Athena IntelligenceがIBM HashiCorp Terraformを使用して規制の厳しい企業向けのエージェント型バックオフィス・オートメーションを構築する方法

IBMのコードとしてのインフラストラクチャー・ソリューションは、Athena Intelligence社が、展開場所や展開方法に関係なく、エンタープライズ・データ・ワークフローを拡張できるエージェントプラットフォームを迅速に構築するのに役立ちます。
データ運用を変革するAIプラットフォームを提供するAthena Intelligence社は、ほとんどのAIエージェント・アーキテクチャーをすぐに除外する設計目標を設定しました。金融業界や法務業界などの規制された環境にデプロイする必要がありました。最終状態は、オンプレミスでのエアギャップ環境でも、複数のクラウドで同時に実行する環境でもかまいません。更新は顧客のスケジュールに基づいて行われ、権限、承認、監査証跡によって自律性が管理されます。
この設計は、トランスフォーメーションの機が熟している種類の困難な企業ユースケースに適用されたものです。つまり、Excel、PowerPoint、Eメール、SharePoint、SQLの記録システムからインプットを取得し、それらを購買とサプライチェーンの意思決定を促進する予測に合成する必要のある月次または週次の分析サイクルです。
Athenaは、規制の厳しい業界向けに構築されたエンタープライズ対応のデジタル「同僚」を提供しています。これは、企業全体で一般的な、手間のかかる分析や運用タスクを引き継ぐために設計された一種の人工データ・アナリストです。これは、開発者が仮想マシンやKubernetesクラスターを含むオンプレミスやクラウドのインフラコンポーネントのプロビジョニング、更新、管理を可能にするInfrastructure-as-CodeツールであるIBM HashiCorp Terraformに依存しています。開発者は人間が読める構成ファイルを作成することでこのタスクを実現します。
成果は明らかです。手動プロセスに起因するばらつきが排除され、エージェントがインフラストラクチャーのパッチ適用を管理します。かつては完了するまでに最大4週間かかっていた導入が、現在ではわずか2日で完了します。
エンタープライズ分析では、各地域に分散した利害関係者が、すでに使用しているあらゆるツールの最新情報を提供します。次に、中央チームがインプットの正規化、不一致の調整、ストーリーの構築、経営幹部向けの成果物の作成に重点を置きます。
残念ながら、データ駆動型の戦略的意思決定に対する高い期待とクリティカルなニーズは、膨大な量の異種データという厄介な現実に直面することがよくあります。そのデータは組織全体に分散し、サイロ化されています。
Athena IntelligenceのAI駆動型分析プラットフォームは、分析ワークフローをエンドツーエンドでサポートし、簡素化することに重点を置いています。幅広い一般的な企業ソースから取り込み、分析、合成を行い、その組織がすでに活用しているものと同じ成果物（スプレッドシート、資料、Eメール、メッセージ）を生成します。
エンド・ユーザーにとってのAthenaの価値は、プロセスの最も障害が発生しやすい部分を削除することにあります。改善点には以下が含まれます。
3つの主要な層は、Athena Intelligenceのアーキテクチャーと顧客デプロイメントの制約を定義し、それぞれの層を基本的に形成します。
顧客は、AWS、Azure、GCP、またはオンプレミス環境へのデプロイメントを必要とする場合があり、インフラストラクチャーとしてのコードが基盤となります。Terraformは、必要なサービスとプロビジョニングまたは統合を行うために使用されます。例えば、Postgresはクラウド間で異なり、オンプレミスのデプロイメントも異なります。目標は、規制上の理由やレガシー上の理由で必要に応じてユーザーが柔軟に変更を加えられる「バッテリー付き」プラットフォームです。
繰り返しになる設計上の選択は、一時的なサンドボックス化されたコンピューティングです。エージェントは、分離されたリソースを起動して作業を実行し、その後、リソースを停止してエクスポージャーを減らし、コストを制御します。例えば、以下のような例が挙げられます。
