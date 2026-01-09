未来を切り拓く：IBM Digital Intelligence Suite for Defenseで意思決定の優位性を実現する方法

防衛リーダーは、マルチドメイン・オペレーション、サイバー脅威、インテリジェンスの過負荷、そして世界的なセキュリティー課題の加速する極めて複雑な時代を乗り越えています。以前は数日かかっていた意思決定サイクルは、現在では数分で完了する必要があります。従来のシステムでは、コマンド・センターに流入するデータの量、速度、多様性に追いつくことができません。

これらの課題に対処するため、IBM Digital Intelligence Suite for Defenseでは、防衛固有のAI機能を倍増させています。このツールは、専用自律型エージェントを中心に構築された、次世代の生成AI駆動型IBM® Consultingアセットです。自然言語ベースのユーザー・インターフェースを通じて、迅速な洞察、実行可能なインテリジェンス、優れた意思決定の優位性を提供し、防衛および官公庁・自治体の顧客に決定的な優位性をもたらします。