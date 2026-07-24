お客様がIBMと連携し、モダナイゼーション作業をエージェント型ソフトウェア開発の利点に変える方法

お客様の導入環境全体で、IBM Bob™はチームがモダナイゼーション・サイクルを短縮し、検証ワークフローを強化し、苦労して獲得した専門知識を再利用可能な提供パターンに変えられるよう支援します。
IBM Bobが一般提供されてからわずか3か月で、ユーザーベースは100,000人を超えました。Bob™は発売以来、AI搭載コーディング・アシスタント以上の存在として機能しています。このツールを使って構築したお客様は、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）全体にわたる計画、実行、検証、安全、運用を支援するエージェント型ソフトウェア開発パートナーと評しています。
IBM Bobの初期のお客様であるBlue Pearl社、Novadoc社、Novacomp社、CrushBank社の4社へのインタビューにより、技術的な課題が明らかになりました。これらの課題は、Java™のモダナイゼーションやFileNet構成管理から、レガシー・データ検出やAI取り込みのためのデータの準備まで多岐にわたりました。これらの企業はすべて共通の課題を抱えていました。すなわち、チームは複雑なシステムを検査し、ビジネス・ロジックを維持し、リスクを軽減し、従来のモダナイゼーション作業で通常許容されるよりも迅速に作業を進める必要がありました。
多くのチームは数週間をかけて依存関係の追跡、文書化されていない動作の文書化、テスト範囲の拡大、そしてどの変更を安全に実装できるかを判断します。IBM Bobは、それらの作業をより構造化された開発ループに圧縮できるよう支援します。コードベースの分析、システム動作に関する質問への回答、文書の生成や更新、実装計画の提案、コードのリファクタリング、テストの作成を行うことができます。また、ロール固有のモード、ルール、コマンドラインの自動化、承認管理、拡張可能な統合を通じて、反復可能なワークフローもサポートします。
以下に詳述するお客様事例は、4つの実用的な利点を示しています。
この投稿では、IBM Bobのお客様の導入事例を取り上げ、それらの導入パターンが実際のプロジェクトでどのようになるか、エンジニアリング・チームがそこから何を学べるかを示します。
ITコンサルタントであり、IBM Partner+®でもあるBlue Pearl社は、IBM Bobを利用して、同社の主力人材マッチング・プラットフォームであるBlue Appをモダナイズしました。このアプリケーションは、約26,000人のコンサルタントやフリーランサーと企業顧客を結び付けていますが、Java 11のコードベースには、古い依存関係、非推奨のAPI呼び出し、セキュリティーの脆弱性が含まれており、正式な自動テスト・カバレッジはありませんでした。
今回のような従来のモダナイゼーション・プロジェクトでは、30人日以上の作業が必要となり、重大な回帰リスクが伴うものでした。Bobの協力のもと、チームは3日間でJava 11からJava 21にアップグレードし、非推奨の127件のAPI呼び出しを解決しました。また、ゼロテスト・ベースラインから92％の自動テスト・カバレッジを確立し、運用上の問題なく26,000人のユーザーに導入しました。
Blue Pearl社のアプローチは、コンテキストが重要である理由を示しています。チームは、アーキテクチャー図、エンドポイントの定義、データ・フロー・マップ、および顧客とコンサルタントがプラットフォームをどのように使用しているかについての説明をBobに提供しました。この情報により、Bobは依存関係をマッピングし、非推奨のAPIを明らかにし、古いライブラリーを強調表示し、文書化されていない統合ポイントを明らかにすることができました。
