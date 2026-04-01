IBM watsonx Orchestrate® が複雑な調達インテリジェンスを小規模な官公庁・自治体請負業者の機会に変える方法

多くのAI調達ツールは文書を要約できます。しかし、GovPulse.ioは、より困難で重要な課題に取り組んでいます。それは、規制の変更、資金の変化、政府機関の優先順位、競争上のシグナルなど、官公庁・自治体契約業者のビジネスを有意義に成長させることができるあらゆる関連情報を特定することです。GovPulse.ioは、連邦および地方自治体のソースにわたるリアルタイムのデータ集約と、AI搭載優先順位付けを組み合わせてこれを実現するため、ユーザーは単に機会を見つけるだけでなく、どの機会が追求する価値があるかを理解できるようになります。

IBM Partner+®であるAvid Solutions Inc.が開発したGovPulse.ioプラットフォームは、連邦規制、調達、ランドスケープ、政策変更など、急速に変化し続ける状況をリアルタイムで追跡し、自然言語による対話を通じて表面化させます。また、ユーザーが追求する価値があるものを評価するのにも役立ち、組織独自の文書（機能ステートメント、ホワイト・ペーパーなど）からのドラフト作成をサポートします。

このプロセスは、大規模なビジネス開発チームや専用アナリストなしで作業する、GovPulse.ioのコア・ユーザー（中小規模の官公庁・自治体請負業者（GovCon）、コンサルタント、公共部門の組織）にとってはクリティカルです。

IBM watsonx Orchestrateとwatsonx.aiを使用することにより、Avid社は、ユーザーが機会を早期に特定することで、手作業による研究時間を約70％削減できると推定しています。