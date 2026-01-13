IBM Outage Predictionで公共事業会社が山火事のリスクを未然に防ぐ

現在の送電網は、今日の山火事の現実に合わせて設計されていません。山火事は公益事業会社にとって年間を通じた運営リスクとなっています。気候変動により、暑く、乾燥し、風が強くなり、公共施設に発生した火災は世間や規制当局の厳しい監視を受けています。

ハワイからテキサスにまで広がった出来事は、強風、干ばつ、暑さがいかに迅速にインフラストラクチャーにストレスを与え、適切なタイミングで停電ができない場合に壊滅的な火災につながる可能性があるかを示しています。公共事業会社はインフラストラクチャーの強化、電線の地下化、保護体制のアップグレードを進めていますが、これらのプロジェクトは時間がかかり、資本集約的です。運用チームは依然として、顧客のために不必要な停止を引き起こすことなく、山火事のリスクを軽減するために、いつ、どこで電力を削減、または制限する必要があるかという問題に日常的に直面しています。

多くの公共事業会社は、米国地質調査所（USGS）やカナダ環境局が発表するものなど、広範かつ全国的な山火事指数から始めています。これらのマップは便利ですが、地域レベルの決定を行い、公共の安全のための停電（PSPS）計画や資産の詳細なリスク・アセスメントに備えるには、精密性が不足しているというリスクがあります。