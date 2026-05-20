Brighthive社は、企業向けにガバナンスされた「エージェント型データ・チーム」を構築しました。このチームは、煩雑な企業データをエージェント型ワークフローで利用可能にするために必要な、データの取り込み、品質管理、ガバナンス、エンジニアリング、分析、可視化を自動化します。また、IBM watsonx Orchestrateにより、大規模なデプロイメントを実現しています。
生成AIとエージェント型分析は、試験運用は簡単ですが、運用するのは容易ではありません。モデルの選択やプロンプト設計も課題になり得ますが、最も一般的な障壁はデータ・ガバナンスとデータの準備状況です。低品質なデータセット、断片化されたデータソース、一貫性のない定義、ガバナンスの欠如によって、AIのアウトプットの信頼性が損なわれるためです。
シカゴを拠点とするBrighthive社は、データ活用の準備態勢に関する課題の解決に取り組みました。その価値提案はシンプルです。Brighthive社は、データ・スタック全体で機能する、ガバナンスを備えた常時稼働のエージェント型データ・チームと同等の機能を組織に提供します。これにより、人間のデータ・チームはデータ基盤の維持管理に費やす時間を減らし、分析、戦略策定、AI活用により多くの時間を割けるようになります。
同社は、専用のマルチエージェント・アーキテクチャーを活用した自律型データ・インテリジェンス・プラットフォームを構築し、組織がライフサイクル全体にわたってデータを管理、ガバナンス、分析する方法を変革しました。
このプラットフォームの中心は、専門的なAIエージェントのチームをオーケストレーションするスーパーバイザーエージェントであるBrightAgentです。企業は、大規模な社内データ・エンジニアリング・チームを必要とせずに、生の煩雑な分散データから、管理されたAI対応データセットへ移行します。BrightAgentは、取り込み、品質、ガバナンス、エンジニアリング、分析、可視化にわたる作業を調整します。
BrightAgentはAirbyteを通じて600以上の事前構築されたデータコネクターをサポートしており、Salesforce、HubSpot、NetSuite、Gainsightなどの実世界の異種企業データ資産と、それに伴う統合課題に対応しています。
IBM watsonx Orchestrateとの統合により、エンタープライズ向けのエージェント型ワークフローにガバナンスとオブザーバビリティを適用できるようになり、AIを試験運用から本番運用へ移行するために不可欠な要件を実現します。Brighthive社とIBMは協力して、エンタープライズAIにおける2つの重要な課題への対応を支援しています。Brighthive社が信頼できるデータ基盤を構築・維持する一方で、watsonx Orchestrateは、その基盤に依存するエージェント型ワークフローのデプロイ、ガバナンス、スケーリングを支援します。
ほとんどの企業が、同じデータ・レディネス（データ準備性）のボトルネックに直面しています。クリティカルなデータは、不一致のスキーマや一貫性のない定義により、システム間に分散し、断片化されています。一方、データ・エンジニアリングのリソースが限られているため、ガバナンスとクリーンアップは依然として時間がかかり、手作業のままです。その結果、データ・チームは反復的な統合作業、品質チェック、ポリシーの適用、パイプラインの保守に過剰な時間を費やしています。AIプログラムは、クリーンでガバナンスの効いたデータ基盤の整備が十分な速度で進まないため、停滞してしまいます。
さらに、汎用AIでは運用データを抽出して外部APIへ送信する必要がある場合があり、コンプライアンス・リスクが生じます。こうした運用は、規制の厳しい環境では受け入れられないことが少なくありません。一方、多くのエージェント型分析ツールは、クリーンで適切に管理されたインプットを前提とし、事前にモデル化されたデータのみを使用するため、実際のデータがそのような前提を満たさない場合、精度が低下し、ワークフローが脆弱になります。
BrightAgentは、システム間でデータを統合し、ガバナンス・ルールをプログラムによって適用し、継続的に品質を向上させるとともに、パイプラインの一貫性を維持するスキーマを生成することで、この課題に対応します。また、分析結果や可視化結果を提供することで、ビジネス・ユーザーは顧客自身のガバナンスされたデータ環境内で結果に基づいた意思決定やアクションを行えるようになります。データが顧客のインフラストラクチャー外に出ることはありません。各アクションは適切な権限に基づいて実行され、ログに記録され、検証可能です。さらに、変更はコミット前に人によるレビューを経るよう設定できます。
