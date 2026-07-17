アーキテクチャー図は、お客様が管理するコンテンツ、取り込み、オンプレミス処理、一部のIBM Cloudサービス、下流システムへのアウトプットを分離するMICCのハイブリッド・デプロイメント環境を示しています。設計は左から右へ進みます。

エンタープライズ・リポジトリーから取り込み層へのデータ供給 取り込み層によるオンプレミスMICCプラットフォームへのコンテンツの取り込み MICCによる文書インテリジェンスおよびガバナンス・サービスのオーケストレーション 選択したワークロードからIBM Cloudへの安全な接続 プラットフォームは、分類済み文書、要約、メタデータ、機密データ・フラグ、重複レポート、保持に関する推奨事項、人間によるレビューのキュー、コンプライアンス・アウトプットを返します。

第1層では、MICCを組織のコンテンツ・ソースに接続します。文書ガバナンスが1つの整理されたシステムから始まることはほとんどないため、ここではソースの多様性に注目する必要があります。ほとんどの組織は、移行、保持、削除するコンテンツを決定する前に、古いファイル共有、基幹業務システム、コラボレーションツール全体に分散しているコンテンツを把握する必要があります。

第2層は取り込み層です。更新された図では、この層がより明確に示されています。MICCは、API、SMBネットワーク共有アクセス、データベースへの直接接続、Microsoft Graph APIを介してコンテンツを取り込むことができます。

取り込み層には、インポートと転送用のコネクターが組み込まれたMICC Importも含まれます。安全な転送では、適切なソース・アクセス・パターンを使用します。該当する場合は、TLS経由のAPI、SMB、Graph APIを使用します。これにより、すべてのリポジトリーに1つのコネクター・モデルを強制するのではなく、取り込みをお客様のソース・システムの制約に合わせることができます。

第3層は、コンテンツ・インテリジェンスとガバナンスのためにオンプレミスにデプロイされるMICCプラットフォームです。MICC内では、文書分析を1つの大きなタスクとして扱うのではなく、処理オーケストレーターが専門サービスを連携させます。ワークフローでは、まず光学式文字認識（OCR）を使用して、画像や文書からテキストを抽出できます。次に分類サービスを呼び出して、請求書、W7フォーム、レポートなどの文書タイプのラベルを追加できます。

GDPR検出サービスは、社会保障番号、Eメール・アドレス、個人名などの機密要素や、その他の規制対象データを特定します。メタデータおよびコンテンツ・エンリッチメント・サービスは、要約、トピック、キーワード、個人を特定できる情報（PII）または保護対象保健情報（PHI）に関する情報を追加します。次に、重複検出サービスが完全な重複と類似する重複を特定します。

オンプレミスのMICC層には、MySQL Community Editionを使用するメタデータリポジトリーデータベースも含まれます。このデータベースは、デプロイメント・モデルに応じて、ローカル、Azure、IBM Cloudのいずれかにインストールされます。MICCのWebポータルでは、ユーザーが検索、分類結果のレビュー、レポートの実行、ワークフローの管理を行えます。人間によるレビューおよびワークフローのコンポーネントにより、レビュー担当者は、文書が削除されたり、ガバナンス・プロセスの次の段階に進んだりする前に、検出結果と保持アクションを承認または却下できます。

この図は、MICCとIBM Cloudサービス間の安全なTLS接続を示しています。watsonx.aiは分類に使用され、具体的には文書分類ラベルを追加します。IBM OCRは、PDF画像や写真からテキストを抽出します。IBM AIサービスは、GDPR関連情報、PII、PHIなどの機密データを特定することで、GDPRおよびPIIの検出をサポートします。このように分離することで、MICCの主要な処理環境をオンプレミスに維持しながら、Migratoは特定のAI機能とOCR機能にIBM Cloudサービスを使用できます。

図の下部には、デプロイメント基盤が示されています。MICCは仮想マシン、Kubernetes、コンテナ上で実行でき、サポートアプリケーションはローカルのWindowsプラットフォーム上でJava™アプリケーションとして構築されます。データベース層ではMySQL Community Editionを使用し、ストレージにはディスクベースのストレージを使用します。記載されているハードウェアの基準構成には、64GBのメモリー、1TBのSSD、複数のCPUコアが含まれます。

セキュリティー、ガバナンス、運用は、アーキテクチャー全体にかかわります。MICCは分類と推奨事項を大規模に自動化できますが、機密コンテンツや最終的なガバナンス上の意思決定に対するお客様の管理権限が失われることはありません。