その成果は、迅速なアップグレードだけではありませんでした。より明確なサービス境界、強化された認証および認可ロジック、改善された入力検証、構造化ログや分散トレーシングによる新たなオブザーバビリティーを備えた、より明確なシステムが実現しました。これは、Bobの中核となる強みの1つを反映しています。つまり、高い能力を発揮するチームが、個別の開発だけでなく、連携されたシステム認識型の提供へと移行できるようになるのです。
新しいBob Premium Package for Java Modernizationを使用すれば、チームはガイド付きの反復可能なワークフローを通じて、エンタープライズJavaアプリケーションのモダナイズと保守を行うことができます。これらのワークフローは、複雑なアプリ資産全体でのバージョンのアップグレード、ランタイムのモダナイゼーション、UIの変換、テスト、セキュリティーの修復をサポートします（最近、AIを活用したソフトウェア・エンジニアリングを大規模にモダナイズ、管理、最適化するのに役立つ複数の新しいBob機能とプレミアム・パッケージが導入されました。詳細はこちらをご覧ください）。
Blue Pearl社によるIBM Bobの使用に関する技術的な詳細はこちらをご覧ください。
Novacomp社も同様の検出問題に直面していましたが、モダナイゼーションの状況は異なっていました。このプロジェクトは、古いフレームワーク・バージョン、レガシー依存関係ツリー、ビジネス・ロジックとAPI契約を維持するための厳格な要件を備えたビジネス・クリティカルなJava REST APIを中心としたものでした。
Bobは、階層化されたJavaサービスを分析し、非推奨の注釈を特定し、互換性が失われる変更を説明し、依存関係の競合を検査し、既存のコードベースに基づいた変更を提案しました。役割に応じたモードにより、計画、実装、検証を分けられるようになり、アーキテクトは、すべてのステップを1つのプロンプトにまとめることなく、システム分析からコード変更まで、より明確な方法で進められるようになりました。
リポジトリーから推論できる能力は重要です。なぜならモダナイゼーションは構文だけで失敗することはほとんどないからです。チームが微妙な依存関係を見落としたり、下流の契約を破ったり、構成変更を過小評価したりすると、このシステムは機能しなくなります。Novacomp社はBobを採用したことで、チームが試行錯誤を繰り返すアップグレードを、システム分析、実装、検証、マージ前のアーキテクチャー検証までの検証可能なパスに置き換えるのにAI開発環境がどのように役立つかがわかります。
このお客様の導入は、スピードが仕事を信頼できる場合にのみ効果的であることを示しています。Blue Pearl社のモダナイゼーションは、同じ開発サイクルの一環としてセキュリティーと運用を強化しました。Bobは、古い依存関係にフラグを立て、モダナイゼーション・パスを推奨し、認証と承認ロジックを改善し、構造化ロギング、トレースフック、正常性チェックを導入する手助けをしました。
モダナイズされたコードベースは堅牢です。コード・ベースの92%をカバーする単体テストを追加したことに加え、このアプリケーションは、顧客からの苦情や導入後の問題が発生することなく導入を完了しました。その結果、設計段階からセキュリティーを組み込むシフト・レフトの実用的なバージョンが実現し、セキュリティーはライフサイクルのあらゆる段階に組み込まれています。コードの生成から導入まで、Bobはデフォルトでガバナンス、コンプライアンス、リスク管理を適用し、チームの作業を妨げることなくエンタープライズ・グレードの保護を確実に実現します。
Novacomp社の経験が、この点を裏付けています。Bobの価値は、やみくもな自動化ではなく、状況に応じたガイダンスから生まれました。コード構造、構成、依存関係を検証し、Java、Spring Boot、Maven、Gradle、および関連ツールのアップグレードを提案しました。ワークフローには、クリーンなビルド、依存関係の競合の解決、文書化、更新されたテストが含まれていました。これにより、モダナイゼーションがより迅速に行えるだけでなく、説明可能性も向上しました。チームは、ある変更が推奨される理由と、それが大規模な移行パスにおいてどこに該当するかを理解できました。
