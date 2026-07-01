スプレッドシートの無秩序な増加からポートフォリオ・インテリジェンスへ：RBHがIBMとホテル計画を再構築した方法

重要な設計ポイント：RBHは、すべてのソースが最新のAPIのように動作できるとは想定していません。

一部のシステムは、APIへの直接アクセスが可能です。スケジュールされたファイルを作成するシステム、Eメールの受信トレイにレポートを送信するシステム、SFTP経由でデータを送信するシステムもあります。また、上流システムでより良い選択肢が提供されていないため、依然として手動での抽出が必要なシステムもあります。RBHは、データが計画モデルに到達する前に、取り込み層におけるこれらの違いを処理します。

取り込み層は、スケジュールされた読み込み、検証、調整、監視、ロギング、問題処理を実行します。この層こそ、アーキテクチャーの信頼性が実証される部分です。読み込みプロセスは単にファイルを移動するだけではありません。フィードの到着状況を確認し、構造を検証し、必要に応じて値を調整し、新しい対象領域の段階的オンボーディングを支援します。これにより、RBHは新しいデータ・セットを追加する際に、新しいホテル施設やフィードごとに個別の統合プロジェクトを作成する必要がなくなります。

IBM Planning Analyticsは、データの移動と変換にTurboIntegratorプロセスを使用します。RBHの環境では、このツールはPlanning Analyticsキューブへのデータ読み込みを支援します。Planning Analyticsキューブは、ホテル、期間、勘定科目、部門、予測バージョン、シナリオなどさまざまなディメンションにわたって指標をユーザーが分析できる多次元データ構造です。RBHは、ホテル施設ごとに個別のスプレッドシート・ロジックを管理する代わりに、共通の構造を一度モデル化して、ポートフォリオ全体で再利用することができます。

モデリング層（図中央のピンクのボックス）は、IBM Planning Analyticsを中核的な計画およびモデリング環境として示しています。Planning Analytics Workspace（PAW）は、コンテンツの計画、作成、分析のためのWebベースのインターフェースを提供します。Planning Analytics for Microsoft Excelは、個別のスプレッドシート・ファイルではなく、管理されたPlanning Analyticsデータに接続されたExcelエクスペリエンスをパワー・ユーザーに提供します。TM1 Webは、TM1コンテンツとのブラウザー・ベースのやり取りをサポートします。これらのインターフェースを組み合わせることで、RBHはデータの管理を維持しながら、すでに作業しているさまざまなユーザーに対応することができます。

ステージングおよび変換層では、一貫したポートフォリオの知見を得るためのデータを準備します。この層には、前処理、参照データ、マスター・データ、ホテル施設全体の標準化が含まれます。参照データとマスター・データは、ホテル施設リスト、会計構造、部門コード、レポート階層、所有者ビューなど、モデルの整合性を維持するための共有定義です。RBHの共通勘定科目表は、ホテルに損益報告のための一貫した財務構造を提供するので、ここで重要な役割を果たします。

共有構造は、ビジネス定義層のように機能します。RBHは、ホテル施設ごとに財務指標を異なる方法で定義するのではなく、データを共通の会計構造とレポート・モデルにマッピングします。これにより、ホテル間で一貫性が保たれると同時に、アーキテクチャーがさまざまなソース・システムや運用フォーマットを吸収できるようになります。

アウトプット層は、データへの複数のパスをユーザーに提供します。財務およびビジネス・ユーザーは、TM1 Web、PAW、Cognos Analyticsを通じてモデルとレポートにアクセスします。PAWブックは、ホテルおよび管理会社の従業員にとってレポートの可用性を向上させます。Cognos Analytics ダッシュボードは、所有者レポートと幅広い視覚的分析をサポートします。使い慣れたグリッド・ベースのエクスペリエンスを必要とするパワー・ユーザーは、Excelベースの操作を引き続き使用できます。

セキュリティーとガバナンスは全体のアーキテクチャ全体に組み込まれています。ユーザーには、自分の役割またはホテル施設に関連するデータのみが表示されます。監査可能性とチェンジ・マネジメントは、計画サイクルの保護に役立ちます。ガバナンスが確保されたメトリクス定義により、同じ質問に対して2つのレポートが異なる回答を示すリスクが低減されます。

RBHは、導入においても重要な決定を下しました。それは、クラウドSaaSデプロイメントとしてではなく、英国のデータセンターのセルフホスト型インフラストラクチャーとして環境を運用することです。その理由はコストと管理にありました。ハードウェアがサポート終了になり、レポートの性能が低下し始めた後、RBHは更新されたセルフホスト型インフラストラクチャーと比較してクラウド・オプションを評価しました。

セルフホスト型方式により、RBHはコストを大きく抑えつつ、データセンターの運用や復旧の支援も受けられるようになりました。アーキテクチャーのトレードオフは明らかです。RBHは、SaaSデプロイメントの可用性プロファイルよりもコスト管理と運用への適合性を優先し、企業が許容できる限定的なダウンタイムの可能性を受け入れています。