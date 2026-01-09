未来を切り拓く：IBM Digital Intelligence Suite for Defenseで意思決定の優位性を実現する方法
IBM Digital Intelligence Suiteは、自然言語ベースのユーザー・インターフェースを通じて、迅速な洞察、実用的なインテリジェンス、優れた意思決定の優位性を提供し、防衛および官公庁・自治体の顧客に決定的な優位性をもたらします。
IBM Digital Intelligence Suiteは、自然言語ベースのユーザー・インターフェースを通じて、迅速な洞察、実用的なインテリジェンス、優れた意思決定の優位性を提供し、防衛および官公庁・自治体の顧客に決定的な優位性をもたらします。
防衛リーダーは、マルチドメイン・オペレーション、サイバー脅威、インテリジェンスの過負荷、そして世界的なセキュリティー課題の加速する極めて複雑な時代を乗り越えています。以前は数日かかっていた意思決定サイクルは、現在では数分で完了する必要があります。従来のシステムでは、コマンド・センターに流入するデータの量、速度、多様性に追いつくことができません。
これらの課題に対処するため、IBM Digital Intelligence Suite for Defenseでは、防衛固有のAI機能を倍増させています。このツールは、専用自律型エージェントを中心に構築された、次世代の生成AI駆動型IBM® Consultingアセットです。自然言語ベースのユーザー・インターフェースを通じて、迅速な洞察、実行可能なインテリジェンス、優れた意思決定の優位性を提供し、防衛および官公庁・自治体の顧客に決定的な優位性をもたらします。
IBM Digital Intelligence Suite（IDIS）は、IBM Cloud、AWS、Azure、Google Cloud などの任意のクラウド・プラットフォームで開始できる API 駆動型のオープン・フレームワーク上に構築されています。また、Red Hat OpenShiftまたはKubernetesを使用したコンテナ化アプリケーションとして、オンプレミスおよびエッジに展開することもできます。この柔軟性は、防衛環境における厳しいセキュリティーとデータ主権の要件を満たします。
IBM watsonxを搭載したIDISは、高度なプロンプト手法とほぼリアルタイムのデータ検索を融合させ、正確でありながら豊富なコンテキストを備えたアウトプットを生成します。同社独自の「コンテキスト・エンジニアリング」手法により、すべての回答が最も関連性の高い情報に基づいていることが保証されます。
IBM Digital Intelligence Suiteは、モジュール式のAPIファースト設計を通じて、IBM Granite、Llama、GPT‑OSS、Claude Sonnetなど、主要な大規模言語モデル（LLM）および小規模言語モデル（SLM）とシームレスに統合します。さらに、ジャニーズとの提携で新たに発表されたIBM Defense Modelの上に、高度なオーケストレーションとインテリジェンスを重ね、比類ない分析力を提供する。
これらの機能を組み合わせることで、多様なデータ・ソースが実用的なものに変換され、継続的に洞察が向上します。
IDISの自律型エージェントは、以下のような幅広い防衛シナリオに合わせてファイン・チューニングされています。
生成AIが急速に進歩する中、IDISは最新の大規模言語モデルおよび専門モデルを継続的に統合し、常に最先端の状態を維持し、ソリューションが最新の機能に後れを取らないようにしています。
すべての実験、プロトタイプ、デプロイメントは、すべてのミッションクリティカルな意思決定に「人間が関与する」仕組みを組み込んだ厳格に管理された環境内で実施され、防衛オペレーションに不可欠な信頼性、説明責任、コンプライアンスを実現します。
IDISは、未加工データを実行可能な洞察に変換し、指揮官や政策立案者が今日の複雑なセキュリティーランドスケープにおいてより迅速かつスマートに、そしてより大きな自信を持って行動できるようにします。
IBM Consultingと提携し、実績のあるIBM Garageデザイン思考フレームワークを活用することで、クライアントはソリューションの実験、プロトタイプ作成、実装、そして継続的な最適化を迅速に行うことができます。このアプローチにより、最高水準のセキュリティーと運用の卓越性を維持しながら、意思決定の優位性を実現することができます。
すべてのデプロイメントは安全で管理された環境内で行われ、ミッションクリティカルな意思決定のためにコンプライアンス、説明責任、信頼性を確保します。IDISにより意思決定の優位性をどのように実現できるかについては、IBM Consultingにアクセスしてください。