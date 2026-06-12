moduAIreとIBMがAI導入の障壁をどのように引き下げているか

非営利団体は、AIが運営方法を変革できることをますます認識しています。寄付者との関わりの向上、研究資金調達の加速、管理業務の効率化、そして受益者へのサービス提供の改善などです。

しかし、ほとんどの非営利団体は同じ根本的な課題に直面しています。断片化されたデータ、限られた社内技術リソース、そして安全なAIインフラストラクチャーを構築するための高いコストと複雑さです。

同時に、AIスタートアップやソリューションプロバイダーも、エンタープライズ・グレードのAI製品を迅速かつ効果的に、そして手頃な価格で市場に投入することに苦労することがよくあります。非営利団体には、何か月にも及ぶエンジニアリング作業や統合作業を行うことなく、安全で拡張可能で、すぐに導入できるプラットフォームが必要です。また、自らの使命を安全に遂行できるよう、信頼できるテクノロジーへのアクセスも必要です。

moduAIreは、「AI-in-a-Box™」と呼ばれるソリューションによってこのギャップを埋めることを目指しました。これは、非営利団体が安心して導入できるプラットフォームです。しかし、これを実現するために、彼らには次のものが必要でした。

従来型AIと生成AIの両方のソリューションを構築するための、柔軟なAIソフトウェアスタック。

複数の非営利団体と同時に、ソリューションのプロトタイプ作成、テスト、および検証を迅速に行うための方法。

オンボーディング、技術的な準備、および市場投入の勢いを加速できるパートナーエコシステム。

AIおよび機械学習のエンジニアリング、開発、およびデプロイにおけるmoduAIreの15年以上にわたる実務経験と、IBM FusionおよびIBM watsonxを組み合わせることで、AI-in-a-Box™ソリューションは、エンタープライズ・グレードのAIを、それを最も必要としている組織、特に導入を開始するためのリソースがこれまで不足していた組織にもたらしています。