KnockriがIBM watsonxを活用して構造化採用をどのように拡大したか

構造化行動面接では、同じ職務のすべての候補者に職務に関連する同じ質問が行われ、同じスコアリング基準に照らして評価され、過去の行動の具体例に基づいて査定されます。この手法は、予測精度、保護対象グループ間の差異の低減、実際の職務遂行との整合性のバランスを取るものです。

課題は運用面にありました。人間は構造化された面接を実施したり、基準を適用したり、証拠を文書化したりすることができますが、大規模な応募者プール全体で一貫して行うには、時間、トレーニング、調整が必要になります。

Knockriのソリューションは、採用担当者の作業負荷を軽減し、一貫性を向上させ、採用チームに推奨事項を裏付けるより明確な証拠を提供します。スコアリングや分類など、正確性、公平性、決定性が最も重要な従来の機械学習アプローチを使用します。生成AIとLLMは、要約、解釈、オーケストレーション、候補者サポートなどのタスクをサポートし、言語の柔軟性によって、核となる意思決定ロジックを追跡不可能にすることなく価値を生み出します。

ガバナンスが重要となるのは、まさにこのバランスにおいてです。ワークフローは、一貫性、追跡可能性、人間による監督を維持しながら、より迅速に進めることができます。この設計により、複数の利害関係者のエクスペリエンスが同時に向上します。採用担当者は、候補者を反復的なプロセス・ステップに沿って進めるために費やす時間を削減できます。採用チームは、より標準化された評価資料を受け取ることができます。候補者は、より体系的なエクスペリエンスと、関連するスキルとエクスペリエンスを示す魅力的な機会を得ることができます。企業は、採用判断の責任者による監督を維持したまま、プロセス上の障壁を軽減できます。