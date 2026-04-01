IBM watsonx Orchestrate® が複雑な調達インテリジェンスを小規模な官公庁・自治体請負業者の機会に変える方法

Avid Solutions社の GovPulse.io調達プラットフォームは、膨大なデータから構築された複雑なワークフローを管理し、官公庁・自治体請負業者にリアルタイムの規制情報と調達機会を提供します。
多くのAI調達ツールは文書を要約できます。しかし、GovPulse.ioは、より困難で重要な課題に取り組んでいます。それは、規制の変更、資金の変化、政府機関の優先順位、競争上のシグナルなど、官公庁・自治体契約業者のビジネスを有意義に成長させることができるあらゆる関連情報を特定することです。GovPulse.ioは、連邦および地方自治体のソースにわたるリアルタイムのデータ集約と、AI搭載優先順位付けを組み合わせてこれを実現するため、ユーザーは単に機会を見つけるだけでなく、どの機会が追求する価値があるかを理解できるようになります。
IBM Partner+®であるAvid Solutions Inc.が開発したGovPulse.ioプラットフォームは、連邦規制、調達、ランドスケープ、政策変更など、急速に変化し続ける状況をリアルタイムで追跡し、自然言語による対話を通じて表面化させます。また、ユーザーが追求する価値があるものを評価するのにも役立ち、組織独自の文書（機能ステートメント、ホワイト・ペーパーなど）からのドラフト作成をサポートします。
このプロセスは、大規模なビジネス開発チームや専用アナリストなしで作業する、GovPulse.ioのコア・ユーザー（中小規模の官公庁・自治体請負業者（GovCon）、コンサルタント、公共部門の組織）にとってはクリティカルです。
IBM watsonx Orchestrateとwatsonx.aiを使用することにより、Avid社は、ユーザーが機会を早期に特定することで、手作業による研究時間を約70％削減できると推定しています。
公的部門のチャンスのランドスケープで働く小規模の請負業者や組織にとって、本当のボトルネックは提案書を作成することにとどまりません。ソースをスキャンし、関連性を解釈し、限られたキャプチャと提案の時間をどこに割り当てるかを決定するためには、絶え間ない努力が必要です。リスクは高く、調達期間や規制の変更に失敗すると、小規模請負業者は収益の損失やコンプライアンス・リスクで数十万ドルの損害を被る可能性があります。
GovPulse.ioは、幅広いデータソースからデータを取得します。これにはdata.gov、grants.gov、research.gov、SAM.govが含まれ、50州すべてから13,662におよぶ州、郡、地方自治体のドメインをインデックス化しています。ユーザーは、機能ステートメント、ホワイト・ペーパー、スタイル・ガイド、その他のドメイン資料をアップロードできるため、エージェントは組織の実際の言語と専門知識に基づいて作業できます。そのため、このシステムは、汎用チャットボットにRFPを入力してドラフトを求めるものとは根本的に異なるものとなります。
その結果、関連性の高い機会の一致と、ユーザー自身のドキュメンテーションに基づいたより強力なファースト・パス成果が得られます。
IBM watsonx Orchestrate® は、GovPulse.ioのコア・インテリジェンス層です。ワークフロー・オーケストレーション、ドキュメント分析、要約、最終アセット作成を処理します。一方、IBM watsonx.aiは、未加工の調達データを入札の推奨、コンプライアンス分析、実行可能な洞察に変える会話型の応答を生成します。このプラットフォームは、IBM Cloud Code Engine上にデプロイされたAPIファーストのアーキテクチャーに基づいて構築されています。
大まかに言うと、ワークフローはユーザーのクエリーがOpenAI互換のチャット・エンドポイントに入力されるところから始まり、その後API検証、ストリーミング設定、エージェント処理を経ます。そこから、システムは意図を分析し、リクエストをルーティングし、データを強化し、ユーザーに応答をストリーミングします。
以下のアーキテクチャー・ワークフローは、その道のりを視覚的に示しています。クライアント・クエリーは最上位にあり、APIサービスは次の層にチェックを入れ、中央にはAIエージェント分析とクエリー・タイピングがあります。応答のレンダリングは、表、チャット応答、またはダッシュボードとして末尾（右上）に表示されます。
取り込み側は、ライブ連邦契約機会用のSAM.gov Opportunities API v2、官公庁・自治体により支出と契約分析用のUSAspending.gov API v2、および調達URLを解決する官公庁・自治体検索サービスなど、一連の主要な官公庁・自治体データ・ソースを中心に構築されています。
