FlexiVanがIBMと解決しようとした可視性の問題は、港と倉庫間の引き継ぎにおいて最も深刻になります。

港でコンテナが排出されると、トラック運転車がシャーシを回収し、コンテナを取り付けて動きを開始します。それ以降、可視性が急速に薄れていきます。トラック・ヤードでは動きを確実に追跡できず、中間ストップにより曖昧さが生じ、顧客は港の集荷から倉庫の到着までの間のコンテナの位置を見失ってしまう可能性があります。

このギャップにより、ETAの予測、例外の管理、資産が間違った場所に長期間保管されていると蓄積される日単位料金の回避が困難になります。

FlexiVan社は、シャーシをデータ・ソースに変えることで、可視性のギャップに対処しました。その「スマート・シャーシ」は、GPS、マウント・センサー、重量センサーを通じてIoTテレメトリーを追加し、接続が低下したときにローカルでデータを移動およびバッファーしながら、デバイスが5分ごとに更新情報を送信します。この設計により、オペレーターは動きを再構築するのに十分な忠実度と、デバイスを現場で何年も維持できる十分なバッテリー規律が得られます。

FlexiVan社はまた、非常に多様な統合環境がもたらす課題を解決する必要もありました。港湾イベント、顧客の予約、トラックの更新、施設データ、IoTテレメトリーはすべて、電子データ交換（EDI）、B2Bトランザクション、API、CSVファイル、ストリーミング・センサー・フィードなど、さまざまなチャネルや形式を介して流入します。

調整されないまま放置すると、その環境はサイロを生み、データ品質に一貫性がなくなり、例外が発生した場合の応答時間が遅くなります。IBM webMethodsは、プラットフォームの統合バックボーンとして機能することで、この問題を解決する中心的な役割を果たしています。パートナーや内部システム全体でデータ・フローを標準化およびオーケストレーションし、FlexiVanが断片化されたオペレーション信号を国家規模の貨物の動きの一貫性のある信頼性の高いビューに変換するのに役立ちます。

このシステムでは、エンドユーザーは次の手動スキャンや手入力イベントを待つ必要がなくなりました。港、ヤード、倉庫の全体をリアルタイムで可視化します。遅延が生じている場所や、シャーシまたはコンテナが1つの場所にどれくらい滞留しているか、どの資産がアイドル状態になっているか、ネットワーク内のどこにチークポイントが形成されているかを確認できます。

これにより、ユーザーのエクスペリエンスが事後対応型のステータスチェックから事前対応型の介入へと変化します。また、経済面でも変化します。滞留期間を1日短縮するだけでも、顧客は数百万ドルを節約できます。FlexiVan社はまた、パートナーのオンボーディング時間を25％短縮し、インシデント率を低減しました。