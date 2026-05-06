コードベースの整理から製品レベルの提供へ：NovadocがIBM Bobを活用してFileNetソリューションを構築した方法

オランダを拠点とするコンサルティング企業でありIBMパートナーでもあるNovadoc社は、プロジェクトでFileNet®を構成する際の運用ワークフローにおいて、繰り返し発生する課題に直面していました。同社のチームは、ワークフローを合理化し、それを各プロジェクトに適用するためのドメイン知識を備えていました。しかし、多くのコンサルティング企業と同様に、ソリューションを自動化して製品化するための十分なエンジニアリング・リソースは備えていませんでした。

こうした状況は、Novadoc社がIBM Bobを使い始めたことで変わりました。チームは、AIベースの統合開発環境（IDE）を使用して、旧バージョンのIBM FileNet向けに構築されたアプリケーションのアーキテクチャーとコードを分析しました。このプロセスには、新たなドキュメントの作成と、それをIBM FileNet P8向けの最新の構成管理アプリケーションへ発展させる作業が含まれていました。

特に印象的だったのは、IBM Bobを活用することで、金曜日に1人のエンジニアへ引き継がれた未完成のフレームワークが、月曜日の朝には稼働するアプリケーションへと仕上がったことです。

それに比べて、簡易的なデモであっても、通常であればNovadocチームでは少なくとも2週間を要していました。この高速化による価値は、開発者の生産性向上だけにとどまりませんでした。スケーラブルで、テスト済みかつデプロイ可能なアプリケーションを週末のうちに構築できることで、コンサルティング企業は単発のプロジェクト・アイデアを再利用可能な資産へと、より迅速に転換できるようになります。