UNACEM社は、watsonx Orchestrate® を使用してエージェント型AI運用モデルを採用することで、根強い物流ボトルネックを企業の生産性のためにスケーラブルな基盤に変えました。
生産性を飛躍的に向上させるのは、より多くのダッシュボードやアプリ、従来のオートメーションではありません。代わりに、コンテキストを理解し、システム全体の作業を調整し、作業が発生しているユーザーに対応する自律的な目標駆動型エージェントが登場します。
ペルーを拠点とする業界グループ企業のUNACEM社ほど、この変化を明確に表している企業はほとんどありません。このグループはペルー、エクアドル、チリ、コロンビア、米国の5つの国または地域で事業を展開し、セメント、集合体、コンクリート、Power® 発電の分野で40以上の子会社を擁しています。彼らの道のりは、従来の産業オペレーションがエージェント型AI運用モデルを受け入れた場合、それがどのようなものになるかを示しています。それは、現状から遠く乖離したものとしてではなく、日常業務の実用的なROI主導の進化形として受け入れられます。
長年にわたり、産業企業は段階的なオートメーションを重ねることで、複雑なオペレーションからより多くのアウトプットを引き出そうとしてきました。問題はもはやシステムやデータの不足ではなく、人々が手動で段階的にシステムをナビゲートする取り組みを進めるための調整コストです。
UNACEM社は、最も顕著なボトルネックの1つであるリマ工場のセメント配送チェーンでこの問題に直面しました。ここでは、要因が注文のピッキングと準備で3時間以上待つ可能性があり、長いキューができて1日の処理量が制限され、建設業の顧客へのETAが中断されてしまいました。UNACEM社のIT担当バイスプレジデントであるRoy Pérez氏は、この義務を明確にまとめました。最前線のユーザーに負担をかけずにレイテンシーを減らすということです。この制約には、彼が強調したように、システム全体で意思決定と行動の流れを再考する必要があるという制約がありました。
UNACEM社のGlobal Business Services（GBS）ITチームは、Pérez氏のリーダーシップの下、IBMおよびコンサルティング・パートナーでビジネス・プロセス・マネジメントのスペシャリストであるEXISOFT社と協力して、次の課題を再定義しました。すべてのオペレーターが、自然な会話を通じて作業を計画、推論、実行できるデジタル・チームメイトを持っていたとしたらどうでしょうか。
これにより、エージェント型AIが導入され、オーケストレーションのバックボーンとしてIBM® watsonx Orchestrateが採用されました。
UNACEM社のスタックは、「エンタープライズ対応」のエージェント型AIが実際にどのようなものかを示しています。
このアーキテクチャーにより、UNACEM社は事前構築済みエージェントとカスタム・エージェントを組み合わせ、ツール・カタログ（APIとオートメーション）を再利用し、watsonx.ai®とAI Model Gatewayを通じてIBMやサード・パーティーのAIモデルを活用することができます。この方法により選択肢が維持され、ニーズが変化してもロックインを回避できます。このオープン性が、後続の各ユースケースを高速化し、将来の拡張を可能にする統合パターンです。
UNACEM社の初の物流エージェントは、WhatsAppを介して公開され、セメントの集荷時に工場ゲートでの要因の待ち時間を最大40%短縮しました。¹この変更により、現場の混雑が緩和され、日々のロードアウトが増加し、顧客のETAの信頼性が向上しました。Pérez氏によれば、その成果、運用エッジでより迅速で信頼性の高いアクションを可能にすることの価値が反映されています。
しかし、より深い教訓はアーキテクチャーです。要点はアシスタントでもチャットボットでもなく、青写真なのです。Orchestrate® を使用することで、UNACEM社のGBSチームは、ITアクセスのリクエスト、調達と入札、注文と購入の要約の自動化、ヘルプデスクのユースケースなど、エージェントのパイプライン全体で価値を再現することができます。
UNACEM社のロードマップの次のステップは、Ask Safetyです。これは、リスク軽減とコンプライアンスについて交渉の余地がないEHS（環境、ヘルス、安全）に同じアーキテクチャーを適用するエージェントです。
機能：
要項
実践におけるオープンネス。Orchestrateを使用すると、UNACEMは事前構築済みエージェントとカスタム・エージェントを組み合わせ、ツール・カタログを再利用し、エージェントを書き換えることなくIBMまたはサード・パーティー製モデルを統合できるため、安全ガイダンスが正確、最新、ポータブルであることが保証されます。
責任ある設計。Ask Safetyの対応は文書化された手順に基づいており、エージェントの行動はAgentOps（ガイダンスが従業員のウェルビーイングに影響を与える場合のクリティカルな保護手段）を通じて管理されます。
エージェントは、運用のレイテンシーを大規模に縮小できる最初のテクノロジーです。ダッシュボードが情報を提供し、ワークフローがガイドし、エージェントが行動することで、洞察と実行の間のギャップを埋めます。
導入はチャネルに沿って行われます。WhatsAppにこのエクスペリエンスを導入することで、要因の摩擦が解消され、導入が加速し、すぐに価値がもたらされました。同じ原則があらゆる最前線の役割にも適用されます。ユーザーがすでに働いている場所で対応し、より迅速に効果を解き放つます。
組織が小規模から始めて素早く行動すると、スピードの恩恵が顕在化してきます。UNACEM社は、迅速にデプロイし、実際の状況でテストし、継続的に反復できる即効性のある成果に重点を置いていました。この「実践して学ぶ」アプローチはリスクを軽減し、社内の信頼を高め、より広範な導入の勢いを生み出しました。
大規模に成功を収めるには、パイロットではなくパターンが必要です。ハイブリッド環境を許容し、ガバナンス、リネージュ、根拠のある回答などの責任ある実践を強制するオープンなオーケストレーション層により、コントロールを維持しながら迅速に動きを進めることができます。このような基盤により、チームは単一のエージェントからエージェントのポートフォリオへと拡張し、早期に成果を上げると同時に、後でプラットフォームを大きく変更することを回避できます。
UNACEM社の動きは、より広範な業種・業務の真実を示しています。エージェント型AIは、エンタープライズ生産性のオペレーティング・システムになるでしょう。人、データ、モデル、API、ツール、意思決定を統合して、作業が発生する場所で実行されるワークフローに統合する調整レイヤーです。
IBM watsonx Orchestrate® は、オープンかつハイブリッドで責任ある方法で既存のシステムやモデルと統合しながら、エージェントのポートフォリオ全体にわたる思考、計画、ルーティング、反映を行うためのレイヤーを提供します。
UNACEM社は、その実現方法を示しています。影響力の大きいボトルネックから始めて、よく知られたチャネルでエージェントを公開し、ハイブリッド環境全体で機能し、企業のナレッジに基づいてやり取りを行うオープンな統合ファブリックを構築するのです。これにより、待ち時間を価値時間に繰り返し変えることができます。
1 Source: Internal GBS IT性能メトリクス, validated through written confirmation with UNACEM IT leadership, including the Head of IT.