリケーションとは異なります。
IDCは、AIは、レガシー・アーキテクチャーが対応できない要件である、緊密に結合されたGPUとGPU、およびGPUからストレージへの通信をサポートするために、大量の東西トラフィック、高速スイッチング（400〜800 GbE）、予測可能で低遅延のパスに依存していることを強調しています。
IDCは、短期的に、エンタープライズ・データセンターは、従来の3層（フロントエンド）とリーフスパイン（AIファブリックバックエンド）のネットワーク・アーキテクチャーを組み合わせて運用される「ハイブリッド」モデルになると考えています。このハイブリッド・モデルはAIの性能ニーズに対応しますが、チームは複数のネットワーク・トポロジー、増大する電力と冷却の需要、AIシステムに関連する高密度ケーブル要件を管理する必要があるため、運用の複雑さも生じます。
購入者は以下の4つの成果を体験できます。
IBM TLSは、標準化された方法論、AIを活用した洞察、マルチベンダーの専門知識によってハイブリッド・ネットワーキング・アーキテクチャーの設計と導入を支援することで、組織のモダナイゼーションを支援します。TLSは、ネットワークがAIワークロードを大規模にサポートできるようにすることでリスクを軽減し、構成ミスや計画外のダウンタイムをさらに軽減します。
IBM TLSは、CiscoやJuniperなどの大手ネットワーク・プロバイダーとも緊密に連携しています。データセンターのサポート戦略とIBM Infrastructureポートフォリオの強みを組み合わせて、異種ネットワーク環境間でのシームレスな統合とサポートを保証します。このアプローチは、クライアントが信頼できるOEMテクノロジーによるモダナイゼーションを加速するのに役立ちます。
IDCは、ネットワーク全体でのAI導入の主な障壁として、運用準備、セキュリティー体制、スキル不足を特定しています。AIワークロードが拡大するにつれて、データはデータセンター、相互接続、エッジ、マルチクラウドなど、より多くの環境間を移動し、攻撃対象領域が拡大し、セキュリティーを最優先したネットワーク設計の必要性が高まっています。
同時に、NetOpsチームは、AIOpsやInfrastructure-as-Codeなどの新しいツール、プロセス、自動化フレームワークを使用してハイブリッド環境を運用する必要があります。この準備がなければ、組織は構成ミス、インシデントの解決時間の遅延、運用負担の増大などのリスクを負うことになります。
購入者が5つの成果を体験
IBM TLSは以下を提供します：
このようにAI、自動化、人間の専門知識を組み合わせることで、クライアントは、データセンター環境全体に回復力とセキュリティーのあるネットワークを構築できます。
AIの導入が加速しており、エンタープライズ・ネットワークに新たな需要が生じています。従来のアーキテクチャーでは、最新のAIワークロードのボリューム、速度、セキュリティー要件を維持できません。
IDCの調査によると、「組織はAIワークロードをサポートするためにデータセンターのネットワーク設計を再考する必要があります。この移行には、従来の3層設計から、トレーニング、ファイン・チューニング、推論に必要な大量のデータをサポートできる最新のリーフおよびスパイン・アーキテクチャーのデプロイが必要となります。さらに、組織は市場に参入する新しい高速スイッチ（400〜800 GbE）を慎重に評価する必要があります」
IBM Technology Lifecycle Servicesは、AI、自動化、および人間の専門知識によって実現されるレジリエントなデータセンターを提供するこうしたAIへ移行するために、お客様を支援する準備が整っています。このアプローチにより、ビジネスの成長と測定可能な成果の達成に集中することができます。
IBMは、IDC MarketScape：Worldwide Hardware Support Services 2025 Vendor Assessment（#US53830325、2025年10月）でリーダーとして評価されました。この成果は、複雑でミッションクリティカルなインフラストラクチャーをサポートするIBMのグローバルな機能、規模、実証済みの方法論を裏付けるものです。
