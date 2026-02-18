Mitieのエンドユーザーは、オフィス、交通ハブ、病院、その他の複雑な現場を占有し、移動し、仕事をし、利用している人々です。イギリスに住んでいる、または働いているなら、Mitieのエンドユーザーで、それを知らないかもしれません。ユーザー・エクスペリエンスの目標は単純です。施設管理者が、エンドユーザーが介入に気付かないほどの速さで問題を維持・解決できるようにすることです。

ここでの課題は、「施設」は1つのワークロードではありません。1つのチケット・ストリームには、優先度の低い快適性の問題から、漏水やクリティカルな設備の故障など、優先度の高い安全性や継続性のイベントまで、あらゆるものが含まれます。

変動の多い状況下で30分のSLAを満たすには、次の3つの点に一貫性を持たせる必要があります。

適切な作業は迅速にトリアージされ、優先順位が付けられます。 適切な技術者を適切な状況で派遣します。 技術者はすぐに進捗を達成することも、遅延なく専門知識にエスカレーションすることもできます。

エンドユーザーに提供される価値は、封じ込めまでの時間と解決までの時間で測定されます。リモート・アシスタンスは、その良い例です。現場の作業員は、最初の安定化手順（例えば、漏れを止めるためにバルブを閉じるなど）を実行して、ユーザーの混乱を迅速に阻止することができます。一方、恒久的な修理は下流工程でスケジュールすることができます。