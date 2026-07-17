MigratoはIBM AIとハイブリッドクラウドの機能を活用し、組織が数百万件の非構造化文書を分類、整理、管理できるよう支援します。これにより、同社のお客様は必要な情報をより迅速に見つけ、プライバシー・リスクを軽減し、不要になったコンテンツの移行を回避できます。
紙の記録をデジタル化すると、1つの大きな問題は解決しますが、別の問題が生じます。組織は紙の箱を管理する必要がなくなる一方で、リポジトリー全体に分散した、長年にわたるWordファイル、PDF、Eメール、スキャン、画像、スプレッドシートの内容を把握する必要があります。
オランダを拠点とするMigrato B.V.は、整理されたデータベースの行に収まらないコンテンツを分析、インベントリー化、クレンジング、移行することで、組織が非構造化データを整理できるよう支援しています。同社のMICC（Migrato Intelligent Content Classifier）プラットフォームは、こうしたすべてのデータを分析し、非構造化コンテンツを、従業員が実際に利用できる、検索可能で分類および管理された情報に変換します。
規模が大きくなるのは早いことです。地方自治体では、ネットワーク・ドライブ、SharePoint、レガシー文書管理システム、業務アプリケーション全体に、数テラバイトの履歴コンテンツが存在する場合があります。
デプロイメント環境によっては、MICCで数百万件の文書を調査する必要があります。地方自治体の環境全体に保存されたコンテンツには、完全な重複ファイル、類似する重複ファイル、古いファイル形式、許可された期間を超えて保管されている履歴書、誤った場所に保存された従業員の機密情報などが含まれていることがよくあります。さまざまなユースケースにおいて、銀行口座番号などの保護対象コンテンツや、その他の個人を特定できる情報（PII）は、オンプレミスに保持する必要があります。
この記事では、Migratoがwatsonx.ai®、IBM® Cloud、IBM AIおよびNLPライブラリーを使用し、IBM Build Labsと連携して、MICCをハイブリッドAI文書インテリジェンスおよびガバナンス・プラットフォームとして構築した方法について説明します。その結果生まれたプラットフォームは、機密情報をお客様の管理下に置いたまま、大量のコンテンツを大規模に分類できるよう支援します。
一見すると、文書の移行は単純に「AからBへ移動する」作業のように思えます。規制対象の組織では、この移行ははるかに複雑です。コンテンツを移動する前に、移動する文書、保持する文書、削除する文書、再利用できるよう提示する文書を把握する必要があります。
この課題は、地方自治体、政府機関、保険会社、銀行、大学にとって特に重要です。こうした組織の従業員は、情報公開請求への対応、業務プロセスに必要な記録の検索、プライバシーおよび保存規則への準拠の証明を求められることがよくあります。
MICCは、キーワードだけを検索するのではなく、文書の意味とコンテキストを分析するのに役立ちます。このプラットフォームは、文書を目的別に分類し、完全な重複と類似する重複を検出します。また、氏名、国際銀行口座番号（IBAN）、市民サービス番号（オランダ政府が発行する個人識別番号）などの機密情報を特定します。
その価値は、日常業務の中で明確になります。たとえば、WOO請求として知られるオランダの公開政府法に基づく情報公開請求では、関連情報を探すために、従業員が多数のリポジトリーを横断して検索しなければならない場合があります。
MICCを使用すると、ユーザーは各システムを手作業で検索するのではなく、組織が保有する情報を把握できるインベントリーから作業を開始できます。記録管理チーム向けには、プラットフォームが文書の保持、期限切れ、削除を推奨できます。また、実際に削除する前に、人間のレビュー担当者が管理できる状態を維持します。
Migratoは、機密性の高いお客様のコンテンツをお客様の環境内に保持しながら、拡張可能なAIを使用して必要な部分に速度とインテリジェンスを追加するという2つの優先事項のバランスを取るようにMICCを設計しました。
アーキテクチャー図は、お客様が管理するコンテンツ、取り込み、オンプレミス処理、一部のIBM Cloudサービス、下流システムへのアウトプットを分離するMICCのハイブリッド・デプロイメント環境を示しています。設計は左から右へ進みます。
第1層では、MICCを組織のコンテンツ・ソースに接続します。文書ガバナンスが1つの整理されたシステムから始まることはほとんどないため、ここではソースの多様性に注目する必要があります。ほとんどの組織は、移行、保持、削除するコンテンツを決定する前に、古いファイル共有、基幹業務システム、コラボレーションツール全体に分散しているコンテンツを把握する必要があります。
第2層は取り込み層です。更新された図では、この層がより明確に示されています。MICCは、API、SMBネットワーク共有アクセス、データベースへの直接接続、Microsoft Graph APIを介してコンテンツを取り込むことができます。
取り込み層には、インポートと転送用のコネクターが組み込まれたMICC Importも含まれます。安全な転送では、適切なソース・アクセス・パターンを使用します。該当する場合は、TLS経由のAPI、SMB、Graph APIを使用します。これにより、すべてのリポジトリーに1つのコネクター・モデルを強制するのではなく、取り込みをお客様のソース・システムの制約に合わせることができます。