CrushBankは、これと同じ制御モデルをレガシー・データとAI導入の作業にも適用しています。IBM Bobは、CrushBankが実績のあるAI駆動型ITサポート事業をより広範なデータ活用支援事業に拡大するのを支援しました。
Bobは、レガシー・システムの分析、スキーマのマッピング、取り込みパスの生成、管理されたアクセス層の構築に必要な作業を迅速化しました。その結果、CrushBankにとって、チケットの解決ではなく、検索や分析、AIに向けて企業データ・システムを活用可能にすることを主な課題である顧客の獲得を追求することが現実的です。
こうしたソース・システムの多くはAI向けに設計されていませんでした。最新のAPIを備えていないもの、オンプレミスで稼働しているもの、重要な情報を古い画面や手動エクスポートでしか公開できないものなどがあります。IBM Bobは、CrushBankの開発者がこれらのシステムを分析し、スキーマを検査し、取り込みコードを生成し、テストを作成し、企業データをAIエクスペリエンスに接続するMCPサーバーを構築できるよう支援します。
Bobは機密データの作業から人間の管理を排除しません。CrushBankのある例では、オンプレミスSQL Serverアプリケーションを使ったボブは本番データを直接照会していませんでした。NIST組織が作成したクエリーとエクスポートのサンプルを提案し、開発者がそれを検証して実行しました。これにより、アクセス権限の決定、データの機密性、スキーマの解釈、本番環境への対応といった、本来そうあるべき場面で人間の判断がプロセスに組み込まれることになります。このガバナンス・モデルは、開発作業で顧客データ、規制されたワークフロー、または本番環境のアクセス・パターンに関わる場合に特に重要です。
IBM Bobの顧客価値は、コードを中心に作成される成果物にも表れています。Blue Pearl社は、正式な自動テスト・カバレッジなしから92%の回帰テスト・カバレッジに移行しました。Novacomp社は、モダナイゼーションの一環として文書を作成し、テスト・ケースを更新しました。Novadoc社はBobを使用して、FileNet指向のレガシー・コードを分析し、新しい文書を作成し、部分的に形成されたフレームワークを導入可能なアプリケーションにしました。
いずれの場合も、有用なアウトプットはソース・コードだけにとどまりませんでした。これには、システムの検証、保守、拡張に必要なサポート資料が含まれています。このような場合、Bobのリテラシー・コーディング・アプローチが役立ちます。チームは自然言語で意図を記述し、そのコンテキストをコードに密接に結びついた実装の詳細、テスト、文書に変換できます。
Novadoc社の事例は、複雑なエンタープライズ・プラットフォームを管理するチームにとって特に役立ちます。同社は、IBM FileNetの構成変更を開発環境、テスト環境、本番環境全体に移行するための、より安全で反復可能な方法を必要としていました。多くのFileNet環境では、依然として手動による設定再作成、環境間の手動での比較、そしてどの差異が重要かについての判断を、手作業で行っています。そのため、構成ドリフト、本番環境での間違い、不完全なロールバック計画に関するリスクが生じます。
Novadoc社のエンジニアがIBM Bobと連携して、機能するアプリケーションを作成するのに、週末を要しました。通常、大まかなデモ版を作るだけでも最低2週間はかかります。最終的に生まれたFileNet構成管理ソリューションにより、管理者は現在の状態の抽出、ソース環境とターゲット環境の比較、変更のプレビュー、導入の承認、および必要に応じてロールバックを行うための構造化された手段を得られます。Bobは、アプリケーションのモダナイゼーション、文書の改善、API基盤の適応、フロントエンドとバックエンドのやり取りの改善を支援しました。
その例は、実務的なエンジニアリングにおける変化を浮き彫りにしています。文書化、図、比較、承認ロジック、ロールバック設計は、「実際の」開発とは別扱いされることがよくあります。規制対象の環境や文書の多い環境では、それらは製品の一部となります。Bobは、Novadoc社が運用に関する知識を、管理されたワークフローに変換できるように支援しました。このワークフローでは、UIを介したインタラクティブな管理者とCLIを介した自動化指向のチームをサポートできます。
