IBM® watsonx.dataとwatsonx.ai®を活用し、グラフベースの分析とモジュール式のAPIセットにより、捜査担当者は複雑なデータセットを精査し、不法な資金供与やマネー・ロンダリングの疑いを60％早く発見できるようになりました。
金融犯罪の捜査官が、最初から整理されたケース・ファイルに出会うことはほとんどありません。その代わりに、大半のチームが手作業で確認できる量を超えるスピードで蓄積される、大量の疑わしい取引や活動レポートに直面しています。データ量が増加するにつれて、データの分類、フィルタリング、整理に多くの時間が費やされるようになり、不法な資金の追跡などの調査作業に費やす時間が減少していきます。
Cogniware社は、この問題に対処するためにArgosプラットフォームを構築しました。プラハを拠点とするこのソリューションは、大量の金融データを、IBM watsonx.dataを基盤とする管理対象データ環境へ取り込みます。次に、疑わしい個人、口座、トランザクション、場所をグラフで結び付け、そのグラフにロンダリング・ループや違法な金融チェーンなどのパターンがないかを評価します。
IBM watsonx.aiにより、捜査担当者は自然言語で結果を照会し、要約を生成し、異常を表面化し、レポートをより迅速に作成できる一方で、中心的な検知はブラックボックス的な自動化ではなく、グラフとパターン分析に基づいています。
その結果、捜査担当者はデータ過多の状態から脱却し、優先度の高い手掛かりへ60%速く対応できる、安全なプラットフォームを利用できるようになります。この改善は、人間を意思決定プロセスから排除することなく実現されています。これにより、財務調査チームは、同じ速度で人員を増やすことなく、増え続けるケースの件数に対応することができます。場合によっては、証拠不足のために停滞していた調査をチームが再開できるようになりました。
このユースケースは、多くの企業が直面する共通の課題、つまり「データは多いが、有用なシグナルが不足している」という問題から始まります。金融機関は、疑わしい取引や活動の報告書を大量に送信するため、捜査担当者は記録を分析するのではなく、記録の分類、フィルタリング、整理に貴重な時間を費やしています。
Cogniware社の主なユーザーは、金融インテリジェンス部門と法執行機関のチームであり、資金の流れに関するパターン、特にマネー・ロンダリングや不正資金調達に関連するシグナルを特定しようとしています。捜査担当者は、ケースを要約したダッシュボードを確認した後、人、口座、取引、場所の関係性を可視化するグラフベースのリンク分析ビューへ移動します。
グラフは、パターンが浮かび上がる場所です。マネー・ロンダリング、資金洗浄後に資金が資金洗浄者へ戻ることで、ループとして現れる場合があります。対照的に、違法な資金調達は、有害な目的に向けて資金を外部に送り込むチェーンとして見える可能性があります。
Argosのユーザー・インターフェースの左下には、グラフの視覚的表現が示されています。この例は、マネー・ロンダリングを示している可能性のある金銭ループを示しています。このパターン認識は、捜査担当者が違法な取引を見つけるのに役立ちます。
チームは数十種類のパターンを設定して、不審な行動を大規模にスコアリングしてフラグを立てることができます。これにより、関連性のない記録を手作業で探し回る作業が減り、案件に対してさらに踏み込んだ対応が必要かどうかを判断する作業に、より多くの時間を充てられるようになります。
最初の設計原則は、これらすべてのシステムがオンプレミスとクラウドの両方にデプロイできる必要があるということです。顧客には非常に厳しい導入ガイドラインがあるため、Cogniware社はユーザーが必要とする場所にデプロイする必要があります。この柔軟性は非常に重要であり、Cogniware社がIBMソリューションを選択した大きな理由です。
技術アーキテクチャーは、実用的な順序に従って構成されています。データは、拡張性と、構造化データおよび非構造化データをオブジェクトストレージ内で管理する機能を理由に選定されたIBM watsonx.data-chosenで上に構築されたレイクハウスへ、ETLパイプラインを通じて取り込まれます。そこでは、分析用のレコードが準備されます（図の左側のボックス）。
