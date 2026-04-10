データの量と多様性が拡大し続ける中、RFEAは、現在のパフォーマンス分析と将来のイノベーションの両方を支えることができる、拡張性があり、ガバナンスが確立された管理対象データ基盤の必要性を認識しました。その目的は、単に情報を一元化することではなく、運用の複雑さを増すことなく、履歴データと新しい実験データを一緒に探索できる環境を構築することでした。

HabberTec社とRFEAが協働を始めてから、あるテーマが繰り返し浮上しました。チームはシステムをつなぎ合わせることにうんざりしていました。彼らは、すべてが一体となって機能し、履歴データと新しいセンサー・データを並べて分析できる環境を必要としていました。

Watsonx.dataは、まさにそれを実現しました。RFEAは、高価なデータベースの中から選ぶか、データ・プラットフォームを一から構築するかを選択する代わりに、オープン・テクノロジー、企業ガバナンス、そしてコスト効率の高いストレージを統合した柔軟なレイクハウスを導入しました。

Watsonx.dataを使用することで、RFEAは、大量の履歴データをCloud Object Storageに保管できるようになりました。Prestoを使用することで、Salesforceのデータをwatsonx.dataに直接接続できました。イノベーション・プロジェクトから未加工ファイルを取り込み、Apache Sparkを使用して処理できます。さらに、すべてのエンジン間で完全にクエリ可能であるIcebergテーブルに情報を標準化できました。最も重要なのは、新しいプロジェクトごとにカスタム統合を構築しなくても、すべてを接続できたことです。

HabberTec社のDaniel Expósito García氏は、「watsonx.dataは、クリーンかつスケーラブルな方法で、履歴データと当社のイノベーション・プロジェクトを結び付けることができました。すべてを自分たちで構築する必要はありませんでした。すべてがうまくいったのです。」