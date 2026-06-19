CrushBankがIBM Bobを使用してレガシー・データをAI対応システムに変えた方法

IBM Bobを活用することで、CrushBankは顧客が分断されたアプリケーションやデータベースから、検索、アシスタント、ナレッジ検索、分析を支える管理対象データへ移行できるよう支援しています。IBM Bobは、同社がITサポート事業を企業全体にわたるデータおよびAIソリューションに拡大できるようにしました。
ほとんどのエンタープライズAIプロジェクトは、最終的には同じ難問に直面します。最も有用なデータであっても、アクセスするのが最も困難であることが多いのです。
多くの企業にとって、クリティカルなビジネス・ナレッジは、AI向けに設計されていなかったレガシー・アプリケーション、オンプレミスのデータベース、ドキュメント・ストアの内部にあります。一部のシステムには最新のAPIがありません。一部は、オンプレミスのデータ・クローゼット内で稼働しています。長年にわたる運用コンテキストを保持しているものもありますが、それを利用できるのは、古い画面、ストアド・プロシージャー、または手動エクスポートを介する場合に限られます。
CrushBankは数年にわたり、ITサポートにおいてこの問題に取り組んできました。同社は、AI搭載の優先順位付けを通じて、サポートチームが回答をより迅速に見つけ、チケットをより一貫して解決し、顧客満足度を向上させることを支援しています。現在、CrushBankはIBM Bobの支援を受けて、このデータ・ファーストのアプローチをより幅広いエンタープライズ・ユースケースに適用しています。
CrushBank社は、煩雑な運用データを有用な回答に変える方法をすでに知っていました。しかし、IBM Bobにより、同社の開発者はそのパターンをレガシー・システム、データ・ソース、さらにはさまざまな業界へと拡張できるようになりました。このアプローチは、対応可能な市場を拡大する機会を提供しました。
IBM Bobは、CrushBankの開発者がレガシー・システムを分析し、スキーマを検査し、取り込みコードを生成するのを支援します。テストを作成し、エンタープライズ・データをClaude、ChatGPT、Llama、その他のAIシステムなどのモデルに接続するMCPサーバーを構築できます。この投稿では、CrushBankがIBM Bobを活用して、レガシー・データの発見をAI対応のデータとアプリケーションのための再現可能なエンジニアリング・プロセスへと変える方法を紹介します。
多くの組織がAIを活用したいと考えていますが、ビジネスROIに向けた明確な道筋が見えていません。彼らのデータは貴重かもしれませんが、古いビジネスラインのアプリケーション、データベース、文書に分散しています。
データが利用可能になれば、データレイクハウスが役立ちます。柔軟なストレージとウェアハウス・スタイルのクエリー機能を組み合わせているため、チームは顧客レコードなどの構造化データを、ドキュメントやメモなどの非構造化データと一緒に分析できます。しかし、より大きな課題は、レガシー・データを掘り下げ、その意味を理解し、AI向けに再構築することです。
そこでIBM Bobが真価を発揮します。前述の課題を克服するには、エンジニア、アカウント担当者、データサイエンティストで構成されるチームが必要でした。PoC（概念実証）を完了し、価値を示し、取引を獲得するためには数週間かかるでしょう。
現在では、CrushBankは開発者1人とBobを組み合わせることで、半日でPoCを作成できるようになりました。IBM Bobを使用すると、通常はCrushBankの4人チームで最大6週間かかるプロジェクトも、半分の期間で、しかも1～2人の開発者だけで完了できます。
Bobを使用すると、1人の開発者がデータベースを横断し、スキーマをリバース・エンジニアリングし、取り込みコードを記述し、テストを最初から構築できるようになります。開発者が管理を維持する一方で、Bobはシステムの検査、スキーマの提案、コードの生成、実装の文書化に必要な反復作業を加速させます。
PoCからデプロイメントに移行するまでにかかる時間は、約2週間に短縮されました。現在では、PoC後のプロジェクトも、1人の開発者がデータ・スペシャリストのわずかな支援とIBM Bobのサポートを受けながら進められるようになっています。
