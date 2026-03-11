このスウェーデンのテクノロジー・プロバイダーが、AIを使用して複雑な契約から重要なデータを抽出し、リスクにフラグを立て、収益を保護する方法をご覧ください。
不動産契約はオートメーション化の最有力候補です。これらの契約書は詳細な文書であり、所有者や管轄区域間で一貫性がなく、財務的に重大な影響を与える小さな条項が満載されています。これらの条項には、更新期間、インデックス式、サービス包含、テナントの義務、およびダウンストリーム・システムに完全に組み込まれない例外が含まれます。
スウェーデンのEdsvard Hallbarhet AB社はこの課題を認識し、不動産取引や不動産管理に関連する広範な文書を、取り込み時に構造化された機械チェック可能なデータに変換するシステムを構築しました。このアプローチにより、顧客はドキュメントの手動インデックス作成を停止し、請求書の不一致を早期に検知し、紛争や収益の損失につながる前にリスクのある条項を表面化できることを意味します。すべての機能が使いやすい、AI搭載のインターフェースで提供されています。
このAI企業は、柔軟なハイブリッド機能から選ばれたIBM® Cloudとwatsonx.dataをベースにソリューションを構築しました。オープン・レイクハウス機能がEdsvard社のアーキテクチャーの合理化と簡素化に貢献しました。このアプローチにより、エンリッチメントと処理のためにデータを動きさせる必要がなくなり、プロセスが簡素化されました。
Edsvard社のソリューションであるContract Intelligenceは、AIを用いて契約書から重要な用語やデータポイントを直接抽出します。次に、この分析を請求書、台帳、エネルギー申告、通知などの他の記録システムと照合して、相違点を見つけて措置を講じます。
数値の照合だけでなく、Contract Intelligenceは、見出しの数値が正確に見えても、契約のエクスポージャーを大きく変える可能性のあるリスクを伴う条項にもフラグを立てます。同社のソリューションは、小規模展開でも大規模展開でも機能する必要があります。特定の値に関する100の文書から、同社の米国の顧客でよく見られるような数十万の文書にわたる大規模なロールアウトまで、あらゆるものが対象に含まれます。
技術的には、このプラットフォームは2層システムとして構築されています。ソース層には、PDF、Word文書、スプレッドシート、スライド資料、さらにはモバイル・デバイスの写真など、さまざまな非構造化データが含まれています。2番目の層は、API経由で公開されるContract Intelligence（および同等のnoinvoice intelligence（請求書インテリジェンス）機能）を実行するAIレイヤーで構成されます。
このソリューションはIBM® Cloud上でサービスとして動作し、必要に応じてwatsonx.dataや他のクラウドプロバイダー、オンプレミスでも動作するよう設計されています。ハイブリッドの要件が現場で浮上したのは、大規模な顧客が、規制やプライバシーの懸念から、プライベートクラウドまたはオンプレミスのデプロイメントを主張する傾向が強まっているためです。Edsvard社のチームが魅力を感じた主要な理由は、IBMの「ハイブリッド・バイ・デザイン」戦略でした。
AIシステム層の内部では、パイプラインは意図的に単純で、実稼働を重視したものになっています。イメージベースのインプット用の光学式文字認識（OCR）テキスト準備モデル推論の前の正規化プロセスの一部として、Named Entity Recognitionが含まれます。
ステップによっては、タスクの実行に単一のコンポーネントが割り当てられる場合もあれば、複数のコンポーネントがあり、そこから最も適切なものが自動的に選択されます。例えば、OCRステップでは、オープンソースのTesseract、PaddlePaddle、その他のOCRエンジンを採用することができます。
