ViClinicがIBM watsonxスタックでエージェント型AIを医療ワークフローに導入する方法

IBMのお客様が、医療提供を迅速化し、医療従事者の効率を高め、患者エクスペリエンスを向上させるAIアプリケーションをどのように構築したかをご覧ください。
医療分野のAIプロジェクトの多くは、単純な理由で失敗します。それは、改善すべきケアプロセスの外にあるからです。メモを要約したり質問に答えたりすることはできますが、受付から治療、ドキュメンテーション、請求、フォローアップに至るまで、一貫した患者情報を引き継ぐことはできません。また、臨床医がすでに使用しているツールにはうまく適合しません。
ViClinic社は、この問題を解決するために、エージェント型医療オペレーティング・システム（AHOS）を構築しました。このプラットフォームにより、複数のAIエージェントが実際のケア・ワークフロー内で連携し、最新の患者コンテキストを共有するとともに、自律的に判断するのではなく臨床医の監督下で動作できます。
アイデアはシンプルです。一度情報を収集し、それを患者の症例に結び付け、ケア全体で再利用します。ViClinic社は、このシステムは医師によって医師のために構築されたものだと述べています。創業者兼CEOであるBoris Jinjolava氏は、一般開業医およびリハビリテーション医として働いた後、ヘルスケア業界のリーダーに転身し、遠隔医療企業としてViClinic社を立ち上げました。その後、同氏はそれを拡張し、分断された臨床ワークフローというより広範な問題に取り組むようになりました。
ViClinic社によると、同社のシステムは単一の診療所から複数病院のネットワークまで拡張でき、一度に数千件の患者ケースをサポートでき、クラウド、ハイブリッド、またはオンプレミス環境で実行できるとのことです。10人の開発者チームでこの規模を実現できているのは、IBM watsonx Orchestrate、IBM watsonx.data、IBM watsonx.governance、IBM Z、およびIBM Cloudによる支援があるためです。
ViClinic社は、ケア開始までの時間短縮、受付業務および事前承認準備の強化、管理業務の削減を実現し、効率が最大20%向上したと報告しています。
ViClinic社の主なユーザーは、病院、ヘルスシステム、グループ診療所、専門クリニック、およびそこで働く医師やケアチームです。このプラットフォームはまた、支払者をプロセスに組み込みます。特に事前承認、請求、利用審査では、医療の必要性を明確に示すことが保険償還の判断に不可欠です。
エンドツーエンドの受診ワークフローでは、プロセスは診察予約前から始まります。受診前の受付エージェントは、症状や病歴を収集し、医師向けに患者ケースを準備するとともに、診療開始前に支払者関連の情報を提示します。
診療中は、AIスクライブが会話を記録します。ドキュメンテーション・エージェントは自由記述テキストを必要な形式に変換し、調整エージェントはオーダーや遅延を追跡します。コーディング・エージェントと請求エージェントが、支払いに必要な記録の記入を支援します。受診後は、他のエージェントがフォローアップや継続的なケアを支援します。
この継続性こそが価値の源泉です。医師はより多くのコンテキストを得た状態で業務を開始でき、ケアチームは同じ情報を繰り返し入力する時間を削減できるほか、請求チームや調整チームはより整備された記録を基に業務を進めることができます。
ViClinic社は、医療提供者と支払者のワークフローにも同じアプローチを採用しています。プラットフォームは、事前承認、ドキュメンテーション、請求を個別のステップとして扱うのではなく、それらを1つのケースベースのプロセスとして処理します。これにより、医療提供者と支払者は同じ構造化された情報を得ることができるため、承認の迅速化、手戻りの削減、プロセス全体の予測可能性の向上が可能になります。このシステムは、一度に1つずつタスクを改善するのではなく、ケアと支払いを遅らせる引き継ぎと繰り返しのデータ入力を減らします。
ViClinic社のアーキテクチャーは、データ・ソース（図中の青いボックス）を統合する共有臨床コンテキスト・エンジン（図中のピンク色の「AHOS実行レイヤー」ボックス）を中心に構成されています。このプロセスでは、電子医療記録（EMR）データ、検査データ、画像データ、およびデバイスからの入力を、すべてのエージェントが利用できるライブのケースベース・コンテキストに取り込みます。