下のアーキテクチャ図では、中央のセクション（緑色）にIBMコンポーネントが表示されます。LLM推論レイヤーは、meta-Llamaモデルまたはllama-3-3-70b-instructモデルを使用するIBM watsonx.ai（Essentialsは従量課金制のwatsonx.aiランタイムプラン）上で実行されます。その下では、クエリ処理エンジンが自然言語処理（NLP）と、位置情報の抽出、略語の曖昧性解消、エージェントのルーティング、階層ベースの主要な機能解決などの意図解決タスクを処理します。
クエリ処理エンジンは、モデル呼び出しの前に構造化された抽出とルーティングを実行するカスタムNode.jsモジュール（govpulse-aiエージェント.js）です。このエンジンは、以下を処理します。
NLP作業（生のユーザー・クエリーの解釈と分類）はIBM watsonx.ai（llama-3-3-70b-instruct）が行います。カスタム・エンジンは、それらの分類に基づいて動作し、リクエストをエンリッチしてルーティングします。
その後、インテリジェントな集約ブロックは、生成された応答コンテンツと、HTMLテーブル生成やExcel、CSVファイル、PDFのエクスポート・オプションなどの構造化された官公庁・自治体データを組み合わせて、最終アウトプットを構成します。
オーケストレーション層とランタイム層も同様に重要です。IBM watsonx Orchestrate® は、エージェントとオーケストレーションの領域を提供し、ツール呼び出しを調整し、クエリーからアウトプットまでの応答パイプラインを管理します。
さらに、インテリジェンス集約レイヤーを介して、watsonx.aiモデルのアウトプットをユーザー自身の組織の文書と組み合わせると、システムは提案ドラフトやその他の文書資産を作成します。機能ステートメントとホワイト・ペーパーは、その構成がいつどのように行われるかをドラフトとOrchestrate® の調整に反映させます。サーバーレス・ランタイムはIBM Cloud Code Engine上で実行され、自動スケーリングおよびストリーミングとバッチの両方の動作をサポートしています。
これらの要素がすべて連携して、機会の発見、データの正規化、ドメインを意識したルーティング、応答の構成、ドキュメント作成など、調達固有の課題を解決します。
その結果、目を見張る成果が生まれています。GovConの小規模企業は、手作業による研究時間を推定70%削減し、パイプラインの早い段階で機会を発見し、GOまたはNOの意思決定の質を向上させました。また、技術者以外のユーザーでも、アナリストのサポートなしで変化する政府機関の重点分野を監視できるため、小規模な組織では直接人員を配置するよりもはるかに少ないコストでインテリジェンス機能に効果的にアクセスできるようになります。
また、エクスペリエンスがどのように進化したかという重要な製品教訓も含まれています。それは、より良いモデルのアウトプットは重要ですが、インタラクション・モデルも等しく重要であるということです。Avid社のチームの当初の想定は、ユーザーがより多くのデータを求めているというものでした。
しかし、本当のニーズは、より関連性が高く、かつ少ないデータでした。この研究結果により、設計は単純な集計ツールではなく、インテリジェンス優先のエンジンへと向かっていきました。ユーザーにシステムに絶えずクエリーを実行させるのではなく、プラットフォームが毎週説明を提供することで、導入率が向上しました。
GovPulse.ioアーキテクチャーは、システムが監視および生成できる作業の範囲を拡大するために構築されています。そのロードマップには、州、地域、教育プログラム（SLED）の調達範囲の拡大、今後の契約車両と支出の優先順位の予測分析、watsonx Orchestrate® のより深い統合が含まれます。このようにして、プラットフォームはインテリジェンスを表面化するだけでなく、ストラテジーと機会の概要の草案作成に動きます。このプロセスでは、コア・アーキテクチャーを置き換えることなく、より多くのソース、より深度の高いワークフロー、よりパッケージ化されたアウトプットが必要です。
Avid Solutions社は、IBMのスタック上にGovPulse.ioを構築することで、煩雑な公共部門の研究と提案の課題に取り組み、それをプラットフォーム型のワークフローに変えました。エンドユーザーにとっては、小規模なGovConチームが1つのシステムで、断片化された官公庁・自治体の信号から、優先された機会、再利用可能なインテリジェンス、ドラフト対応のアウトプットに動きできることを意味します。IBMは開発者に対して、より多くの代理店、より多くのデータ・セット、より多くのエンドユーザーのワークフローにわたってソリューションを拡張するための実用的な基盤を提供します。