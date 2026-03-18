Athena IntelligenceがIBM HashiCorp Terraformを使用して規制の厳しい企業向けのエージェント型バックオフィス・オートメーションを構築する方法

データ運用を変革するAIプラットフォームを提供するAthena Intelligence社は、ほとんどのAIエージェント・アーキテクチャーをすぐに除外する設計目標を設定しました。金融業界や法務業界などの規制された環境にデプロイする必要がありました。最終状態は、オンプレミスでのエアギャップ環境でも、複数のクラウドで同時に実行する環境でもかまいません。更新は顧客のスケジュールに基づいて行われ、権限、承認、監査証跡によって自律性が管理されます。

この設計は、トランスフォーメーションの機が熟している種類の困難な企業ユースケースに適用されたものです。つまり、Excel、PowerPoint、Eメール、SharePoint、SQLの記録システムからインプットを取得し、それらを購買とサプライチェーンの意思決定を促進する予測に合成する必要のある月次または週次の分析サイクルです。

Athenaは、規制の厳しい業界向けに構築されたエンタープライズ対応のデジタル「同僚」を提供しています。これは、企業全体で一般的な、手間のかかる分析や運用タスクを引き継ぐために設計された一種の人工データ・アナリストです。これは、開発者が仮想マシンやKubernetesクラスターを含むオンプレミスやクラウドのインフラコンポーネントのプロビジョニング、更新、管理を可能にするInfrastructure-as-CodeツールであるIBM HashiCorp Terraformに依存しています。開発者は人間が読める構成ファイルを作成することでこのタスクを実現します。

成果は明らかです。手動プロセスに起因するばらつきが排除され、エージェントがインフラストラクチャーのパッチ適用を管理します。かつては完了するまでに最大4週間かかっていた導入が、現在ではわずか2日で完了します。