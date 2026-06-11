Claims ConnectionグループがIBM watsonxを活用して、顧客が最も必要とする時に保険証券文書をより迅速な対応へと変える方法

Claims Connectionグループは、IBM上にLexxariアプリケーションを構築し、複雑な保険証券を構造化された検索可能なインテリジェンスへと変換することで、保険会社が時間のかかる手作業による保険証券レビューサイクルを、根拠に基づく回答を数分で提供するプロセスへ置き換えられるよう支援しました。
保険証券の確認は、重大な影響を伴う情報検索の課題です。住宅所有者は、火災、ひょう害、水漏れ、または倒木の後に保険代理店へ連絡し、「補償の対象になりますか？」という単純な質問をするかもしれません。その質問の背景には、補償限度額、免責事項、条件、および例外事項が何十ページにもわたって記載された長い保険証券があります。Lexxariは、正確な回答を迅速に提供します。
Claims Connectionグループは、住宅保険および自動車保険の保険金請求エコシステムで事業を展開しており、保険契約者と適格な修理業者を結び付け、関係するすべての当事者間の調整を支援しています。このワークフローでは、保険会社が保険会社としての役割を担い、代理店またはブローカーが保険契約者の補償内容の管理を支援し、損害査定人が保険金請求を評価します。保険契約者に必要なのは、明確な指針と安全な次のステップだけです。
Claims Connectionグループは、保険証券の文言を理解し、適切な対応を取るまでの時間を短縮するためにLexxariを構築しました。このアプリケーションは、スマートシート（主要な補償範囲情報、制限、除外事項を抽出する損害固有の要約）を通じて、保険契約を構造化された検索可能な情報に変換します。また、事前定義されたチェックリストに当てはまらない質問に対応するための会話型インターフェースであるAskLexxariを通じて、それを実現しています。
IBM® watsonx.ai、IBM® watsonx Orchestrate、IBM Code Engine、およびIBM Verifyは、Claims Connection GroupとLexxariに対して、根拠に基づく保険証券分析、安全なユーザーアクセス、および拡張可能なデプロイメントのためのモジュール式の基盤を提供しています。このIBMスタックはまた、保険ワークフローにおける制御を維持しながら、保険金請求件数や顧客要件が変化した場合でもLexxariが成長できる余地を提供します。
この記事では、保険業界のユースケース、Lexxariを支えるIBM® watsonxアーキテクチャー、およびトレーサビリティを失うことなくアプリケーションの拡張を支援する設計上の選択について説明します。
中核となるユースケースは、保険金請求時の保険証券の解釈です。例えば、木が倒れた場合、保険契約者は、倒木の撤去、がれきの清掃、または屋根の修理が補償対象となるかどうかを知る必要があるかもしれません。請負業者は、作業が補償限度額の範囲内に収まるよう、作業を開始する前に同じ情報を必要とします。
大規模災害が発生すると、この課題はさらに大きくなります。2025年にミネソタ州で発生した大規模な暴風雨（「デレチョ（derecho）」と呼ばれる、時速130～145マイルの強風を伴う急速に移動する激しい雷雨の帯）では、推定900万本の樹木が倒れました。
一部の保険契約者の敷地では何十本もの木が倒れ、代理店は大量の緊急電話への対応に追われる一方で、保険証券の文言のわずかな違いによって状況ごとの回答が変わりました。例えば、倒木の撤去費用を認めているように見える条項でも、その適用は木が火災に遭った場合に限られ、風で倒れた場合には適用されないことがあります。
このような例外事項があると、プレッシャーのかかる状況では手作業による確認が機能しなくなります。熟練した担当者であれば答えを見つけられますが、最大45分かかることもあります。Lexxariは、保険証券をアップロードし、損害の種類を選択し、訓練を受けたユーザーが保険契約者へ助言する前に確認できる、根拠に基づく要約を作成することで、そのプロセスを短縮するよう設計されています。
エンド・ユーザーにとっての価値は、単なるスピードだけではありません。代理店はより一貫性のある回答を得られ、損害査定人や請負業者は保険金請求に対応できる指針を得られ、保険契約者は保険金請求を行う前により明確な次のステップを把握できます。このアプローチは、補償対象外の不要な保険金請求（支払いの対象とならない請求）を減らすことにもつながります。
