MyLÚA HealthがIBM watsonx Orchestrateとwatsonx.aiを使用して周回医療エージェント・プラットフォームを構築した方法

医療ワークロードは、アーキテクチャー上のミスによるコストを増幅させます。規制遵守、監査適合性、データ分離は主要な機能ではありません。IBMのデータ、AI、オーケストレーション・サービスは、こうした制約にすぐに対応できます。

watsonx Orchestrateは、不透明なエージェントの動作を強制することなく、制御された自動化を可能にします。watsonx.aiは、オープンエンドの応答ではなく、検索による基盤となった生成をサポートしています。これは健康と医療の文脈において非常に重要です。IBM Code Engineは、テナントやステークホルダー間での拡張性を維持しながら、運用上のオーバーヘッドを削減します。

ユーザーにとって、これらの選択は信頼と可用性につながります。MyLÚA Healthは、ユーザーの79％が機密情報を共有することに安心感を感じていると報告しています。

プラットフォームをデプロイする組織は、カスタムなコンプライアンス作業を最小限に抑え、使用量の増加に伴う再アーキテクチャーの制限と、既存システムへの統合を簡素化することで、総所有コストを削減できます。

MyLÚA Healthは、IBMのデータ、AI、オーケストレーションのスタック上に構築することで、深く人間的な医療の課題をスケーラブルな予防的なデジタルプラットフォームに変換しました。このアーキテクチャーは、中心となるセキュリティーやガバナンスの前提を変更することなく、新しいパートナー、新しいワークフロー、新しい集団の成長をサポートします。

生みの親にとって、その影響は、最も重要なときにタイムリーで共感的なサポートを提供することです。ケアチームや組織にとっては、早期の洞察を提供し、手作業の負担を軽減し、何が機能しているかについてのより明確なシグナルを提供します。プラットフォーム自体については、IBMの製品は、信頼やコントロールを犠牲にすることなく、予防医療を拡張するために必要な安定性、コンプライアンス体制、柔軟性を提供します。

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