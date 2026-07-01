スプレッドシートの無秩序な増加からポートフォリオ・インテリジェンスへ：RBHがIBMとホテル計画を再構築した方法

RBH Hospitality Managementは、IBM® Planning AnalyticsとIBM Cognos® Analyticsを使用して、ホテル、財務、市場データを統合し、多様な英国ポートフォリオにわたって、管理された予測、ダッシュボード、オーナー向けレポートを作成しています。
ホテルの運営では小さな変化が多数発生し、規模が拡大するとすぐに管理が難しくなります。宿泊料金は変動し、レストランの業績は予測とは異なる場合があります。レビューのスコアは変化し、給与や財務フィードは遅れて届きます。単一のホテルでは、これらの変化はスプレッドシートで管理できる場合があります。数十の物件にまたがると、バージョン管理の問題、セキュリティーの問題、意思決定の問題となります。
英国有数の管理会社であるRBH Hospitality Managementは、55を超える施設からなるポートフォリオ全体でこの課題に直面していました。このポートフォリオは、チェックイン、宿泊、出発を中心とする限定サービスのホテルから、スパ、ゴルフ、ダイニング、レジャー施設を備えた高級ホテルまで多岐にわたります。
IBM Planning Analyticsの導入前は、RBHの予測プロセスはExcelスプレッドシートに大きく依存していました。ホテルの広範なポートフォリオにわたって個別の予測を管理していたため、機密データをロックダウンしたり、変更を管理したり、財務、ホテル、レポートの各チームが同じ数値を分析したりすることが困難でした。目的はExcelを業務から排除することではなく、各物件における予測、財務状況の把握、オーナーへの報告といった業務の中核となる記録システムとして、互いに連携していないスプレッドシートが使われるのを阻止することでした。
RBHは、IBM Planning Analytics、TM1®データベース、Planning Analytics Workspace、Planning Analytics for Microsoft Excel、TM1 Web、およびIBM Cognos Analyticsを使用して分析アーキテクチャーを構築しました。このスタックは、財務チームやパワー・ユーザーにとって使い慣れた作業方法を維持しながら、予測、モデル、ダッシュボード、レポートへの管理されたアクセスをユーザーに提供します。
この記事では、RBHがスプレッドシート主導の予測からセルフホスト型の分析アーキテクチャーに移行し、ホテルと市場のデータがPlanning Analyticsキューブにどのように流れるか、そしてIBM製品がRBHがデータ・アクセス、または報告基準の管理を失うことなく計画を拡大するのにどのように役立つかについて概説します。
RBHの中核的なユースケースは、予算の作成、ライブ予測の維持、現在の期待値を以前の予測バージョンと比較すること、そして各ユーザーが役割、ホテル、責任所在の文脈に応じた適切なデータにアクセスできるようにすることです。
しかし、ホテルのデータが単一の明確な企業情報源から提供されることはめったにありません。各施設は独自の施設管理システム（PMS）を使用して、予約、部屋、料金、占有状況、チェックインのワークフローを処理できます。ホテルはまた、POSシステムを使用して、レストラン、バー、スパ、その他のサービスからの収益を記録します。RBHのポートフォリオ全体で、これらのシステムはAPI、定期レポート、 SFTPファイル、Eメール添付ファイル、場合によっては手動抽出など、さまざまな方法でデータを公開しています。
RBHはまた、外部データを統合することで、予測を実行可能な運用上の知見に変えています。STRベンチマーク・データは、各ホテルが競合ホテルと比べてどのように業績を上げているかを示し、収益創出指数（RGI）は、利用可能な部屋あたりの収益をその市場ベンチマークと直接比較します。
宿泊客のセンチメントに関する情報は、データと知見の層を強化します。ReviewProは、予約プラットフォームや旅行プラットフォームからレビューを集約し、100点のうちグローバル・レビュー・インデックス（GRI）スコアを生成し、部屋、レストラン、バー、公共スペースなどのエリアで繰り返し発生するテーマを特定します。
Juyo Analyticsは、将来を見据えたAI駆動型の需要の知見を追加することで、このエコシステムをさらに強化します。市場動向、料金体系、予約パターンを組み合わせて、今後のリスクと機会を明らかにします。この機能により、RBHは事後対応型の報告から、先見的でデータ駆動型の意思決定へと移行できます。
財務、給与、運用データを組み合わせて、Juyoの先見的な需要の知見で強化することで、RBHは市場ポジション、宿泊体験、将来の需要シグナル、財務成果を単一の動的計画モデル内で結びつけることができます。
