金融犯罪の捜査官が、最初から整理されたケース・ファイルに出会うことはほとんどありません。その代わりに、大半のチームが手作業で確認できる量を超えるスピードで蓄積される、大量の疑わしい取引や活動レポートに直面しています。データ量が増加するにつれて、データの分類、フィルタリング、整理に多くの時間が費やされるようになり、不法な資金の追跡などの調査作業に費やす時間が減少していきます。

Cogniware社は、この問題に対処するためにArgosプラットフォームを構築しました。プラハを拠点とするこのソリューションは、大量の金融データを、IBM watsonx.dataを基盤とする管理対象データ環境へ取り込みます。次に、疑わしい個人、口座、トランザクション、場所をグラフで結び付け、そのグラフにロンダリング・ループや違法な金融チェーンなどのパターンがないかを評価します。

IBM watsonx.aiにより、捜査担当者は自然言語で結果を照会し、要約を生成し、異常を表面化し、レポートをより迅速に作成できる一方で、中心的な検知はブラックボックス的な自動化ではなく、グラフとパターン分析に基づいています。

その結果、捜査担当者はデータ過多の状態から脱却し、優先度の高い手掛かりへ60%速く対応できる、安全なプラットフォームを利用できるようになります。この改善は、人間を意思決定プロセスから排除することなく実現されています。これにより、財務調査チームは、同じ速度で人員を増やすことなく、増え続けるケースの件数に対応することができます。場合によっては、証拠不足のために停滞していた調査をチームが再開できるようになりました。