分化された作業は、モデリングと適応のループで発生します。Edsvard社は、注釈システムとカスタマイズされた言語モデル戦略を採用しています。チームは、英語、スウェーデン語、スペイン語、イタリア語など、特定のターゲット言語に最適化された独自のカスタム・モデルを構築することを選択しました。作業には、契約タイプに関するより多くの分野別のトレーニングと、注釈に基づいたクライアント固有の微調整が含まれていました。
これらすべてのアクションはすべて、重要なフィールド（契約番号、有効期間、不動産エリア、建物セクション、賃貸と更新、終了タイミングなど）を抽出することを目的としています。
Edsvard社は独自のモデルを構築することで、サイズ、アーキテクチャー、トレーニングを最適化でき、トレーニングと推論の高速化を実現しました。このアクションにより、メモリー・フットプリントも小さくなりました。チームは、このアプローチの方が決定論的であり、可能な限り最高のデータ品質を保証できることに気付きました。
抽出されたフィールドは「契約の正確な状態」にまとめられ、時系列ストア（watsonx.data）に保管されます。APIやダッシュボードに表示されるようになっていました。Contract Intelligenceに関しては、Edsvard社は最終的にアウトプットのカスタム・ダッシュボードを構築しました。チームは当初Elasticsearch Kibanaを使用していましたが、必要なユーザビリティー・レベルに達していませんでした。Invoice intelligenceの場合、顧客は抽出された値を自社のシステムに直接プッシュし直すことを好む場合があります。
拡張性とTCOの両方に関連する重要なアーキテクチャー上の決定は、Contract IntelligenceがRESTサービスとして提供され、単一のドキュメント・ポータルに拘束されないということです。
Samportenソース・システム（Edsvard社が開発したプロジェクト追跡ソフトウェア製品）は、当初の不動産および建設業界におけるユースケースに最適でした。しかし、新しいシステムは、既存のDMS/CRM/ERP環境と簡単に統合でき、例えばSharePointをクロールして、ドキュメントがすでに存在する場所で処理することも可能です。
Watsonx.dataはここで重要な役割を果たします。Watsonx.dataは、プラットフォームがデータを取り込み、その場で処理することを可能にし、データの移動や特注の抽出・変換・ロード（ETL）パイプラインを最小限に抑えながら、その場でデータを充実させます。このプロセスにより、運用上のオーバーヘッド、レイテンシー、潜在的な障害が削減されます。
ビジネスへの影響は、エンジニアやプロダクトマネージャーが関心を持ちがちな、測定可能な運用上の成果に集中しています。具体的には、手作業の削減、データ品質の向上（システム間の情報損失の減少）、共通計算モデルによるForecasting機能の向上、財務上の安定性の向上などです。多くの場合、Edsvard社の顧客は銀行との交渉能力が向上したと報告しています。
運用面では、このプラットフォームにより、ドキュメント・ワークフローを数百のドキュメントから数千ものドキュメントに拡張します。また、プロセスを再構築するのではなく契約を処理することで、新しいプロパティのオンボーディングが容易になります。不動産チームにとっては、より正確な請求条件とより明確な更新期間により、テナントの紛争を減らし、請求の調整サイクルを短縮することができます。
IBM® Cloudとwatsonx.dataを基盤とし、早い段階からハイブリッド展開を想定した設計を行うことで、Edsvard社は、契約調整の課題をモジュール式のドキュメントAIプラットフォームに変えました。このプラットフォームは、サービスとして導入可能で、既存のエンタープライズ・システム（SharePointを含む）と統合でき、北欧の小規模なAIアシスタント・デプロイメントから取り込み層とデータ層を再構築することなく、複数ロケーションでの展開が可能です。
将来的には、IBM® Power11、「シングル・ボックス」のエンド・ツー・エンドのオンプレミス・ソリューションを提供する予定です。チームはまた、契約書の理解後のフォローアップ・アクションをエージェント型AIでどのように自動化できるか検討しています。その結果、エンジニアリングの表面領域を安定させ、精度と使いやすさに重点を置いたエクスペリエンスを実現します。また、別の成果として新しいドキュメント・タイプ、新しい環境、新しいワークフローに拡張できる基盤が実現します。