これがBrighthiveの中核的な差別化要因です。Brighthiveは、他者によってクレンジングやガバナンスが施されたデータを活用するだけではありません。データ基盤そのものの構築、ガバナンス、維持管理を支援し、取り込みから分析に至るまでをカバーすることで、エージェント型システムが本番環境で信頼できるアウトプットを生成できるようにします。
BrightAgentは、データ基盤を管理・維持するための十分なリソースや人員を確保できない組織向けに構築されています。また、以下の点も挙げられます。
BrightAgentのインターフェースは、技術に詳しくないユーザー向けに設計されており、自然言語で質問すると、実際のデータに基づいた回答を、役割やアクセス権限に応じて得ることができます。請求アナリストとCFOが同じ質問をした場合でも、適用されているガバナンス・ガードレールの範囲内で、それぞれの役割に応じた異なる回答が提供されます。
BrightAgentのアーキテクチャーは、広範な接続性と継続的な品質・ガバナンス管理を組み合わせることで、データセットをダウンストリームの分析やエージェントのアクションに十分活用できる状態へと安定化します。概して、このアーキテクチャーは、カスタム統合作業を削減し、スキーマを標準化するとともに、ソースや定義が変化してもポリシー適用を維持できるよう設計されています。
上記の図に示すように、このアーキテクチャーは4つの垂直レイヤー（層）と、2つのミドルウェア機能で構成されています。IBM Identity and Access Management（IAM）が認証レイヤーとしてスタックへのすべての呼び出しを認証し、Brighthiveのポリシー・エンジンがガバナンス・レイヤーを担います。
1. アプリケーション層：
これは、エンドユーザーやホスト・プラットフォームに公開されるインターフェース層です。BrightAgentはIBM watsonx Orchestrate内で提供されているため、企業ユーザーは、他のエージェント用に既に使用しているのと同じOrchestrateコンソールから利用でき、別のUIを導入する必要はありません。プロビジョニングは IBM Cloud Open Service Broker（OSB v2.12）API 上で実行されます。このプロセスにより、OrchestrateはBrighthiveテナントを立ち上げ、ユーザーを作成し、他のカタログ化されたサービスをデプロイするのと全く同じ方法で署名されたダッシュボードURLを設定できます。IBM IDおよびアクセス管理（IAM）は、認証レイヤーとしてすべてのOSB呼び出しの前段に配置されます。プロビジョニングが完了すると、レイヤーは600を超えるソース・コネクター（構造化テーブルと非構造化ファイルの両方）からの取り込みを処理し、管理対象データ・カタログをダウンストリーム・エージェントに公開します。また、人間がエージェントの実行を設定、承認、確認するためのUIハブも提供します。
2. データ層：
この層は、組織内のサイロに存在するデータを、移行を強制することなく統合します。設計は分散型データメッシュであり、各ドメインチームが独自のデータ・セット、スキーマ、品質チェックを所有しています。一方、メッシュ・ファブリックは、RBAC/ABACの適用、リネージュ、品質ゲートといった組織全体で利用する共通機能を提供するため、ガバナンスはパイプラインごとに再実装するのではなく、ファブリックに一度適用されます。ここでは、AWSがデータウェアハウスおよびセキュリティーの基盤となっています。ストレージとコンピューティングにはS3とRedshift、きめ細かなアクセス制御にはLake Formation、キー管理とID管理にはKMS/IAMを使用します。品質チェックは、データのライフサイクル全体にわたって実行されます。エージェントがデータ・セットを読み取る時点で、そのデータセットはすでにスキーマ、鮮度、機密性のルールに照らして検証されており、推論時にその場しのぎで妥当性確認が行われるわけではありません。
3. エージェント層：
ここでエージェント型の処理が実行されます。LangChainは、ツール、チェーン、グラフ、メモリー・インターフェースといったオーケストレーション機能を提供し、AWS Bedrockは、それらのオーケストレーションから呼び出される基盤モデルをホストします。そのランタイム上で、BrightAgentはロール固有のエージェント（検索、SQL生成、可視化、要約、バックグラウンド・モニター）を、ユーザー向けワークフローと、スケジュールまたはトリガーに基づいて実行されるプロアクティブなバックグラウンド・ジョブの両方に組み込んでいます。前景と背景の分割は意図的に行われます。同期エージェントがチャット・ループ内でユーザーの質問に回答している間、バックグラウンド・エージェントは鮮度シグナル、異常アラート、安定したコンテキストを事前に計算します。フォアグラウンド・エージェントは、リクエスト時にレイテンシー・コストを支払うことなく、このコンテキストを利用できます。
