IBM Cloud Virtual Private Cloud（VPC）チームは、包括的な品質保証フレームワークを使用して、テスト・ケースの開発と実行を標準化し、成果レポートを管理し、問題の追跡とトリアージを効率的に処理します。
チームは毎日、すべての運用リージョンを含む複数の環境で77,000を超えるテスト・スイートを実行しています。このオペレーションの規模の運用をサポートするために、開発者とテスターの両方が、継続的なテスト実行が可能な堅牢で信頼性の高いフレームワークを必要としています。これらの成果はコンプライアンス目的で保持され、ダッシュボードを通じてすぐにアクセスできるようにして、システム全体の品質を迅速かつ効果的にアセスメントできるようにする必要があります。
さまざまなオンプレミスおよびクラウド・ホスティング・ソリューションを評価した後、チームは IBM クラウド・サービスを活用し、完全なクラウドネイティブのトランスフォーメーションを追求することにしました。この戦略的シフトにより、基盤となるインフラストラクチャーが簡素化され、保守作業が軽減されただけでなく、品質保証チームの運用上のワークロードも軽減されました。その結果、トランスフォーメーションによってリソースの最適化とコスト削減の機会が明らかになりました。
IBM Cloud VPC QAチームは当初、多数の専門的なツール、サーバー、ネットワーク・コンポーネントで構成される大規模で複雑なインフラストラクチャーに依存していました。この環境をサポートするには、複数の技術分野にわたる多くの専門家が必要であり、コストがかかり、保守が困難でした。
この完全なQA環境は、図に示すように、IBM Cloud VPC仮想サーバー・インスタンス（VSI）上でホストされました。
オペレーションをモダナイズし簡素化するために、チームはQAシステムをIBMクラウド・サービスに移行しました。ファイル・サーバーをIBM Cloud Object Storageに置き換え、データベースをマネージドPostgreSQLおよびElasticsearchサービスに移し、カスタム・オーケストレーション・システムをTektonベースのオートメーション・パイプラインに置き換えました。この変更により、独自のインフラストラクチャーを維持することなく、毎日77,000件を超える自動実行が可能になりました。また、QAフレームワークを、回復力のあるKubernetesクラスター上で実行されるコンテナ化されたマイクロサービスにリファクタリングしました。
全体として、このトランスフォーメーションにより複雑さが軽減され、保守の必要性が軽減され、スケーラブルなクラウドネイティブのQAアーキテクチャが実現しました。
新しいアーキテクチャーは次のとおりです。
トランスフォーメーションの結果、品質保証（QA）インフラストラクチャー・チームは、大規模で複雑な環境の管理に伴う大きな運用負担から解放されました。この変更により、チームは内部テストフレームワークの強化と進化に再び注力できるようになりました。
クラウドネイティブ・モデルへの移行により、テストの設計と実施における非効率性も明らかになり、参考情報の使用率とコストの最適化につながりました。以前は、参考情報の可視性が限られていたため、チームによっては複数の冗長な参考情報が作成されていましたが、テストの実行後に適切に廃止されないことがよくありました。
IBM Cloudの課金および使用状況のレポート機能を活用することで、各チームはリソースの消費と関連コストを明確に可視化できるようになり、説明責任の文化と効率的なリソース管理が育まれます。
このトランスフォーメーションは、全体のインフラストラクチャーと付随するテストのコストをほぼ3分の1削減しました。
6人のメンバーからなるQAインフラストラクチャー・チームは、現在約80のパイプラインを管理しながら、90のパイプラインを運用する他の柱チームもサポートしています。インフラストラクチャーの保守のみに専念する人員の必要性が効果的に解消されました。さらに、システムの管理と運用に必要な技術的なスキルセットは大幅に変化し、現在では一般的なVPC開発者の1つとより密接に連携しています。高度なネットワーク、オペレーティングシステム、およびデータベース管理に関する専門知識はもはや必要ありません。
社内でIBM クラウド・サービスを積極的に導入することで、組織は自社のテクノロジーの堅牢性と信頼性を検証するだけでなく、より広範な企業での使用への成熟と準備も加速させます。
この社内採用により、継続的な改善を推進し、レジリエンスを強化し、ソリューションが真にエンタープライズ対応であることを保証する、貴重な実世界からのフィードバックが得られるため、IBMは顧客の進化するニーズにさらに応えられるようになります。
ハイブリッドクラウドとAIで既存のアプリケーションをモダナイズ