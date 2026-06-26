SupPlant社が何十億ものデータ信号を世界規模でリアルタイムの灌漑に関する意思決定に変えるのをIBMが支援する方法

SupPlant社は、センサー、衛星、気象、作物のデータをリアルタイムの灌漑に関する推奨事項に変換し、農家が意思決定を改善できるよう支援しています。このサービスでは、14カ国・33種類の作物を対象としており、データの保存と取得にはIBM® watsonx.dataを、アドバイスの提供にはIBM® Confluentを活用しています。
熱波は農家がダッシュボードの解釈を待ってくれません。土壌が乾燥すると、果物の成長が遅くなり、一夜にして天候が変化した場合は、灌漑の決定を迅速かつ確信を持って行わなければなりません。水が少なすぎると作物にストレスを与え、収量が減る可能性があります。逆に、水が多すぎるとお金とエネルギーの無駄につながる可能性があります。
SupPlant社は、そうした状況に対応すべくデジタル・エクスペリエンスを構築しました。同社は、センサー、衛星、気象、作物のデータをリアルタイムの灌漑に関する推奨事項に変換しています。これらの推奨事項は、国または地域14か国にわたる10万人以上の農家が、33種類を超える作物に対して、畑の条件が変化してコストのかかる問題になる前に行動を起こすのに役立ちます。
彼らの業務範囲は、よく知られたエンジニアリング上の課題です。すなわち、多様なデータを取り込み、それを迅速に処理して有用な形に変え、複数のユーザー層に対応しつつ、ユーザー体験をシンプルに保つことです。
SupPlant社のデプロイメントは、AIシステムを構築するチームにとって有益な教訓となります。一番難しいのはモデルそのものではありません。重要なのは正しい答えを、適切なユーザーに、適切な場所で、適切なタイミングで結び付けることです。
この記事では、SupPlant社がAWS上で、IBM® Confluent、IBM® watsonx.data内のAstra DB、Analytics Engine、およびリアルタイムでのデータ取り込み、処理、配信をサポートするAIモデルを活用して、クラウド・ソリューションを構築した経緯について解説します。このソリューションはWhatsAppと連携して、パーソナライズされた正確な灌漑に関する推奨事項を世界規模で生成、提供します。
SupPlant社は主に3つのユーザーグループに対応しています。通常50ヘクタールまでの小規模農家は、センサーレスの「Plant」製品を使用しています。大規模な組織や企業の生産者は、アボカド、シトラス、アーモンド、ブドウなどの高価値作物を管理し、SupPlant社のより洗練されたセンサー・ベースのSNS製品を使用して、正確な灌漑を行っています。最後に、官公庁・自治体や大規模な農業プログラムは、物理センサーと衛星データを組み合わせたハイブリッド・モデルを使用して、広い地域の多くの生産者をサポートしています。
セグメント全体で、ユーザーのニーズは一貫して、実行可能な灌漑ガイダンスです。この文脈において、精密農業とは、植物、土壌、気象、作物の行動に関するデータを利用して、灌漑の時期と散水の量を決定することを意味します。
SupPlant社は実践的な観察から設計を始めました。多くの農家には、複雑な分析を行う時間も、専任の農学チーム（農学とは作物や土壌の管理に関する科学です）もないのが現実です。SupPlant社のテクノロジーは、舞台裏で分析と農学を適用し、よく知られたチャネルであるWhatsAppを通じて簡潔な推奨事項を提供します。
この製品は、高品質のフィールド・データが生成されるセンサー・ベースのデプロイメントをサポートします。また、衛星データと気象データが特殊な設備を使用しない農場に推奨事項を提供するセンサーレスのデプロイメントもサポートしています。センサーは精度を提供し、衛星データに基づくモデルが広範囲の観測を可能にします。SupPlant社のデジタル・エクスペリエンス・アーキテクチャーは、市場、作物、顧客セグメントごとに個別のシステムを構築することなく、両方のデプロイメントをサポートします。
このアーキテクチャー図では、システムは左から右へと構成されています。リアルタイムのデータ・イベントが発生し、データが取り込まれて提供され、推奨事項が生成され、その後、農家がWhatsAppを通じてその推奨事項を受け取ります。このシンプルな視覚的な流れの裏には、いくつかの重要な技術的な選択が隠されています。
図の左側はデータ・ソース・レイヤーを示しています。樹木、果物、土壌、水圧、幹のデータをキャプチャーするリアルタイムのフィールドセンサーが含まれています。また、SupPlant社はフィールド・センサー・データと衛星画像も含めて相関させているため、機器を備えた農場での教訓を、センサーが設置されていないより広いエリアに適用することができます。
センサー・データに加えて、予測気象データ、農家と作物の情報、植生の正常性、林冠構造、土壌の湿気と熱、水ストレスのデータが補完されます。履歴データは、40を超える作物、2,200以上のシーズンのデータでレイヤーをまとめています。
これらのデータ・ポイントはすべて同じ方法で到着するわけではありません。センサー・データはほぼリアルタイムで届く一方で、気象データ、衛星画像、農家の記録、作物情報はより遅いタイミングで届く可能性があります。したがって、アーキテクチャーはストリーミング・データとバッチ・データの両方を取り込み、それらのインプットを正規化し、一緒に使用できるようにする必要があります。ベンダーAPIを介したバッチ読み込みによって、データは中央データ・レイヤーに移動し、分析のために処理、保管、取得ができます。
図中央は、IBM® watsonx.dataのAstra DBを示しています。Apache Cassandra上に構築されたAstra DBは、従来の行や列に収まらないデータを保管・取得するために設計された運用向けNoSQLデータベースとして機能します。
