IBM Instanaがオブザーバビリティをよりスマートに、より速く、より予測可能にする方法
誰もが、顧客、クライアント、ユーザーのニーズを満たすために、より迅速に構築し、よりスマートにリリースし、より迅速に対応し、即座に拡張したいと考えています。
マイクロサービス、コンテナ、Kubernetesなどのクラウドネイティブ・テクノロジーは、アプリケーション・チームがより応答性が高く、効率的に運用できるようにします。残念ながら、可視性のギャップにつながる可能性のある大規模な複雑性も生み出しています。新しいアップデートやリリースが増えるたびに、そのギャップは増幅されます。
そのため、アーキテクトや開発者から管理者、DevOps、サイト信頼性エンジニア（SRE）に至るまでのアプリケーションの利害関係者は、アプリケーションが回復力と健全性、適切なパフォーマンスを維持することは、無限に続くものだと感じています。
オブザーバビリティーに対するInstanaのアプローチは、以下の3つの異なる点でユニークです。
実際、オートメーション、コンテキスト、インテリジェントなアクションは、組み込みの機械学習とともに、当初からInstanaの同義語となっています。
今年、IBMは、今日のAI駆動型ビジネス向けに設計された主要な機能を追加し、チームが従来のワークロードとAIベースのワークロードの両方を観察、理解、最適化する方法を強化することで、これらのコア機能を新たな高みに引き上げました。
Instana Intelligent Investigationは、エージェント型AIを使用してインシデントを自動的に調査し、症状を関連付けて、ユーザーを解決に導きます。
Instanaは、何が問題だったのかを単に要約するだけでなく、熟練したサイト信頼性エンジニアリングのように機能し、原因と結果の関係を案内し、次のステップを提案します。その結果、アプリケーションの堅牢化、問題の減少、解決時間の短縮（MTTRの短縮）、手作業の減少に伴い、すべての修正プログラムに対する信頼性を高める、説明可能なデータ駆動型の回答が得られます。
Instanaは、オブザーバビリティー・データを実行可能なナラティブに変えることで、アプリケーション・オペレーションチームが問題解決に集中する時間を減らし、より多くの価値の提供に時間を費やすことができるようにします。
Instanaのアプリケーション内の生成AIとエージェント・エンティティーに対する可視性は、パフォーマンス、リソースの使用、モデルレベルのテレメトリーを把握することで、チームがAIの実行方法だけでなく、AIの動作（および理由）を理解するのに役立ちます。
同時に、Instana は AI を使用してより広範な環境を観察します。適応型ベースライン、コンテキストに応じたアラート、プロアクティブな異常検知により、システムの正常な状態を学習し、逸脱がインシデントになる前に特定します。その結果、運用効率の向上、ノイズの削減、AI搭載アプリケーションの信頼性が向上します。
Instanaの外形監視機能により、InstanaのDevOpsおよびサイト信頼性エンジニアリングユーザーは、本番前の環境で本番レベルの合成テストを実行することで、左遷し、全体的な品質を向上させることができます。
シンプルなOpenAPI呼び出しまたはコマンドライン・ツールを使用することで、チームはJenkins、GitHub Actions、GitLab CI、またはAzure DevOpsパイプライン内でこれらのテストをトリガーできます。その結果、開発、テスト、ステージング、本番のすべての環境にわたって単一のテスト定義を使用して、コードが稼働する前に性能と可用性の基準を適用できるようになりました。これは、回帰が減り、フィードバックが迅速になり、リリースの信頼性が高まることを意味します。そして、テストはInstanaのオブザーバビリティー基盤上に構築されているため、合成テストの成果は、アプリケーション、インフラストラクチャー、エンドユーザー監視からのコンテキストで強化されます。
CI/CDのオブザーバビリティーにより、チームはスピードと規律を持って配信できるようになり、稼働開始後ではなく早期に問題を発見できるようになります。
組織がAIとオートメーションの使用を拡大するにつれて、オブザーバビリティーは受動的な監視からプロアクティブなインテリジェントなアクションへと進化する必要があります。Instanaは、従来のオブザーバビリティーとAI駆動型の洞察と意思決定を橋渡しすることで、その進化をリードしています。
Instanaの最新のイノベーション（エージェント型AI調査、AIワークロードのオブザーバビリティー、CI/CDオートメーション）は、自己修復、自己最適化システムへの取り組みの次のステップを示しています。
オートメーション、コンテキスト、インテリジェンスを中核とするInstanaは、チームがより迅速に動き、よりスマートに修正し、自信を持って構築できるように支援します。