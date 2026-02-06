セール・シュヴァリエは、顧客がスキー・パスを選択する方法と、一般的な質問の解決方法を再考するために、IBM watsonx Orchestrateを活用しました。
セール・シュヴァリエは、ティニュ、ラ・プラーニュ、メリベルなどのリゾートと並んで、Compagnie des Alpes（CDA）が運営するいくつかの主要なスキー場の1つです。これらの注目度の高い山岳地帯には毎年何百万人もの観光客が訪れるため、シームレスで直感的な予約とカスタマー・ケアのエクスペリエンスを提供することが成功には不可欠です。特に、需要、複雑さ、顧客の期待が最も高まるピーク・シーズンはなおさらです。
セール・シュヴァリエは、旅行・ホスピタリティー業界全体がますます直面している現実を認識していました。従来のカスタマー・サービス・モデルでは、複雑化や季節的な観光客の急増、パーソナライズされたデジタル・エクスペリエンスの需要に対応しきれません。チャットボットやポイント・ソリューションを増やす代わりに、企業全体でアクション、データ、意思決定を調整できる基盤が必要でした。
この課題に取り組むために、セール・シュヴァリエは、顧客がスキー・パスを選択し、一般的な質問を解決する方法を再考するために、IBM watsonx Orchestrateを活用しました。対象を絞ったカスタマー・ケアの取り組みとして始まったものが、すぐにAIを活用したオペレーションの全社的な青写真になりました。
スキー・パスの選択は一見単純に見えますが、複数の要素が絡むと決断は複雑になります。適切なパスは、次の点によって異なります。
この複雑さにより、シーズンごとに何千もの顧客から質問が寄せられていました。サービス・チームは、「どのパスが適していますか？」や「複数日チケットのルールは何ですか？」といった繰り返しの問い合わせに圧倒され、より価値の高い問題やデリケートな問題の解決に費やす時間が少なくなってしまいました。
セール・シュヴァリエにとっての課題は2つありました。
チームは、この課題は単なるカスタマー・サービスの問題ではないことを認識していました。これは、組織全体のより広範なオーケストレーションの課題を反映していました。つまり、スケーラブルかつ管理された方法で、AIを活用してタスク、システム、知識をインテリジェントに調整する方法です。
セール・シュヴァリエは、セール・シュヴァリエのWebサイトに埋め込まれた新しいAI駆動型エクスペリエンスを実現するために、watsonx Orchestrateをデプロイしました。訪問者がシンプルで直感的なチャット・インターフェースを操作している間、バックグラウンドではwatsonx Orchestrateが専門エージェントのネットワークを調整し、正確でパーソナライズされたサポートを提供します。
その時点で、セール・シュヴァリエは「チャットボット・プロジェクト」からオーケストレーション・ストラテジーに移行しました。
システムの中核となるのは、Webサイトのオーケストレーション・エージェントです。その役割は以下の通りです。
セール・シュヴァリエは、単一のモノリシックなチャットボットに頼るのではなく、モジュール式のマルチエージェント・アーキテクチャーを使用しているため、システム全体を再構築することなく、簡単に機能の更新や新しいチャットボットの追加ができます。
オーケストレーション層をサポートするのは、2つのエージェント・タイプです。
これらのエージェントは、構造化ロジック（パス・ルール用のPythonツールなど）とキュレートされた知識ソースの両方と対話します。このアプローチにより、システムは質問に答えるだけでなく、購入手順に沿って顧客を案内するなど、実際のタスクを実行できます。
成果はすぐに得られ、有意義なものでした。
セール・シュヴァリエの複数の販売チャネルを管理しているAlexandre Sode氏は、「顧客がチャットボットから回答を得れば、私たちのチームは複雑な問題により多くの時間を費やすことができます。これは、全体的な満足度に非常に良い影響を与えます」と話します。
初期のフィードバックでは顧客からの強い支持が浮き彫りになる一方、セール・シュヴァリエでは詳細な調査を実施して、解決率と購入プロセスへの影響を完全に評価しています。
おそらく、セール・シュヴァリエのチームにとって最も驚くべき洞察は、システムが非常に急速に進化したことです。かつては数週間かかっていた反復作業が数日で完了するようになり、実装コストと価値実現までの時間が大幅に短縮されます。
以下は、同様のAIイニシアチブを検討している組織へのアドバイスです。
セール・シュヴァリエのアーキテクチャーは、単一ユースケースよりもオーケストレーションが重要である理由を示しています。
会話層
リゾートのWebサイトに埋め込まれたチャット・インターフェースが、ゲストにとってアクセスしやすく、直感的で、馴染みのあるエントリー・ポイントとして機能します。
ガバナンス層
すべてのやり取りが、責任あるAIとガバナンスのフレームワークを通過することで、安全性、透明性、コンプライアンスを確保します。
オーケストレーション・レイヤー
この段階で、watsonx Orchestrateは以下を決定します。
コラボレーター・エージェント層
専用エージェントは、スキー・パス、ドキュメント、その他の運用機能など、特定の分野を処理します。
データ＋ツール層
知識の正確性を高めるためのカスタムAPI、Pythonツール、RAGパイプラインが含まれています。
セール・シュヴァリエは、オーケストレーション、ドメイン・インテリジェンス、データ・アクセスを分離することで、次のような基盤を構築しました。
このアーキテクチャーが同社のストラテジーの次段階を推進します。
顧客向けチャットボットで成功を実証したセール・シュヴァリエは、すぐに幅広い機会に気づきました。
しかし重要なのは、このアプローチはユースケースの列挙ではないということです。これはスケーラブルなパターンであり、オーケストレーションが必要なあらゆる場所に適用できるようになりました。
支払いと請求
アシスタントは、請求に関する一般的な質問についてゲストを案内し、統合されたデータを通じて異常を特定し、問題解決を効率化できます。
人事
AIエージェントは、オンボーディング、問い合わせのスケジュール設定、季節労働のプロセスなどの反復的なタスクを自動化できるため、人事チームは顧客のサポートにより多くの時間を割くことができます。
スキー・リフトと山岳オペレーション
エージェント型ワークフローは、センサー、保守ログ、気象システムからデータを取り込み、より積極的な運用上の意思決定をサポートできます。
これらすべての領域で、パターンは同じです。
タスクの調整 → システムの接続 → 人間の専門知識の向上
セール・シュヴァリエは、「チャットボット」の導入にとどまらず、企業全体を対象としたAIオーケストレーション機能の採用にも乗り出しました。これにより、現在の価値を実現しつつ、将来のイノベーションを可能にすることができます。
セール・シュヴァリエの取り組みは、旅行やホスピタリティーにおけるAIが、単に会話の自動化にとどまらないことを示しています。それは、ビジネス全体の行動、知識、ワークフローを調整して、より良いエクスペリエンスとよりレジリエントなオペレーションを提供することです。
セール・シュヴァリエは、watsonx Orchestrateを活用して、単一のカスタマー・ケア・ユースケースを、顧客、従業員、オペレーターの全員に同様に利益をもたらすエンタープライズAI向けのスケーラブルな基盤に変革しました。
現代のデジタル・トランスフォーメーションは、ポイント・ソリューションではなく、組織がよりスマートに作業し、より迅速に対応し、継続的にイノベーションを起こすのに役立つプラットフォームです。