その後、システムはデータを運用レイヤー（図の中央のボックス）へ移動し、グラフストレージ、インデックス、ワークフローコンポーネントを通じて、捜査で利用可能な状態にします。このプラットフォームのグラフデータベースであるArangoDBは、ケース全体にわたるエンティティー間の関係性こそが実際の分析単位であるため、中核として機能しています。例えば、適切な人物が適切な金融口座と関連付けられていることが重要です。
UIにアラートを送信するAPIや、すべてのリアルタイムデータを処理するAPIなどのモジュール型APIセットによって、ストレージレイヤーとグラフレイヤーが捜査ロジックへ接続されます。これらのAPIは、ユーザーがすぐに応答する必要があることをシステムが検知したときにトリガーされます。ビジネスおよび捜査処理レイヤー（図の右側のボックス）には次のものが含まれます。
このアーキテクチャーには、AI駆動型の検索とヒューマン・イン・ザ・ループレビュー向けのベクトル・ストア（Milvus）およびアノテーションストアコンポーネントに加え、SQLとPresto上に構築されたデータ・ガバナンス・カタログおよびデータレイクハウスAPIも含まれています。モジュール式の設計です。プラットフォーム全体を書き換えることなく、新しいモデル、新しいワークフロー、新しいソースを挿入できます。
エンドツーエンドのリクエストフローは次のように機能します。ユーザーがArgos内で質問するか分析を開始すると、そのリクエストはArgos APIを通じて処理されます。その後、データが取得され、グラフ内で評価されます。パターンが確認され、アラートまたはインサイトが生成され、結果がユーザー・インターフェースに返されます。
生成AIレイヤーにより、自然言語クエリー、機械学習、高度な分析が可能となり、ユーザーによるシステムとのやり取りが強化されます。Argosプラットフォームのこの部分もモジュール式です。
これは責務を明確に分離したアーキテクチャーです。1つのレイヤーでデータを取り込み管理し、別のレイヤーで関係性を推論した後、モノリシックなブラックボックスではなく、厳密にスコープ化されたサービスを通じて支援型AIを提供します。
IBMのテクノロジーは、スケーラブルなデータ処理と適切な範囲のAI支援を提供します。Watsonx.dataは大量の非構造化データのレイクハウス基盤を提供します。Watsonx.aiには、自然言語処理、機械学習、生成AI機能が追加され、技術者以外の捜査担当者でもシステムを使いやすくしています。プラットフォームのモジュール性は、Cogniware社にとって重要な要素でした。チームは、特定の言語のさまざまなモデルを選択し、必要に応じて切り替えることができました。
ArgosプラットフォームのAIコンポーネントは、エンティティーの解決、異常とパターンの検知、要約、レポートの生成、質問への回答、内部手順のガイド付き順守に役立ちます。
このアーキテクチャーはまた、セキュリティー・プロトコル、文脈的グラウンディング、ファクトチェック・メカニズムを用いて、ハルシネーション・リスクを低減し、アウトプットを事例のコンテキストに関連した状態に保ちます。これらの要素は、不適切な回答によって調査を歪める可能性があるワークフローでは重要です。
疑わしい動作が発生したという実際の判断は、グラフ構造、パターン・ロジック、および人間によるレビューに基づいています。この選択により、ユーザーの信頼を保護し、総所有コストの管理にも役立っています。捜査担当者は、生産性向上の効果を得ています。また、確率論的モデルに疑わしい行動の最終判断を委ねることによる運用リスクも回避しています。
Argosプラットフォームが捜査に与える影響は明白です。ある金融調査環境では、レビューが必要なデータの量が2年間で2倍になりましたが、他の捜査担当者を雇うことなく簡単に処理できました。別の事例では、証拠不足により以前は延期されていた案件が、ArgosとそのAIツールを適用したことで数分以内に解決されました。
より広範な成果として、捜査の迅速化、非技術系ユーザーによるセルフサービス分析の容易化、および複雑な不正案件における処理サイクルの数か月から数日への短縮が実現されています。
IBMのデータおよびAIスタック上に構築することで、Cogniware社は高負荷な金融犯罪ワークフローをスケーラブルな捜査プラットフォームへと変革しました。これにより、アナリストをプロセスにしっかり関与させたまま、より多くのデータを処理し、より多くのパターンを特定できるようになります。