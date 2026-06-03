全米オープンでのファン・エンゲージメントを強化するIBMアーキテクチャーの内側

IBMのデータ、AI、ハイブリッドクラウド・スタックは、USTAがテニスを代表する大会向けに高速でスケーラブルなインサイト・プラットフォームを構築するのを支援し、ファンにリアルタイムのコンテキスト、予測、ストーリーを提供します。
全米オープンでは、コート上の最も重要な瞬間が必ずしもスコアから明らかになるわけではありません。プレイヤーは2セット差でリードされていても、勢いをつけ始めることがあります。全米オープン・アプリを開いた一般のファンは、一度に十数試合を目にし、「今すぐ注目すべき試合はどれか」という疑問にすぐ答えを求めるかもしれません。
これが、IBM SlamTrackerのAI搭載予測エンジン「Live Likelihood to Win」が取り組む課題です。このツールはポイントごとに更新され、どのプレイヤーが勝つ可能性が高いか、勢いが変化するにつれてその確率がどのように変化するかを予測します。
全米テニス協会（USTA）は、グランドスラムのイベントとして、ニューヨーク州フラッシング・メドウズで年次全米オープンを開催しています。トーナメント期間中、1,400万人を超える一意のユーザーが全米オープンのアプリとWebサイトで交流します。そのエクスペリエンスの背後には、700万を超えるデータ・ポイントがあり、各ポイントはサーブの速度、ラリーの長さ、ショットの位置など150以上の変数を生成します。
課題は、製品をデータ・ダッシュボードに変えることなく、そのライブ・データをトーナメント規模でリアルタイムに活用できるようにすることでした。IBMのAIおよびデータ製品で構築することで、USTAは試合結果の予測を、予測不可能な試合展開、世界的なトラフィックの急増、そして高まるファンの期待に対応する、拡張性の高いインサイト・プラットフォームへと進化させました。
ライブ・スコアは、ファンに最後のポイント、ゲーム、またはセットを誰が獲得したかを伝えます。しかし、試合が接戦になっているのか、勢いが変わったのか、あるいは平凡だった試合が注目すべき試合へと変わりつつあるのかまでは、必ずしも示してくれません。
「Live Likelihood to Win」は、このギャップを埋めます。IBM SlamTrackerでは、ポイントごとのグラフとして表示され、ファンに試合の方向性を継続的に更新して表示します。
ファンが一度に20もの試合を選択できる場合、このシンプルさは重要です。パワーユーザーは、詳細な選手の統計情報を求める場合があります。一般のファンは、試合の配信を視聴するべきかどうかを知りたいと思うかもしれません。同じシステムが、両方の動作に対応する必要があります。
設計原則は実用的でした。テニスは試合時間が固定されていないため、予測はポイントごとの試合状況を反映する必要がありました。また、データを取り込み、確率を再計算し、更新内容を公開するまでに許される時間はわずか5～10秒しかないため、エクスペリエンスは高速である必要がありました。アウトプットには信頼性も求められました。決定的な瞬間を捉えられるだけの応答性を備えつつ、ノイズが多いと感じさせないだけの安定性も必要でした。
その信頼性要件がモデル設計の方向性を決定づけました。チームは内部ストーリーテリング・メトリクスを構築して、安定したプレイ中に予測が安定しているかどうかを測定し、実際の勢いの変化に対応し、ノイズに過度に反応することなく早期に勝者を特定しました。
「Live Likelihood to Win」の背後にある技術アーキテクチャーは、試合前のインテリジェンスとライブのポイントごとの実行を分離する多層設計を使用しています。過去のデータとリアルタイム・データの両方を組み合わせて予測を立てます。このモデルは、20年以上にわたる履歴データと700万を超えるリアルタイムのデータ・ポイントに基づいて構築されています。