Lexxariのアーキテクチャーは、IBM® Cloud Code Engine（コンテナ化されたアプリケーションやジョブ向けのIBM Cloudのサーバーレスランタイム）上で動作するブラウザベースのユーザーインターフェースから始まります。このアーキテクチャーにより、チームはサーバーを直接管理することなくサービスをデプロイできます。インターフェース（図の最上部のボックスで説明）は、ユーザー（例えば保険代理店）が保険証券のPDFをアップロードし、損害の種類を選択できるようにします。それらは、スマートシートを生成することも、AskLexxariを通じて質問することもできます。
認証は、IBM Verify を介して実行されます。IBM Verifyは、アプリケーションがIDプロバイダーを使用してユーザーの本人確認を行えるようにする標準的なサインインプロトコルであるOpenID Connect（OIDC）を使用します。ロールベースのアクセス制御により、ユーザーは許可された保険証券と出力のみを閲覧できるようになっています。
アップロード後、アプリケーションはPDFのテキストを直接読み取れるかどうかを確認します。一部の保険証券はデジタルで作成されており、解析が容易です。一方で、スキャンデータ、画像、またはその他の一貫性のない形式で提供されるものもあります。文書に追加の処理が必要な場合、Lexxariはwatsonx.aiのビジョン機能を使用した光学文字認識（OCR）を利用します。
FastAPIバックエンドはCloud Code Engine上で実行され、処理を調整します（図の左上にある水色のボックス）。ここで、バックエンドはOCRの必要性を検証し、保険証券のテキストを抽出し、プロンプトをIBM watsonx.aiへルーティングし、スマートシートを生成し、利用イベントをログに記録します。また、AskLexxariで使用される検索エンドポイントも公開します。
事前定義されたワークフローでは、ユーザーは火災、風害、ひょう害などの損害の種類を選択します。その後、Lexxariは抽出された保険証券テキストに対して質問グリッドを実行します。各損害の種類には、おおよそ16～20件の保険証券に関する質問（例えば、「火災の免責金額はいくらですか？」や「補償限度額はいくらですか？」など）が含まれる場合があります。モデルは、補償限度額、保険期間、免責金額、免責事項、およびその他のメタデータといった回答を抽出し、それらを構造化されたスマートシートとして返します。
自由形式の質問については、AskLexxariは検索拡張生成（RAG）を使用し、入力を保険証券固有の根拠へと絞り込みます。このアプローチにより監査証跡も実現されるため、人間の担当者は回答を迅速に検証できます。Watsonx Orchestrateは、会話型エクスペリエンスをワークフローの他の部分に接続します（図の右上にある水色のボックス）。
Lexxariは、チャットボットをアプリケーションとして扱うのではなく、Orchestrate®を使用して、質問応答プロセスを適切な保険証券データ、バックエンドサービス、および根拠に基づくステップへとルーティングします。この分離は重要です。アップロード、OCR検証、およびスマートシート生成といった決定論的なステップは決定論的なまま維持される一方で、AIコンポーネントは言語中心の抽出とQ&Aを処理します。
アーキテクチャーには、モデルを選択する余地も残されています。モデル構成はデプロイ設定を通じて管理できるため、アプリケーションが1つのモデルファミリーに固定されることはありません。これにより、チームはワークフロー全体を書き換えることなく、精度、コスト、レイテンシー、および適合性の観点からモデルを実用的にテストできます。
分析レイヤーでは、スマートシートの出力、Q&Aアクティビティ、フィードバック、および利用データを保存するためにElasticsearchを使用しています（右下のボックス）。Elasticsearchは、構造化データと非構造化データのインデックス作成向けに設計された検索および分析エンジンです。Lexxariでは、利用状況の監視、フィードバック分析、およびスマートシートの質問に対する将来的な改善を支援します。このアプリケーションは、ユーザーがどの損害の種類を選択したか、どのような質問をしたか、そして回答に対して肯定的または否定的なフィードバックがどこで寄せられたかを追跡できます。
主な設計要件は、モジュール性、正確性、説明可能性、人によるレビュー、セキュリティ、および拡張性でした。
