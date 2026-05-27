KnockriがIBM watsonxを活用して構造化採用をどのように拡大したか

Knockri社は、IBM watsonx.ai、watsonx Orchestrate、watsonx.governanceを活用し、モジュール型エージェントと管理され追跡可能なワークフローによって構造化された行動面接を運用することで、採用スピードを最大60％向上させ、採用サイクルごとの採用担当者のワークロードを最大1日分削減しています。
一部の企業の採用チームは、年間最大300万件の応募を処理しています。この規模になると、手作業によるスクリーニング、一貫性のない面接手法、断片化された採用システムによって、採用担当者には複雑さや遅延が生じ、候補者のエクスペリエンスにもばらつきが生じる可能性があります。
カナダを拠点とするAIソリューション・プロバイダーのKnockriは、構造化され、一貫性があり、正当性を説明でき求職者評価方法を必要とする企業向けに、AI支援を採用した採用ワークフローを構築することで、この課題に取り組み始めました。これは「AIが人に面接する」という話ではなく、Knockriは自然言語処理と大規模言語モデルを用いて、構造化面接の一部を自動化しつつ、一貫性と証拠に基づいた求職者評価を維持するものです。
KnockriとIBMの連携は、重要な意思決定を不透明なモデルにすることなく、構造化された採用プロセスを拡張することに重点を置いています。IBM watsonx.aiはKnockriのランタイムAI機能をサポートし、 IBM watsonx Orchestrateはそれらのワークフローを調整します。このアーキテクチャーは、AIによる価値の向上にAIを使用し、正確性と一貫性が最も重要な箇所でAIを管理します。
構造化行動面接では、同じ職務のすべての候補者に職務に関連する同じ質問が行われ、同じスコアリング基準に照らして評価され、過去の行動の具体例に基づいて査定されます。この手法は、予測精度、保護対象グループ間の差異の低減、実際の職務遂行との整合性のバランスを取るものです。
課題は運用面にありました。人間は構造化された面接を実施したり、基準を適用したり、証拠を文書化したりすることができますが、大規模な応募者プール全体で一貫して行うには、時間、トレーニング、調整が必要になります。
Knockriのソリューションは、採用担当者の作業負荷を軽減し、一貫性を向上させ、採用チームに推奨事項を裏付けるより明確な証拠を提供します。スコアリングや分類など、正確性、公平性、決定性が最も重要な従来の機械学習アプローチを使用します。生成AIとLLMは、要約、解釈、オーケストレーション、候補者サポートなどのタスクをサポートし、言語の柔軟性によって、核となる意思決定ロジックを追跡不可能にすることなく価値を生み出します。
ガバナンスが重要となるのは、まさにこのバランスにおいてです。ワークフローは、一貫性、追跡可能性、人間による監督を維持しながら、より迅速に進めることができます。この設計により、複数の利害関係者のエクスペリエンスが同時に向上します。採用担当者は、候補者を反復的なプロセス・ステップに沿って進めるために費やす時間を削減できます。採用チームは、より標準化された評価資料を受け取ることができます。候補者は、より体系的なエクスペリエンスと、関連するスキルとエクスペリエンスを示す魅力的な機会を得ることができます。企業は、採用判断の責任者による監督を維持したまま、プロセス上の障壁を軽減できます。
Knockriの包括的なアーキテクチャーを構成する要素の1つが、構造化された面接のセットアップと開始を担当する「アセスメント・エージェント」です。しかし、このシステムは、すべてのタスクを実行する汎用エージェントではありません。これは、構成、デプロイメント、オーケストレーション、ランタイム実行、ガバナンス、ダウンストリーム統合を処理する専門的なレイヤーのセットです。これらのレイヤーはすべて、評価の迅速な開始、評価フローの標準化、候補者エクスペリエンスの向上、コンプライアンスと監査可能性の強化を支援するように設計されています。
アーキテクチャー図を左から右に見ていきましょう。
