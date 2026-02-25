AXA Brazilの統合COEの内部：IBMのwebMethodsスタックが、この保険会社がAPIを大規模に公開するのにどのように役立ったか

このプロジェクトの成功の多くは、純粋に技術的なものというよりは、組織的および文化的なものでした。IBM webMethodsスタックは、統合作業を個々のチーム間で断片化したままにするのではなく、AXA Brazilが明確な権限と一元化された所有権を備えた正式なCOEを確立するのに役立ちました。

以前は、サイロ、一貫性のない実践、限定的なガバナンスによって、統合の取り組みが断片化されていました。設計者と開発者は複数のチームに分散しており、標準や長期的なプラットフォームの方向性についてはほとんど調整されていませんでした。COEは、これらの役割を統一されたリーダーシップの下にまとめ、新しいアーキテクチャー機能と既存の開発者を組み合わせました。また、統合の設計、配信品質、プラットフォームの進化に対する共通の説明責任も生まれました。

COEは、定期的かつ軽量なガバナンス・ケイデンスによってサポートされるAPI設計、セキュリティー、ロギングの一貫した基準を導入しました。毎週および月次のレビュー、コード標準の共有、再利用パターンの定義により、デリバリーチームに負担をかけることなく予測可能性が向上しました。ツールによって作業が調整され、透明性が高まることで、リーダーシップは不必要なプロセスを導入するのではなく開発者をサポートできるようになりました。

この構造では、管理よりもイネーブルメントが重視されていました。COEは、専門知識を一元化し、共有された教訓やパターンの再利用を促進することで、チームが一緒に学習し、改善できる環境を作り出しました。このアプローチにより、約3年間で統合プラットフォームの成熟度がAXAの内部スケールのレベル1（「初期」）からレベル3（5が「最適化」を表す）まで引き上げられました。また、形式化されたガバナンスと文書化されたプロセスも導入され、現在ではチーム間で共有されています。

COEはすでに、インシデントの減少や運用効率の向上など、測定可能な成果を上げており、2025年までサポートチケットが継続的に減少することを示す傾向が見られます。