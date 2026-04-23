データ・パイプライン統合をコア・システムとして扱うことで、この配送物流リーダーが米国サプライチェーンの高度に細分化されたセグメントをリアルタイムで可視化した方法をご覧ください。
輸送用コンテナ・トレーラー向けのリース・サービスのリーダーであるFlexiVanにとって、データの課題は、複雑さと規模というよく知られたテーマから始まります。同社はこうした専用トレーラー（「シャーシ」と呼ばれる）12万台を、200以上の拠点で管理し、米国のサプライチェーンで最も細分化された地域の1つを通過するコンテナの内陸移動をサポートしています。
このネットワークは、港、トラック運送会社、ヤード、倉庫、IoTを搭載したシャーシから毎日何百万ものイベントを生成しています。データ・ポイントのミスが1つでもあると、集荷の遅延、日単位の料金の請求、資産の不十分活用、回避可能な保守や修理コストにつながります。
アリゾナ州スコッツデールのFlexiVanチームは、IoTテレメトリー、パートナーおよび顧客データ、地理情報分析、AI駆動型洞察生成をIBM webMethods Hybrid Integrationプラットフォームの上に統合したプラットフォームを構築することで、この環境のモダナイズを目指しました。WebMethodsは統合の無秩序な増加を減らし、パートナーのオンボーディングを25%加速すると同時に、一貫性と拡張性を向上させ、インシデント率を低下させました。
成果：シャーシの動きをリアルタイムのネットワークインテリジェンスに変えるシステムが実現し、顧客は貨物輸送全体にわたって遅延を減らし、利用率を向上させ、より迅速な意思決定を行うことができます。
FlexiVanがIBMと解決しようとした可視性の問題は、港と倉庫間の引き継ぎにおいて最も深刻になります。
港でコンテナが排出されると、トラック運転車がシャーシを回収し、コンテナを取り付けて動きを開始します。それ以降、可視性が急速に薄れていきます。トラック・ヤードでは動きを確実に追跡できず、中間ストップにより曖昧さが生じ、顧客は港の集荷から倉庫の到着までの間のコンテナの位置を見失ってしまう可能性があります。
このギャップにより、ETAの予測、例外の管理、資産が間違った場所に長期間保管されていると蓄積される日単位料金の回避が困難になります。
FlexiVan社は、シャーシをデータ・ソースに変えることで、可視性のギャップに対処しました。その「スマート・シャーシ」は、GPS、マウント・センサー、重量センサーを通じてIoTテレメトリーを追加し、接続が低下したときにローカルでデータを移動およびバッファーしながら、デバイスが5分ごとに更新情報を送信します。この設計により、オペレーターは動きを再構築するのに十分な忠実度と、デバイスを現場で何年も維持できる十分なバッテリー規律が得られます。
FlexiVan社はまた、非常に多様な統合環境がもたらす課題を解決する必要もありました。港湾イベント、顧客の予約、トラックの更新、施設データ、IoTテレメトリーはすべて、電子データ交換（EDI）、B2Bトランザクション、API、CSVファイル、ストリーミング・センサー・フィードなど、さまざまなチャネルや形式を介して流入します。
調整されないまま放置すると、その環境はサイロを生み、データ品質に一貫性がなくなり、例外が発生した場合の応答時間が遅くなります。IBM webMethodsは、プラットフォームの統合バックボーンとして機能することで、この問題を解決する中心的な役割を果たしています。パートナーや内部システム全体でデータ・フローを標準化およびオーケストレーションし、FlexiVanが断片化されたオペレーション信号を国家規模の貨物の動きの一貫性のある信頼性の高いビューに変換するのに役立ちます。
このシステムでは、エンドユーザーは次の手動スキャンや手入力イベントを待つ必要がなくなりました。港、ヤード、倉庫の全体をリアルタイムで可視化します。遅延が生じている場所や、シャーシまたはコンテナが1つの場所にどれくらい滞留しているか、どの資産がアイドル状態になっているか、ネットワーク内のどこにチークポイントが形成されているかを確認できます。
これにより、ユーザーのエクスペリエンスが事後対応型のステータスチェックから事前対応型の介入へと変化します。また、経済面でも変化します。滞留期間を1日短縮するだけでも、顧客は数百万ドルを節約できます。FlexiVan社はまた、パートナーのオンボーディング時間を25％短縮し、インシデント率を低減しました。
このアーキテクチャーでは、統合をサポート層ではなくコア・システムとして扱います。スタックは、施設、IoTセンサー、顧客を主要なデータ・ソースとして開始します。その上に、API、B2Bフロー、IoTインプット全体のオーケストレーションを担当するIBM webMethods統合エンジンがあります。データ層は、運用データベース、分析、ML/AIワークロードをサポートします。
その結果、AIM360顧客ポータル、ベンダー・ポータル、FlexiGPT（企業データに基づいて構築された内部エージェント・インターフェース）など、顧客向けアプリケーションがその上位に配置されます。オブザーバビリティーと通知はスタックの横に配置され、セキュリティーと暗号化が設計に組み込まれています。
FlexiVanは、さまざまなデータ・フィードを標準化されたプラットフォームにまとめる一元化された統合レイヤーとしてwebMethodsを使用しています。これは、企業が自社のデバイスだけでなく、EDI、API、その他の形式を使用する港、トラック運送会社、顧客からもデータを取り込む必要がある環境では重要です。
