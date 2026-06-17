Careerforce Proが採用イベントをガバナンスされたAIシグナルへと変換する方法

左端では、Careerforce Proが複数のチャネルから採用データを取り込みます。履歴書、音声スクリーニング、動画面接、および求人フェア、店舗、または事業所で応募者から取得したQRコードなどが対象です。メッセージングおよびストリーミング・ブローカーであるRabbitMQは、非同期イベント・パイプラインをサポートします。

この設計の選択は、大量採用において重要です。特に医療や現場業務では、求人の掲載後に候補者アクティビティーが急増することがあるためです。取り込み処理と下流の処理を分離することで、Careerforce Proは、すべてのイベントを脆弱なリアルタイム・パスに通すことなく、一時的な負荷の急増に対応できます。

アプリケーション基盤は、クラウド・ネイティブ・スタック（図の下部）上で動作します。プレゼンテーション・レイヤーでは、AWS EKS上で動作するReactベースのインターフェースを使用し、AWS Certificate ManagerおよびWeb Application Firewall（WAF）によってセキュアなアクセスを実現しています。APIおよび認証レイヤーには、Spring Cloud Gateway、オープンソースのNetflix Eurekaによるサービス・ディスカバリー、およびJWTベースの認証が含まれています。

アプリケーション・レイヤーでは、EKS、ECR、およびGitHub Actionsを使用しています。Java™のSpring Bootはエンタープライズ・ワークフローのオーケストレーションを担い、Python FastAPIはAI推論、NLPサービス、およびAI機能の迅速な反復開発をサポートしています。

データ・レイヤーは、ワークロードごとにストレージを分離するよう設計されています。Amazon RDS上のPostgreSQLは、構造化されたトランザクション・データを処理します。RedisおよびAmazon ElastiCacheは、低遅延のやり取りをサポートします。Amazon S3には、履歴書、録画、および成果物が保存されます。Amazon EFSは、共有ファイルの永続性を提供します。CloudWatch、Grafana、およびPrometheusは、システムの健全性、レイテンシー、スケーリング動作、およびワークフローの信頼性を可視化します。

図の中央には、IBMスタックがどこに配置されているかが示されています。IBM watsonx.aiは、Careerforceが開発した自律型面接エージェントであるAgent Irisを通じて、履歴書の解析、構造化データの抽出、コンテキストに基づく候補者と職務のマッチング、およびAI支援による面接ワークフローを含む、AIを活用した候補者評価を実現します。このアーキテクチャーでは、スクリーニング、マッチング、および評価のタスクに、Llama 3.3 70BおよびLlama Maverick基盤モデルを使用しています。Agent Irisは、構造化された音声面接を実施し、候補者の回答を収集するとともに、その文字起こしを評価ワークフローへ取り込みます。

AWS TranscribeおよびAWS Translateは、このワークフローにおける音声、動画、および多言語の処理をサポートします。AWS Transcribeは、音声をテキストに変換するとともに話者を識別するため、システムはAI面接官と候補者を区別できます。これらの文字起こしは、感情分析、一貫性の確認、および構造化レビューに利用されます。AWS Translateは、スペイン語による面接を含む、多言語ワークフローをサポートします。

IBM watsonx.governanceは、AI評価レイヤーの基盤となっています。保護対象属性に対する意思決定レベルのモニタリング、説明可能性、およびバイアス検出に加え、監査証跡、モデル・パフォーマンスのモニタリング、およびドリフト・モニタリングをサポートします。採用において、このガバナンス・レイヤーは極めて重要です。これにより、採用担当者や人事責任者は、候補者がその評価を受けた理由、その推奨結果がどのような証拠に基づいて導き出されたのか、そしてシステムがさまざまなグループに対して意図したとおりに動作しているかどうかを理解できます。

図の右側では、Careerforce Proが監査可能な採用インサイトを採用チームへ提供します。採用担当者は、Careerforce Proポータル内で、構造化された候補者サマリー、マッチング・シグナル、不整合フラグ、および面接インテリジェンスを確認できます。

ロードマップでは、これらの成果を、カルチャー・チェックイン（従業員の士気向上に関するインサイトを提供するアンケート）や退職面談など、より幅広い労働力インテリジェンス機能へと拡張していく予定です。また、「優秀な採用者との類似性」ベンチマーキング（優秀な採用者を他の候補者のベンチマークとして活用するもの）、アバターを使用した動画面接、および身元調査ワークフローも含まれています。