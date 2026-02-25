AXA Brazilの統合COEの内部：IBMのwebMethodsスタックが、この保険会社がAPIを大規模に公開するのにどのように役立ったか

AXA Groupは、数百のAPIとインターフェースサービスをオーケストレーションするために、IBMに依頼しました。両社は協力して、シームレスで高速なエンドユーザー・エクスペリエンスを提供するプラットフォームを構築しました。
パリを拠点とするAXA Groupは、約60カ国で事業を展開し、従業員数は約15万人です。同社のブラジル部門であるAXA Brazilは、南米で最も人口の多い国または地域にサービスを提供しています。同社のポートフォリオは、携帯電話や消費財向けのマイクロ保険から、複雑な商用およびフリート製品まで多岐にわたります。同社は、B2BモデルとB2Cモデルの両方にわたる幅広いリスクを抱えています。
リアルタイム・アシスタンスを必要とすることの多いカスタマー・ジャーニーをオーケストレーションし、新たな金融規制要件を満たすために、AXA Brazilは統合レイヤーのトランスフォーメーションに着手しました。チームは断片化した開発作業を専用のセンター・オブ・エクセレンス（COE）に統合し、IBM webMethods Hybrid Integrationで標準化して、パートナーや流通チャネルにAPIを安全で大規模に公開しました。
このプラットフォームは内外の両方で成長しました。外部では、現在では数千万件のトランザクションを処理しており、可用性は99.99%に近づいています。内部では、この改善はより強力なエンジニアリングの実践を反映しています。管理するインシデントが減ったことで、統合チーム全体の従業員の満足度が向上しました。
IBMが実現したCOE構造は、AXA Brazilの事業単位、パートナー・エコシステム、開発チーム間の、より高速でシンプルな接続をサポートします。
AXA Brazilは、保険がよりオープンになり、即時性が高まっている市場で事業を展開しています。ブラジルのOpen Insuranceイニシアチブ（OPIN）は、保険会社が安全な同意ベースのAPIを公開し、ほぼリアルタイムで競争力のある見積もりを返すことを後押ししています。一方で顧客は、ロードサイド・アシスタンスのようなハイタッチ・サービスが即座に機能することへの期待を高めており、多くの場合、複数のパートナーを通じています。こうした圧力が相まって、スピード、信頼性、ガバナンスが、単なるITの懸念事項ではなく、中核的な製品機能へと変わっていきます。
2021年に開始されたブラジルのOPINイニシアチブは、保険契約者に力点を移し、より迅速で競争力のあるオファーと引き換えに保険会社や金融機関間でのデータ共有を許可できるようになりました。その変化により、AXA Brazilのような金融サービス・プロバイダーには、適切に管理されたAPIを公開し、規制当局やパートナーと緊密に統合し、数分ではなく秒単位で対応するという大きな技術要求が課せられています。
OPINは、APIを介した顧客の保険契約、保険金請求、リスクデータの安全な同意ベースの共有を標準化します。目標は、以下の方法でイノベーション、競争力のあるエコシステム、高度にパーソナライズされた保険商品を促進することです。
このような環境では、インフラストラクチャーのスピードが非常に重要です。ある保険会社の見積が競合他社の見積書よりも数十秒遅く表示された場合、その機会はすでに失われている可能性があります。
AXA Brazilは、規制遵守と見積もりだけでなく、路上で何か問題が発生した場合のリアルタイムでの支援という、より重要なユースケースに焦点を当てました。
エンドツーエンドの流れは、大まかに次のようになります。
顧客の観点から見ると、このエクスペリエンスはシームレスなものです。1つの会話で車の回収と車の手配につながるのです。内部的には、複数のシステムや会社にわたるポリシーの検索、適格性チェック、パートナーの選択、バウチャーの発行などのコレオグラフィーになります。
B2B車両商品、B2Cマイクロ保険、オープン保険比較サイトにわたって、この種の複雑な工程を大規模に機能させるために、AXAは以下の必要性を持っていました。
チームは、新しい統合プラットフォームのいくつかの設計原則について調整しました。
アーキテクチャーの中核となるのはIBM webMethods Hybrid Integrationであり、APIを公開・管理するための統合およびAPI管理機能を提供します。
IBM webMethods Hybrid Integrationは、API、アプリケーション、B2B、ファイルなどの統合パターンのための一元化されたコントロール・プレーンを提供し、ハイブリッドおよびマルチクラウドのデプロイメントをサポートするように設計されています。AXA Brazilは、市場をリードするプラットフォームで構築された、セキュリティー、ガバナンス、イノベーションを促進する、一貫性があり、信頼性が高く、費用対効果の高いAPI管理を必要としていました。
