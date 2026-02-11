MyLÚA HealthがIBM watsonx Orchestrateとwatsonx.aiを使用して周回医療エージェント・プラットフォームを構築した方法

MyLÚAは、セキュリティー機能が充実した構成可能なソリューションにより、妊娠前、妊娠中、妊婦の親を支援できるようカスタマイズされた、さまざまなAIエージェントを提供しています。
妊婦関連の健康への成果は、タイミングにかかっています。最も重篤な合併症の多くは、従来のヘルスケアワークフローが検知する前に、特に妊婦と産後期に出現します。このような脆弱な時期の親をサポートするには、事前対応型でプライバシーが保護され、臨床訪問から数週間後ではなく、必要なときに利用できるシステムが必要です。
MyLÚA Healthは、医療提供、AI、エクスペリエンスの交差点で運営されています。この組織は、妊婦と出産後のサポートに重点を置き、幅広いケアや金融システムと連携させながら、親に即時のサポートを提供するエージェント型AIツールを構築しています。これらのシステムには、ドゥーラ、ケアチーム、雇用主、ヘルス・プランが含まれます。
MyLÚA Healthプラットフォームは、出産した親に感情的、身体的、教育的、社会的なサポートを提供するように設計されています。このプラットフォームは、従来のケアモデルでは見られなかった感情的、物理的、社会的なシグナルを捉えるため、介護者が必要とする可能性のある領域をより明確に把握できるようにします。
このプラットフォームの主な背景にあるのは、多くの周産期および出産後のヘルス転帰が予防可能であることです。米国疾病予防管理センター（CDC）によれば、「妊娠関連死の80%以上は予防可能」このギャップに大規模に対処するには、データ・プライバシー、システムの信頼性、AIガバナンスに対する厳しい要求が課せられます。これらは、プラットフォームの技術設計に大きく影響する制約です。
MyLÚA Healthでは、拡張性とシンプルさのためにIBM Cloud Code Engine、エージェントの実行とツールの呼び出しにはwatsonx Orchestrate、根拠のある回答にはwatsonx.aiでプラットフォームを構築しています。
核となるユースケースは単純で、リスクが増大したりニーズが満たされなかったりする前に、臨床現場とのギャップを埋める、タイムリーでプライバシーを保護するサポートを提供することです。
このプラットフォームは、以下のような複数の地域にサービスを提供しています。
先に提示した画像は、ユーザー・インターフェースの例です。このスタイルは安心感とサポート力を与えます。ユーザーは、チャット・インターフェイスを介してMyLÚA Healthエージェントと対話します。
ユーザーにとって、価値は即時性と関連性によってもたらされます。例えば、午前4時に母乳育児に苦労している母親は、予約を待たずにエビデンスに基づいた指導を受けることができます。交通手段の選択肢が不足しているために産休後の訪問を逃すと、これまで知られていなかったメリットがリアルタイムで表面化します。これらのやり取りにより、システム全体の摩擦を軽減しながら、ケアを事後対応型から予防型へと移行できます。
このシステムは、完全に自律的なオーケストレーションに頼るのではなく、ユーザーが関与するエージェントを明示的に選択するエージェント型AIモデルを中心に構築されています。この設計の選択により、意思決定をユーザーの手に委ねながら、バックグラウンドでの構造化された自動化も可能にしています。
クライアント・アプリケーションはモバイル環境とデスクトップ環境にまたがることがあり、プラットフォームを既存のワークフローに統合したり、スタンドアロン・アプリとして動作させたりすることができます。バックエンドでは、FastAPIサービスは、IBM Cloud Code Engine上で実行されます。完全に管理されたプラットフォームであるこのサービスは、コンテナ化されたワークロードを実行し、サーバーレス実行環境を提供することで、拡張性と運用の簡素化をサポートします。
データの永続性はPostgreSQLとRedisに依存しており、厳格なロールベースの同意とトークン化が行われます。個人的に特定可能かつ保護された健康情報が大規模言語モデルに送信されることはありません。このアーキテクチャー境界により、ダウンストリームのシステムが侵害された場合でも、機密データは保護され続けます。
AIワークフローは、エージェントの実行とツールの起動を管理するIBM watsonx Orchestrateで実行されます。推論や言語生成はIBM watsonx.ai内で行われます。このプラットフォームでは、妊婦、産後ケア、看護、メンタルヘルス、栄養の5つの分野にわたる、厳選されたエビデンスに基づくコンテンツに裏打ちされた検索拡張生成（RAG）を使用しています。ツールには、Web検索機能、リマインダーとチェックインのためのスケジュールされたバックグラウンド・ジョブ、多言語でのやり取りをサポートする自動言語検知が含まれます。
リスク・モデリングは、低迷などの問題の初期指標を特定する機械学習モデルによって個別に処理されます。これらのリスク・シグナルは、ユーザーやケアチームに直接共有されることなくサポート戦略を調整するのに役立ち、透明性を維持しながら意図しない臨床的解釈を回避します。
医療ワークロードは、アーキテクチャー上のミスによるコストを増幅させます。規制遵守、監査適合性、データ分離は主要な機能ではありません。IBMのデータ、AI、オーケストレーション・サービスは、こうした制約にすぐに対応できます。
watsonx Orchestrateは、不透明なエージェントの動作を強制することなく、制御された自動化を可能にします。watsonx.aiは、オープンエンドの応答ではなく、検索による基盤となった生成をサポートしています。これは健康と医療の文脈において非常に重要です。IBM Code Engineは、テナントやステークホルダー間での拡張性を維持しながら、運用上のオーバーヘッドを削減します。
ユーザーにとって、これらの選択は信頼と可用性につながります。MyLÚA Healthは、ユーザーの79％が機密情報を共有することに安心感を感じていると報告しています。
プラットフォームをデプロイする組織は、カスタムなコンプライアンス作業を最小限に抑え、使用量の増加に伴う再アーキテクチャーの制限と、既存システムへの統合を簡素化することで、総所有コストを削減できます。
MyLÚA Healthは、IBMのデータ、AI、オーケストレーションのスタック上に構築することで、深く人間的な医療の課題をスケーラブルな予防的なデジタルプラットフォームに変換しました。このアーキテクチャーは、中心となるセキュリティーやガバナンスの前提を変更することなく、新しいパートナー、新しいワークフロー、新しい集団の成長をサポートします。
生みの親にとって、その影響は、最も重要なときにタイムリーで共感的なサポートを提供することです。ケアチームや組織にとっては、早期の洞察を提供し、手作業の負担を軽減し、何が機能しているかについてのより明確なシグナルを提供します。プラットフォーム自体については、IBMの製品は、信頼やコントロールを犠牲にすることなく、予防医療を拡張するために必要な安定性、コンプライアンス体制、柔軟性を提供します。
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