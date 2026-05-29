Fiducia AIがIBM watsonx.ai、IBM Cloud Object Storage、IBM Cloudを活用して、ファッション・ウィークをスケーラブルなショッピング体験に変えた方法

Fiducia AIはIBMの支援を受けて、ファッション・ブランドKate Barton向けにインタラクティブなバーチャル試着ショッピング体験を構築・公開しました。このイノベーションにより、束の間のファッション・ショーでの体験がコマース・プラットフォームへと変わり、将来のAIを活用した小売体験の基盤となりました。
華やかさと演出性に満ちたファッション・ショーのランウェイは、人々の注目を素早く集めるよう設計されています。課題は、その瞬間をいかに持続的な顧客エンゲージメント、製品理解、購入確信に変えるかということです。この課題は、立体的な仕立ての衣服において特に顕著です。静止画の商品写真やサイズ表だけでは、その衣服が身体にどのようにフィットし、どのように動き、身体の動きに合わせてどのように見え方が変わるかを十分に伝えられないためです。
ニューヨークを拠点とするデザイナーで、彫刻的かつ高度に設計された衣服で知られるKate Barton氏は、デザイン本来の魅力を損なうことなく、コレクションをオンラインでより簡単に探索できるデジタル体験を必要としていました。
カリフォルニア州サンラモンに拠点を置くFiducia AIは、Kate BartonおよびIBMと協力し、2026年2月のニューヨーク・ファッション・ウィークで初公開された、AIレンズ機能と会話型スマートフォン体験を備えた「SpeedShotX」を開発しました。ゲストは、コレクションからアイテムを識別し、音声またはテキストを通じてほぼすべての言語で質問し、IBM Cloud上のIBM watsonx.aiを使用して構築されたエクスペリエンスを通じて、フォトリアリスティックな仮想試着を確認できます。
導入は迅速に進みました。ニューヨーク・ファッション・ウィーク向けおよびe-コマース向けのKate Bartonの取り組みは、構築に約5日、その後ブランドのShopifyストアへ展開するのにさらに約2日を要しました。eコマースでの利用開始から2カ月足らずで、2,500人以上の顧客がバーチャル試着体験を利用しました。
このユースケースは、ファッション体験におけるシンプルな課題から始まります。ランウェイの観客は衣服を見ることはできますが、通常はすべてのアイテムをリアルタイムで特定したり、詳しい質問をしたり、その衣服が自分にどのように似合うかを理解したりすることはできません。オンラインショッピングの利用者も同様の課題に直面しています。衣服の構造やプロポーション、動きが十分に伝わらない静止画像だけを見て選ぶことが少なくないためです。
SpeedShotXは、コレクションをインタラクティブにすることで、この課題に対処しました。ユーザーはKate Bartonのドレスの画像を撮影またはアップロードすると、デザイン、着想、職人技、スタイリングの可能性に関する情報を受け取ることができました。
また、ユーザーは仮想試着を通じて、衣服を着た様子をリアルタイムで視覚化することができました。このエクスペリエンスは多言語での対話にも対応しているため、より多くのユーザーが対面でのサポートや専用アプリに頼ることなくコレクションを体験できるようになりました。
Kate Bartonの顧客にとって、その価値は実用性と没入感の両方を兼ね備えたものでした。このシステムにより、ユーザーはランウェイのルックを特定し、好みの言語で製品の詳細を確認し、購入プロセスをさらに進める前に衣服を視覚化することができました。ブランドにとっては、ファッション・ウィークでの体験を、イベント終了後も顧客が継続して利用できるeコマース機能へと拡張するものでした。
FiduciaはIBM Cloud上にソリューションを展開し、構造化されたワークフロー向けのIBM Granite、視覚処理向けのLlama、会話型インタラクション向けのOpenAIモデルを組み合わせたマルチモデル・アーキテクチャーをIBM watsonx.ai上で構築しました。Watsonx® Model Gatewayサービスはモデル層を調整し、IBM Cloud Object Storageはライブ・イベントおよびShopifyストアフロント全体にわたるビジュアル・アセットの管理と配信をサポートしていました。
このシステムにより、管理側のワークフローとランタイムの顧客とのやり取りが分離されます。管理側では、GraniteとLlamaは、製品データの検証、コンテンツ・レビュー、メタデータの強化、インテリジェントな提案のためのSpeedShotXツールをサポートします。ファッション・コレクションが季節的に変化するのに合わせて、プラットフォームには、そのたびにエクスペリエンスを再構築することなく、製品コンテンツを更新し、正確性を維持するための管理しやすい方法が必要でした。
ランタイム時に、watsonx Gatewayを通じてアクセスするOpenAI GPTモデルは、スナップまたはアップロードされた画像を処理し、ユーザーの意図を解釈し、消費者向けのフォーマットされた応答を生成します。このタスクベースのモデル選択により、SpeedShotXはすべての操作を単一モデルで強制するのではなく、各ワークフローに適したモデルを使用できるようになります。また、これにより、Fiduciaはモデル環境の変化に応じて、IBM Cloud、watsonx、その他のハイパースケーラー、LLM、AI搭載APIにまたがって柔軟に機能できるようになります。
IBM Cloud Object Storageは、コンテンツのバックボーンとして機能しました。そこには、衣服画像、コレクション・データ、メタデータ、生成コンテンツ、検証結果、ランタイム・アクティベーション用アセットが保管されていました。このプラットフォームにより、管理ワークフローと実際の消費者向けエクスペリエンスの両方に必要なアセットを、安全かつスケーラブルに管理できる環境が提供されました。
このアーキテクチャー図は、実稼働グレードのIBM Cloud設計を示しています。パブリック・トラフィックは、DNSとエッジ・コントロールを経由してIBM Cloudリージョンおよび仮想プライベート・クラウドへルーティングされます。
