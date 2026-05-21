ViClinicがIBM watsonxスタックでエージェント型AIを医療ワークフローに導入する方法

医療分野のAIプロジェクトの多くは、単純な理由で失敗します。それは、改善すべきケアプロセスの外にあるからです。メモを要約したり質問に答えたりすることはできますが、受付から治療、ドキュメンテーション、請求、フォローアップに至るまで、一貫した患者情報を引き継ぐことはできません。また、臨床医がすでに使用しているツールにはうまく適合しません。

ViClinic社は、この問題を解決するために、エージェント型医療オペレーティング・システム（AHOS）を構築しました。このプラットフォームにより、複数のAIエージェントが実際のケア・ワークフロー内で連携し、最新の患者コンテキストを共有するとともに、自律的に判断するのではなく臨床医の監督下で動作できます。

アイデアはシンプルです。一度情報を収集し、それを患者の症例に結び付け、ケア全体で再利用します。ViClinic社は、このシステムは医師によって医師のために構築されたものだと述べています。創業者兼CEOであるBoris Jinjolava氏は、一般開業医およびリハビリテーション医として働いた後、ヘルスケア業界のリーダーに転身し、遠隔医療企業としてViClinic社を立ち上げました。その後、同氏はそれを拡張し、分断された臨床ワークフローというより広範な問題に取り組むようになりました。

ViClinic社によると、同社のシステムは単一の診療所から複数病院のネットワークまで拡張でき、一度に数千件の患者ケースをサポートでき、クラウド、ハイブリッド、またはオンプレミス環境で実行できるとのことです。10人の開発者チームでこの規模を実現できているのは、IBM watsonx Orchestrate、IBM watsonx.data、IBM watsonx.governance、IBM Z、およびIBM Cloudによる支援があるためです。

ViClinic社は、ケア開始までの時間短縮、受付業務および事前承認準備の強化、管理業務の削減を実現し、効率が最大20%向上したと報告しています。