UFC Insights Engineは、リアルタイムのストーリーとライブの戦い分析で視聴者を感嘆させていますが、その信頼性は舞台裏で何が起こっているかによって決まります。IBM® watsonx.governanceは、すべての洞察が正確、公正で、説明可能であることを保証するのに役立ちます。

例えば、モデル管理と説明可能性のレイヤーを考えてみましょう。GraniteやLlamaのような大規模言語モデルがUFCの戦いの洞察を強化します。これらのモデルは高速で魅力的なコンテンツを生成しますが、スピードだけでは不十分です。信頼できるストーリーテリングを促進するために、watsonx.governanceはアウトプットをレビューしてバイアスを検知し、品質を検証し、透明性を確保します。

ガバナンスによって、コンテンツの品質だけでなく、主要な機能の影響分析も可能になります。AIが戦いの結果を予測する場合、watsonx.governanceは、どの統計（行動の精度やテイクダウン・ディフェンダーなど）がスケールを変化させたかを説明するのに役立ちます。これにより、予測に自信が持てるようになり、試合の背後にあるロジックが示されるため、ファンのエンゲージメントも高まります。

また、UFCはガバナンス・インフラストラクチャーを直接管理していませんが、IBMの実装のメリットを受けています。自動化されたドキュメンテーションとメタデータのキャプチャにより、監査の準備がサポートされ、システムの整合性が強化されます。

今後を見据えて、UFCはAIが生成したストーリーの完全性を深める方法を模索しています。それは、ガバナンスをモデルアウトプットだけでなく、ストーリーテリング自体にも拡張することで実現します。watsonx.governance SDKをナラティブとの戦いに適用することで、組織はコンテンツの安全性と編集上の責任の新たなレイヤーを導入することを目指しています。このプロセスは、UFCのAI搭載ストーリーテリングの信頼性の基準を確保するのに役立ちます。