4. コンテキスト層：
エージェントの質は受け取るコンテキストによって決まるため、この層が検索とメモリーの基盤を担います。このレイヤーには、構造化データと非構造化データが混在するコーパスに対する複雑な検索向けに最適化された埋め込みアーキテクチャーや、スコープや目的ごとに専用モデルを備えた相互接続型ナレッジベースが含まれます。このように、SQL生成クエリーは、視覚化クエリーと同じインデックスに対してデータが取得されることはありません。また、すべての推論の前に付加される明示的なガードレール・コンテキストも含まれます。グラフ・データベースは、エンティティー、ポリシー、リネージュ・エッジ、ワークスペース・トポロジーに対するリレーショナル推論を支援します。一方、Brighthive独自のコンテキストフレームワークは、セッション全体にわたる長期および短期メモリーを管理し、優先度に応じてトークン使用量を管理するとともに、出所を追跡することで、すべてのエージェントのアウトプットをソースまで追跡できるようにします。
BrightAgentは、取り込みからダッシュボード作成までのプロセス全体で連携して動作する6つの専門エージェントを調整し、各ステージがコンテキストを引き継ぎながら、検証済みのアウトプットを次のステージへ受け渡します。その結果、品質とガバナンスがアップストリームで適用され、その成果がダウンストリームの分析や可視化でも再利用されるエンドツーエンドのワークフローが実現します。
BrightAgentは、さまざまな事前構築済みエージェントを収録したwatsonx Orchestrateのエージェント・カタログに含まれているため、企業は自社のワークフローへ容易にデプロイできます。これらの企業は、Orchestrateが提供するガバナンスとセキュリティーの恩恵も受けられます。
これにより、データ・レディネス（データ準備性）は、単一のユースケースに紐づく一度限りのプロジェクトではなく、より広範なオーケストレーション・レイヤー内で再利用可能な機能へと変わります。
この組み合わせは強力です。Brighthiveは、エンタープライズ・データをクリーンでガバナンスの効いたAI対応データへと整備することでデータ基盤の課題を解決し、一方のIBM watsonx Orchestrateは、エージェント型ワークフローをスケーラブルで可観測性が高く、エンタープライズ対応のものにすることで、デプロイメントとオーケストレーションの課題を解決します。両者を組み合わせることで、多くのエンタープライズAIイニシアチブを停滞させてきたギャップ、つまり「AIツールはある」と「AIツールが本番環境で信頼できる成果を生み出している」の間にある隔たりを埋めることができます。
BrightAgentは、ガバナンスの効いた高品質なパイプラインを時間とともにより自律的なものへと進化させるエンタープライズ・データ・コンパニオンです。そのアーキテクチャーでは、ガバナンスをインフラストラクチャーの一部として扱います。すべてのアウトプットはプラットフォームのコンプライアンス体制を継承し、さらにプラットフォームの5つのコンテキスト・レイヤー（ナレッジ・グラフ、メタデータ・エンジン、ワークスペース・コンテキスト、ユーザー・レベル・メモリー、スマート・コンパクション）は、インタラクションを重ねるたびに賢くなっていきます。
企業にとって、このアプローチは「バス係数（bus factor）」の問題を解決します。データに精通した上級アナリストが退職しても、その人とともに組織の知識が失われることはなく、プラットフォーム内に保持されます。そして、次のユースケースが到来したときにも、管理対象データの基盤はすでに整備されています。
BrightAgentは、IBMのデータ、AI、オーケストレーション・スタックと統合することで、データ・レディネスを繰り返し発生する負担ではなく、スケーラブルな機能へと変えます。また、信頼できるエンタープライズ利用に必要なガバナンスとオブザーバビリティーを維持しながら、基盤を毎回作り直すことなく、新しいデータ・ソースやユースケースを追加できるようにします。
このプラットフォームは、数週間ではなく数時間でセットアップできます。また、そのためにデータ・エンジニアリング・チームを新たに雇用したり、既存のデータ・スタックを置き換えたりする必要もありません。