SupPlant社が何十億ものデータ信号を世界規模でリアルタイムの灌漑に関する意思決定に変えるのをIBMが支援する方法

熱波は農家がダッシュボードの解釈を待ってくれません。土壌が乾燥すると、果物の成長が遅くなり、一夜にして天候が変化した場合は、灌漑の決定を迅速かつ確信を持って行わなければなりません。水が少なすぎると作物にストレスを与え、収量が減る可能性があります。逆に、水が多すぎるとお金とエネルギーの無駄につながる可能性があります。

SupPlant社は、そうした状況に対応すべくデジタル・エクスペリエンスを構築しました。同社は、センサー、衛星、気象、作物のデータをリアルタイムの灌漑に関する推奨事項に変換しています。これらの推奨事項は、国または地域14か国にわたる10万人以上の農家が、33種類を超える作物に対して、畑の条件が変化してコストのかかる問題になる前に行動を起こすのに役立ちます。

彼らの業務範囲は、よく知られたエンジニアリング上の課題です。すなわち、多様なデータを取り込み、それを迅速に処理して有用な形に変え、複数のユーザー層に対応しつつ、ユーザー体験をシンプルに保つことです。

SupPlant社のデプロイメントは、AIシステムを構築するチームにとって有益な教訓となります。一番難しいのはモデルそのものではありません。重要なのは正しい答えを、適切なユーザーに、適切な場所で、適切なタイミングで結び付けることです。

この記事では、SupPlant社がAWS上で、IBM® Confluent、IBM® watsonx.data内のAstra DB、Analytics Engine、およびリアルタイムでのデータ取り込み、処理、配信をサポートするAIモデルを活用して、クラウド・ソリューションを構築した経緯について解説します。このソリューションはWhatsAppと連携して、パーソナライズされた正確な灌漑に関する推奨事項を世界規模で生成、提供します。