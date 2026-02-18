英国の大手施設管理グループは、数千の施設と数万人の従業員にわたる作業割り当てを管理するために、柔軟な最新のワークフロー・エンジンとしてIBM Maximoを活用しています。
施設管理は、大量かつさまざまなエンジニアリングの問題です。何百万ものサービス要求、異種資産、厳格なサービスレベル契約（SLA）、リスクを増大させずに利用率を向上させなければならないという絶え間ない圧力が伴います。
ロンドンを拠点とする英国有数の施設管理会社であるMitie Group社にとって、職場とビルのサービスを安全、迅速、大規模に提供することは、常時稼働のパイプラインに相当します。この組織は、IBM Maximo Application Suiteを中心に、厳しいSLAで複数のインスタンスにわたる資材と労働力の割り当てを処理し、毎月300万件ものチケットを発行しています。
最も要求の厳しいシナリオでは、SLAは最短30分になる場合があります。これは、適切な技術者を迅速に派遣することが、影響を封じ込めるか、連鎖的な混乱をもたらすかの分岐点となることが多い、密集した都市環境においては積極的な目標です。
Mitieのエンドユーザーは、オフィス、交通ハブ、病院、その他の複雑な現場を占有し、移動し、仕事をし、利用している人々です。イギリスに住んでいる、または働いているなら、Mitieのエンドユーザーで、それを知らないかもしれません。ユーザー・エクスペリエンスの目標は単純です。施設管理者が、エンドユーザーが介入に気付かないほどの速さで問題を維持・解決できるようにすることです。
ここでの課題は、「施設」は1つのワークロードではありません。1つのチケット・ストリームには、優先度の低い快適性の問題から、漏水やクリティカルな設備の故障など、優先度の高い安全性や継続性のイベントまで、あらゆるものが含まれます。
変動の多い状況下で30分のSLAを満たすには、次の3つの点に一貫性を持たせる必要があります。
エンドユーザーに提供される価値は、封じ込めまでの時間と解決までの時間で測定されます。リモート・アシスタンスは、その良い例です。現場の作業員は、最初の安定化手順（例えば、漏れを止めるためにバルブを閉じるなど）を実行して、ユーザーの混乱を迅速に阻止することができます。一方、恒久的な修理は下流工程でスケジュールすることができます。
Mitieのアーキテクチャーは、記録システムおよびワークフロー・エンジンとしてMaximoを中心に編成されており、スケジューリング、モビリティー、分析、ユーザー・アクセスを提供するシステムが周囲にあります。
このエンド・ステート・アーキテクチャーは、Maximoコアを中心とした「サテライト」モデルと考えることができます。また、「スイート・ファースト」の統合への意図的な移行とともに、これまで外部にあった機能をMaximo Application Suiteのフットプリントに移行させています。
IBM Maximoは、SLA、資材、人員配置、作業割り当てなど、作業の「開始および終了」を行う中央プラットフォームとして機能します。
Clikと“MiJobs”（自社開発のモバイル・アプリケーション）という2つのサテライトツールが、スケジュール管理とモバイル支援に使用されており、これらはミドルウェア層を介してMaximoに接続されます。
MitieチームはMaximo Remote Assist（バージョン9.1ではMaximo Collaborateと命名）を検討し、厳しいSLAに対応する能力を向上させ、物理的にエキスパートを現場に移動させる依存度を低減させています。
Maximo CollaborateはAIと拡張現実を採用しており、技術者が設備の問題をより効率的にトラブルシューティングおよび修理できるようにしますリモート・アシスタントは、ベテラン技術者と新人作業員を結びつけて、専門知識を伝えるのにも役立ちます。このアシスタントは、現在の労働力が退職に向けて次世代の技術者を育成する鍵となります。
資産および施設のオペレーションでは、ポータルとチャットのエントリー・ポイントは、一般的にロールベースのアクセス制御とAPIメディエーションに対応しています。この役割は、顧客の可視性と内部オペレーションを分離し、ユーザー・ジャーニーをシンプルに保ちながらセキュリティー体制を強化するために必要です。
Mitieは、チャットボット機能とルーム予約ワークフローを可能にするESME（「実現し、サポートしてくれる」）と呼ばれる専用エリアを開発しました。別の顧客ポータルでは、Mitieの顧客に運用データを公開し、利害関係者が関連するサービス情報を閲覧できるようにしています。
データレイクは分析をサポートし、レポート作成にはPower BIを使用します。
Mitieのデプロイメントの選択肢は、ガバナンス要件と運用管理の必要性によって推進されました。
Maximo Application Suiteは、マルチクラウドおよびオンプレミスのデプロイメント・オプションを含む、ハイブリッドクラウドのポータビリティーを実現するために、Red Hat OpenShift上に構築されています。
Mitieのアーキテクチャーを簡素化および改善するためのクリティカルな方法として、2つのエンジニアリング上の決定が際立っていました。
Maximo Application Suiteの柔軟性（統合されたアプリケーションとハイブリッドクラウド機能を含む）は、Mitie社のエンジニアやテクニカル・プロダクト・マネージャーに多くの実用的なメリットをもたらしました。総じて、総所有コスト（TCO）削減の最大の要因は、統合機能と運用負担の軽減によるものであると、Mitieチームは報告しています。
Mitieは最近、すべてのMaximoインスタンスをMaximo Application Suite 9.1にアップグレードし、バージョン混合やレガシーの制約なしに、自動化、AI、分析を大規模にサポートする一貫性のある最新のプラットフォームを提供しました。以前のバージョンと比較して、9.1は、パフォーマンス・チャートに示されているように、大幅に向上した性能と、ほとんどまたはまったく障害が発生しないように、Mitieを提供しています。
MitieのMaximoアーキテクチャーは、実際の施設オペレーションにおける規模がどのようなものかを示しています。何百万もの月間チケット、積極的なSLA、経験豊富な技術者の退職に伴い進化しなければならない労働力モデルなどです。
容量を追加する機能は、重要な拡張性の手段です。同時に、基盤を毎回再構築することなく、新しいワークフロー（新しいサイト、新しい顧客要件、新しいチャネル）のそれぞれの限界コストを削減することも必要不可欠です。
Mitie社は、スイート・ファーストの統合アプローチでIBMのMaximoプラットフォームを構築することにより、大量の施設チケット発行をよりモジュール化されたポータブルな運用モデルに変えています。新しい拠点、新しいサービスライン、新しい労働力の制約を吸収し、それが維持する建物やインフラを利用する人々の日常的なエクスペリエンスを継続的に向上させるモデルです。