エージェントは、運用のレイテンシーを大規模に縮小できる最初のテクノロジーです。ダッシュボードが情報を提供し、ワークフローがガイドし、エージェントが行動することで、洞察と実行の間のギャップを埋めます。

導入はチャネルに沿って行われます。WhatsAppにこのエクスペリエンスを導入することで、要因の摩擦が解消され、導入が加速し、すぐに価値がもたらされました。同じ原則があらゆる最前線の役割にも適用されます。ユーザーがすでに働いている場所で対応し、より迅速に効果を解き放つます。

組織が小規模から始めて素早く行動すると、スピードの恩恵が顕在化してきます。UNACEM社は、迅速にデプロイし、実際の状況でテストし、継続的に反復できる即効性のある成果に重点を置いていました。この「実践して学ぶ」アプローチはリスクを軽減し、社内の信頼を高め、より広範な導入の勢いを生み出しました。

大規模に成功を収めるには、パイロットではなくパターンが必要です。ハイブリッド環境を許容し、ガバナンス、リネージュ、根拠のある回答などの責任ある実践を強制するオープンなオーケストレーション層により、コントロールを維持しながら迅速に動きを進めることができます。このような基盤により、チームは単一のエージェントからエージェントのポートフォリオへと拡張し、早期に成果を上げると同時に、後でプラットフォームを大きく変更することを回避できます。