AHOS実行レイヤーは、受付、ドキュメンテーション、事前承認、ケア調整、コーディング、収益サイクル管理、フォローアップ全体にわたってエージェントを調整します。これらのエージェントは、医師の知見を活用し、Elasticsearchと統合された検索拡張生成（RAG）機能であるwatsonx Discoveryを利用する臨床コンテキスト・エンジンから、リアルタイムの患者コンテキストを取得します。この構成により設計意図が明確になります。すべてのワークフロー・エージェントは、孤立したプロンプトや分断されたアプリケーション・セッションではなく、同じ進行中のケース状態に基づいて動作します。
ワークフローのアウトプットは、ユーザー・チャネルや、患者ポータル、WhatsApp、モバイル・デバイスなどの接続システムに表示されます。また、医師向けポータル、管理者ポータル、支払者チャネル（図中右側の黒いボックス）にも表示されます。
アーキテクチャー図の下部には、常時稼働のガバナンスと制御のレイヤーがあります。誰が各エージェントを使用できるか、アクセスできるデータ、どのような承認が必要か、すべてのアクションがどのように記録されるかを管理します。また、ポリシーと同意の適用、監査証跡、モデルとエージェントのライフサイクル管理、HIPAAに準拠したセキュリティー、プライバシー、コンプライアンス管理もサポートします。これにより、臨床医が主導権を維持しながら、AIを活用したワークフローの説明責任を確保できます。
IBMは、ViClinic社のアーキテクチャーを実用的にし、大規模に導入、管理できるようにする基盤を提供します。ViClinic社は、エージェントのオーケストレーションとAI運用にwatsonx Orchestrateを、統合コンテキストレイヤーにIBMのデータおよび統合機能を利用しています。
watsonx.governanceは、ViClinic社がAIライフサイクル全体にリスク管理を適用しながら、AIシステムを評価・監視するのに役立ちます。この環境は、IBM Cloud、ハイブリッド・デプロイメント、およびIBM Zにまたがって稼働しています。この側面は、顧客がデータの場所と運用体制に対してどの程度の制御を必要とするかによって異なります。
このデプロイメント・モデルは、実際にはハイブリッドです。ViClinic社のエージェントは、主にIBM Cloud上で実行されますが、一部の独自のコンテキストおよびUIコンポーネントはAzure上で実行され、必要に応じてIBM Cloudに移行できます。
臨床コンテキスト・エンジンは両方の環境にまたがっており、watsonx.dataはエージェントにコンテキストを提供します。病院が既存システムを一度に全面的に置き換えることはほとんどないため、このハイブリッド・アプローチは重要です。プラットフォームの完全なリセットを強制することなく、EMR、ラボ、画像システム、外部支払者インフラストラクチャー上に新しいワークフロー・ロジックを重ねる方法が必要です。
また、同チームは、ローコードのUIコネクターのみに依存するのではなく、外部データとの連携をより柔軟に実現できるIBM watsonx Orchestrate Agent Development Kitを使用しています。
ViClinic社は、AIが自ら臨床上の意思決定を行えるようにするものではありません。人間はエージェントの作業を開始し、レコードや外部システムに取り込まれる前にアウトプットをレビューします。このヒューマン・イン・ザ・ループ・モデルは、信頼性、説明責任、監査可能性がスピードと同じくらい重要な医療分野で導入するための中核となるアーキテクチャー要件です。
データの取り扱いにも、同様の考え方が反映されています。ViClinic社のエージェントは、患者のPIIではなく内部のケースIDと患者IDを基に動作しており、同意に基づくワークフローとロールベースのアクセス制御によって、システムとやり取りできるユーザーを管理しています。訪問前のワークフローでは、患者はポータルまたはWhatsAppを介してやり取りできますが、システムは病院が提供した認証情報を使用して患者を識別します。次に、PIIをエージェント層に公開するのではなく、その会話を内部ケースに関連付けます。
この設計上の選択により、チームはワークフローを有効に機能させるために十分なコンテキストを共有しながらも、すべてのエージェントとのやり取りにおいて患者の生の個人識別情報への無制限なアクセスを許可せずに済みます。