最後のテーマは4つの導入事例すべてに共通しています。 IBM Bobはチームが学んだことを再利用できるよう支援するということです。このサポートは、Blue Pearl社、Novadoc社、Novacomp社などのコンサルタント会社にとって重要です。これらの企業では、根本的な問題が繰り返されても、各クライアントとの取り組みはそれぞれ独自のものになります。また、CrushBankがITサポートAIからより広範な企業データ活用支援へと拡大する際にも重要な役割を果たします。
Novadoc社のFileNetに関する取り組みは、製品化の実践例を示しています。ある顧客の構成ガバナンスに関する課題への解決策として始まったものが、同様のFileNet環境向けに再利用可能なアクセラレーターへと発展しました。Novadoc社は、各クライアントに対して同じ導入課題を手動で解決する代わりに、FileNetの専門知識をまとめたモジュール式アプリケーションを適用することができます。Bobは最初の構築を加速しましたが、より大きな価値は、作業がスケーラブルな資産になったことです。
CrushBankは、このパターンをデータとAIにまで拡張しています。かつては 4 人のチームで4～6週間かかる一般的な作業が、今では1、2人の開発者で約半分の時間で完了できるようになりました。かつては数週間かかっていた概念実証の作業はより動きが速くなり、概念実証後の導入までの工程は現在2週間近くとなっています。
この再利用可能なパターンは、さまざまな顧客環境で一貫しています。ソース・システムを特定し、スキーマをマッピングして、取り込みを構築し、IBM watsonx.dataでデータを構造化し、MCPサーバーを介してガバナンスが適用されたアクセスを提供し、その結果をユーザーが必要とするAIエクスペリエンスへ接続します。このモデルは、お客様にマルチモデルの俊敏性の余地も提供します。データ基盤とアクセス層は、ワークロード、ポリシー要件、ユーザー環境に最適なモデルまたはAIエクスペリエンスをサポートできます。
再現性はコスト管理にも役立ちます。チームがベスト・プラクティスを体系化し、モードとルールを再利用し、ワークフローの一部を自動化し、AI支援が役立っている状況を測定できれば、エンジニアリング分野を弱体化させることなく提供作業を削減できます。
IBM Bobの最強のお客様事例は、同じ教訓を共有しています。IBM BobはSLDC全体で動作するように設計されているため、AI支援開発はコーディング支援を超えてエンジニアリング・プロセスを強化する場合に最も効果的に機能します。
Blue Pearl社はBobを使用して、頻繁に使用されているJavaプラットフォームをモダナイズし、テスト、セキュリティー、オブザーバビリティーを強化しました。Novacomp社はBobを使用して、リスクの高いJavaとSpring Bootのアップグレードを2日間で、制御されたモダナイゼーションに変えました。Novadoc社は、Bobを活用して、FileNetの導入の専門知識を再利用可能な構成管理アプリケーションに変換しました。CrushBankはBobを使用して、レガシー企業データを管理されたAI対応システムに変換しています。
IBM Bobは、モダナイゼーションを容易にするものではありません。チームには、アーキテクチャー上の判断、安全なアクセス・パターン、テスト規律、本番検証が必要です。お客様の導入事例が示すのは、Bobがそれらの手法をワークフローの早い段階に取り入れて、より迅速に適用できることです。ここにこそ、そのメリットが凝縮される理由があります。推測に費やす時間が減り、検証に費やす時間が増え、既存の複雑なシステムから、チームが維持、拡張、信頼できるシステムへと移行するための明確な道筋が示されるのです。
ソフトウェア開発ライフサイクルの用語で言えば、Bobはチームが一貫性のあるエンジニアリングを実現し、チーム間での提供規模を拡大し、労力を最適化し、セキュリティーを早期段階に組み込めるよう支援します。同時に、開発者は本番環境に必要な作業を常に管理できます。
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