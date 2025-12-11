QEDMAへのIBM投資：量子の未来の加速

量子ハードウェアは急速に進歩していますが、量子コンピューティングにとってエラーは依然として大きな課題です。量子コンピューターの構成要素である量子ビットは、ノイズとデコヒーレンスに非常に敏感です。量子コンピューティングの可能性を最大限に発揮するには、堅固なエラー処理ストラテジーが必須です。

ここでQEDMA社が登場します。2020年にAsif Sinay博士、Dorit Aharonov教授、Netanel Lindner教授によって設立されたQEDMA社は、今日の量子コンピューティングを実用的なものにするノイズ耐性ソリューションに焦点を当てています。

QEDMAの使命は明確です。量子コンピューターの性能を強化するソフトウェア製品を通じて、世界を量子アルゴリズムの優位性に向けて進化させることです。