統合エンジンは、メッセージを移行させるだけではないため、エコシステムの神経系として機能します。また、不完全または不正確なイベントが不適切な運用上の決定につながる可能性があるシステムにおいて、データの整合性、例外処理、オブザーバビリティー、セキュリティーを強化するのにも役立ちます。
スタックの残りの部分にも、同じ実用的な設計の選択が反映されています。プラットフォーム全体はAWS上で実行されます。Amazon RDS for PostgreSQLは、PostGIS拡張機能による地理空間機能により、データレイヤーで運用データストアとして利用されています。顧客施設、港、ヤード、車両基地にまたがる約10,000の地理的な場所を拠点とするFlexiVanは、ネットワーク全体でエンドツーエンドのシャーシとコンテナの移動を高精度で再構築することができます。
このプラットフォームでは、大規模分析用のデータウェアハウスとしてAmazon Redshiftを、ビジネス・インテリジェンス、レポート作成、ダッシュボード用にQlik Senseを使用します。このスタックを補完するために、FlexiVanはShakudo Agenticフレームワークに基づいた社内ML/AIプラットフォームを開発し、高度な分析モデルとスケーラブルなエージェント型ワークフローをサポートしました。
フロントエンドでは、AngularとReactを使用するマイクロフロントエンド・アーキテクチャーを採用しており、Google Maps APIによって地理空間の可視化を強化しています。
この設計は、特定の技術的問題をうまく解決します。サプライチェーンの移動は、1つのクリーンなイベント・ストリームとしては到達しません。こうした情報は、人間が記録した取引、パートナーからのメッセージ、デバイスのテレメトリー、現場からの視覚的な証拠を組み合わせて得られます。FlexiVanのプラットフォームは、これらのソースを旅行データベースと呼ぶものに関連付けます。これは、追跡、使用率分析、例外処理、予知保全をサポートできる移動のエンドツーエンドの記録です。
このアーキテクチャーの最も興味深い部分の1つは、移動するシャーシとその上のコンテナの間のギャップをどのように埋めるかです。GPSはシャーシがどこにあるかをオペレーターに伝えることができますが、その時点でどのコンテナが搭載されているかを必ずしも把握できるわけではありません。
FlexiVanは、ポートのカメラ・フィードを利用したAIビジョンを使用して、コンテナID、シャーシID、トラックのナンバー・プレートを識別し、リンクされた物理記録を作成して、残りの分析の信頼性を高めます。
この基盤が、AI層を運用データに対する単なるチャットボット以上のものにしています。このプラットフォームのコア分析エンジンは、既に地理空間処理、利用率分析、非効率性検知を処理しています。AI層はその作業をベースに、問題を要約し、パターンを解釈し、実行可能な洞察を表面化します。実際には、分析エンジンがインテリジェンスを生成し、AI層はユーザーがそれをより早く利用できるようにします。
エンドユーザーにとって、これはクリック数を減らし、回答を高速化することを意味します。また、資産がどこにあるか、問題が発生している場所、最初にアクションが必要な例外などの質問に答えられる自然言語エクスペリエンスへの道が開けます。
FlexiVanは、同じデータ基盤を保守と修理に適用します。シャーシの保守と修理はコストの主要な要因であるため、このシステムは走行距離、ルート・パターン、過去の動作を使用してメンテナンスの必要性を予測し、故障を軽減します。
これは明らかな内部コストへの影響ですが、ダウンタイムが削減され、設備の可用性がより予測しやすくなることで、エンドユーザー・エクスペリエンスも向上します。同じデータを使用してルートとベンダーの決定をサポートできるため、チームはシャーシを低コストのサービス・オプションに誘導し、全体的なネットワーク効率を向上させることができます。
FlexiVanの目覚ましい成果は、ラスト・マイルの可視性の向上です。お客様は、リアルタイムで移動を追跡し、トラック輸送アクティビティーを検証し、計画を改善し、1日あたりのエクスポージャーを削減し、無駄なキャパシティーになる前にアイドル状態の資産を特定することができます。しかし、より大きな技術的成果は、新しいチャネル、新しいパートナー、新しいAI駆動型ワークフローの追加を簡素化するモジュール性です。
統合層は、インプット内容を既に標準化しています。地理空間層と分析層は、すでに移動をコンテキストに変えています。アプリケーション層は、そのコンテキストをすでに運用ツールを使ってユーザーに公開しています。
次のステップは、可視性から予測、自律的な最適化へと自然に移行します。FlexiVanのロードマップには、欠落している移動データを埋めるためのエージェント型ワークフロー、内部チーム向けのエンタープライズ・インテリジェンス・ツール、自然言語クエリーと自動洞察生成によって推進されるよりダイナミックな顧客体験が含まれています。こうした野心的な目標は、基盤となる統合、オブザーバビリティー、データの信頼性がすでに整っている場合にのみ実現します。
FlexiVan社は、IBM webMethodsを統合バックボーンとして構築することで、港から倉庫までの狭い可視性の問題を、スケーラブルなロジスティクス・インテリジェンス・プラットフォームに変えました。コアをそのたびに再構築することなく、パートナー・チャネルやテレメトリー・ソース、AI駆動型ワークフローを追加できます。FlexiVanにとって、これはイノベーションのスケーリングコストの削減につながります。エンドユーザーにとって、これは不確実性が減り、介入が迅速化され、サプライチェーンがブラックボックスよりも監視可能なシステムのように動作することを意味します。