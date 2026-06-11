Claims ConnectionグループがIBM watsonxを活用して、顧客が最も必要とする時に保険証券文書をより迅速な対応へと変える方法

保険証券の確認は、重大な影響を伴う情報検索の課題です。住宅所有者は、火災、ひょう害、水漏れ、または倒木の後に保険代理店へ連絡し、「補償の対象になりますか？」という単純な質問をするかもしれません。その質問の背景には、補償限度額、免責事項、条件、および例外事項が何十ページにもわたって記載された長い保険証券があります。Lexxariは、正確な回答を迅速に提供します。

Claims Connectionグループは、住宅保険および自動車保険の保険金請求エコシステムで事業を展開しており、保険契約者と適格な修理業者を結び付け、関係するすべての当事者間の調整を支援しています。このワークフローでは、保険会社が保険会社としての役割を担い、代理店またはブローカーが保険契約者の補償内容の管理を支援し、損害査定人が保険金請求を評価します。保険契約者に必要なのは、明確な指針と安全な次のステップだけです。

Claims Connectionグループは、保険証券の文言を理解し、適切な対応を取るまでの時間を短縮するためにLexxariを構築しました。このアプリケーションは、スマートシート（主要な補償範囲情報、制限、除外事項を抽出する損害固有の要約）を通じて、保険契約を構造化された検索可能な情報に変換します。また、事前定義されたチェックリストに当てはまらない質問に対応するための会話型インターフェースであるAskLexxariを通じて、それを実現しています。

IBM® watsonx.ai、IBM® watsonx Orchestrate、IBM Code Engine、およびIBM Verifyは、Claims Connection GroupとLexxariに対して、根拠に基づく保険証券分析、安全なユーザーアクセス、および拡張可能なデプロイメントのためのモジュール式の基盤を提供しています。このIBMスタックはまた、保険ワークフローにおける制御を維持しながら、保険金請求件数や顧客要件が変化した場合でもLexxariが成長できる余地を提供します。

この記事では、保険業界のユースケース、Lexxariを支えるIBM® watsonxアーキテクチャー、およびトレーサビリティを失うことなくアプリケーションの拡張を支援する設計上の選択について説明します。