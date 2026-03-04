Beacon Mobilityが10,000台のタブレットを管理および保護して学生の安全な移動をサポートする方法

IBM MaaS360を使用すると、次の5つの測定可能な運用上のメリットが得られます。

デプロイメントまでの時間：

プロビジョニング時間は、数日または数週間から数分に短縮されました。この改善は、フリートの更新や拡張が行われる学期の間の短い夏時間に特に重要です。タブレットは事前にプロビジョニングされ、すぐに使用できるようにデプロイされています。

セキュリティー：

一元化されたコンプライアンス・ダッシュボード、脆弱性への迅速な対応、侵害されたデバイスへの即時対応により、セキュリティー体制が向上します。

使いやすさ：

ドライバーは、ルートを開始するときに必要な設定済みのアプリを使用した、一貫した予測可能なタブレット体験のメリットを受けます。

サポートの改善：

標準化によってサポート・コストを削減できるのです。設定ミスが減るとサポート・チケットの数も減り、小規模なITチームが修復ではなく最適化に集中できるようになります。更新が高速化すると、ルーティングの変更をリアルタイムでプッシュできるようになり、オンタイムの性能とサービスレベルのコミットメントがサポートされます。

より安全なオペレーション：

最も重要なのは、このプラットフォームがより安全なオペレーションをサポートすることです。信頼できるデバイス管理により、運転手は生徒を安全に輸送するために必要なツールを常に手に入れることができ、学区や家族への透明性と説明責任も確保されます。