IBM Cloud Virtual Private Cloud（VPC）チームは、包括的な品質保証フレームワークを使用して、テスト・ケースの開発と実行を標準化し、成果レポートを管理し、問題の追跡とトリアージを効率的に処理します。

チームは毎日、すべての運用リージョンを含む複数の環境で77,000を超えるテスト・スイートを実行しています。このオペレーションの規模の運用をサポートするために、開発者とテスターの両方が、継続的なテスト実行が可能な堅牢で信頼性の高いフレームワークを必要としています。これらの成果はコンプライアンス目的で保持され、ダッシュボードを通じてすぐにアクセスできるようにして、システム全体の品質を迅速かつ効果的にアセスメントできるようにする必要があります。

さまざまなオンプレミスおよびクラウド・ホスティング・ソリューションを評価した後、チームは IBM クラウド・サービスを活用し、完全なクラウドネイティブのトランスフォーメーションを追求することにしました。この戦略的シフトにより、基盤となるインフラストラクチャーが簡素化され、保守作業が軽減されただけでなく、品質保証チームの運用上のワークロードも軽減されました。その結果、トランスフォーメーションによってリソースの最適化とコスト削減の機会が明らかになりました。