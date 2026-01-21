大量かつ多言語：IBMがLLMとAI開発者向けにWikipediaのナレッジ・ベースを解き放つ方法

Wikimediaのユースケースは、LLMの採用が進んでおり、チームは信頼できるデータを使用して生成AIの信頼性と透明性を高めたいと考えている、という事実に基づいています。また、参照データをコミュニティーでより詳細に制御できるようにしたいとも考えています。

しかし、アクセスには障害がありました。ウィキデータは主にSPARQL（セマンティック・クエリ言語）を通じてアクセスされます。これは強力ですが、ユーザーはクエリー言語とウィキデータのドメイン固有の構造の両方を学習する必要があります。

Wikimediaは、開発者が正確なグラフ・クエリーを作成する前に、関連アイテムを探索し取得できるより簡単な方法を求めました。

ベクトル・データベース上にAPI層を構築することで、開発者にこのアクセスを提供し、ダウンストリーム・アプリケーションをサポートしました。このようなアプリケーションには、多言語でのユーザー・エクスペリエンス（OpenStreetMapなど）や、高速で信頼できるコンテキストを必要とする検索エンジン（博物館、書籍、文化施設に関する情報など）が含まれます。

これにより、複雑なクエリーの作成に費やす時間が短縮され、新しい開発者の学習曲線が短縮され、RAGパイプライン・システムの反復が高速化されます。