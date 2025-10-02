IBM ConcertがサイバーセキュリティーとITオペレーションを再定義する方法

IBM Concertが現実世界の価値を確実に提供できるようにするために、IBMのCIOおよびCISO組織は「クライアント・ゼロ」として提携しました。この戦略的提携により、大企業規模でプラットフォームをテスト、検証、改良することができ、IBM ConcertをIBMの大手顧客に提供できるようになりました。

これは新しいツールをエンタープライズ規模で展開することだけではありませんでした。また、エンタープライズ・アプリケーションをより迅速、インテリジェンス、正確に保護し、運用する方法を再構築することも重要でした。