ビルド/構成層（図の左側にある紫色の長方形）では、IBM watsonx Orchestrate SDKがアセスメント・ワークフローの構造化を支援しています。この層では、プロセスを推進する核となるアセスメントの内容、ルーチン、開始ルール、プロセス構成文書、スコアリング・マッピングなど、インプットを定義します。これらのアーティファクトは、雇用科学とビジネス・ルールを機械で操作できるワークフローに変換します。
デプロイ層では、watsonx Orchestrate on IBM Cloudは、環境のセットアップ、エンドポイント構成、シークレット管理、応募者追跡システム統合、エンタープライズ・デプロイメント構成をサポートします。応募者追跡システム（ATS）の統合は特に重要です。採用チームはすでに重要なワークフローを既存のシステムで実行しているため、AIレイヤーは顧客に新しいツールの導入を強いるのではなく、その運用モデルに適合する必要があります。
オーケストレーション/開始層では、watsonx Orchestrateがアセスメント・ワークフローを調整します。面接の開始、求職者とのやり取りの管理、リマインダーとスケジュール設定の処理、アセスメントのルーティング、完了状況の追跡、例外の管理を行うことができます。この層はプロセスを調整する役割を担うものであり、無制限の採用決定権を持つものではありません。
ランタイム層では、IBM watsonx.ai Runtimeはツール実行、モデル推論、ローンチ自動化、スコアリング・サービスの準備、および後続プロセスへの引き渡しをサポートしています。オーケストレーション・レイヤーは何を実行する必要があるかを決定し、ランタイム・サービスはワークフローを完了するために必要なAIとインフラストラクチャーのタスクを実行します。
ガバナンスは、アーキテクチャー全体にわたる基盤となる層です。watsonx.governanceは、ワークフロー全体にわたる監督、リスク管理、トレーサビリティー、監査可能性を実現します。採用の場面では、システムは、どのようなコンピテンシーが評価されたか、どのようなエビデンス（根拠）が使用されたか、スコアリングがどのように行われたか、公平性とバイアスをチェックし、推奨事項がどのように生成されたかを示す必要があります。
Knockriは、責任の所在が企業における実際の採用意思決定の方法と一致するように、ワークフローを再設計しました。この変更により、AI製品チームにとって、既存のガバナンス・モデルを尊重するときにオートメーションが最も効果的に機能するという実践的な原則が改めて示されました。ワークフローは技術的に優れていても、適切でない担当者に誤った権限を与えると失敗する可能性があります。
Knockriによる導入（および生成AI全般）における最も強力なエンジニアリングの教訓の一つは、コンテキスト・ウィンドウが大きいほど良いとは限らないということです。初期のAI設計では多くの場合、単一の大規模なエージェントがワークフロー全体を端から端まで処理できると想定されていました。Knockriは別の方向に動きました。
このプラットフォームは、ワークフローを専門的なエージェントと、責厳密に絞った責任範囲に分解し、それは組織心理学に基づくワークフローがすでに運用されている方法を反映しています。この機能分解により、信頼性と保守性が向上します。各エージェントはより狭い境界内で動作するため、ハルシネーション（幻覚）が減り、デバッグが簡素化され、アウトプットの検査が容易になります。また、システム・コンポーネント間のよりクリーンなインターフェースも作成できます。インプットとアウトプットはレビュー、ログ記録、構造化された成果物として下流へ渡すことができます。
このアプローチにより、Knockriはコアシステムを不安定にすることなく拡張する余地も得られます。新しいエージェント、ルーブリック、ワークフロー、またはレポート機能は、アーキテクチャー全体がすでに特殊なコンポーネント同士のオーケストレーションによる連携を前提としているため、より少ないリスクで追加できます。
Knockri社のIBMスタックは、オーケストレーション、ランタイム・サポート、ガバナンスという3つの主要分野で価値を提供しました。
1つ目のメリットは、オーケストレーションとデプロイメントが容易であることです。watsonx OrchestrateとOrchestrate SDKを使用すると、チームは構造化されたワークフローを設計し、ナレッジ・ベースを読み込み、指示を提供し、科学的厳密性を損なうことなく業務エージェントを迅速かつ容易に立ち上げることができます。候補者サポート・エージェントの作成のような比較的単純なユースケースでは、実験コストを削減し、本格的なエンジニアリング作業を始める前にワークフローを容易に検証できます。
