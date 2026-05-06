コードベースの整理から製品レベルの提供へ：NovadocがIBM Bobを活用してFileNetソリューションを構築した方法

IBM Bobは、ITコンサルティング企業のNovadocが、複雑なFileNetモダナイゼーション・プロジェクトに数週間かけるのではなく、週末のうちに完了できるよう支援しました。
オランダを拠点とするコンサルティング企業でありIBMパートナーでもあるNovadoc社は、プロジェクトでFileNet®を構成する際の運用ワークフローにおいて、繰り返し発生する課題に直面していました。同社のチームは、ワークフローを合理化し、それを各プロジェクトに適用するためのドメイン知識を備えていました。しかし、多くのコンサルティング企業と同様に、ソリューションを自動化して製品化するための十分なエンジニアリング・リソースは備えていませんでした。
こうした状況は、Novadoc社がIBM Bobを使い始めたことで変わりました。チームは、AIベースの統合開発環境（IDE）を使用して、旧バージョンのIBM FileNet向けに構築されたアプリケーションのアーキテクチャーとコードを分析しました。このプロセスには、新たなドキュメントの作成と、それをIBM FileNet P8向けの最新の構成管理アプリケーションへ発展させる作業が含まれていました。
特に印象的だったのは、IBM Bobを活用することで、金曜日に1人のエンジニアへ引き継がれた未完成のフレームワークが、月曜日の朝には稼働するアプリケーションへと仕上がったことです。
それに比べて、簡易的なデモであっても、通常であればNovadocチームでは少なくとも2週間を要していました。この高速化による価値は、開発者の生産性向上だけにとどまりませんでした。スケーラブルで、テスト済みかつデプロイ可能なアプリケーションを週末のうちに構築できることで、コンサルティング企業は単発のプロジェクト・アイデアを再利用可能な資産へと、より迅速に転換できるようになります。
Novadoc社は、旧式のIBM FileNetベースの基幹システムとカスタム・アプリケーションのアップグレードを含む欧州入札（EUの機関や団体で用いられる正式な調達プロセス）を獲得しました。その目的は、開発、テスト、本番環境全体にわたって、構成変更をより安全かつ再現性の高い形で適用できるようにすることでした。多くのFileNet環境では、そのプロセスはいまだに手作業で行われています。チームは環境ごとに設定を再作成し、差分を手作業で比較しながら、構成ドリフトや本番環境でのミスといった継続的なリスクを抱えています。
環境全体の構成管理を支援するソリューションは存在するものの、完全自動化されたアプローチや、バージョン間比較、承認ゲート、自動ロールバック、最新のオートメーション・ワークフローで活用可能なインターフェースには対応していません。
IBM BobがNovadoc社にもたらした価値は、コード生成の高速化だけではありませんでした。限られたドキュメントしか存在しない継承コードの理解を支援し、実用的なドキュメントを生成するとともに、既存実装の更新・拡張を通じて、顧客向けアプリケーションへの発展を支援しました。
Novadoc社の顧客にとって、このプロセスは、抽出、比較、承認、デプロイメントまでを自動化する仕組みに相当し、手作業によるミスを削減するとともに、ビジネス・クリティカルなFileNet変更を環境間で展開する際の信頼性向上につながりました。官公庁・自治体、銀行、保険会社など、大量のドキュメントを扱う組織にとって、これは運用上の想定外の問題を減らし、より安定した提供につながります。
このソリューションは、相互補完的な2つのコンポーネントを中心に構成されています。1つ目は、IBM LibertyとJakarta EE 10上に構築された軽量REST APIであるFileNet Admin Libertyです。このコンポーネントは、ユーザーやグループの検証、権限管理、オブジェクト・ストアの照会などを行うための、FileNet向け管理APIアクセスを提供します。Java Authentication and Authorization Service（JAAS）を使用して、FileNet Content Engineに対してセッションを認証および承認します。
2つ目のコンポーネントは、Spring Boot 3.2上に構築されたライフサイクル層であるFileNet Configuration Managerです。ここでは、抽出、比較、デプロイメント計画、承認、実行に関するロジックを担います。
構成管理のコア・サービスでは、構成情報と異なるContent Engineバージョンとの間を橋渡しする「FileNet Adapter」コンポーネントを利用します。スナップショット、比較結果、デプロイメント・レコードはMongoDBに保存されます。これは、固定的なリレーショナル・スキーマよりも、FileNetメタデータの階層的かつ柔軟な構造に適しているためです。
