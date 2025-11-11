IBM Instanaがオブザーバビリティをよりスマートに、より速く、より予測可能にする方法

Instanaの外形監視機能により、InstanaのDevOpsおよびサイト信頼性エンジニアリングユーザーは、本番前の環境で本番レベルの合成テストを実行することで、左遷し、全体的な品質を向上させることができます。

シンプルなOpenAPI呼び出しまたはコマンドライン・ツールを使用することで、チームはJenkins、GitHub Actions、GitLab CI、またはAzure DevOpsパイプライン内でこれらのテストをトリガーできます。その結果、開発、テスト、ステージング、本番のすべての環境にわたって単一のテスト定義を使用して、コードが稼働する前に性能と可用性の基準を適用できるようになりました。これは、回帰が減り、フィードバックが迅速になり、リリースの信頼性が高まることを意味します。そして、テストはInstanaのオブザーバビリティー基盤上に構築されているため、合成テストの成果は、アプリケーション、インフラストラクチャー、エンドユーザー監視からのコンテキストで強化されます。

CI/CDのオブザーバビリティーにより、チームはスピードと規律を持って配信できるようになり、稼働開始後ではなく早期に問題を発見できるようになります。