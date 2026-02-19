IBM MQ AIエージェント：自律型時代向けのメッセージング

すべてのMQ管理者が必要なときに正確に深いコンテキストMQにアクセスできることを想像してみてください。コマンドを検索したり、プレイブックやドキュメンテーションを調べたりする必要はなく、何が問題を理解するためだけにエスカレーションする必要もありません。これが、IBM MQエージェントが解決するように設計されている問題です。

ITオペレーションや統合ストラテジーを主導している方は、「なぜ私のメッセージが流れていないのか」という疑問に直面したことがあるでしょう。

深刻な結果を伴う単純な質問です。メッセージが止まるとき：

注文の処理が停止する可能性がある

アプリケーションがバックアップされる可能性がある

顧客向けシステムの速度が低下する可能性がある

ITチームは調査のために、予定されていた業務から離れられる場合がある

根本原因の特定は、簡単な場合はほとんどありません。特に、プラットフォーム、アプリケーション、デプロイメント・モデルにまたがるハイブリッドMQ環境ではなおさらです。

次の2つの要因によって、課題が複雑化する傾向にあります。

MQの専門知識は少数の個人に集中していることが多く、問題を理解して解決するまでの時間は限られています。

トラブルシューティングは断片化されており、複数のツール、引き継ぎ、データ収集手順、またはサポート対応が関与します。

その一方で、ビジネスへの影響は急速に大きくなっています。銀行、小売業、製造業、ヘルスケアなどの業種・業務では、メッセージングの中断が短期間で終わるだけで、運用コストや財政面で多大なコストにつながる可能性があります。