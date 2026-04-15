組織が安全オペレーションをモダナイズし、新たなリスクに対して迅速かつ連携して対応できるようにする方法。
長年にわたり、組織は運用上の失敗、人為的エラー、プロセスのばらつき、コンプライアンスに内側から焦点を当てることでリスクを管理してきました。それらの優先事項は依然として不可欠です。しかし、現在では、リスクの範囲は企業の枠を超えて広がっています。
今日、多くの企業が、動きが速く、封じ込めが困難な外部からの混乱に直面しています。これらのイベントは、複数の資産や運用領域に同時に影響を与える可能性があり、対応時間、意思決定、部門間の連携が負担となっています。
多くの組織が依然として、より安定したリスク環境のために構築された安全およびオペレーションシステムに依存しているため、この変化は重要です。その意味で、課題は、もはやインシデントが発生した後に文書化することではありません。むしろ、課題は、イベントがまだ展開中である間に、対応するために必要な可視性、調整、機敏性を生み出すことです。Transpower社の事例が示すように、IBM® Maximo Application Suiteは、安全性、資産、運用データを関連付けることで、組織がこの課題に対処するのに役立ちます。
多くの環境・ヘルス・安全（EHS）プロセスは、主にコンプライアンス、調査、インシデント発生後の報告をサポートするために設計されています。これらの機能は依然として重要ですが、混乱が激しく、分散しており、時間的制約のある状況においては、十分ではない可能性があります。
多くの組織では、安全性、セキュリティー、オペレーションのデータは、依然として別のシステムに保存されています。チームは多くの場合、手作業によるインプット、遅延の引き継ぎ、断片化されたワークフローに頼っています。外部で混乱が発生すると、これらのギャップにより分類とエスカレーションが遅れ、影響を受ける資産の可視性が低下する可能性があります。その結果、オペレーション・チームや安全チーム、対応チームが、状況の全体像を共有した上で行動することが難しくなります。
そこで発生するのは、必ずしも機能の欠如ではありません。多くの場合、それは接続機能の欠如です。
組織は、イベントの発生だけでなく、近くにはどのような資産があり、どのような作業が進行中かを知る必要性が高まっています。また、環境にどのような影響が生じる可能性があるか、運用上のどのような変更が必要か、どうすれば安全かつ効率的に復旧を進めることができるかについての洞察も必要です。そのため、安全オペレーションには、より適応性の高いモデルが必要です。
安全オペレーションに対するよりレジリエントなアプローチにより、環境や安全、オペレーション、資産のデータを結び付け、チームがより迅速に、より状況に応じて対応できるようになります。EHSは主に事後対応的な機能から、企業全体の準備を可能にする機能に移行します。
この状況では、IBM® Maximo Application Suiteなどのプラットフォームによって実現されるコネクテッド資産インテリジェンスが戦略的に重要になります。組織は、インシデントや許可、検査、作業の実行、チェンジ・マネジメントを個別のプロセスとして扱うのではなく、それらをより調整された運用モデルにまとめることができます。
リスクの高い業種・業務の場合、このモデルは以下のような複数の領域を一度に改善するのに役立ちます。
これらの利点は効率性だけではなく、レジリエンス機能にあります。
IBM® Maximo Application Suiteにより、組織は安全性と運用リスクに対する、よりつながりができ適応性の高いアプローチを構築できます。リスクの高い環境においては、チームが単なる報告にとどまらず、より協調的な対応、アウェアネス、継続的な改善を目指すことができることを意味します。
混乱が特定のエリアまたは資産クラスターに影響を及ぼす場合、ロケーション・インテリジェンスが不可欠になります。地図ベースのビューは、変圧器、ストレージ・システム、処理装置などの重要なインフラストラクチャーに関連してインシデントが発生している場所をチームが把握するのに役立ちます。こうしたコンテキストにより、優先順位付けが改善され、より迅速でより適切な情報に基づいた運用上の意思決定をサポートします。
急速に変化する状況では、現場チームは作業が行われている場所で情報を把握する機能が必要です。モバイル対応ワークフローは、ほぼリアルタイムのインシデント・レポート、オンサイト検査、アセスメント、アクションの開始をサポートします。このアプローチは、遅延を減らし、データ品質を向上させ、現場担当者と統制チーム間の調整を強化するのに役立ちます。
対応と復旧は、規律ある実行にかかっています。デジタル作業管理機能により、チームは影響を受けたシステムを安全に隔離し、シャットダウンおよび再起動の手順を管理し、適切な安全策を講じた復旧作業を調整することができます。作業許可、ロックアウト・タグアウト、アセスメントなどの機能は、分断されたステップではなく、統合されたワークフローの一部である場合に、より効果的になります。
レジリエンスは1回のイベントで構築されるものではありません。それは学習を通じて時間をかけて構築されていくものです。最新の安全性プラットフォームは、繰り返し発生するパターンを特定し、よりリスクの高い資産クラスターを明らかにし、現在のインシデントと関連する過去の出来事を結び付けるのに役立ちます。このような組織的学習は、事前対応的な計画と将来の混乱に対するより強力な備えを支援します。
ニュージーランドの全国送電網を運営するTranspower社は、IBM® Maximo Health、Safety and Environmental（HSE）を活用して、インシデント、危険、アセスメント、および資産の場所について、より関連性の高いビューを構築しました。
Certus社によれば、同社は以前、複数のレガシー・システムに依存していたため、レポート作成に多大な労力を要し、是正措置の実施が遅れていました。IBM® Maximo HSEを使用することで、Transpower社はリスクをより明確に可視化し、進捗状況の監視を改善し、リスク対応プロセス全体を通してより強力なコミュニケーション・サポートを実現しました。単一プラットフォームのアプローチにより、外部監査が簡素化され、レポートの精度が向上し、組織は迅速かつ効率的に是正措置を講じることができるようになりました。
この例は、より広範なメリットを示しています。安全性と資産情報が結びつく場合、組織は可視性、連携、対応のスピードを向上させることができます。
重要なインフラストラクチャーの運営企業にとって、レジリエンスはもはや二次的な目標ではありません。これは、接続されたデータ、調整されたワークフロー、プレッシャーに適応する能力に依存する中核的な運用機能になりつつあります。
外部リスクが進化するにつれて、組織は企業内の安全システムの役割を再考する機会を得ます。目標は、単に何が起こったかを記録することではなく、効果的に対応し、安全に復旧し、継続的に改善するために必要な運用インテリジェンスを作成することです。
IBM® Maximoは、組織が安全性、資産、運用プロセスを連携させて、対応力と長期的なレジリエンスを強化できるようサポートすることで、その変化を支援します。