アプリケーション・トラフィックは、ロード・バランシングとイングレスを経由してKubernetesクラスターに流れ、データ・サービスはプライベート・ネットワーク・パス上に維持されます。マネージドサービスには watsonx.ai、OpenAIやその他のLLMプロバイダーへのリクエストルーティングにはwatsonx Gateway、シークレット管理にはHashiCorp Vault、スケーラブルなRAGにはpgvectorを備えたPostgreSQLを使用しています。また、このアーキテクチャーでは、設定データにMySQL、高スループットのメタデータ・キャッシュにRedis、動画、画像、3Dモデル、ドキュメントにCloud Object Storageを使用しています。
エンドポイントはCloudflareによって保護されており、Cloudflareはコンテンツのグローバル配信にも役立っています。CloudflareとRedisのキャッシングを組み合わせることで、プラットフォームは大量のトラフィックを処理できるように拡張でき、大規模な顧客ベースにシームレスで一貫したエクスペリエンスを提供できます。
Fiduciaは、アーキテクチャーの拡張にも取り組んでいます。OpenCLAWの統合が進められており、オーケストレーション、ワークフローの自動化、AIサービス間の相互運用性の向上を目指しています。NVIDIA Video Search and Summarization（VSS）の統合も進められており、視覚検索、画像理解の高速化、GPU最適化された推論をサポートすることで、より豊かなマルチモーダル・エクスペリエンスの実現を目指しています。
このプロジェクトの核となる技術的課題は、単にモデルを選択することではありませんでした。複数のモデル、ビジュアル・アセット、コマース・フロー、ライブ・イベントの要件を、ユーザーにとって応答性の高い形で連携させることでした。最も難しかったのはモデル・チューニングではなくオーケストレーションでした。ライブの観客の前でエクスペリエンスを成立させるには、モデル選択、アセット配信、安全なサービス接続、ランタイム・パフォーマンスのすべてを適切に連携させる必要がありました。
IBM watsonx.aiとwatsonx Model Gatewayは、Fiduciaがアーキテクチャーの柔軟性を維持しながらそのモデル層を調整するのに役立ちました。IBM Cloudは、ライブ・イベント・トラフィックと継続的なeコマース利用のためのデプロイメント基盤を提供しました。IBM Cloud Object Storageは、製品イメージ、メタデータ、生成された資産用のスケーラブルなコンテンツ層を提供しました。これらのコンポーネントを組み合わせることで、SpeedShotXは最小限の手戻りで、イベント向けの展開からストアフロント統合へ移行できました。
この機能により、ファッション・ウィークのゲストはリアルタイムで衣服を特定し、テキストまたは音声でコレクションの質問をして、バーチャルに試着することができるようになりました。Shopifyの利用者は、ブラウザーで選択した商品ページから直接、バーチャル試着にアクセスできます。このエクスペリエンスにより、顧客が購入前にシルエット、プロポーション、動きを理解できるようになり、Kate Bartonのデザイン言語はオンラインでもより伝わりやすくなりました。
このプロジェクトは、小売業におけるAIの重要な教訓、つまりビジュアル品質はユーザー・エクスペリエンスの一部であるということも明確にしました。開発中、Fiduciaのチームは、高級ファッション体験を実現するには、生地の繊細なディテール、ドレープ、質感、照明、反射を信頼できる品質で表現する必要があることを学びました。また、プラットフォームは豊富な画像や動画、リアルタイムのアクティベーション・フローに依存しており、デバイスや地域を問わず高い応答性が求められるため、エッジ・キャッシュも重要になりました。
SpeedShotXは、Kate Bartonに、AIを活用した小売エンゲージメントのための再現可能なパターンを提供しました。このアーキテクチャーはニューヨーク・ファッション・ウィークのプレゼンテーションをサポートし、その後、わずか2日でWebベースのShopifyストアフロントに移行しました。この移行により、エクスペリエンスは一時的なイベント機能から、お客様がオンラインでコレクションを探索しながら継続的にアクセスできるコマース層に変わりました。
SpeedShotXのおかげで、Kate Bartonはデザインハウスのファッションショーにおける潜在市場規模を拡大することができました。これらのイベントでは、商業顧客（小売チェーンなど）が新しいデザイン・ラインを購入しに来ます。Fiduciaの取り組みのおかげで、人々はファッション・ショー体験を即時購入に変えることができます。
このアーキテクチャーは、単一のコレクションを超えて拡張できるように設計されています。将来の作業としては、コンテキストのグラウンディングと検索のためのテラバイト規模のインデックス作成、高度なキャッシング、オーケストレーションの改善、モデルが動画コンテンツからシーン、衣服、動き、エンゲージメントのコンテキストを理解できるようにするためのビデオのインデックス作成が含まれます。このロードマップは、大規模なカタログ、季節的な更新、より豊富なメディア資産を扱う小売業者にとって重要です。
Fiduciaは、IBM watsonx.aiおよびCloud Object Storage上にSpeedXを構築し、IBM Cloud上に導入することで、リアルタイムの視覚的発見、多言語での会話、ブラウザー・ベースの仮想試着をサポートできる基盤を構築しました。この基盤は、新しいアクティベーションごとに簡単に構成可能です。その結果、Kate Bartonはより便利なデジタルショッピング体験を得ることができました。Fiduciaにとっては、ライブ・イベントから継続的な顧客エンゲージメントに至るまで、ブランドを追跡できるスケーラブルなAIコマース・パターンです。
消費者にとって、ファッション・ショッピングはより視覚的で、利用しやすく、有用なものになります。文脈に沿って衣服を見つけ、好みの言語で質問し、購入前にバーチャル試着してから何を買うかを決めることができます。