例えば、ある企業はインフラストラクチャーをGCPからAWSに移行する必要がありますが、AWSでは機能や能力が異なる場合があります。このような管理には、通常、人間が機能を新しい環境に変換するためのツールまたはコネクターを開発する必要があります。Athenaのソリューションにより、エージェントはまさにそれを行うことができ、自己修正と自己修復をサポートするツールを構築できます。
API接続がないシナリオでは、エージェントはVM全体を起動し、独自の認証情報を使用してログインし、自動的に回避策を構築できます。
このアプローチにより、ベンダーが顧客の環境にアクセスできない場合でも機能するオブザーバビリティーという運用要件が課せられます。ベンダーが問題をデバッグするのに役立つ顧客のシステムからのテレメトリがない場合、Athenaはエージェントが生成したログをクエリーできるため、インフラストラクチャー・チームはより迅速に問題を解決できます。
このプラットフォームは、ユーザーに新しいインターフェースを強制するのではなく、すでに毎日のオペレーションに組み込まれているシステムに接続します。
主な技術的差別化要因は「行動の可能性」です。情報を取得するだけでなく、資料の作成、スプレッドシートの編集、データベース・クエリーの実行、既存の通信チャネル内での運用など、タスクを実行できます。ガバナンス・システムはこれらのアクションをゲートし、アクティビティー追跡、選択的ロールバック、変更追跡、バージョン管理を可能にします。Athena Governance Systemについては、こちらのブログ記事をご覧ください。
Athena社のお客様の中には、「2トラック」の導入パターンを採用しているものもあります。あるチームは、既存のETLとダッシュボード主導のワークフローを「より良く、より速く、より強く」するために取り組んでいます。また、並行して実行され、エージェントがシステムに直接クエリーを実行し、会話形式で回答を返すことができる場合、ダッシュボード・モデルがそれでも必要かどうかを尋ねます。それは、すでに定義されている作業によって今日では価値を引き出すと同時に、ワークフローを完全に再定義するという未来の状態を引き受けることにも相当します。
Terraformは、顧客の制御を維持しながら、さまざまな環境にまたがる複雑なスタックをデプロイ・維持できるため、Athena Intelligenceに適しています。
いくつかのメリットが際立っています。
これらの利点は、制約のある環境でのより迅速なデプロイメントにつながります。かつては最大1か月を要していたものが、合理化されたプロセスに洗練されています。インフラストラクチャーの認識から始まり、Kubernetesクラスターでのアプリの起動に至るまで、ワークフロー全体がわずか2日で完了できるようになりました。
チーム間の手動による引き継ぎが少なくなり、基盤が整った後に新しいワークフローを立ち上げるための限界コストが低くなります。お客様は価値実現までの道のりがより速くなり、ビジネス・ニーズにより機敏に対応できます。
Athena Intelligenceの戦略には、エンタープライズAIエージェントへの実用的なアプローチが含まれています。この戦略は、顧客が必要とする場所にデプロイし、既存のツールと統合することを中心としています。そして、階層化された権限、承認、監査可能性によって自律性が実現されます。ガバナンス制御は、組織、チーム、ユーザー・レベルで運用でき、必要に応じてエージェントのワークフローをレビューし、選択的に元に戻すように設計された帰属と監査証跡を使用します。
この組み合わせにより、スケーリングが可能になります。マルチクラウドとオンプレミスのデプロイメントは、もはや1回限りのエンジニアリング・プロジェクトではありません。新しいユースケースは、新たな調達サイクルを引き起こすのではありません。チームは、今日の高速化トラックと明日のワークフロー再発明トラックを並行して実行し、最高のエンドユーザー・エクスペリエンスと運用効率を実現するものに収束できます。
IBM Terraformを通じたIBMのインフラストラクチャー・オートメーション基盤上に構築することにより、Athena Intelligenceは、規制された展開の制約、管理されたリリース、反復可能な環境を、特注のサービス作業ではなく製品機能として扱うことができます。このシフトにより、チームは、企業ユーザーに単なる提案ではなく成果を提供するエージェント型ワークフローの拡張に注力できるようになります。