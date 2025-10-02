IBM ConcertがサイバーセキュリティーとITオペレーションを再定義する方法

サイバーセキュリティーとITオペレーションの管理は、これまで以上に複雑でクリティカルになっています。CIOとCISOは、急速なイノベーションと歩調を合わせながら、無秩序に広がるハイブリッド環境を保護するというプレッシャーにさらされています。IBMでは、自らが最初の顧客になることでこの課題に取り組みました。
IBM Concertが現実世界の価値を確実に提供できるようにするために、IBMのCIOおよびCISO組織は「クライアント・ゼロ」として提携しました。この戦略的提携により、大企業規模でプラットフォームをテスト、検証、改良することができ、IBM ConcertをIBMの大手顧客に提供できるようになりました。
これは新しいツールをエンタープライズ規模で展開することだけではありませんでした。また、エンタープライズ・アプリケーションをより迅速、インテリジェンス、正確に保護し、運用する方法を再構築することも重要でした。
watsonxを搭載したIBM Concertは単なるダッシュボードではありません。これは、よりスマートなセキュリティーオペレーションを支えるインテリジェンス層です。リアルタイムのデータ、AI駆動型の優先順位付け、開発者のワークフローを組み合わせて、チームがノイズを排除し、重要なことに集中し、より迅速に行動を起こすのに役立ちます。脆弱性管理から運用上の洞察まで、Concertが複雑さを明確に変えるのを支援します。
IBM Concertは、 874の社内アプリケーションの潜在的なセキュリティリスクを24時間で特定するのに役立ち、IBMが以前使用していた従来のツールCVSSベースのツールよりも32%多くの脆弱性を特定しました。さらに、目を見張る成果が生まれています。CVSSスコアだけを評価すると優先されなかった可能性がある、実質的なリスクをもたらす重大度の低い約70件のCVEを優先しました。
IBM Concertは、IBMが以前使用していた従来のCVSSベースのツールと比較して、セキュリティフォーカスを効率化し、優先順位の低いアラートを67%削減することで、アラート疲労に対処するのに役立ち、チームが実際に悪用されているリスクの高い脆弱性に集中できるようにしました。
Concertの導入により、純粋な重大度ベースから悪用可能性ベースの優先順位付けに移行することで、IBMは事後対応型の対策から事前対応型の脅威管理に移行できるようになりました。
IBM Concertは脆弱性を検知するだけではありません行動を促すように設計されています。開発者のワークスペースに直接統合することで、修復を加速し、検知と解決の間のループを閉じる可能性があります。
セキュリティーの優先順位を決定し、現在はConcertの統合機能を活用して、セキュリティーを開発ライフサイクルの奥深くまで組み込むことに重点を置いています。この方向性は、セキュリティーが後から考えられたものではなく、最初から基本的な要素である、セキュア・バイ・デザインの文化をサポートします。
IBM Concertの機能の拡張が進む中、ITオペレーション全体にわたる新しいデータ・ソースとより広範なアプリケーションを模索しています。170カ国以上で事業を展開するグローバル・エンタープライズであるIBM内で最初にConcertを検証することで、数万のアプリケーション、複雑なハイブリッドクラウド環境、膨大な量の運用データを抱えており、Concertが真のエンタープライズ規模で実行できることを確認しています。
Concertの内部デプロイメントは、Concertの複雑さと規模への対応能力を証明するだけでなく、堅牢でインテリジェントなオペレーションを顧客に提供するための準備も整えます。その目的は、よりスマートで、より回復力のある企業、つまりプロアクティブで予測可能かつ安全な企業を構築します。
IBM Concertは単なるセキュリティー・ツールではありません。変化の触媒です
これを社内で使用することで、リスクの可視性が強化され、AI駆動型の洞察を使用してチームがより迅速に行動できるようになることを目の当たりにしました。事後対応型のセキュリティーから事前対応型のセキュリティーへ動き、IBM Concertはトランスフォーメーションをリードするために構築されています。