その上に、Viteで構築されたReactフロントエンドがあり、管理者はデプロイメントを承認する前に差分を視覚的に確認できます。同じコア・ロジックはCLI経由での利用にも対応しているため、対話的に操作する管理者だけでなく、CI/CDスタイルのオートメーションへワークフローを統合したいチームにも適した設計となっています。
IBM Bobは、従来のシッククライアント・モデルをReactベースのWeb UIへ移行し、既存のSwaggerベースAPI基盤をフロントエンドとバックエンド間の実用的な連携へ適応させるとともに、抽出および比較パイプラインの改善にも貢献しました。また、管理者が重要な差分を見逃すことなくソース環境とターゲット環境を比較できるよう、並列比較機能の操作性向上にも貢献しました。
Bobはまた、チームが採用した設計改善案も提案しました。それは、オペレーターが以前の状態を復元できるよう、スナップショットをデータベースへ永続化し、より信頼性の高いロールバックを実現するというものです。
同様に重要な点として、BobはREST API経由でFileNetコンテンツ・エンジンへアクセスするために必要なセキュリティー・コンテキストを調査し、そのための選択肢を提案しました。
その結果として生まれたのが、運用上の安全対策を組み込んだワークフローです。変更は、構造化されたパイプラインに沿って処理されます。チームは、現在の状態を抽出してターゲットと比較し、ドライランを確認したうえで承認を行い、デプロイできます。
問題が発生した場合でも、ロールバックを前提とした設計になっています。比較エンジンは、ドキュメント・クラス、プロパティ・テンプレート、選択リストなどのFileNet構造を理解し、変更を追加、変更、削除、または同一として分類します。これにより、無関係なノイズを精査するのではなく、リスク判断に集中したい管理者にとって、より実用的なツールとなっています。
Novadoc社はIBM Bobを活用することで、大まかなフレームワークだけを出発点に、実用的なアプリケーションを週末のうちに構築しました。これは、従来であれば部分的なデモだけでも数週間を要していた作業です。Bobは、コードや古いドキュメントの処理・更新に加え、アーキテクチャー図の生成、セキュリティー・オプションの調査と提案、さらには時間短縮につながる設計改善案の提示も行いました。
Bobはまた、FileNetの専門家が持つ深いプラットフォーム知識と、AIコーディング支援を組み合わせて活用できるようにしました。このツールは、単なる汎用的なオートコンプリート・エンジンではなく、調査を行い、実践的な実装方法を提案し、プロンプトからレビュー済みコードに至るまでの作業を加速するコラボレーターのように機能しました。Ngcobo氏にとっては、プロンプト作成、提案内容のレビュー、実装オプションの検証といったプロセスを通じて、自身では見落としていた可能性のあるアプローチに気付くきっかけとなりました。
Novadoc社のプロジェクトはEUのクライアント環境への導入に成功しており、Bobの支援によってさまざまなメリットが実現しました。より安全な変更適用プロセスにより、本番環境でのミス発生リスクを低減できます。承認ゲートと監査可能性により、ガバナンスが向上します。UIとCLIの組み合わせは、インタラクティブなレビューと自動化の両方をサポートします。
また、このソリューションはバージョン差異に対応したモジュール型アーキテクチャーを採用しているため、完全には標準化されていない多様なFileNet環境にも適応できます。こうした背景から、Novadoc社は今後数カ月以内に、他の複数の顧客にも同ソリューションを展開する予定です。
管理しやすく、柔軟なFileNetワークフローは、Novadoc社とそのクライアントにとって重要な成果でした。しかし、それ以上に大きな価値があります。それは、コンサルティング企業を長年悩ませてきた課題への対応です。チームは異なる顧客に対して同じ問題を繰り返し解決している一方で、そのノウハウを再利用可能なソフトウェアへと昇華する時間を確保できないことが少なくありません。
人員を増やすだけのスケーリングではなく、Bobによって生まれる効率化により、コンサルティング企業は自社の専門知識を基に構築した再利用可能な資産を通じてスケールできるようになります。
Novadoc社がIBM Bobを活用して構築したFileNet Configuration Managerは、製品化が実際にどのような形で実現されるのかを示す具体例です。当初は1社の顧客におけるデプロイメントとガバナンスの課題に対応するソリューションとして始まったものが、ゼロから作り直すことなく、他の複数のNovadoc顧客の類似環境にも適用可能な再利用型アクセラレーターへと発展しました。
ドメイン知識をプロジェクトごとに作り直すのではなく、ソフトウェアとして取り込めるようになれば、チームはより迅速に価値を提供し、デリバリー・リスクを低減しながら、顧客に一貫した成果をもたらせるようになります。Bobはプロジェクトの完了を支援しただけではありません。さらに、現場で培われた実装知識を、スケーラブルな資産へと変えることにも貢献しました。