その成果として、ユーザーはこれまで分断されていた知識を検索したり、アシスタントに運用データについて尋ねたり、関連するドキュメントを取得したり、複数のシステムを組み合わせた分析を実行したりできるようになります。顧客組織にとって、この方法により、まずすべてのアプリケーションを置き換えることなく、レガシー・データからAIによる価値創出までの道のりを短縮できます。
この図を見ると、プロセスはレガシー・データの集約から始まります。開発者とIBMのBobはデータをレビューし、その構造を検証して、AIに対応していることを確認します。このアプローチにより、MCPサーバーはAIモデルやアプリケーションで使用するデータをクエリーできるようになります。以下で詳しく説明します。
CrushBank社は、レガシーなエンタープライズ・データ層において、明確な統合ポイントを備えていない可能性のあるアプリケーション、データベース、ドキュメントから作業を開始します。実際の事例の1つとして、オンプレミスのSQL Serverアプリケーションを使用して事業を運営している電気エンジニアリング会社がありました。
データは有用でしたが、アプリケーションには単純な外部アクセスパスがありませんでした。AIアプリケーションがそのデータを使用できるようになる前に、チームはデータベースを理解し、適切なテーブルを特定し、抽出方法を定義し、データを正規化し、アクセスを保護する必要がありました。
図の次の部分では、IBM Bobが登場します。Bobは、システム分析、データ検出、スキーマの作成、取り込みパイプラインの開発、JavaからPythonへのモダナイゼーション、テスト生成などで開発者を支援します。
Bobは開発ワークフローの内部で動作し、別個のチャットレイヤーとしては動作しません。開発者は、実装に着手する前に、計画指向の対話を通じて、システムに何が必要か、ビジネスがどのような問いへの回答を求めているか、どのデータベース構造が適切かを確認できます。
このワークフローでは、人間の判断が関与します。SQL Serverの例では、Bobは実稼働データを直接クエリーしませんでした。むしろ、サンプルのクエリーとエクスポートを提案しました。開発者はリクエストをレビューし、クエリーを実行して、結果を返しました。
ヒューマン・イン・ザ・ループとは、生成された計画、コード、クエリー、またはアクセス手順が実際のシステムの一部になる前に、人がレビューすることを意味します。レガシー・データに関する作業では、そのレビューはバグを防ぐだけでなく、安全でないアクセス・パターンや誤った前提、機密レコードの漏えいを防ぐのにも役立ちます。
3番目のセクションはAI対応データです。Bobは、データベース・マッピングとApache Icebergのスキーマ生成を支援しました。また、Bobは、SQL Serverからwatsonx.data®へデータを移行するために必要なPythonコードとAirflow DAGの生成も支援しました。Airflow Dag（有向非巡回グラフ）は、どのデータETLタスクをどの順序で実行するかを制御するパイプライン定義です。
CrushBank社のデータ環境はIBM® Cloud上で稼働しており、watsonx.data、Iceberg、Milvusベクトル・データベース（セマンティック検索と検索をサポート）、Presto、Sparkで構成されています。このアーキテクチャーにより、顧客はフルスタックを自ら構築・運用することなく、エンタープライズ・グレードのデータ・レイヤーを利用できます。
図の4番目のセクションは、MCPサーバー層です。CrushBankはMCPサーバーを使用して、安全なアクセス、モデルとの接続性、ガバナンスを提供します。Bobはこの層の構築にも役立ちます。構造化データがIcebergで利用可能になり、非構造化コンテンツがMilvusで表現されるようになると、BobはMCPサーバーの計画を支援できるようになります。アクセス・コードを生成し、AIシステムにサーバーの使用方法を伝える指示ファイルを作成できます。
CrushBank社の開発者は、どのビジネス上の問いが重要か、どのデータが機密性が高いか、どのアクセス・パターンが許容されるかを判断するためのドメイン知識を提供します。BobはAPI、サーバー・コード、指示、テストに関する反復的なエンジニアリング作業を処理します。
データが取り込まれ、MCPサーバーの使用準備が整ったら、分析とAIレイヤーの作成です。5番目の段階はモデルの選択です。CrushBank社の分析アーキテクチャーは単一のモデルに縛られていません。お客様は、Claude、ChatGPT、Llama、または必要な統合パターンをサポートする他のモデルにデータを接続できます。多くのお客様はすでに好みのAIアシスタントを導入しているため、この柔軟性は重要です。