重要なエンジニアリング上の判断の1つは、それぞれの場面に適した計算手法を採用することでした。試合前層にはより多くのデータが含まれており、計算時間が長いため、より豊富な特徴量エンジニアリングと機械学習モデルを使用できます。ただし、ポイント・バイ・ポイント・レイヤーからのデータには、プレイ開始後に受信するデータポイントに追いつくために、より高速なシミュレーションベースのアプローチが必要です。
上記の図の左側にある青い「データ・ソース」ボックスから始まり、試合前レイヤーは、試合開始前のベースラインとなる勝率を算出するために使用されます。データは構造化データ・ソースと非構造化データ・ソースの両方から取得されます。
これらのデータ・ソースには、テニスプロフェッショナル協会(ATP)および女子テニス協会(WTA)の選手ランキング、そして Sportradarの過去の対戦成績データが含まれます。また、IBM Discoveryを通じて取得される専門家やメディアのシグナルや、このトーナメント向けに特別に開発されたカスタム定義のテニス予測指標も含まれています。
試合が始まると、データはポイントごとのレイヤーに流れ込み始めます。ここでは、ライブ・スコアリングとゲームプレイのテレメトリーが継続的に取り込まれます。サーブ速度、エース、ダブル・フォールト、アンフォースト・エラー、ラリーの長さ、走行距離、ボレーやリターンの統計などの試合データもリアルタイムで取り込まれます。
この技術が特に強力なのは、勝率が固定されていない点にあります。ポイントごとに動的に更新され、コート上でリアルタイムに起こっている内容に基づいて各選手が勝つ可能性を継続的に再計算します。
IBM watsonx.dataは統合データ基盤（図のピンクの「Unified Data」ボックス）です。この層には、過去のテニス・データ、Sportradarのライブ・フィード、リアルタイムのUSTAの試合データがまとめられます。データはIBM Db2®、IBM Cloudant®、IBM Cloud® Object Storageで管理されており、バッチ・モデル・トレーニングとライブ分析の両方の基盤となっています。
試合前レイヤーは、試合開始前に重要な分析作業を行います。機械学習モデルは、選手の過去のパフォーマンスに関するメディアレポートや、対戦相手間の以前の対戦からのデータなどのシグナルを取り込みます。これらのシグナルは、Watson Power Indexなどの予測指標に組み込まれ、選手の実力や試合状況を構造的に把握できるようにします。
このシステムでは、メディアの注目やナラティブのシグナルが、予想される勝者について純粋に統計的な見方を歪めてしまうケースも考慮に入れています。スパイク予測モジュールは、これらの異常を特定してその影響を調整することで、コンテキスト・シグナルを取り込みつつ、それらが中核となる予測に過度な影響を与えないようにします。
試合が始まると、ライブ試合イベントはメッセージ・キューイング・テレメトリー・トランスポート（MQTT）パブリッシュ／サブスクライブ・フレームワークを介してストリーミングされ、20を超えるRed Hat OpenShiftポッドを介してポイントごとに処理されます。さらに、処理された出力はライブ・データと試合前データを統合してキュレーションされ、Apache Kafkaを通じてライブ予測エンジンに送信されます。
Kafkaペイロードには、ポイントを獲得したチーム、エース、ラリーの長さ、ショットのタイプ、ボールの位置、選手の位置を含めることができます。ライブ層モデルは、現在の試合状態からの決定論的および統計的シミュレーション手法を使用し、現在の勢い、コート上の成績、過去の能力を組み合わせて、すべてのポイント後に予測を更新します。
試合前のコンテキストとライブの試合シミュレーションを分離することで、レイテンシーの目標が達成可能になります。システムは、すべてのポイントの後にすべての計算を実行しようとするわけではありません。事前に処理負荷の高い計算を実行し、ライブ層は必要な5～10秒の時間枠内で動作できる高速な更新に集中し続けます。