ここには、モデルの振る舞いに関する実践的な教訓もあります。ViClinic社の収益サイクルおよびコーディング・ワークフローは、基盤モデルが導入直後からあらゆる用途で完璧に機能することを前提としているわけではありません。大規模な組織では、依然として自社の履歴データやコーディング規約に合わせて調整されたモデルを必要としています。統合されたガバナンスは、プロトタイプから本番環境に移行する前に、AIシステムの評価、バージョン管理、監視、レビューを支援します。
医療組織ではエージェント型AIへの関心が高まっていますが、機密性の高い臨床ワークフローや業務ワークフローに自律型エージェントを直接デプロイすることには依然として慎重です。
ViClinic社のAHOSアプローチは、この現実に基づいて設計されています。このプラットフォームは、固定されたAIエージェントの導入を医療システムに求めるのではなく、管理された運用のフレームワークを提供します。このアプローチにより、組織は各ユースケースに関するワークフローの境界、承認のしきい値、人間による監視、継続的な評価プロセスを定義できます。
この方法により、病院や保険者は、対象範囲を限定したパイロット導入から開始し、自社の運用環境内で安全にモデルを学習・調整しながら、より広範なヘルスケアAI運用モデルへと段階的に拡張していくことができます。
ViClinic社の成功は、受付と承認前の準備の迅速化、臨床医のドキュメンテーション負担の軽減、コーディングの完全性の向上、拒否の減少、調整の改善、タイムリーなフォローアップなど、医療従事者が関心を持っている種類の成果を示しています。ワークフローをエンドツーエンドで調整および合理化することで、医療提供者にとって推定20%の効率向上がもたらされ、ドキュメンテーション、払い戻し、ケアオペレーションが共に改善されます。
エンドツーエンドの診療ワークフローのユースケースでは、その累積的な効果が明確に現れます。受付、ドキュメンテーション、オーダー管理、フォローアップは1つの統合されたワークフロー内で行われ、一度取得されたデータは後続のステップで再利用されます。このアプローチにより、手作業が減り、必要な項目の記載漏れの可能性が低下し、診療全体を通じた患者ケアが円滑になります。
医療提供者と支払者のワークフローのユースケースでも、償還プロセスにおいて同様のパターンが見られます。この場合、構造化されたケース・データによって時間のかかるやり取りが不要になり、承認や請求処理をよりスムーズに進めることができます。
その価値は患者の診療プロセス全体に現れます。繰り返しの質問が減り、臨床医はより充実したコンテキストを得られ、管理部門向けのドキュメンテーションの品質が向上し、後続の請求業務における問題も減少します。
医療提供組織にとっては、断片化された業務を、より信頼性の高い運用体制へと変えられる可能性が高まることを意味します。また、エンジニアリング・チームにとっては、ワークフロー・ネイティブなAIがスタンドアロン型のアシスタントよりも持続的な価値を生み出せることを示しています。これは、プロセス内の1つのステップを高速化するだけでなく、プロセス全体の進め方そのものを変えるためです。患者は、事前チェックインから請求に至るまで、一貫性のあるスムーズな医療体験を得ることができます。
ViClinic社のAHOSアプローチは、EMR、外部システム、支払者プロセスとの統合が依然として課題であるエンタープライズ・ヘルスケアの現実に対応しています。導入も課題の1つです。なぜなら、医療提供者、管理者、および償還プロセスに関わる関係者の間で信頼を構築する必要があるからです。ViClinic社が得た知見も、この変化を反映しています。個別のAIツールがもたらす効果は限定的だった一方で、連携されたワークフローと共有コンテキストの方が高い価値を生み出すことが分かりました。
ViClinic社は、IBMのAIオーケストレーション、ガバナンス、およびハイブリッドクラウド機能を活用することで、分断されていた医療業務をスケーラブルな連携基盤へと変革しました。このレイヤーにより、医療提供者はコア・アーキテクチャーをその都度作り直すことなく、新しいワークフローや統合、さらに複雑な償還モデルへと対応を拡張できます。
その結果、臨床医の業務体験はより円滑になり、診療および償還プロセスはより効率的に進み、患者は事務的な引き継ぎの連続ではなく、連携された1つのシステムとして医療を受けられる可能性が高まります。
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