最終段階はAIアプリケーションです。CrushBankは、検索、アシスタント、ナレッジ検索、分析をサポートできます。同じ基盤により、CrushBank社独自のインターフェース、顧客が利用するモデル環境内のアシスタント、またはIBMのLangflowで構築されたエージェント型ワークフローを実現できます。マネージド・オーケストレーションを必要とするお客様向けには、CrushBankはwatsonx OrchestrateなどのIBM製品を、導入環境に適している場合に活用することもできます。
IBM Bobの価値は、単にコードを書くことではありません。より大きな利点は、面倒な検出作業を、エンジニアがレビュー、テスト、再利用できる成果物に変えるのに役立つことです。
デリバリーへの影響は大きい可能性があります。以前は大規模なコンサルティング・チームを必要としていた作業も、より小規模なチームで対応できるようになります。多くの場合、Bobと組み合わせた1人の開発者が、必要に応じてデータの専門知識による支援を受けながら進めます。かつては数週間かかっていたディスカバリー作業も、一部のエンゲージメントでは数日まで短縮できます。
分析を多用するユースケースでは、CrushBank社はプロジェクト・システム、ERPデータ、CRMデータからのデータを組み合わせて、チャーン予測モデルを構築しました。このモデルは、過去の解約事例を基に将来的に解約するリスクの高い顧客を特定し、企業がより早い段階で対応できるようにします。ボブは、パターンの特定、データ取り込み経路の構築、そしてシンプルなStreamlitインターフェースの作成を支援しました。
CrushBank社は、コーディング原則、標準、およびCrushBank社の文書化されたベスト・プラクティスに基づいてBobをトレーニングすることで、この結果を達成しました。このコンテキストにより、Bobは大規模な修正作業を必要とする汎用的なコードを作成するのではなく、チームの慣例に合った作業を生み出すことができます。Bob内のカスタム・モードとルールは、計画、コーディング、レビューを分離しています。開発者は、アーキテクチャーを検討し、実装に移行した後も、ワークフローを離れることなく生成された変更を確認できます。
AIは、広範なテスト・ハーネスや人間によるピア・レビューがなければ、コードを本番環境にプッシュすることはありません。CrushBankは生成されたコードを自動承認しません。コード・レビュー、機密データのスキャン、そして人間によるレビューによって、Bobのアウトプットはソフトウェア開発ライフサイクル内で管理されます。この規律は、業務にレガシー・データ、顧客記録、または文書化が不十分なシステムを伴う場合に特に重要です。
CrushBank社の事例は、AI支援開発によって自動化を加速しつつ、エンジニアリングの規律を維持できることを示しています。このアーキテクチャーは、人間によるレビュー、安全なアクセス、データ・モデリング、および適切なデプロイメント・プラクティスに依然として依存しています。Bobは、より多くの顧客環境にこれらのプラクティスをより迅速に適用するのに役立ちます。
この再現性こそが、スケールを実現する上での強みです。顧客ごとに扱うレガシー・アプリケーション、データベース、ドキュメントは異なっていても、基本的なパターンは一貫しています。すなわち、システムを検出し、スキーマをマッピングし、データ取り込みを構築し、データを構造化し、ガバナンスが適用されたMCPサーバーを介して公開し、ユーザーのニーズに合ったAIエクスペリエンスへ接続するという流れです。
IBMの製品は、そのパターンの各層をサポートしています。IBM Bobは、計画、開発、テスト生成、レビューを加速し、watsonx.data®は管理されたデータ・レイヤーを提供します。IBM Cloudはインフラストラクチャー基盤を提供します。watsonx Orchestrateは、顧客の必要に応じてマネージド・オーケストレーションをサポートできます。
CrushBank社にとっては、基本的に自社のエンタープライズ・データをAIに活用したいと考えているすべての企業が潜在顧客となりました。IBM BobとIBMのデータ製品およびAI製品を活用することで、同社はITサポート向けAI事業から、より幅広いデータ・イネーブルメント事業へと事業を拡大しました。