アウトプットは JSONマッチ・フィードとしてパッケージ化されて、IBM Cloud Object Storageに保存され、IBMのコンテンツ配信ネットワーク（CDN）を通じてグローバルに分散されます。そのフィードが、全米オープン・テニスのWebアプリケーションやモバイル・アプリケーションを支えています。IBM Content Delivery Networkが選ばれたのは、レイテンシーの要件をサポートしつつ、男子決勝と女子決勝の期間中の世界的なトラフィックの急増時にも拡張できる能力を備えていたためです。
データ分散は、このアプリケーションにとってクリティカルな機能です。全米オープンでは、比較的短期間の年次イベントにトラフィックが爆発的に集中するという運用パターンが生じます。グローバル分散環境には高可用性が求められます。要件として、最大5,000%のトラフィック急増への対応と99.999%のアップタイムの維持が求められました。
Red Hat OpenShift、自動デプロイメント、AWSとIBM Cloudにまたがるオブザーバビリティーと耐障害性を備えたマシン、そしてCDNベースの配信を活用することで、USTAは単発の予測サービスよりもスケーラブルな運用モデルを実現しています。
その結果、ライブ・プレイ中の最も重要な瞬間にファンの注意を向けながら、楽しませることもできるAIエクスペリエンスが実現しました。試合中に勢いの変動がいつ起こるかを理解することは、他のUSTAチームにとって後続工程で活用できる有益なシグナルにもなります。モメンタム・シフトは、試合の流れがどの場面で変化したのかを編集チームが把握するのに役立ちます。
例えば、この情報はハイライト動画作成のワークフローに活用できます。最終的には、番狂わせが起きそうな場面や、ある選手が試合の主導権を握った場面を特定するなど、ファンへのプロアクティブな通知にも活用できます。
このプラットフォームはRed Hat OpenShift上で動作し（図の下部にある緑色の枠で示されているとおり）、コンポーネントはコンテナ化されたマイクロサービスとしてデプロイされます。Red Hat OpenShiftは、オーケストレーション、レジリエンス、柔軟な拡張性を提供します。IBM TerraformはInfrastructure as Code（IaC）をサポートし、環境のプロビジョニングとデプロイメントの自動化を支援します。IBM Instanaは、Red Hat OpenShiftのポッド、サービス、および依存関係全体にわたるオブザーバビリティーを提供します。これは、リアルタイム・マイクロサービス・システムが短期間で注目度の高いイベント中に確実に動作するために不可欠です。
IBM Consultingは、データ基盤、AIモデリング、リアルタイム処理、配信レイヤー、ファン向けエクスペリエンスを1つの本番システムとして結び付けるエンドツーエンドのソリューションを設計・統合しました。
「Live Likelihood to Win」はファン向け機能として登場しましたが、その真の価値は、全米オープンがテニスのライブ・データを有用なインサイトへと変換するための基盤となることにあります。
ファンにとって、そのメリットはすぐに分かります。スコアをスキャンしてどの試合が白熱しているかを推測するのではなく、ライブ予測シグナルを使用して現在のプレー状態を把握できます。生の試合データを見るだけでなく、コンテキスト、勢い、そしてストーリー性も得られます。
USTAの場合、このシステムは将来のデジタル体験のために再利用可能な層を作成します。同じ基盤となるシグナルで、IBM SlamTracker、アプリ体験、編集ワークフロー、ハイライト、試合アラート、よりパーソナライズされたファン・ジャーニーをサポートできます。モデルと説明が改善されるにつれて、エクスペリエンスは、予測が変化したことを示すだけでなく、それが変化した理由を説明できるようになります。
エンジニアや製品チームにとっての教訓は明らかです。実稼働AIは、実際のワークフローに組み込まれ、信頼性の高いデータ・インフラストラクチャーに支えられ、提供するエクスペリエンスに合わせて調整されているときに成功します。
全米オープンでは、AIはスコアボードに後付けされたスタンドアロンの機能ではありません。AIは、IBMのデータ、AI、ハイブリッドクラウド・スタック上に構築されたリアルタイム・システムの一部であり、何百万人ものファンがコート上で起きていることをその瞬間に理解できるよう支援するために設計されています。