2つ目のメリットは開発者の柔軟性でした。Knockri社のワークフローは単純なチャットボット・フローではありません。カスタムの機械学習モデル、構造化された企業プロセス、ガバナンス要件を組み合わせています。IBM Cloud上のOrchestrateはデプロイメント基盤を提供し、watsonx.ai Runtimeはモデル推論、ツール実行、ローンチ・オートメーション、およびダウンストリーム・ハンドオフをサポートしました。これらの製品を組み合わせることで、技術チームはオーケストレーション・ロジック、統合、モデル・コントロール、およびより詳細な構成ポイントを利用できるようになり、プラットフォームの制約を回避するのではなく、ワークフロー自体を適応させることが可能になりました。
3つ目のメリットは、設計段階から組み込まれたガバナンスでした。リスクの高いHRテクノロジーでは、ワークフローがすでに実稼働に移行した後には、ガバナンスを適用することはできません。Knockri社は、説明可能性、監査可能性、役割ベースの権限管理、トレーサビリティー、および人間による監督をアーキテクチャーに組み込む必要がありました。watsonx.governanceは、ワークフローの外側ではなくワークフロー全体にわたって機能するガバナンスの基盤を提供し、Knockri社が構造化採用を拡大する中でも適切な監督を維持できるよう支援しました。
この組み合わせは、TCOにも影響を及ぼします。watsonx Orchestrateで再利用可能なオーケストレーション・パターンにより、ユースケースごとにワークフロー・インフラストラクチャーを再構築する必要性が軽減されます。watsonx.governanceによる統合ガバナンスにより、後で個別のコンプライアンス・ツールをつなぎ合わせるコスト、リスク、運用負担が軽減されます。デプロイメントとランタイムのサポートにより、すでにATSプラットフォーム、セキュリティー要件、確立されたレビュー・プロセスを備えているエンタープライズ環境にシステムを適合させることができます。
最も明確な成果は、採用スピードと採用担当者の対応能力に表れます。あるエンタープライズ・デプロイメントでは、採用までの時間が60%以上短縮されました。
採用担当者が反復的なプロセス管理に費やす時間を減らすと、候補者との関わり、採用担当者へのサポート、プロセスの品質向上など、より価値の高い作業により多くの時間を費やすことができます。サイクルタイムが短縮されると、調整の遅れ、次のステップの不明確さ、一貫性のないコミュニケーションによって適格な候補者を失うリスクも軽減されます。
Knockri社の包括的なアセスメント製品は、候補者満足度5点満点中4.7点、スクリーニングされた候補者1人当たりのコスト削減、採用後のパフォーマンス指標の向上など、候補者と企業の双方に優れた成果をもたらしています。
Knockri社のIBMベースのアーキテクチャーは、複数の採用ワークフローを支える基盤となっています。現在は採用と選考に重点が置かれていますが、同じパターンはオンボーディング、トレーニング、能力開発、パフォーマンス管理、社内モビリティーにも適用できます。
このような拡張が可能なのは、アーキテクチャーが再利用可能なオーケストレーション、ガバナンスが適用されたランタイム・サービス、構造化された入力、役割を考慮したワークフロー、およびエンタープライズ・システムとの統合ポイントに基づいているためです。新しいユースケースでは、毎回新しいプラットフォームを必要とせず、同じ基盤を継承できます。
watsonx.ai、watsonx Orchestrate、watsonx.governanceを基盤として構築することでKnockri社は大量採用という課題をスケーラブルなAIワークフロー・アーキテクチャーへと変革しました。このシステムにより、企業はプロセスの構造化、説明可能性、および採用意思決定との整合性を維持しながら、より迅速に業務を進められるようになります。
候補者にとって、それはより公平で一貫したエクスペリエンスを意味します。採用担当者や採用チームにとっては、管理業務の負担が軽減されることを意味します。企業にとっては、ガバナンスを確保しながら、コスト削減、スループットの向上、より明確なエビデンス、そしてより説明責任を果たしやすい採用ワークフローの実現につながります。
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