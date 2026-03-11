不動産契約はオートメーション化の最有力候補です。これらの契約書は詳細な文書であり、所有者や管轄区域間で一貫性がなく、財務的に重大な影響を与える小さな条項が満載されています。これらの条項には、更新期間、インデックス式、サービス包含、テナントの義務、およびダウンストリーム・システムに完全に組み込まれない例外が含まれます。

スウェーデンのEdsvard Hallbarhet AB社はこの課題を認識し、不動産取引や不動産管理に関連する広範な文書を、取り込み時に構造化された機械チェック可能なデータに変換するシステムを構築しました。このアプローチにより、顧客はドキュメントの手動インデックス作成を停止し、請求書の不一致を早期に検知し、紛争や収益の損失につながる前にリスクのある条項を表面化できることを意味します。すべての機能が使いやすい、AI搭載のインターフェースで提供されています。

このAI企業は、柔軟なハイブリッド機能から選ばれたIBM® Cloudとwatsonx.dataをベースにソリューションを構築しました。オープン・レイクハウス機能がEdsvard社のアーキテクチャーの合理化と簡素化に貢献しました。このアプローチにより、エンリッチメントと処理のためにデータを動きさせる必要がなくなり、プロセスが簡素化されました。