そのため、大量のセンサー、衛星データ、イベント・データの利用に役立ちます。SupPlant社のアーキテクチャーでは、このレイヤーはスケーラブルなストレージ、高速検索、分析およびレコメンデーション・エンジンのリアルタイム・アクセスをサポートします。Astra DBは、センサーおよび衛星データの取り込みと取得を自動化することで、AI用に強化することができます。
未加工データ・レイヤーは、即時の推奨事項と長期的なモデル改善の両方を供給します。例えば、アボカドのセンサーは30分ごとに果物の大きさのスナップショットをキャプチャーし、未加工の測定値を毎日の要約、異常検知、成長段階の移行、季節末分析、作物、季節、農家間の比較に処理することができます。
Analytics Engineは、気象、作物、灌漑データを処理し、ML/AIモデルに送り込んで、作物のストレス（例えば暑さや水不足によるもの）を検知し、灌漑の必要性を予測し、成長や収量を予測します。目標は、すべての変数を農家に示すことではありません。目標は、次善の策を生み出すことであり、例えば、今日灌漑を行うこと、熱波の前に夜間の灌漑を追加すること、土壌の水分不足アラートを調査すること、週単位の計画を調整することなどが挙げられます。
SupPlant社のGrowth-Based Irrigationモデルでは、センサーが植物データと気候データをクラウドに送信します。システムはそのデータを処理し、植物の測定された状態が灌漑の動作を決定する自律的な灌漑をサポートします。SupPlant社は、これらの計測された参照サイトをグラウンド・トゥルース（モデルのトレーニングとテストに使用される検証済みの実世界のデータ）として使用します。これらの成果は、作物モデルと作物係数（作物が特定の生育段階で必要な水量を推定するために使用される数値）を洗練します。
その後、図は推奨事項からリアルタイムのメッセージングへと移ります。メッセージング・キューはバッファーとして機能し、システムの一部が作業を公開し、別の部分が適切なペースで作業を使用できるようにします。Kafkaは一般的にイベント・バスとして使用され、プロデューサーがイベントを公開し、コンシューマーがそれを読むことができます。SupPlant社は、分析レイヤーとWhatsApp配信の間に位置するKafkaメッセージング・キューにIBM® Confluentを使用しています。
その分離は極めて重要です。農家は、特定の時間に毎週の推奨事項を必要とする場合があります。ピーク時の悪天候警報は、数十万人の農家に届けることが必要な場合があります。このアーキテクチャーは、モデルとメッセージ間の直接的な脆弱な接続に依存することはできません。イベント・バスを使用することで、SupPlant社は需要の急増を吸収し、イベントをルーティングし、需要増加時にも確実に配信することができます。
図の右側は、リアルタイム・レコメンデーション・レイヤーを示しています。WhatsAppを通じて推奨事項、アラート、サポートが提供され、農家は毎週の灌漑ガイダンスや随時配信されるアラート、サポートを受け取ることができます。別のアプリをインストールしたりポータルサイトにログインしたりする必要はありません。
IBM® watsonx.dataは、SupPlant社に大量かつ時間的制約のある農業データの基盤を提供します。Astra DBは、履歴コンテキストと運用コンテキストへの高速アクセスをサポートします。これは、現在の畑の状況、以前の作物の動作、衛星データ、気象信号を一緒に分析する必要がある場合に、レコメンデーション・エンジンが必要とするものです。IBM® watsonx.dataのAstra DBは、これらのインプットを分析やAIに活用できるようにすると同時に、リアルタイムのアクションと長期的なモデル改善の両方をサポートします。
IBM® ConfluentとKafkaは、推奨事項を農家への配送に結び付けるイベント駆動型レイヤーをサポートしています。モデル、アルゴリズム、分析サービスは、WhatsAppの配信と緊密に連携することなく、灌漑イベント、アラート、CTAを配信できます。この分離により、SupPlant社はシステムに負担をかけずに多数の農家に熱波アラートを送信するなど、ピーク時の需要に対応できるようになります。
その結果、農家にとってはよりシンプルなエクスペリエンスが実現します。毎週のメッセージで、灌漑の量を推奨してくれます。熱波アラートは、作物ストレスが高まる前に夜間に灌漑を追加するよう農家に指示できます。衛星画像は、バルブや灌漑の問題を示す不均一な土壌の水分など、畑の状態を説明するのにも役立ちます。
SupPlant社のアーキテクチャーは、AIデプロイメントにおける有益な教訓を示しています。それは、インテリジェンスが価値を生み出すのは、それが時間内に、適切なワークフローでユーザーに届く場合のみであるということです。推奨事項の伝達が遅れたり、農家が複雑なダッシュボードを解釈しなければならないような推奨事項は、灌漑の決定を改善することはできません。
IBMソリューションを利用することで、SupPlantはデータ、モデル、提供機能を分離した設計を実現しています。この基盤により、SupPlantは市場ごとに製品を再開発することなく、センサー不要の灌漑を拡大し、作物対象範囲を広げ、行政プログラムを支援しています。新しい季節、作物、地域ごとにさらに多くのデータをシステムに追加し直すことで、農業従事者への操作性をシンプルに保ちつつ、モデルを改善することができます。
IBMのデータ・ポートフォリオを使用して構築することにより、SupPlant社は工場、気象、衛星からのシグナルをリアルタイムの農場の意思決定に変えています。農家にとって、これは灌漑の意思決定の改善、水の使用効率の向上、作物の成果の向上を意味します。SupPlant社にとっては、エンドユーザーに複雑さを担わせることなく、より多くのユーザーにサービスを提供し、より多くのビジネスモデルをサポートし、精密農業を成長させるためのスケーラブルな道筋を作ることができます。