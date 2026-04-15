多くの環境・ヘルス・安全（EHS）プロセスは、主にコンプライアンス、調査、インシデント発生後の報告をサポートするために設計されています。これらの機能は依然として重要ですが、混乱が激しく、分散しており、時間的制約のある状況においては、十分ではない可能性があります。

多くの組織では、安全性、セキュリティー、オペレーションのデータは、依然として別のシステムに保存されています。チームは多くの場合、手作業によるインプット、遅延の引き継ぎ、断片化されたワークフローに頼っています。外部で混乱が発生すると、これらのギャップにより分類とエスカレーションが遅れ、影響を受ける資産の可視性が低下する可能性があります。その結果、オペレーション・チームや安全チーム、対応チームが、状況の全体像を共有した上で行動することが難しくなります。

そこで発生するのは、必ずしも機能の欠如ではありません。多くの場合、それは接続機能の欠如です。

組織は、イベントの発生だけでなく、近くにはどのような資産があり、どのような作業が進行中かを知る必要性が高まっています。また、環境にどのような影響が生じる可能性があるか、運用上のどのような変更が必要か、どうすれば安全かつ効率的に復旧を進めることができるかについての洞察も必要です。そのため、安全オペレーションには、より適応性の高いモデルが必要です。