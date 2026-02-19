IBM MQ AIエージェント：自律型時代向けのメッセージング

IBM MQ Agentsの紹介：複雑なハイブリッド環境全体でメッセージングの問題を組織で理解、診断、解決できるように設計された、MQ管理に対する新しいAI支援アプローチです。
AI搭載のIBM MQエージェントの導入により、IBM MQは、インテリジェントでコンテキスト認識型の管理アシスタントをMQコンソールに直接追加することで、信頼性の高いメッセージング・システムとして実証済みの役割を拡大します。
IBM MQは、世界で最もクリティカルなアプリケーションの多くを支えるメッセージング・バックボーンとして信頼されています。支払い、注文、物流、製造プロセスでは、最も要求の厳しい環境でも、予測可能で信頼性の高いメッセージ・フローを大規模に提供するために毎日MQを利用しています。
IBM MQ Agentは、管理者が環境で何が起こっているかを迅速に理解し、問題を診断し、次のステップを決定できるように支援することで、この信頼できる基盤を補完します。
実際の結果として、日常の管理業務がより簡単になり、問題解決が迅速化され、MQの専門知識へのより幅広いアクセスが可能になります。
すべてのMQ管理者が必要なときに正確に深いコンテキストMQにアクセスできることを想像してみてください。コマンドを検索したり、プレイブックやドキュメンテーションを調べたりする必要はなく、何が問題を理解するためだけにエスカレーションする必要もありません。これが、IBM MQエージェントが解決するように設計されている問題です。
ITオペレーションや統合ストラテジーを主導している方は、「なぜ私のメッセージが流れていないのか」という疑問に直面したことがあるでしょう。
深刻な結果を伴う単純な質問です。メッセージが止まるとき：
根本原因の特定は、簡単な場合はほとんどありません。特に、プラットフォーム、アプリケーション、デプロイメント・モデルにまたがるハイブリッドMQ環境ではなおさらです。
次の2つの要因によって、課題が複雑化する傾向にあります。
その一方で、ビジネスへの影響は急速に大きくなっています。銀行、小売業、製造業、ヘルスケアなどの業種・業務では、メッセージングの中断が短期間で終わるだけで、運用コストや財政面で多大なコストにつながる可能性があります。
IBM MQ Agentは、MQ管理を再構築し、複雑なハイブリッド環境全体でメッセージ・フローの理解、診断、管理を容易にします。実際には、それは4つの強力な機能につながります。
MQ管理者は、以下について自然言語で質問することができます
たとえば、管理者は送信者チャネルが再試行されている理由を質問し、チャネルの状況、リモート・キュー・マネージャーの可用性、および最近のエラー・パターンを関連付けた説明を受け取ることができます。
これにより、個々のキュー・マネージャーまたはMQネットワーク全体で一貫した洞察ポイントが作成され、断片化されたツールや視点への依存が軽減されます。
エージェントは、一般的な問題の特定に役立ちます。
これにより、メッセージ・フローが中断された場所と理由を理解するために通常必要だった手動調査が不要になります。
実際には、組織は次のことを期待できます。
その成果、日常のMQ管理がよりスムーズになり、長期にわたるインシデントが減少します。
IBM MQ Agentは、MQネットワーク内の複数のキュー・マネージャーに接続して推論できるため、管理者は問題を単独でなくコンテキスト内で理解できます。
エージェントは、パブリッククラウド環境、オンプレミス、汎用ハードウェア、メインフレーム、MQアプライアンスなど、MQが実行される場所であればどこでもキュー・マネージャーに接続でき、管理者の運用範囲に合わせて調整できます。
MQは初めて、メッセージング層の内部で何が起こっているかを説明し、管理者を明確かつ自信を持って解決に導くことができます。
IBM MQ Agentsは、MQの概念、動作、実際のメッセージング・ネットワーク・パターンに基づいた、MQ固有の深いインテリジェンスを備えて構築されています。
エージェント設計を使用して、複雑な状況を推論し、会話形式で洞察を提示することで、管理者が何が起こっているのかだけでなく、なぜ起こっているのかを理解できるように支援します。
これにより、チームは表面的なシグナルにとどまらず動き、メッセージング層自体に根ざした洞察を直接利用できるようになり、メッセージフローの問題をより迅速に理解して解決できるようになり、事業継続性、サービス品質、そしてアップタイムの問題に直接影響します。
IBM MQは、日常オペレーションを担当するMQ管理者、MQ資産を管理する統合エンジニアおよびアーキテクト、アップタイムとレジリエンスを担当するITおよびミドルウェアのリーダー向けです。
CTO、アーキテクト、ミドルウェアのリーダーにとって、IBM MQエージェントは3つの戦略的メリットをもたらします。
IBM MQは、企業が信頼する安定した信頼性の高いメッセージング・バックボーンであり続けています。現在では、MQ環境の日常的な体験を変革するインテリジェントで支援的な機能によって補完されています。
IBM MQ Agentsは、IBM MQ Advancedを通じて利用可能で、AI支援管理がMQを使用した作業の日常の現実をどのように変えるかをエクスペリエンスすることができます。
IBM MQ Agentsがご使用の環境のMQ管理をどのように変革できるかはこちら。