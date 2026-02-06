セール・シュヴァリエは、ティニュ、ラ・プラーニュ、メリベルなどのリゾートと並んで、Compagnie des Alpes（CDA）が運営するいくつかの主要なスキー場の1つです。これらの注目度の高い山岳地帯には毎年何百万人もの観光客が訪れるため、シームレスで直感的な予約とカスタマー・ケアのエクスペリエンスを提供することが成功には不可欠です。特に、需要、複雑さ、顧客の期待が最も高まるピーク・シーズンはなおさらです。

セール・シュヴァリエは、旅行・ホスピタリティー業界全体がますます直面している現実を認識していました。従来のカスタマー・サービス・モデルでは、複雑化や季節的な観光客の急増、パーソナライズされたデジタル・エクスペリエンスの需要に対応しきれません。チャットボットやポイント・ソリューションを増やす代わりに、企業全体でアクション、データ、意思決定を調整できる基盤が必要でした。

この課題に取り組むために、セール・シュヴァリエは、顧客がスキー・パスを選択し、一般的な質問を解決する方法を再考するために、IBM watsonx Orchestrateを活用しました。対象を絞ったカスタマー・ケアの取り組みとして始まったものが、すぐにAIを活用したオペレーションの全社的な青写真になりました。