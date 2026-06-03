全米オープンでのファン・エンゲージメントを強化するIBMアーキテクチャーの内側

全米オープンでは、コート上の最も重要な瞬間が必ずしもスコアから明らかになるわけではありません。プレイヤーは2セット差でリードされていても、勢いをつけ始めることがあります。全米オープン・アプリを開いた一般のファンは、一度に十数試合を目にし、「今すぐ注目すべき試合はどれか」という疑問にすぐ答えを求めるかもしれません。

これが、IBM SlamTrackerのAI搭載予測エンジン「Live Likelihood to Win」が取り組む課題です。このツールはポイントごとに更新され、どのプレイヤーが勝つ可能性が高いか、勢いが変化するにつれてその確率がどのように変化するかを予測します。

全米テニス協会（USTA）は、グランドスラムのイベントとして、ニューヨーク州フラッシング・メドウズで年次全米オープンを開催しています。トーナメント期間中、1,400万人を超える一意のユーザーが全米オープンのアプリとWebサイトで交流します。そのエクスペリエンスの背後には、700万を超えるデータ・ポイントがあり、各ポイントはサーブの速度、ラリーの長さ、ショットの位置など150以上の変数を生成します。

課題は、製品をデータ・ダッシュボードに変えることなく、そのライブ・データをトーナメント規模でリアルタイムに活用できるようにすることでした。IBMのAIおよびデータ製品で構築することで、USTAは試合結果の予測を、予測不可能な試合展開、世界的なトラフィックの急増、そして高まるファンの期待に対応する、拡張性の高いインサイト・プラットフォームへと進化させました。