AXAの高レベルアーキテクチャーの画像では、右側にデータソース、左側にデータ・コンシューマーが配置されています。配布チャネルはAXAポータルからサードパーティのサービス・プロバイダーまで多岐にわたります。統合レイヤーとAPIレイヤーには次のものが含まれます。
コア・システムには、保険契約管理、請求、保険請求、顧客データ・システムと、保険契約と適用範囲チェックの「信頼できる唯一の情報源」として機能する統合データ・レイヤーが含まれます。最後に、オペレーションおよびガバナンス層には次のものが含まれます。
現在、統合およびAPI管理スタックはオンプレミスで実行されており、戦略的選択は次のような理由によって行われています。
同時に、AXA BrazilはSaaSコンポーネントと日々やり取りしており、プラットフォームがマイクロサービスやコンテナベースのデプロイメントに向けて進化する中、IBMのマーケティングをリードするクラウドベースのハイブリッド製品をwebMethods向けに評価しています。
このプロジェクトの成功の多くは、純粋に技術的なものというよりは、組織的および文化的なものでした。IBM webMethodsスタックは、統合作業を個々のチーム間で断片化したままにするのではなく、AXA Brazilが明確な権限と一元化された所有権を備えた正式なCOEを確立するのに役立ちました。
以前は、サイロ、一貫性のない実践、限定的なガバナンスによって、統合の取り組みが断片化されていました。設計者と開発者は複数のチームに分散しており、標準や長期的なプラットフォームの方向性についてはほとんど調整されていませんでした。COEは、これらの役割を統一されたリーダーシップの下にまとめ、新しいアーキテクチャー機能と既存の開発者を組み合わせました。また、統合の設計、配信品質、プラットフォームの進化に対する共通の説明責任も生まれました。
COEは、定期的かつ軽量なガバナンス・ケイデンスによってサポートされるAPI設計、セキュリティー、ロギングの一貫した基準を導入しました。毎週および月次のレビュー、コード標準の共有、再利用パターンの定義により、デリバリーチームに負担をかけることなく予測可能性が向上しました。ツールによって作業が調整され、透明性が高まることで、リーダーシップは不必要なプロセスを導入するのではなく開発者をサポートできるようになりました。
この構造では、管理よりもイネーブルメントが重視されていました。COEは、専門知識を一元化し、共有された教訓やパターンの再利用を促進することで、チームが一緒に学習し、改善できる環境を作り出しました。このアプローチにより、約3年間で統合プラットフォームの成熟度がAXAの内部スケールのレベル1（「初期」）からレベル3（5が「最適化」を表す）まで引き上げられました。また、形式化されたガバナンスと文書化されたプロセスも導入され、現在ではチーム間で共有されています。
COEはすでに、インシデントの減少や運用効率の向上など、測定可能な成果を上げており、2025年までサポートチケットが継続的に減少することを示す傾向が見られます。
統合のモダナイゼーションにより、次のような具体的な成果が得られました。
エンドカスタマーやブローカーにとって、この技術的な作業は目に見える改善につながります。
このAPI中心の運用モデルは、透明性の向上、顧客によるデータの管理、よりパーソナライズされた商品というオープン保険の全体的な目標をサポートします。
AXA Brazilは、運用上の課題を統合ランドスケープの標準化とテクノロジー・コアの強化のチャンスに変えました。統合を専用のCOE内に集約し、IBM webMethods Hybrid Integrationを採用することで、同組織は現在、可用性の高い低遅延のプラットフォームを運用できるようになりました。このプラットフォームは何千万ものトランザクションをサポートし、複雑な複数パートナーのカスタマー・ジャーニーをオーケストレーションします。
厳格なSLAとコスト管理のためのオンプレミス、APIファーストのパターン、強力なガバナンス、統一された統合チームというアーキテクチャー上の選択により、このプラットフォームはハイパーオートメーションに向けて進化する立場にあります。IBMがデータとAIのポートフォリオを用いてwebMethodsおよび関連サービスを拡大するにつれ、AXA Brazilのような保険会社は、AI駆動型のオーケストレーション、高度なモニタリング、エージェントベースの自動化を組み込む方法を獲得します。基盤を再構築することなく行うことができるのです。
IBMの統合とAPI管理スタックを基盤とすることで、AXA Brazilはプラットフォームを新しい製品、パートナー、オートメーションのシナリオに拡張できるようになりました。このアプローチにより、同社は毎回コアを再実装することなく、顧客を新しいジャーニーに追跡しながら、最も重要なときにレジリエントなリアルタイムのエクスペリエンスを提供できるようになりました。