スペイン陸上競技連盟（RFEA）は、オープン・テクノロジー、企業ガバナンス、コスト効率の高いストレージを結集した柔軟なレイクハウスを手に入れました。
ハイパフォーマンス・スポーツでは、小さな違いが重要です。ほんの一瞬。歩調を合わせるための小さな変化。回復パターンの微妙な変化。スペイン国立陸上競技（RFEA）は、アスリートを取り巻くデータの中に貴重な洞察が隠されていることを知っていました。データが統合され、アクセス可能になれば、それらの洞察はパフォーマンスを変革し、向上させることができます。
この課題に対処するために、RFEAはIA-THLEICSを立ち上げました。これは、分野をまたいで生成される増え続ける性能データに、構造、意味、実用的な価値をもたらすことを目的とした戦略的取り組みです。
スペイン陸上競技連盟会長のRaúl Chapado氏はこう説明しています。「IA-THLEICSは、アスリートが利用できるすべての技術的ソリューションを統合したプラットフォームです。これにより、データを知識に、知識をパフォーマンスに変えることができます」
Watsonx.data以前は、彼らの世界は、多くの組織が直面している現実のように見えました。データがあらゆる場所に保管されており、洞察にアクセスすることは困難でした。
アスリートの履歴データはSalesforce内に保存されていました。イノベーション・プロジェクトでは、靴、ウェアラブル、スマートウォッチから新しい形式のセンサー・データが生成されていました。これらのデータ・セットは、未加工ファイルから動画、スプレッドシートまで、さまざまな形式で存在していました。競技の結果とトレーニング・ノートはさらに別の場所に保管されていました。すべてがつながっていず、有意義な形で分析するのが困難でした。
欠点があることは明らかでした。イノベーションのペースを落としたり、コストを押し上げたりすることなく、すべての情報を統合する方法を必要としていました。レガシー・データを管理し、非構造化情報を急速に拡大し、イノベーションの圧力が高まっている組織は、多くの場合、以下のような同じ根本的な課題に直面します。
RFEAはHabberTec社およびIBMと提携し、この情報を統合し、性能分析やAIに利用できるようにする基盤を構築しました。
データの量と多様性が拡大し続ける中、RFEAは、現在のパフォーマンス分析と将来のイノベーションの両方を支えることができる、拡張性があり、ガバナンスが確立された管理対象データ基盤の必要性を認識しました。その目的は、単に情報を一元化することではなく、運用の複雑さを増すことなく、履歴データと新しい実験データを一緒に探索できる環境を構築することでした。
HabberTec社とRFEAが協働を始めてから、あるテーマが繰り返し浮上しました。チームはシステムをつなぎ合わせることにうんざりしていました。彼らは、すべてが一体となって機能し、履歴データと新しいセンサー・データを並べて分析できる環境を必要としていました。
Watsonx.dataは、まさにそれを実現しました。RFEAは、高価なデータベースの中から選ぶか、データ・プラットフォームを一から構築するかを選択する代わりに、オープン・テクノロジー、企業ガバナンス、そしてコスト効率の高いストレージを統合した柔軟なレイクハウスを導入しました。
Watsonx.dataを使用することで、RFEAは、大量の履歴データをCloud Object Storageに保管できるようになりました。Prestoを使用することで、Salesforceのデータをwatsonx.dataに直接接続できました。イノベーション・プロジェクトから未加工ファイルを取り込み、Apache Sparkを使用して処理できます。さらに、すべてのエンジン間で完全にクエリ可能であるIcebergテーブルに情報を標準化できました。最も重要なのは、新しいプロジェクトごとにカスタム統合を構築しなくても、すべてを接続できたことです。
HabberTec社のDaniel Expósito García氏は、「watsonx.dataは、クリーンかつスケーラブルな方法で、履歴データと当社のイノベーション・プロジェクトを結び付けることができました。すべてを自分たちで構築する必要はありませんでした。すべてがうまくいったのです。」
RFEA、HabberTec社、IBMは協力して、現在フェデレーション全体をサポートしているレイクハウス・アーキテクチャーを構築しました。
新しいデータレイクハウスは、RFEAのパフォーマンスの基盤となっています。トレーナーはアスリートの完全な履歴を確認できます。アナリストは、競合パターンとバイオメカニクスを併せて分析することができます。イノベーション・チームは、ストレージ・コストや脆弱な統合について心配することなく、自由に実験できます。
RFEAがすべてをwatsonx.dataに統合すると、成果はすぐに現れました。すべてのデータ・システムが連携し始めたのです。分析はより迅速かつ洞察力に富んだものになりました。パフォーマンス・チームは、競技データ、生体力学的情報、長期にわたるアスリート履歴を1つの環境で調べることができました。かつては手作業で何時間も必要としていた洞察が、今では数秒で得られるようになりました。
HabberTec社のDaniel氏は、「データを接続することですべてが変わりました。私たちの分析は、より深く、よりスマートで、アスリートにとってはるかに役立つものになっています。」
これが信頼できるAIの姿です。探査と発見の適切な基盤を提供することで、人間がより適切に意思決定を行えるようにします。
RFEAは現在、運動プログラム全体にわたる性能分析、イノベーション、将来のAIイニシアチブをサポートする、スケーラブルで最新のデータ基盤の上に成り立っています。過去の記録、ライブ・センサー・データ、アスリートの洞察を単一の管理された環境に統合することで、同連盟は、コーチ、アスリート、性能チームを信頼できる証拠に基づいた洞察でサポートする能力を強化しました。
この基盤は、スペインの陸上競技界のニーズに合わせて進化するように設計されており、RFEAが制御、ガバナンス、長期的な持続可能性を担保しながら、新しい分野、データソース、分析機能を統合できるようにしています。RFEAは現在、拡張性のある最新のデータ基盤を構築しています。パフォーマンス分析やイノベーション、将来のAIイニシアチブを支援します。