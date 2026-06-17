Careerforce Proが採用イベントをガバナンスされたAIシグナルへと変換する方法

Careerforce Proは、IBM watsonx.aiおよびIBM watsonx.governanceを活用して、採用チームが採用までの時間を最大96%短縮し、候補者情報の不整合を検出するとともに、最終的な採用判断を人が管理できるよう支援します。
医療分野の採用では、スピードが重要です。最長3週間にわたって欠員が補充されないままでいると、人員不足や残業の増加、燃え尽き症候群、患者ケアの遅れにつながる可能性があります。一方で、採用担当者にとっては、ボトルネックは、多くの場合、最初の有意義な対話が始まる前から生じています。履歴書の審査、初期スクリーニング、日程調整のほか、本来は採用プロセスに進むべきではなかった候補者を除外することに時間が費やされています。
Careerforce Proは、AI搭載人材獲得プラットフォームを構築し、採用プロセスの初期段階における課題に対応するとともに、適切な候補者のパイプラインを構築できるよう支援します。カリフォルニア州ウォルナット・クリークに拠点を置く同社は、大量採用ワークフローに注力しています。このようなワークフローでは、採用担当者は単なる自動化ではなく、より迅速なシグナルを必要としています。
Careerforce Proは、IBM® watsonx.aiおよびIBM® watsonx.governanceを活用して、自動スクリーニング、構造化面接、コンテキストに基づく候補者マッチング、およびガバナンスされた採用インテリジェンスを、離職率の高いさまざまな業界向けに提供しています。
このプラットフォームは、採用担当者の判断に代わるのではなく、履歴書、面接、および候補者とのやり取りから得られる証拠を説明可能なシグナルとして整理することで、採用プロセスを体系化します。
採用担当者は、これらのインサイトを確認し、検証し、自信を持って対応できます。その結果、このプラットフォームは、最終的な意思決定を人が担い続けながら、採用チームがより迅速に業務を進められるよう支援します。
Careerforce Proは、多くの採用チームが直面する実際の課題を解決するために開発されました。採用担当者は、採用要件を満たしていない候補者や評価が難しい候補者に多くの時間を費やしており、その背景には分断された採用パイプラインがあります。このプラットフォームは、初期スクリーニングを効率化し、資格やスキルを確認し、AI支援による構造化面接を実施するとともに、キーワード・マッチングだけでなく、コンテキストに基づいて候補者と職務をマッチングします。
その効果は、採用担当者の業務で最も顕著に表れます。採用チームは、有力な候補者により迅速に対応できるようになり、履歴書、通話メモ、動画による回答、スケジュール記録を手作業で突き合わせる代わりに、管理業務に費やす時間を削減し、構造化されたインサイトを確認できるようになります。看護職、臨床職、および関連するケア職などの医療職では、このプラットフォームにより、採用期間を最大50%短縮できます。
Careerforce Proは、応募者による経歴の偽装という、新たな採用リスクにも対応しています。AIツールの普及により、不正な応募者を見抜くことがこれまで以上に難しくなっています。ガートナーによると、2028年までに求職者プロファイルの4件に1件は偽造されたものになると予測されています。採用判断が下される前に、このプラットフォームは履歴書の記載内容、音声面接の回答、および動画面接の回答を相互に照合して不一致を検出します。リモート採用、AI生成の履歴書、および指導を受けた回答が一般的になる中、この機能により、採用プロセスの初期段階での候補者の検証がより容易になります。
このプラットフォームは、最終的な採用判断を行うものではないことを理解しておくことが重要です。このプラットフォームは、証拠を体系化し、シグナルを提示するとともに、採用担当者や人事責任者が判断に関与できるようにします。
次の図は、左から右への流れでアーキテクチャーを示しています。生の採用データが顧客環境から取り込まれ、IBMテクノロジーがインテリジェンス・レイヤーを支え、監査可能なインサイトが採用チームへ提供されます。
左端では、Careerforce Proが複数のチャネルから採用データを取り込みます。履歴書、音声スクリーニング、動画面接、および求人フェア、店舗、または事業所で応募者から取得したQRコードなどが対象です。メッセージングおよびストリーミング・ブローカーであるRabbitMQは、非同期イベント・パイプラインをサポートします。
この設計の選択は、大量採用において重要です。特に医療や現場業務では、求人の掲載後に候補者アクティビティーが急増することがあるためです。取り込み処理と下流の処理を分離することで、Careerforce Proは、すべてのイベントを脆弱なリアルタイム・パスに通すことなく、一時的な負荷の急増に対応できます。
アプリケーション基盤は、クラウド・ネイティブ・スタック（図の下部）上で動作します。プレゼンテーション・レイヤーでは、AWS EKS上で動作するReactベースのインターフェースを使用し、AWS Certificate ManagerおよびWeb Application Firewall（WAF）によってセキュアなアクセスを実現しています。APIおよび認証レイヤーには、Spring Cloud Gateway、オープンソースのNetflix Eurekaによるサービス・ディスカバリー、およびJWTベースの認証が含まれています。
アプリケーション・レイヤーでは、EKS、ECR、およびGitHub Actionsを使用しています。Java™のSpring Bootはエンタープライズ・ワークフローのオーケストレーションを担い、Python FastAPIはAI推論、NLPサービス、およびAI機能の迅速な反復開発をサポートしています。