モジュール性
モジュール性とは、アーキテクチャーの各部分を、全面的な再構築を強いることなく変更できることを意味します。この要件が重要なのは、Claims Connectionグループが、小規模な代理店から大手保険会社まで、異なるシステム、コンプライアンス要件、およびデプロイの選好を持つさまざまなユーザーにサービスを提供しているためです。
正確性
正確性は、保険証券に基づくことから始まります。Lexxariは、一般知識からではなく、保険証券の文言に基づいて回答するようモデルに指示します。生成されたスマートシートについては、回答がページレベルの根拠情報にリンクされています。会話型Q&Aについては、RAGワークフローにより、回答の根拠をより詳細なレベルで提供するため、ユーザーは回答の出所を確認できます。
説明可能性
説明可能性とは、アプリケーションがなぜ特定の回答を生成したのかをユーザーが理解できることを意味します。保険業界では、補償内容に関する回答が、保険契約者が保険金を請求するかどうか、請負業者が作業を開始するかどうか、あるいは顧客が自己負担費用を負うかどうかに影響する可能性があるため、これは極めて重要です。根拠に基づく回答により、専門のレビュアーは行動を起こす前に、その回答を保険証券の文言と照らし合わせて確認できます。
人間が権威を維持する
Lexxariは、保険代理店、損害査定人、およびClaims Connectionグループのスタッフを支援しますが、専門家としての判断に取って代わるものではありません。ユーザーは、回答を検証し、根拠を確認し、フィードバックを提供し、最終的な判断を下すことができます。その設計上の選択により、手作業による検索の負担を軽減しながらも、説明責任を明確に保つことができます。
セキュリティー
セキュリティーもまた、アーキテクチャーの初期段階から組み込む必要がありました。なぜなら、Lexxariは保険証券文書、保険金請求の状況、およびユーザー固有のデータに含まれる個人情報（PII）を扱うためです。IBM VerifyはOIDCを通じてIDおよびアクセス管理を提供し、ロールベースの制御によって、ユーザーがアクセスを許可された保険証券と出力のみにアクセスできるよう支援します。
拡張性
拡張性も同様に重要でした。なぜなら、保険に対する需要は直線的に増加するわけではないからです。通常の日には対応可能な数の保険証券に関する質問で済むかもしれませんが、大規模な暴風雨が発生すると、電話、アップロード、および補償内容の確認が突発的に急増することがあります。IBM Code Engine上でUIとFastAPIバックエンドを実行することで、アプリケーションはこうした急増に対応して拡張できます。モジュール型の設計により、Claims Connectionグループは中核となるワークフローを再構築することなく、新しい損害の種類、顧客環境、および統合を追加できます。
Lexxariから得られる最も重要な教訓は、エンタープライズAIには必ずしもより多くのエージェントや、より複雑なモデルロジックが必要なわけではないということです。多くのデプロイメント環境では、予測可能なワークフロー設計の方が重要です。Lexxariのアーキテクチャーでは、文書のアップロード、OCRの検証、損害の種類の選択、およびログ記録など、プロセスが明確な決定論的ステップを使用しています。一方で、補償内容の詳細の抽出や、根拠に基づく質問への回答など、言語理解が価値を生み出す場面でAIを活用しています。
この設計により、アプリケーションの拡張が容易になります。Claims Connectionグループは、基盤を再構築することなく、損害の種類、保険証券フォーム、保険種目、見積もりトリアージワークフロー、コールセンターのエントリポイント、またはより深い保険会社との統合を追加できます。同じパターンは、企業のお客様の要件の変化に応じて、異なるデプロイ環境にも対応できます。
エンドユーザーにとって、こうした技術的な選択は、より迅速な回答、より明確なコミュニケーション、および防止可能な保険金請求の誤りの削減という形で現れます。Claims Connectionグループにとって、IBMスタックは、緊急性の高い1つの保険ワークフローから始めて、より幅広い保険証券インテリジェンス事業へと成長できるアプリケーションを支えています。IBM上にLexxariを構築することで、Claims Connectionグループは、根拠となる証拠、セキュリティー、および人による判断を中心に据えながら、保険金請求業務全体にわたってAIを拡張するためのモジュール型の基盤を手に入れました。