管理されたアーキテクチャーがなければ、これらの複数の変化により、業績に関する見方に不一致が生じ、予測サイクルが遅くなり、オーナー向けレポートの信頼性も低下する可能性がありますRBHは、データ取り込みを標準化し、共有されたPlanning Analytics構造内で調整し、一貫したレポート、ダッシュボード、予測への制御されたアクセスをユーザーに提供することで、この問題に対処します。
このアーキテクチャー図は、ほとんどの分析アーキテクチャーと同様に、エンタープライズのソース・データから始まりますRBHのエンタープライズ・ソース層には、PMSおよび販売時点管理（POS）システム、給与、財務、人事、管理されたファイルのアップロード、および選択された外部データ・セットからのホテルおよび管理会社のデータが含まれています。
重要な設計ポイント：RBHは、すべてのソースが最新のAPIのように動作できるとは想定していません。
一部のシステムは、APIへの直接アクセスが可能です。スケジュールされたファイルを作成するシステム、Eメールの受信トレイにレポートを送信するシステム、SFTP経由でデータを送信するシステムもあります。また、上流システムでより良い選択肢が提供されていないため、依然として手動での抽出が必要なシステムもあります。RBHは、データが計画モデルに到達する前に、取り込み層におけるこれらの違いを処理します。
取り込み層は、スケジュールされた読み込み、検証、調整、監視、ロギング、問題処理を実行します。この層こそ、アーキテクチャーの信頼性が実証される部分です。読み込みプロセスは単にファイルを移動するだけではありません。フィードの到着状況を確認し、構造を検証し、必要に応じて値を調整し、新しい対象領域の段階的オンボーディングを支援します。これにより、RBHは新しいデータ・セットを追加する際に、新しいホテル施設やフィードごとに個別の統合プロジェクトを作成する必要がなくなります。
IBM Planning Analyticsは、データの移動と変換にTurboIntegratorプロセスを使用します。RBHの環境では、このツールはPlanning Analyticsキューブへのデータ読み込みを支援します。Planning Analyticsキューブは、ホテル、期間、勘定科目、部門、予測バージョン、シナリオなどさまざまなディメンションにわたって指標をユーザーが分析できる多次元データ構造です。RBHは、ホテル施設ごとに個別のスプレッドシート・ロジックを管理する代わりに、共通の構造を一度モデル化して、ポートフォリオ全体で再利用することができます。
モデリング層（図中央のピンクのボックス）は、IBM Planning Analyticsを中核的な計画およびモデリング環境として示しています。Planning Analytics Workspace（PAW）は、コンテンツの計画、作成、分析のためのWebベースのインターフェースを提供します。Planning Analytics for Microsoft Excelは、個別のスプレッドシート・ファイルではなく、管理されたPlanning Analyticsデータに接続されたExcelエクスペリエンスをパワー・ユーザーに提供します。TM1 Webは、TM1コンテンツとのブラウザー・ベースのやり取りをサポートします。これらのインターフェースを組み合わせることで、RBHはデータの管理を維持しながら、すでに作業しているさまざまなユーザーに対応することができます。
ステージングおよび変換層では、一貫したポートフォリオの知見を得るためのデータを準備します。この層には、前処理、参照データ、マスター・データ、ホテル施設全体の標準化が含まれます。参照データとマスター・データは、ホテル施設リスト、会計構造、部門コード、レポート階層、所有者ビューなど、モデルの整合性を維持するための共有定義です。RBHの共通勘定科目表は、ホテルに損益報告のための一貫した財務構造を提供するので、ここで重要な役割を果たします。
共有構造は、ビジネス定義層のように機能します。RBHは、ホテル施設ごとに財務指標を異なる方法で定義するのではなく、データを共通の会計構造とレポート・モデルにマッピングします。これにより、ホテル間で一貫性が保たれると同時に、アーキテクチャーがさまざまなソース・システムや運用フォーマットを吸収できるようになります。
アウトプット層は、データへの複数のパスをユーザーに提供します。財務およびビジネス・ユーザーは、TM1 Web、PAW、Cognos Analyticsを通じてモデルとレポートにアクセスします。PAWブックは、ホテルおよび管理会社の従業員にとってレポートの可用性を向上させます。Cognos Analytics ダッシュボードは、所有者レポートと幅広い視覚的分析をサポートします。使い慣れたグリッド・ベースのエクスペリエンスを必要とするパワー・ユーザーは、Excelベースの操作を引き続き使用できます。
セキュリティーとガバナンスは全体のアーキテクチャ全体に組み込まれています。ユーザーには、自分の役割またはホテル施設に関連するデータのみが表示されます。監査可能性とチェンジ・マネジメントは、計画サイクルの保護に役立ちます。ガバナンスが確保されたメトリクス定義により、同じ質問に対して2つのレポートが異なる回答を示すリスクが低減されます。
