IBM Outage Predictionで公共事業会社が山火事のリスクを未然に防ぐ

IBM® Outage Predictionは、山火事のリスクを超局所的な洞察で予測することで、公共事業の安全性とサービスのバランスを取るのに役立ちます。これらの洞察は、よりスマートな停電計画、不必要な停止の減少、および国レベルではなくコミュニティー・レベルでの決定につながります。
現在の送電網は、今日の山火事の現実に合わせて設計されていません。山火事は公益事業会社にとって年間を通じた運営リスクとなっています。気候変動により、暑く、乾燥し、風が強くなり、公共施設に発生した火災は世間や規制当局の厳しい監視を受けています。
ハワイからテキサスにまで広がった出来事は、強風、干ばつ、暑さがいかに迅速にインフラストラクチャーにストレスを与え、適切なタイミングで停電ができない場合に壊滅的な火災につながる可能性があるかを示しています。公共事業会社はインフラストラクチャーの強化、電線の地下化、保護体制のアップグレードを進めていますが、これらのプロジェクトは時間がかかり、資本集約的です。運用チームは依然として、顧客のために不必要な停止を引き起こすことなく、山火事のリスクを軽減するために、いつ、どこで電力を削減、または制限する必要があるかという問題に日常的に直面しています。
多くの公共事業会社は、米国地質調査所（USGS）やカナダ環境局が発表するものなど、広範かつ全国的な山火事指数から始めています。これらのマップは便利ですが、地域レベルの決定を行い、公共の安全のための停電（PSPS）計画や資産の詳細なリスク・アセスメントに備えるには、精密性が不足しているというリスクがあります。
公共事業会社との取り組みでは、2つの懸念事項が何度も表面化しています。
どちらの場合も、公共事業会社は、広範な全国的警告に基づく事後対応的な決定から、事前対応的で局所的、かつ説明可能な行動へと移行する必要があります。
IBM Outage Predictionは、予測条件から停電を予測することで、ユーティリティーが天候とオペレーションの関係を理解するのに役立ちます。また、暴風雨センターやT&Dチームが悪天候に先立って作業員やリソース、通信計画を立てられるように支援を提供しています。
IBM Outage Predictionでは、山火事のリスクを考慮して、この機能を拡張しました。この機能は、全国的に利用可能な指標よりも山火事のリスクをより詳細に把握できるものです。
IBM Outage Predictionでは、公益事業会社は375m2の解像度で毎日の山火事リスク指標を表示できます。従来の10km2または1km2の全国的指数よりもはるかに詳細です。現在では、公共事業会社は地域の火災危険レベルだけに依存するのではなく、自社の地域や資産に山火事リスクが重なっていることを把握できます。この機能は、米国全土でのPSPS計画、資産の正常性、運用日の意思決定をサポートするもので、2026年にはカナダへの拡大が予定されています。
Outage Predictionにおける山火事リスクは、公共事業会社がすでに行っているより広範な資産ライフサイクル管理作業に該当します。乾いた藪を刈り込む植生管理者から、根本的な健全性の問題を抱えた電柱を特定するリスク・アナリストまで、森林火災のリスクは資産全体のリスクを管理するための重要なシグナルです。IBM® Maximoの資産および植生管理機能と組み合わせることで、電力会社は資産の脆弱な場所を把握し、小さな問題が重大な山火事に発展する前に対処できるようになります。
山火事リスクをIBM Outage Predictionに組み込むことで、電力会社は、顧客への不必要な影響を最小限に抑えながら、山火事のリスクを軽減するために、場所、時期、電力を遮断または制限する方法をより適切に決定できます。
エネルギー・公益事業のオペレーションにおける山火事リスクの管理方法を再検討されている場合は、デモを予約して、IBM Outage Predictionでより事前対応的な体制を構築する方法をご確認ください。