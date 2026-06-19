CrushBankがIBM Bobを使用してレガシー・データをAI対応システムに変えた方法

ほとんどのエンタープライズAIプロジェクトは、最終的には同じ難問に直面します。最も有用なデータであっても、アクセスするのが最も困難であることが多いのです。

多くの企業にとって、クリティカルなビジネス・ナレッジは、AI向けに設計されていなかったレガシー・アプリケーション、オンプレミスのデータベース、ドキュメント・ストアの内部にあります。一部のシステムには最新のAPIがありません。一部は、オンプレミスのデータ・クローゼット内で稼働しています。長年にわたる運用コンテキストを保持しているものもありますが、それを利用できるのは、古い画面、ストアド・プロシージャー、または手動エクスポートを介する場合に限られます。

CrushBankは数年にわたり、ITサポートにおいてこの問題に取り組んできました。同社は、AI搭載の優先順位付けを通じて、サポートチームが回答をより迅速に見つけ、チケットをより一貫して解決し、顧客満足度を向上させることを支援しています。現在、CrushBankはIBM Bobの支援を受けて、このデータ・ファーストのアプローチをより幅広いエンタープライズ・ユースケースに適用しています。

CrushBank社は、煩雑な運用データを有用な回答に変える方法をすでに知っていました。しかし、IBM Bobにより、同社の開発者はそのパターンをレガシー・システム、データ・ソース、さらにはさまざまな業界へと拡張できるようになりました。このアプローチは、対応可能な市場を拡大する機会を提供しました。

IBM Bobは、CrushBankの開発者がレガシー・システムを分析し、スキーマを検査し、取り込みコードを生成するのを支援します。テストを作成し、エンタープライズ・データをClaude、ChatGPT、Llama、その他のAIシステムなどのモデルに接続するMCPサーバーを構築できます。この投稿では、CrushBankがIBM Bobを活用して、レガシー・データの発見をAI対応のデータとアプリケーションのための再現可能なエンジニアリング・プロセスへと変える方法を紹介します。