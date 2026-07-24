お客様がIBMと連携し、モダナイゼーション作業をエージェント型ソフトウェア開発の利点に変える方法

IBM Bobが一般提供されてからわずか3か月で、ユーザーベースは100,000人を超えました。Bob™は発売以来、AI搭載コーディング・アシスタント以上の存在として機能しています。このツールを使って構築したお客様は、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）全体にわたる計画、実行、検証、安全、運用を支援するエージェント型ソフトウェア開発パートナーと評しています。

IBM Bobの初期のお客様であるBlue Pearl社、Novadoc社、Novacomp社、CrushBank社の4社へのインタビューにより、技術的な課題が明らかになりました。これらの課題は、Java™のモダナイゼーションやFileNet構成管理から、レガシー・データ検出やAI取り込みのためのデータの準備まで多岐にわたりました。これらの企業はすべて共通の課題を抱えていました。すなわち、チームは複雑なシステムを検査し、ビジネス・ロジックを維持し、リスクを軽減し、従来のモダナイゼーション作業で通常許容されるよりも迅速に作業を進める必要がありました。

多くのチームは数週間をかけて依存関係の追跡、文書化されていない動作の文書化、テスト範囲の拡大、そしてどの変更を安全に実装できるかを判断します。IBM Bobは、それらの作業をより構造化された開発ループに圧縮できるよう支援します。コードベースの分析、システム動作に関する質問への回答、文書の生成や更新、実装計画の提案、コードのリファクタリング、テストの作成を行うことができます。また、ロール固有のモード、ルール、コマンドラインの自動化、承認管理、拡張可能な統合を通じて、反復可能なワークフローもサポートします。

以下に詳述するお客様事例は、4つの実用的な利点を示しています。

Bobはチームが未知のシステムを実行可能なコンテキストに変換できるよう支援 開発を加速しながら信頼できる成果を確保 文書、テスト、ガバナンスを最初から設計の一部に組み込む 一度きりの専門知識による成果を、再利用可能な提供パターンへと変換

この投稿では、IBM Bobのお客様の導入事例を取り上げ、それらの導入パターンが実際のプロジェクトでどのようになるか、エンジニアリング・チームがそこから何を学べるかを示します。