データ・レイヤーは、ワークロードごとにストレージを分離するよう設計されています。Amazon RDS上のPostgreSQLは、構造化されたトランザクション・データを処理します。RedisおよびAmazon ElastiCacheは、低遅延のやり取りをサポートします。Amazon S3には、履歴書、録画、および成果物が保存されます。Amazon EFSは、共有ファイルの永続性を提供します。CloudWatch、Grafana、およびPrometheusは、システムの健全性、レイテンシー、スケーリング動作、およびワークフローの信頼性を可視化します。
図の中央には、IBMスタックがどこに配置されているかが示されています。IBM watsonx.aiは、Careerforceが開発した自律型面接エージェントであるAgent Irisを通じて、履歴書の解析、構造化データの抽出、コンテキストに基づく候補者と職務のマッチング、およびAI支援による面接ワークフローを含む、AIを活用した候補者評価を実現します。このアーキテクチャーでは、スクリーニング、マッチング、および評価のタスクに、Llama 3.3 70BおよびLlama Maverick基盤モデルを使用しています。Agent Irisは、構造化された音声面接を実施し、候補者の回答を収集するとともに、その文字起こしを評価ワークフローへ取り込みます。
AWS TranscribeおよびAWS Translateは、このワークフローにおける音声、動画、および多言語の処理をサポートします。AWS Transcribeは、音声をテキストに変換するとともに話者を識別するため、システムはAI面接官と候補者を区別できます。これらの文字起こしは、感情分析、一貫性の確認、および構造化レビューに利用されます。AWS Translateは、スペイン語による面接を含む、多言語ワークフローをサポートします。
IBM watsonx.governanceは、AI評価レイヤーの基盤となっています。保護対象属性に対する意思決定レベルのモニタリング、説明可能性、およびバイアス検出に加え、監査証跡、モデル・パフォーマンスのモニタリング、およびドリフト・モニタリングをサポートします。採用において、このガバナンス・レイヤーは極めて重要です。これにより、採用担当者や人事責任者は、候補者がその評価を受けた理由、その推奨結果がどのような証拠に基づいて導き出されたのか、そしてシステムがさまざまなグループに対して意図したとおりに動作しているかどうかを理解できます。
図の右側では、Careerforce Proが監査可能な採用インサイトを採用チームへ提供します。採用担当者は、Careerforce Proポータル内で、構造化された候補者サマリー、マッチング・シグナル、不整合フラグ、および面接インテリジェンスを確認できます。
ロードマップでは、これらの成果を、カルチャー・チェックイン（従業員の士気向上に関するインサイトを提供するアンケート）や退職面談など、より幅広い労働力インテリジェンス機能へと拡張していく予定です。また、「優秀な採用者との類似性」ベンチマーキング（優秀な採用者を他の候補者のベンチマークとして活用するもの）、アバターを使用した動画面接、および身元調査ワークフローも含まれています。
Careerforce Proの構築から得られた最も重要な教訓は、スピードだけでは十分ではないということです。採用チームには、透明性、説明可能性、ワークフローとの互換性、および人による監督も必要です。watsonx.aiおよびwatsonx.governanceを活用することで、Careerforce Proは、AI駆動型の自動化と、採用に必要な統制を両立できます。
このプラットフォームは、導入時の障壁を低減するよう設計されています。Careerforce Proでは、採用チームが既存のシステムを置き換える必要はなく、すでに利用しているツールと連携して運用できます。これにより、組織はシステム全体を移行することなく、使い慣れた採用プロセスにAI支援ワークフローを導入できます。
その効果は明らかです。採用担当者は、適格な候補者を採用プロセスの各段階へより迅速に進められるようになり、付加価値の低いスクリーニングや調整業務に費やす時間を減らして、人による判断が最も重要となる対話に、より多くの時間を充てられるようになります。運用面での成果も顕著です。採用までの期間を最大96%短縮できるほか、候補者の継続的な評価、多言語による面接、および応募者による経歴偽装の兆候の低減を実現します。
採用プラットフォームは、その役割を拡大しています。同じアーキテクチャーが、より幅広い労働力インテリジェンス・ロードマップを支えています。
「優秀な採用者との類似性」に基づくマッチングは、その一例です。優秀な従業員は、今後の候補者評価のベンチマークとして活用できます。候補者が履歴書審査、AI支援による面接、および動画評価を進めるにつれて、このプラットフォームは、それらのシグナルを、類似した職務で成果を上げている従業員のプロファイルと比較できます。これにより、採用チームは、職務要件を満たしているだけでなく、その分野で高い成果を上げる人材に共通する特性も備えた候補者を見つけることができます。
候補者プーリングも、その一例です。適格な応募者であっても、現在の職務、タイミング、または勤務地に必ずしも適合するとは限りません。Careerforce Proのロードマップには、そのような候補者を、将来の募集や他の雇用主に適合する可能性がある、より広範な候補者プールへ振り分ける仕組みも含まれています。これにより、採用ワークフローは、一度限りの選考プロセスから、再利用可能な人材ネットワークへと変わります。
watsonx.aiおよびwatsonx.governanceを基盤として構築することで、Careerforce Proは、摩擦の多い採用プロセスを、拡張性に優れたAI対応採用プラットフォームへと変革しました。
IBMスタックは、スクリーニングとマッチングのためのインテリジェンス・レイヤーと、説明可能性および監査可能性のためのガバナンス・レイヤーを同社に提供します。また、新しいユースケースごとにプラットフォームを再構築することなく、より幅広い労働力インテリジェンスへ拡張するための基盤も提供します。採用担当者や採用マネージャーにとって、これは、より迅速な意思決定、より有用なシグナル、そして成功する可能性が最も高い候補者との対話により多くの時間を充てられることを意味します。