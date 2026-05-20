上記の図に示すように、このアーキテクチャーは4つの垂直レイヤー（層）と、2つのミドルウェア機能で構成されています。IBM Identity and Access Management（IAM）が認証レイヤーとしてスタックへのすべての呼び出しを認証し、Brighthiveのポリシー・エンジンがガバナンス・レイヤーを担います。

1. アプリケーション層：

これは、エンドユーザーやホスト・プラットフォームに公開されるインターフェース層です。BrightAgentはIBM watsonx Orchestrate内で提供されているため、企業ユーザーは、他のエージェント用に既に使用しているのと同じOrchestrateコンソールから利用でき、別のUIを導入する必要はありません。プロビジョニングは IBM Cloud Open Service Broker（OSB v2.12）API 上で実行されます。このプロセスにより、OrchestrateはBrighthiveテナントを立ち上げ、ユーザーを作成し、他のカタログ化されたサービスをデプロイするのと全く同じ方法で署名されたダッシュボードURLを設定できます。IBM IDおよびアクセス管理（IAM）は、認証レイヤーとしてすべてのOSB呼び出しの前段に配置されます。プロビジョニングが完了すると、レイヤーは600を超えるソース・コネクター（構造化テーブルと非構造化ファイルの両方）からの取り込みを処理し、管理対象データ・カタログをダウンストリーム・エージェントに公開します。また、人間がエージェントの実行を設定、承認、確認するためのUIハブも提供します。

2. データ層：

この層は、組織内のサイロに存在するデータを、移行を強制することなく統合します。設計は分散型データメッシュであり、各ドメインチームが独自のデータ・セット、スキーマ、品質チェックを所有しています。一方、メッシュ・ファブリックは、RBAC/ABACの適用、リネージュ、品質ゲートといった組織全体で利用する共通機能を提供するため、ガバナンスはパイプラインごとに再実装するのではなく、ファブリックに一度適用されます。ここでは、AWSがデータウェアハウスおよびセキュリティーの基盤となっています。ストレージとコンピューティングにはS3とRedshift、きめ細かなアクセス制御にはLake Formation、キー管理とID管理にはKMS/IAMを使用します。品質チェックは、データのライフサイクル全体にわたって実行されます。エージェントがデータ・セットを読み取る時点で、そのデータセットはすでにスキーマ、鮮度、機密性のルールに照らして検証されており、推論時にその場しのぎで妥当性確認が行われるわけではありません。

3. エージェント層：

ここでエージェント型の処理が実行されます。LangChainは、ツール、チェーン、グラフ、メモリー・インターフェースといったオーケストレーション機能を提供し、AWS Bedrockは、それらのオーケストレーションから呼び出される基盤モデルをホストします。そのランタイム上で、BrightAgentはロール固有のエージェント（検索、SQL生成、可視化、要約、バックグラウンド・モニター）を、ユーザー向けワークフローと、スケジュールまたはトリガーに基づいて実行されるプロアクティブなバックグラウンド・ジョブの両方に組み込んでいます。前景と背景の分割は意図的に行われます。同期エージェントがチャット・ループ内でユーザーの質問に回答している間、バックグラウンド・エージェントは鮮度シグナル、異常アラート、安定したコンテキストを事前に計算します。フォアグラウンド・エージェントは、リクエスト時にレイテンシー・コストを支払うことなく、このコンテキストを利用できます。

4. コンテキスト層：

エージェントの質は受け取るコンテキストによって決まるため、この層が検索とメモリーの基盤を担います。このレイヤーには、構造化データと非構造化データが混在するコーパスに対する複雑な検索向けに最適化された埋め込みアーキテクチャーや、スコープや目的ごとに専用モデルを備えた相互接続型ナレッジベースが含まれます。このように、SQL生成クエリーは、視覚化クエリーと同じインデックスに対してデータが取得されることはありません。また、すべての推論の前に付加される明示的なガードレール・コンテキストも含まれます。グラフ・データベースは、エンティティー、ポリシー、リネージュ・エッジ、ワークスペース・トポロジーに対するリレーショナル推論を支援します。一方、Brighthive独自のコンテキストフレームワークは、セッション全体にわたる長期および短期メモリーを管理し、優先度に応じてトークン使用量を管理するとともに、出所を追跡することで、すべてのエージェントのアウトプットをソースまで追跡できるようにします。