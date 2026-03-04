Beacon Mobilityが10,000台のタブレットを管理および保護して学生の安全な移動をサポートする方法

この学校交通サービス・プロバイダーは、IBM MaaS360を活用することで、大規模なモバイル・デバイスのプロビジョニング時間を数週間から数時間に短縮しました。
大規模な輸送業務の運営は、車両やルート以上に依存しています。国立学校交通機関であるBeacon Mobility社は、25の州と数十の運営会社で約13,000台の車両を運営しています。それぞれに独自のルート、契約、規制要件があります。
さらに、10,000台を超える車載タブレットを安全に管理し、複数のステークホルダーをサポートし、リスクやダウンタイムを引き起こすことなく絶え間ない運用の変化に迅速に適応する必要があるため、サービスの複雑さがさらに増しています。
その中心にあるのはただひとつ、子供たちが安全に学校に往復することです。ダッシュボードに設置されたタブレットは、運転手、配車担当者、整備士、管理者、および外部の利害関係者のための主要な操作インターフェースとして機能します。ルートの実行、時間追跡、通信、ナビゲーション、コンプライアンス監視をサポートし、リアルタイムの可視性と監査可能性を期待する保護者や学区にサービスを提供するネットワーク上で運用されています。
モバイル・デバイス管理およびセキュリティー・ソフトウェア・スイートであるIBM MaaS360は、Beacon Mobilityがこれらのインターフェースをシームレスにオーケストレーションすることを可能にし、この複雑な分散型モバイル・フリートの更新、管理、保守の複雑さを解消します。
各車両に搭載されたタブレットは、ドライバーと組織全体との間の主要な経路です。
手動プロビジョニングや一貫性のないデバイス管理は、この環境ではすぐに障害になります。一元管理がなければ、モバイルオペレーションを拡張すると、リスク、遅延、セキュリティーのギャップが生じます（例えば、デバイスの紛失や盗難はすぐに保護しなければなりません）。アプリケーションは地区および州の要件に準拠し続ける必要があり、ドライバーはさまざまな車両やルートにスムーズに足を踏み入れることができる必要があります。
IBM MaaS360は、このエコシステム全体での一元管理を可能にし、数千台のタブレットをリモートで構成、保護、更新し、さまざまなニーズと期待を持つ幅広い利害関係者をサポートすることができます。
IBM MaaS360は、Beacon Mobilityの大型Androidタブレット・フリート用のモバイル・デバイス管理レイヤーです。このプラットフォームはAndroid Enterprise登録に加えて、iOS、MacOS Windows、QRコードベースの登録もサポートしており、Samsung KnoxなどのOEM固有のセキュリティー・フレームワークと統合して、デバイス・レベルの保護を強化します。
ゼロタッチ登録は基本的な要件です。デバイスは、手作業での構成なしで迅速かつ一貫してプロビジョニングされます。これは、無駄のないITチームで10,000台を超えるタブレットを管理する場合に不可欠です。
IBM MaaS360は、Beacon Mobilityのデバイス管理レイヤーであり、登録、構成、アプリ管理により多数のエンドユーザーをサポートします。MaaS360は、IT部門が登録、セキュリティー、アプリケーション配信を単一画面で管理できるようにする、標準化されたスケーラブルなアーキテクチャーを提供しながら、継続的な運用変更をサポートします。
IBM MaaS360を使用すると、次の5つの測定可能な運用上のメリットが得られます。
プロビジョニング時間は、数日または数週間から数分に短縮されました。この改善は、フリートの更新や拡張が行われる学期の間の短い夏時間に特に重要です。タブレットは事前にプロビジョニングされ、すぐに使用できるようにデプロイされています。
セキュリティー：
一元化されたコンプライアンス・ダッシュボード、脆弱性への迅速な対応、侵害されたデバイスへの即時対応により、セキュリティー体制が向上します。
使いやすさ：
ドライバーは、ルートを開始するときに必要な設定済みのアプリを使用した、一貫した予測可能なタブレット体験のメリットを受けます。
サポートの改善：
標準化によってサポート・コストを削減できるのです。設定ミスが減るとサポート・チケットの数も減り、小規模なITチームが修復ではなく最適化に集中できるようになります。更新が高速化すると、ルーティングの変更をリアルタイムでプッシュできるようになり、オンタイムの性能とサービスレベルのコミットメントがサポートされます。
より安全なオペレーション：
最も重要なのは、このプラットフォームがより安全なオペレーションをサポートすることです。信頼できるデバイス管理により、運転手は生徒を安全に輸送するために必要なツールを常に手に入れることができ、学区や家族への透明性と説明責任も確保されます。
Beacon Mobility社は、IBM MaaS360でモバイル・デバイス管理を標準化することで、成長、運用の複雑さ、規制の要求に応じて拡張できるプラットフォームを構築しました。ドライバーは、中断することなく、地域や契約をまたいで移動することができる。新しい車両やタブレットをすぐに追加できます。コンプライアンス要件は、システムを再設計せずに進化させることができます。組織が成長を続けるにつれて、同じ基盤で運用上の負担を増やすことなく、より多くのアプリ、ワークフロー、利害関係者のニーズをサポートできます。
IBMのモバイル・デバイス管理プラットフォームを基盤とすることで、安全性を重視した輸送業務で、大規模なモビリティーが再現可能、安全、かつスケーラブルな機能に変わりました。このようにして、同社はドライバーの摩擦を軽減し、学校や家族へのサービスを向上させ、フリートの拡大に合わせて総所有コストを削減することに成功しました。