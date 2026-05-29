Fiducia AIがIBM watsonx.ai、IBM Cloud Object Storage、IBM Cloudを活用して、ファッション・ウィークをスケーラブルなショッピング体験に変えた方法

華やかさと演出性に満ちたファッション・ショーのランウェイは、人々の注目を素早く集めるよう設計されています。課題は、その瞬間をいかに持続的な顧客エンゲージメント、製品理解、購入確信に変えるかということです。この課題は、立体的な仕立ての衣服において特に顕著です。静止画の商品写真やサイズ表だけでは、その衣服が身体にどのようにフィットし、どのように動き、身体の動きに合わせてどのように見え方が変わるかを十分に伝えられないためです。

ニューヨークを拠点とするデザイナーで、彫刻的かつ高度に設計された衣服で知られるKate Barton氏は、デザイン本来の魅力を損なうことなく、コレクションをオンラインでより簡単に探索できるデジタル体験を必要としていました。

カリフォルニア州サンラモンに拠点を置くFiducia AIは、Kate BartonおよびIBMと協力し、2026年2月のニューヨーク・ファッション・ウィークで初公開された、AIレンズ機能と会話型スマートフォン体験を備えた「SpeedShotX」を開発しました。ゲストは、コレクションからアイテムを識別し、音声またはテキストを通じてほぼすべての言語で質問し、IBM Cloud上のIBM watsonx.aiを使用して構築されたエクスペリエンスを通じて、フォトリアリスティックな仮想試着を確認できます。

導入は迅速に進みました。ニューヨーク・ファッション・ウィーク向けおよびe-コマース向けのKate Bartonの取り組みは、構築に約5日、その後ブランドのShopifyストアへ展開するのにさらに約2日を要しました。eコマースでの利用開始から2カ月足らずで、2,500人以上の顧客がバーチャル試着体験を利用しました。