RBHは、導入においても重要な決定を下しました。それは、クラウドSaaSデプロイメントとしてではなく、英国のデータセンターのセルフホスト型インフラストラクチャーとして環境を運用することです。その理由はコストと管理にありました。ハードウェアがサポート終了になり、レポートの性能が低下し始めた後、RBHは更新されたセルフホスト型インフラストラクチャーと比較してクラウド・オプションを評価しました。
セルフホスト型方式により、RBHはコストを大きく抑えつつ、データセンターの運用や復旧の支援も受けられるようになりました。アーキテクチャーのトレードオフは明らかです。RBHは、SaaSデプロイメントの可用性プロファイルよりもコスト管理と運用への適合性を優先し、企業が許容できる限定的なダウンタイムの可能性を受け入れています。
RBHのアーキテクチャーは、運用、財務、市場ベンチマーク、宿泊客のセンチメント、将来を見据えた需要データを、単一の管理された計画環境内で結び付けます。このつながりは、ラグジュアリー・ホテルや高級ホテルから限定サービスのホテルまで、多様なポートフォリオにおいて特に価値を発揮します。一貫した報告モデルによって両端の施設タイプをサポートしながら、ホテル施設レベルの詳細を保持します。
この連結されたビューにより、チームは単なるレポート作成から、優先順位付けへと移行できます。STRデータは競合ホテルに対する業績を示し、Juyoは新たな需要動向、価格の変動、将来に向けたリスクや機会を明らかにします。ReviewProは、宿泊客のセンチメントの問題が部屋、公共スペース、レストラン、またはその他のエリアに関連しているかどうかを示し、財務データはこれらの要素が損益計算書にどのように影響するかを示しています。
これらの変化の要素が一体となって、意思決定のための明確で将来を見据えた基盤となり、ビジネス・リーダーは、部屋の更新、公共スペースのアップグレード、料金体系の調整、またはサービスの改善に投資するかどうかの優先順位を決めることができます。
システムはそうした決定を下すのではなく、チームがより強力な証拠に基づいて決定を下せるように支援します。財務チームは管理された予測バージョンを基に作業を行うことで、一貫性を高め、ポートフォリオ全体の予測精度を向上させます。ホテル・チームは役割別のレポートにアクセスでき、パワー・ユーザーはガバナンスを損なうことなく、Microsoft Excel用のPlanning Analyticsを通じてExcelの柔軟性を維持できます。
その結果、RBHは手作業による照合作業を減らし、レポート作成を簡素化することに成功し、オーナーのレポートは、Cognos Analyticsダッシュボードから、より一貫性があり、監査可能な形式で提供されるようになりました。運用データ、市場データ、財務データの連携を改善することで予測精度が向上し、実績との差異が小さくなり、より自信を持ってデータ駆動型の意思決定を行えるようになりました。また、これにより、レポート作成のスケジュールが短縮され、オフラインでの調整が最小限に抑えられ、信頼できる唯一の情報源における信頼性が強化されました。
バージョン管理は、もう1つの実用的なメリットをもたらします。RBHは計画サイクル中に有効な予測バージョンを維持し、予算または予測が確定した時点で合意されたバージョンをロックしてコピーします。毎月のスナップショットを使用することで、チームは現在の期待と以前の見解を比較することができ、予測が時間の経過とともにどのように変化したかをより明確に把握できます。
RBHのアーキテクチャは、計画システムに中央データベース以上のものが必要な理由を示しています。その価値は、共通の勘定科目定義、信頼性の高い取り込み、管理された予測バージョン、役割ベースのアクセス、さまざまなユーザーのニーズに対応したレポート・パスなど、データに関する構造から生まれます。
IBM Planning Analyticsは、予算編成、予測、シナリオ・プランニング、キューブ・ベース分析のためのモデリング層を提供します。Planning Analytics Workspace、Planning Analytics for Microsoft Excel、およびTM1 Webは、同じ管理対象データを使用するための複数の方法を提供します。IBM Cognos Analyticsは、ダッシュボードと所有者レポートをサポートしています。
また、この基盤は、総所有コストにも対応しています。RBHは、新しい対象領域を段階的に取り込み、キューブ構造を再利用し、レポート作成パターンを標準化し、経済性に見合ったセルフホスト型モデルで環境を運用できます。ただし、Excelを維持して、分断されたスプレッドシートで計画策定プロセスを主導させることなく、ユーザーが迅速に作業できるようにすることもできます。
IBM Planning AnalyticsとIBM Cognos Analyticsを基盤に、RBHは断片化されたホテル予測の問題を、さまざまなホテル・タイプをサポートできるスケーラブルなプランニング・アーキテクチャへと変え、ソース・システム、市場データ、ゲストのセンチメント、オーナー・レポートを毎回再構築することなく対応できるようになりました。