moduAIreとIBMがAI導入の障壁をどのように引き下げているか

IBMとパートナー企業のmoduAIreは、非営利団体向けのエンタープライズ・グレードのAIを実現しています。
IBMプラチナ・パートナーとしてのmoduAIreの急速な成長は、このシステムが非営利団体向けのAI導入をどのように加速しているかを示しています。IBM Fusion、IBM Watsonx、およびmoduAIre独自のAI機能によって支えられた、安全なハイブリッド「AI-in-a-Box™」プラットフォームを通じて、このパートナー企業は、非営利団体が数か月ではなく数週間でエンタープライズ・グレードのAIを導入できるよう支援するソリューションを設計しました。
非営利団体は、AIが運営方法を変革できることをますます認識しています。寄付者との関わりの向上、研究資金調達の加速、管理業務の効率化、そして受益者へのサービス提供の改善などです。
しかし、ほとんどの非営利団体は同じ根本的な課題に直面しています。断片化されたデータ、限られた社内技術リソース、そして安全なAIインフラストラクチャーを構築するための高いコストと複雑さです。
同時に、AIスタートアップやソリューションプロバイダーも、エンタープライズ・グレードのAI製品を迅速かつ効果的に、そして手頃な価格で市場に投入することに苦労することがよくあります。非営利団体には、何か月にも及ぶエンジニアリング作業や統合作業を行うことなく、安全で拡張可能で、すぐに導入できるプラットフォームが必要です。また、自らの使命を安全に遂行できるよう、信頼できるテクノロジーへのアクセスも必要です。
moduAIreは、「AI-in-a-Box™」と呼ばれるソリューションによってこのギャップを埋めることを目指しました。これは、非営利団体が安心して導入できるプラットフォームです。しかし、これを実現するために、彼らには次のものが必要でした。
AIおよび機械学習のエンジニアリング、開発、およびデプロイにおけるmoduAIreの15年以上にわたる実務経験と、IBM FusionおよびIBM watsonxを組み合わせることで、AI-in-a-Box™ソリューションは、エンタープライズ・グレードのAIを、それを最も必要としている組織、特に導入を開始するためのリソースがこれまで不足していた組織にもたらしています。
IBM Fusionを基盤として、そしてwatsonxをAIエンジンとして活用することで、moduAIreはその比類のない機能を加え、寄付者エンゲージメントから受益者サービス、業務効率化に至るまで、複数の非営利団体のユースケースをサポートできる包括的なAIプラットフォームを構築しました。通常であれば組織が構築に数か月を要するものを、数週間でデプロイして本番稼働できるようにするとともに、従来のAI導入よりも大幅に低コストで、変動するクラウドコストも排除しています。
moduAIreのソリューションは、セキュリティー、ガバナンス、およびコンプライアンスを組み込んだシステムを通じて提供される、高度なAI、LLM、予測分析、最適化、および自動化へのアクセスを非営利団体に提供します。機密性の高い受益者情報や寄付者情報を管理する組織にとって、このレベルの信頼性と透明性は極めて重要です。
新たにオンボーディングされたmoduAIreは、5か月未満でプラチナ・レベルに到達しました。これは、IBM FusionとIBM watsonxが、豊富な経験を持つAIおよび機械学習の専門家によって活用されることで、非営利団体向けの拡張可能な商用AIソリューションの開発を支援できることを示しています。
moduAIreは、AI-in-a-Box™を大規模に提供するための、非営利団体向け業界プラットフォームを立ち上げ、何千もの非営利団体にエンタープライズ・グレードのAI機能を提供しています。
このプラットフォームは、非営利団体の運営向けに特別に設計された、AIによる寄付者エンゲージメント、自動化されたサービスワークフロー、予測分析、および生成AIツールを提供します。顧客は、社内業務コストを15～20%削減し、トップライン収益を約20%増加させており、その結果、1年未満で投資収益率（ROI）を実現しています。
ArrowとIBMは、迅速なオンボーディング、Arrowのエクスペリエンス・センター環境の活用、マーケティングリソース、創造的な資金調達オプション、およびエンジニアリングサポートを通じて、共同でmoduAIreを支援しました。
IBMのOMA Innovation Centerを活用することで、moduAIreは、複数の全国的に認知された非営利団体と主要なIBM幹部を集め、ソリューションのデモとワークショップを実施することができました。世界クラスのAIおよび機械学習を提供する能力を示すために、moduAIreはIBM Fusionとwatsonxを活用したAI-in-a-Box™プラットフォームを紹介しました。
これらの協業により、moduAIreは業界内での継続的な認知度向上と成長に向けた地位を確立し、IBMエコシステムがパートナーのイノベーション加速と非営利セクターへのAIアクセス拡大をどのように支援できるかを示しています。