第3層は、コンテンツ・インテリジェンスとガバナンスのためにオンプレミスにデプロイされるMICCプラットフォームです。MICC内では、文書分析を1つの大きなタスクとして扱うのではなく、処理オーケストレーターが専門サービスを連携させます。ワークフローでは、まず光学式文字認識（OCR）を使用して、画像や文書からテキストを抽出できます。次に分類サービスを呼び出して、請求書、W7フォーム、レポートなどの文書タイプのラベルを追加できます。
GDPR検出サービスは、社会保障番号、Eメール・アドレス、個人名などの機密要素や、その他の規制対象データを特定します。メタデータおよびコンテンツ・エンリッチメント・サービスは、要約、トピック、キーワード、個人を特定できる情報（PII）または保護対象保健情報（PHI）に関する情報を追加します。次に、重複検出サービスが完全な重複と類似する重複を特定します。
オンプレミスのMICC層には、MySQL Community Editionを使用するメタデータリポジトリーデータベースも含まれます。このデータベースは、デプロイメント・モデルに応じて、ローカル、Azure、IBM Cloudのいずれかにインストールされます。MICCのWebポータルでは、ユーザーが検索、分類結果のレビュー、レポートの実行、ワークフローの管理を行えます。人間によるレビューおよびワークフローのコンポーネントにより、レビュー担当者は、文書が削除されたり、ガバナンス・プロセスの次の段階に進んだりする前に、検出結果と保持アクションを承認または却下できます。
この図は、MICCとIBM Cloudサービス間の安全なTLS接続を示しています。watsonx.aiは分類に使用され、具体的には文書分類ラベルを追加します。IBM OCRは、PDF画像や写真からテキストを抽出します。IBM AIサービスは、GDPR関連情報、PII、PHIなどの機密データを特定することで、GDPRおよびPIIの検出をサポートします。このように分離することで、MICCの主要な処理環境をオンプレミスに維持しながら、Migratoは特定のAI機能とOCR機能にIBM Cloudサービスを使用できます。
図の下部には、デプロイメント基盤が示されています。MICCは仮想マシン、Kubernetes、コンテナ上で実行でき、サポートアプリケーションはローカルのWindowsプラットフォーム上でJava™アプリケーションとして構築されます。データベース層ではMySQL Community Editionを使用し、ストレージにはディスクベースのストレージを使用します。記載されているハードウェアの基準構成には、64GBのメモリー、1TBのSSD、複数のCPUコアが含まれます。
セキュリティー、ガバナンス、運用は、アーキテクチャー全体にかかわります。MICCは分類と推奨事項を大規模に自動化できますが、機密コンテンツや最終的なガバナンス上の意思決定に対するお客様の管理権限が失われることはありません。
最大の変化は、基本的な検索から文書の理解への移行です。従来の検索システムでは、ファイル内に特定の語句が含まれているかどうかを確認できます。MICCはさらに踏み込んで、その文書が何であるか、どのような機密情報が含まれているか、類似するバージョンがすでに存在するか、どのガバナンス・ルールを適用すべきかを判断します。
この変化によって、記録管理チームの運用モデルが変わります。すべての文書を整理する前に手作業でレビューしてラベルを付ける代わりに、チームはAI支援による分類を使用して、大量のコンテンツ全体に対する推奨事項を生成できます。人間のレビュー担当者が引き続き管理権限を持ち、結果を検証して、削除に関する決定を承認します。この役割分担は、規制対象環境において重要です。AIは反復作業を削減しますが、コンプライアンス、プライバシー、記録保持に影響する重要な意思決定について、最終的な権限を持つことはありません。
ビジネス価値は、移行、保存、手作業によるレビューが必要なコンテンツの量を削減することで得られます。たとえば、地方自治体が保存しているコンテンツの最大70%は、すでに不要になっている可能性があります。完全な重複がデータ全体の約30%を占め、さらに10%は、Word文書、PDF、同じ記録の署名済みコピーなど、類似する重複である可能性があります。古いコンテンツや重複コンテンツを移行しないことで、ストレージの増加、クラウドライセンスへの負担、移行後の記録整理作業を削減できます。
IBMの役割は、MICCを3つの方法で強化します。
何百万件もの文書を持つ組織にとって、人員を増やして文書ガバナンスを拡張することは持続可能ではありません。作業は反復的で、リポジトリーは分断されていることが多く、データ量が増えるにつれて機密コンテンツを見落とすリスクも高まります。
MigratoのMICCプラットフォームは、各層が実行する作業を限定することで、この課題に対処します。コンテンツは主にお客様の管理下に置かれます。MICCは、インベントリー、分類ロジック、保持に関する推奨事項、ユーザー・ワークフローを管理します。IBMのAI機能が言語理解、要約、分類をサポートし、IBM Cloudが一部の高速ワークロードを処理します。コンテンツを保持、公開、削除するかどうかなど、最終的な判断は引き続き人間のレビュー担当者が行います。
このアプローチにより、エンド・ユーザーのエクスペリエンスが向上し、情報へのアクセスが迅速化され、手動による分類が減り、プライバシー管理が強化され、リポジトリーが整理されます。また、技術チームは、顧客ごとに基盤を一から構築し直すことなく、さまざまな業界の文書を多用する多種多様なお客様組織に対応できる、反復可能なデプロイメント・モデルを利用できます。
MICCとIBMのAI、選択的なIBM Cloud処理、人間によるレビューを取り入れたガバナンスを組み合わせることで、Migratoは文書移行を、拡張可能な文書インテリジェンス・ビジネスへと変革しました。その結果、リポジトリー全体の管理をAI層に委ねることなく、お客様や従業員が必要な情報を見つけ、不要になった情報を削除し、機密コンテンツを管理できる堅牢なプラットフォームが実現しました。